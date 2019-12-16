14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Необычные факты из жизни города, нетуристические локации, дюжина мостов и наследие Берлинской стены

Dmitry
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Dmitry – ваш гид
Летопись немецкой столицы — многогранная, а её мосты — главные хранители секретов истории.

Вы приоткроете завесу неизведанного и узнаете, какие мосты связаны с Наполеоновскими войнами и что построил архитектор Гитлера.

Разберётесь, как Берлинская стена повлияла на город, и увидите его скрытые уголки.
€70
60 за экскурсию
скидка15%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На велосипеде
Продолжительность 4 часа
До 5 человек
Встреча у входа в зоопарк Zoologischer Garten
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У этой экскурсии14 отзывов
5
Открыть тайны Берлина на велопрогулке
Открыть тайны Берлина на велопрогулке

Что вас ожидает

Берлинские мосты — нетипичная история
C центра западного Берлина начнётся наше велопутешествие. Вы откроете, какие мосты связаны с Наполеоном и Бисмарком, и побываете на мосту, который спроектировал архитектор фюрера. Я расскажу, как разгребали руины города после Первой мировой войны, и мы обсудим, почему немцы поддержали приход нацистов к власти. Затем доедем до дворцового моста, который удивительно похож на Аничков мост через Фонтанку. Вы услышите, почему два объекта идентичны друг другу, и сможете сфотографироваться в петербургском уголке Берлина.

В пути мы полюбуемся главными достопримечательностями, насладимся видов на реку и даже заедем в альтернативный молодёжный район — Кройцберг. А после отправимся в восточную часть города.

Берлинская стена — до, во время, после
Разделение столицы на западную и восточную части — это одна из самых непростых страниц в судьбе Германии. Я проведу вас по её вехам: от 15-летней послевоенной жизни без стены до последствий её существования. Вы увидите место, где пала первая жертва разделённого города. Рассмотрите сохранившийся кусок стены, скрытый от глаз туристов. Я объясню, чем отличалась жизнь по обе стороны стены, как люди мигрировали из одной части города в другую и почему западный Берлин оказался в экономической блокаде. Вы прикоснётесь к истории символа Холодной войны и поймёте, как до сих пор отголоски той эпохи сказываются на жизни Берлина.

Организационные детали

  • Прокат велосипедов включён в стоимость экскурсии
  • Экскурсия начнётся в западной части города и завершится на востоке, протяжённость маршрута — около 16 км
Открыть тайны Берлина на велопрогулке
Открыть тайны Берлина на велопрогулке
Открыть тайны Берлина на велопрогулке
Открыть тайны Берлина на велопрогулке
Открыть тайны Берлина на велопрогулке
Открыть тайны Берлина на велопрогулке
Открыть тайны Берлина на велопрогулке
Открыть тайны Берлина на велопрогулке
Открыть тайны Берлина на велопрогулке
Открыть тайны Берлина на велопрогулке
Открыть тайны Берлина на велопрогулке
Открыть тайны Берлина на велопрогулке

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у входа в зоопарк Zoologischer Garten.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Dmitry
Dmitry
Я живу в Берлине с 2010 года, работаю в системе проката велосипедов, что даёт возможность видеть самые потаенные уголки города. Пару лет назад у меня появилось хобби, я стал показывать город туристам и местным жителям. Прежде всего, мне Берлин интересен своим отношением к человеку, как к жителю города, а так же своим разнообразием, причиной которого послужила его история. На мой взгляд, Берлин является самым интересным немецким городом и самым не немецким из немецких.
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14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

