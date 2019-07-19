5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Маршрут начнется на границе между Потсдамом и Берлином. Именно здесь на Глиникском мосту проводились обмены шпионами между советскими и американскими спецслужбами во время Холодной войны. Отсюда откроется шикарный вид на реку Хафель и прусские дворцы Глинике и Бабельсберг.
Продолжим прогулку в живописном посёлке Кляйн-Глинике. В 19-ом веке прусский принц построил здесь “маленькую Швейцарию”, а в 20-ом веке городок превратился в эксклав ГДР. И лишь небольшой пешеходный мост соединял еe с Восточным Берлином. Существование посёлка держалось властями ГДР в строгом секрете, даже на официальных картах Восточной Германии Кляйн-Глинике отсутствовал. А после возведения стены жители деревни могли попасть к себе домой только по спецпропускам. Я вам расскажу, почему этот посёлок считался зоной повышенной безопасности, и как жилось местным жителям среди агентов и информаторов в эпоху Холодной войны.
Затем отправимся “шпионить” в бывший американский сектор Берлина. Вы увидите остатки берлинского тоннеля – самой дорогостоящей спецоперации Союзников 1950-х годов под кодовым названием “Золото” по прослушке линий связи СССР и ГДР. Я вам расскажу, как американские и британские спецслужбы планировали тоннель под чутким присмотром двойного агента КГБ. В программе также секретные объекты первой сателлитной карте Берлина и многое другое!
Организационные детали
Экскурсия включает трансфер из/в отель на автомобиле компакт-класса (стоимость включена), пешие прогулки в интересных местах, а также посещение музея Союзников (вход бесплатный).
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Добро пожаловать в Берлин! Меня зовут Даша, больше 10 лет живу в Берлине, имею высшее гуманитарное образование. Я не профессиональный гид, хотя к экскурсиям у меня строго профессиональный подход. Это кропотливо собранный и тщательно отобранный материал, визуально насыщенный маршрут и внимание к неожиданным деталям. С удовольствием покажу вам кварталы Берлины и пригородные окрестности, в том числе и по составленной индивидуально для вас программе. До встречи!
Тема секретного Берлина не раскрыта, мало новой информации! Гид перескакивал с темы на тему, поэтому материал не был нами усвоен. На некоторые вопросы гиб ответить не смог(((
Виктор
7 мая 2019
Понравился маршрут, необычный, с прогулками по тихим живописным паркам и посёлкам, где когда-то было далеко не так тихо и просто. Понравились истории периода холодной войны. В целом, очень хорошее впечатление от проведённого времени. И мы видели лису, которая перебежала дорогу и скрылась в кустах. Наверное, шпион. Или разведчик. )
Елена
30 апреля 2019
Дарья - очень приятный собеседник. Маршрут и содержание экскурсии она тщательно продумала и хорошо владеет материалом. Экскурсия может быть интересна тому, кто бывал в Берлине неоднократно и хотел бы узнать нечто нестандартное о нем.
Дмитрий
25 февраля 2019
Дарья прекрасный экскурсовод - знающий и увлечённый своим городом. Она раскрыла нам необычные места Берлина и Потсдама, куда редко ступает нога туриста. Привнесла в рассказ о истории города своё видение и оригинальный взгляд на, казалось бы, привычные вещи.
Дарья
2 сентября 2017
Действительно совершенно секретный Берлин! После этой прогулки абсолютно изменила представление о Берлине) Гуляя вместе с Дарьей по окрестностям Потсдама , получили огромное удовольствие. Мы посетили места, которые верят ли увидели бы сами. Дарья интересный собеседник и рассказчик. Ни минуты не пожалели, что выбрали эту экскурсию- даже легкий дождик не испортил впечатление от исторической прогулки. Спасибо ещё раз!
Прогулка по одному из старейших кварталов Берлина с революционным прошлым и хипстерским настоящим
Берлин всё ещё не поразил вас своей неповторимой атмосферой и старинной архитектурой? Тогда приглашаю вас на прогулку по злачным дворикам и манящим переулкам одного из старейших кварталов ремесленного Берлина. Здесь нет туристической суеты, а время словно остановилось. Где-то за парадными фасадами в стиле ар-деко царит дух «золотых двадцатых», а где-то веет «лихими девяностыми». Здесь можно потанцевать свинг, посмотреть старое-доброе немое кино в сопровождении живой музыки или посетить одну из многочисленных арт-галерей.
