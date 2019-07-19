5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Живописные окрестности города, знаменитый шпионский мост и истории о разведке

Дарья
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Дарья – ваш гид
Поездка по окрестностям Берлина задумана как путешествие в мир шпионских историй 20 века.

Вы побываете на легендарном Глиникском мосту, где спецслужбы обменивались агентами; в деревне Кляйн-Глинике – “островке” ГДР в Западном Берлине; узнаете историю о прусском принце, которому не суждено было стать королем, и его влиянии на облик нынешнего пригорода Берлина.

А сменяющиеся пейзажи и стили построек создадут впечатление, будто вы совершаете путешествие из Италии через Швейцарию в Англию.
245 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 3 человек
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У этой экскурсии5 отзывов
4.4
Совершенно секретный Берлин
Совершенно секретный Берлин
  • Маршрут начнется на границе между Потсдамом и Берлином. Именно здесь на Глиникском мосту проводились обмены шпионами между советскими и американскими спецслужбами во время Холодной войны. Отсюда откроется шикарный вид на реку Хафель и прусские дворцы Глинике и Бабельсберг.
  • Продолжим прогулку в живописном посёлке Кляйн-Глинике. В 19-ом веке прусский принц построил здесь “маленькую Швейцарию”, а в 20-ом веке городок превратился в эксклав ГДР. И лишь небольшой пешеходный мост соединял еe с Восточным Берлином. Существование посёлка держалось властями ГДР в строгом секрете, даже на официальных картах Восточной Германии Кляйн-Глинике отсутствовал. А после возведения стены жители деревни могли попасть к себе домой только по спецпропускам. Я вам расскажу, почему этот посёлок считался зоной повышенной безопасности, и как жилось местным жителям среди агентов и информаторов в эпоху Холодной войны.
  • Затем отправимся “шпионить” в бывший американский сектор Берлина. Вы увидите остатки берлинского тоннеля – самой дорогостоящей спецоперации Союзников 1950-х годов под кодовым названием “Золото” по прослушке линий связи СССР и ГДР. Я вам расскажу, как американские и британские спецслужбы планировали тоннель под чутким присмотром двойного агента КГБ. В программе также секретные объекты первой сателлитной карте Берлина и многое другое!

Организационные детали

Экскурсия включает трансфер из/в отель на автомобиле компакт-класса (стоимость включена), пешие прогулки в интересных местах, а также посещение музея Союзников (вход бесплатный).

Совершенно секретный Берлин
Совершенно секретный Берлин
Совершенно секретный Берлин
Совершенно секретный Берлин

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дарья
Дарья
Добро пожаловать в Берлин! Меня зовут Даша, больше 10 лет живу в Берлине, имею высшее гуманитарное образование. Я не профессиональный гид, хотя к экскурсиям у меня строго профессиональный подход. Это кропотливо собранный и тщательно отобранный материал, визуально насыщенный маршрут и внимание к неожиданным деталям. С удовольствием покажу вам кварталы Берлины и пригородные окрестности, в том числе и по составленной индивидуально для вас программе. До встречи!
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

19 июля 2019
Тема секретного Берлина не раскрыта, мало новой информации! Гид перескакивал с темы на тему, поэтому материал не был нами усвоен. На некоторые вопросы гиб ответить не смог(((
Виктор
7 мая 2019
Понравился маршрут, необычный, с прогулками по тихим живописным паркам и посёлкам, где когда-то было далеко не так тихо и просто. Понравились истории периода холодной войны. В целом, очень хорошее впечатление от проведённого времени. И мы видели лису, которая перебежала дорогу и скрылась в кустах. Наверное, шпион. Или разведчик. )
30 апреля 2019
Дарья - очень приятный собеседник. Маршрут и содержание экскурсии она тщательно продумала и хорошо владеет материалом. Экскурсия может быть интересна тому, кто бывал в Берлине неоднократно и хотел бы узнать нечто нестандартное о нем.
25 февраля 2019
Дарья прекрасный экскурсовод - знающий и увлечённый своим городом. Она раскрыла нам необычные места Берлина и Потсдама, куда редко ступает нога туриста. Привнесла в рассказ о истории города своё видение и оригинальный взгляд на, казалось бы, привычные вещи.
2 сентября 2017
Действительно совершенно секретный Берлин! После этой прогулки абсолютно изменила представление о Берлине) Гуляя вместе с Дарьей по окрестностям Потсдама , получили огромное удовольствие. Мы посетили места, которые верят ли увидели бы сами. Дарья интересный собеседник и рассказчик. Ни минуты не пожалели, что выбрали эту экскурсию- даже легкий дождик не испортил впечатление от исторической прогулки. Спасибо ещё раз!

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