Григорий Л. проводит ещё 5 экскурсий

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Из Дюссельдорфа в Золинген - город мастеров

Григорий Л.
Григорий Л. – Гид из Дюссельдорфа
Из Дюссельдорфа в Золинген - город мастеров
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €216 за экскурсию

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Из Дюссельдорфа в Золинген - город мастеров
Из Дюссельдорфа в Золинген - город мастеров
Его иног­да на­зыва­ют го­родом лез­вий, по­тому что в Зо­лин­ге­не име­ет­ся ты­сяче­лет­няя тра­диция про­из­водс­тва вы­соко­качес­твен­ных ножей и лезвий. Он прив­ле­ка­ет сот­ни ты­сяч лю­бите­лей ры­цар­ских тур­ни­ров и сред­не­вековья.
Бла­года­ря са­мому боль­шо­му в Гер­ма­нии зам­ку Solingen Burg, он из­вестен лю­бой жен­щи­не поль­зу­ющей­ся ма­никюр­ны­ми нож­ни­цами...
Ле­ген­ды и сов­ре­мен­ность, му­зей клин­ков и ма­газин при фаб­ри­ке Zwilling (це­ны вас при­ят­но уди­вят)и, ко­неч­но, за­меча­тель­ная кре­пость со ске­лета­ми в клет­ке, под­весной до­рогой, за­меча­тель­ной эк­спо­зици­ей (всё раз­ре­шено фо­тог­ра­фиро­вать!), а так­же са­мый вы­сокий же­лез­но­дорож­ный мост в Ев­ро­пе сде­ла­ют по­ез­дку не­забы­ва­емой.
Город находится все­го в 30 км. от Дюс­сель­дор­фа
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Автомобиль оплачивается отдельно 30 цен­тов/км
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Из Дюссельдорфа в Золинген - город мастеров
Из Дюссельдорфа в Золинген - город мастеров
Из Дюссельдорфа в Золинген - город мастеров
Из Дюссельдорфа в Золинген - город мастеров

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Григорий Л.
Григорий Л.
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