Зарядиться настроением творчества и свободы на экскурсии по самому альтернативному району столицы
Узнать, чем живёт сегодняшний Берлин, можно только в его самом сочном квартале — Кройцберге! Слава альтернативности этого района давно вышла за пределы страны. «Монмартр», «Гарлем», «Стамбул», «Амстердам» — так любит называть Кройцберг местная пресса, но это далеко не все образы, которые таит в себе увлекательный квартал. На нашей прогулке я открою его самые яркие стороны, среди которых шедевральный стрит-арт, креативный стрит-фуд, радикальные сквоты, партизанские огороды и многое другое.
Историческая прогулка по немецкому “Беверли-Хиллз”
Сегодня в Бабельсберге, расположенном на границе между Берлином и Потсдамом вдоль живописного озера Грибницзе, люди наслаждаются тихой, размеренной и обеспеченной жизнью. А в двадцатом столетии здесь развивались события глобального значения. На экскурсии вы познакомитесь с прошлым и настоящим посёлка и узнаете много интересных фактов о создании Германской империи, об эпохе Третьего Рейха и о после-военной истории.
Автопешеходная экскурсия по легендарным районам Восточного Берлина
Хотите узнать о государстве, где рабочие жили во дворцах, а правители за колючим забором? Приглашаю вас на авто-пешую экскурсию по трём легендарным районом Восточного Берлина – Фридрихсхайн, Пренцлауэр-Берг и Панкоу. В ходе экскурсии вы увидите не только многообразный Берлин, но и узнаете, где свершались исторические события новейшей истории.
Разобраться в истории и последствиях гитлеровского режима в Берлине
Тысячи штурмовиков в коричневой форме прошли через Бранденбургские ворота Берлина 30-го января 1933, празднуя победу Гитлера на выборах Канцлера. Двенадцатилетнее господство национал-социалитов в Германии и Европе оставит после себя миллионы жертв и Берлин в руинах. В ходе данного тура вы разберетесь в истории и последствиях деятельности гитлеровского режима в Берлине.
Проникнуться атмосферой немного провинциального, но дорогого сердцам берлинцев района
Чтобы лучше понять Берлин, непременно стоит заглянуть в старинный Шёнеберг. Вы пересечете его улицы и площади: от знаменитого универмага KaDeWe через гордящийся своей историей Швуль-киц, с клубами и пивными, ориентированными еще с конца 19 века на квир-культуру. Попадете в «Еврейскую Швейцарию», где жил Эйнштейн. По камням, помнящим Марлен Дитрих, Айседору Дункан и Марину Цветаеву, пройдете через наиболее аутентичные берлинские кицы, а также кварталы с коворкингами молодых стартаперов, и узнаете почему именно здесь Джон Ф. Кеннеди произнёс историческое «Я — берлинец».
Понять, каким Берлин был более 100 лет назад, на прогулке по самой буржуазной части города
Тут не слышно громкой музыки, всё дышит элегантностью и традициями — это Шарлоттенбург, где традиционно предпочитает жить берлинская буржуазия. Я помогу не заблудиться и найти всё самое впечатляющее в этом аутентичном районе. От современного делового центра мы пройдем к богатым историей площадям, торговым бульварам и тихим улочкам, чтобы в конце оказаться у великолепного дворцового комплекса.
Увидеть границы города 18 века, узнать, какой статус он носил, и отделить старые постройки от новых
Во время исторической прогулки мы пересечём весь Берлин с запада на восток: я объясню, как со временем менялось значение города и кто из государственных лиц и отдельных групп общества влиял на метаморфозы. А вы отыщете среди заново отстроенных зданий следы старой архитектуры и пропитаетесь историей ушедших эпох.
История Пруссии и Второй мировой войны на обзорной экскурсии по городу и подлинным дворцам
Из столичного Берлина мы отправимся в загородную резиденцию Гогенцоллернов, камерный, лёгкий и неторопливый город парков и садов. Потсдам откроется вам как книга с иллюстрациями по истории Пруссии, а мои рассказы помогут не путать многочисленных Фридрихов и Вильгельмов. Вы прогуляетесь по паркам Шарлоттенхоф, Сан-Суси и Новому парку, заглянете во дворцы Сан-Суси и Цецилиенхоф (если захотите) и пройдётесь по двухэтажному историческому центру.
По Глейсдрейек через Потсдамер-плац до Правительственного квартала
Велосипедный тур на закате — возможность увидеть знаменитые открыточные виды Берлина и скрытые от посторонних глаз удивительные места в то время, когда зажигаются «неоновые огни», а у главных достопримечательностей меньше машин и людей. Вы несколько раз пересечете линию, разделявшую город на западный и восточный сектор. Проедете по набережным Шпрее и вдоль каналов, по мостам и паркам, точкам, напоминающим об ужасном прошлом Берлина и ярким площадям. Возьмите с собой хорошую фотокамеру! Новые впечатления и прекрасное настроение гарантируются.