16 декабря 2019
Все понравилось! До этого сами бродили по Берлину, совсем не то, а теперь город прям обрёл смысл! Обязательно приедем к вам ещё!
Ольга
5 декабря 2019
Это была очень и очень классная экскурсия! Пишу уже гораздо позже, путешествовали с мужем в конце октября. Понравилось абсолютно все! Как неуверенный в себе человек, я очень волновалась, что после длительного перерыва не справлюсь с велосипедом, но Дмитрий очень тактичный и всегда был начеку. Поэтому уже минут через 10 я не просто ехала, а могла смотреть по сторонам и даже получать удовольствие))). Еще переживала, что экскурсия будет утомительная, но, видимо, оттого, что передвигались с определенной скоростью, и локации сменялись быстро, скучно совсем не было. Я не очень разбираюсь в истории, меня больше интересовала архитектура и современная жизнь, муж же наоборот, больше хотел послушать исторические моменты: Дмитрий удовлетворил все наши вкусы, причем по умолчанию)). Экскурсию закончили даже лучше, чем начали: попили вместе пиво в классном месте, наконец-то смогли заказать рульку, с помощью Дмитрия, и получили несколько рекомендаций по дальнейшему досугу!
Если бы не Дмитрий, скорее всего мне бы не понравился Берлин))) Поэтому рекомендую от души всем!
Дмитрий, спасибо вам большое за эту прогулку, муж еще долго вас вспоминал, а это дорогого стоит!
Это было потрясающее путешествие!
14 октября 2019
Это была лучшая экскурсия в моей жизни. Понравилось невероятно. Берлин - очень комфортный город для велопрогулок. Дмитрий - отличный гид. Все было безумно интересно. Дмитрий решал все вопросы который возникли. Я ошиблась и забронировала экскурсию на другую дату, но Дмитрий все решил, изменил свои планы и провёл экскурсию во время, которое удобное для нас, за что - спасибо ему большое! Сама велопрогулка была очень спокойной, несмотря на то, что давно не каталась на велосипеде - совсем не устала. Когда возникала необходимость - Дмитрий делал перерывы на отдохнуть) Вся информация была очень интересной. Обязательно если буду в Берлине ещё раз - поеду на другие экскурсии с Дмитрием!
13 октября 2019
Супер-супер интересно и увлекательно! Рекомендую!
21 сентября 2019
Отлично покатались) дмитрий приятный , спокойный , влюблённый в берлин, человек) интересно рассказывает) было много остановок, поэтому мы совсем не устали) очень удобные велики!!!
26 августа 2019
Экскурсия понравилась: за 4 часа объездили интересные места Берлина - у каждого объекта своя история и Дмитрий подробно рассказывал про каждый из них. В Берлине на велосипеде ездить безопасно. Советую эту экскурсию.
26 августа 2019
Отличная экскурсия. Несколько часов интересного рассказа и приятного общения.
27 июля 2019
Очень довольна, что выбрала именно эту экскурсию!
Во-первых, велосипедная прогулка это чудесно в принципе. Езда на велосипеде по Берлину комфортна, безопасна и приятна. Темп прогулки весьма щадящий.
Во-вторых, Дмитрий замечательно рассказывает о достопримечательностях по ходу движения. Отдельное спасибо Дмитрию за прекрасную речь и многосторонние интересы.
Ну и в-третьих - за 4 часа пешком столько не пройти и, соответственно, не увидеть! Мы легко проделали путь от зоопарка до "Поцелуя" через весь центр города, и я даже не устала. И (дополнительный бонус!) чувствовала себя жителем Берлина, а не туристом на экскурсии!
Дмитрий, большое спасибо!!!
10 июля 2019
Очень интересная и познавательная экскурсия. Велосипед позволил объехать довольно большую часть города и взглянуть на уже знакомые места под другим ракурсом. Понравилось и детям (12 лет) , и взрослым. Гида и экскурсию рекомендуем!
Еще раз спасибо, Дмитрию.
16 июня 2019
Мы уже были на пешей экскурсии по Берлину с другим экскурсоводом. Но с Дмитрием на велосипедах вышло намного интереснее. Обойти пешком расстояние, которое мы объехали - нереально конечно же. Вот и вышло, что мы увидели все знаковые места Берлина. И так как рассказывал Дима очень увлекательно, я совсем не устала, хоть и переживала, что 3 часа будет долго. Из них мы ехали всего 40 минут.

Дороги в Берлине созданы для велосипедистов - они широкие, ехать вполне безопасно, водители машин уважают велосипедистов. Велосипеды у Димы удобные.


Дмитрий открытый человек, щедро делится, что имеет - еще до экскурсии посоветовал карнавал культур и выставку Ньютона, а после экскурсии предложил нам доехать на его велосипедах домой, посидел с нами в баре, попробовали вкусного пива, где он рассказал о своей жизни в Берлине.

Я поэтому и пишу такой длинный отзыв, что хочется, чтобы и другие узнали, с кем ехать на своё знакомство с Берлином - только с человеком, который делает это совсем не ради денег. Еще раз спасибо за вчерашний кайф - влюбилась в этот город.
Ещё 4 отзыва

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