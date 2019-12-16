14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Берлинские мосты — нетипичная история

C центра западного Берлина начнётся наше велопутешествие. Вы откроете, какие мосты связаны с Наполеоном и Бисмарком, и побываете на мосту, который спроектировал архитектор фюрера. Я расскажу, как разгребали руины города после Первой мировой войны, и мы обсудим, почему немцы поддержали приход нацистов к власти. Затем доедем до дворцового моста, который удивительно похож на Аничков мост через Фонтанку. Вы услышите, почему два объекта идентичны друг другу, и сможете сфотографироваться в петербургском уголке Берлина.

В пути мы полюбуемся главными достопримечательностями, насладимся видов на реку и даже заедем в альтернативный молодёжный район — Кройцберг. А после отправимся в восточную часть города.

Берлинская стена — до, во время, после

Разделение столицы на западную и восточную части — это одна из самых непростых страниц в судьбе Германии. Я проведу вас по её вехам: от 15-летней послевоенной жизни без стены до последствий её существования. Вы увидите место, где пала первая жертва разделённого города. Рассмотрите сохранившийся кусок стены, скрытый от глаз туристов. Я объясню, чем отличалась жизнь по обе стороны стены, как люди мигрировали из одной части города в другую и почему западный Берлин оказался в экономической блокаде. Вы прикоснётесь к истории символа Холодной войны и поймёте, как до сих пор отголоски той эпохи сказываются на жизни Берлина.