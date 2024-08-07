6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Дюссельдорфа в Золинген - город мастеров и легенд
Город лезвий в 30 км от Дюссельдорфа привлекает любителей рыцарских турниров и средневековья. Посетите замок Solingen Burg, музей клинков и фабрику Zwilling
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
от €216 за всё до 2 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Аахен - город Карла Великого и студентов + волшебный Моншау
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €300 за всё до 2 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Замки Мозеля: уникальная экскурсия на 10-12 часов
Путешествие на автомобиле по долине реки Мозель: виноградники, замки и уютные городки. Согласуйте маршрут с гидом и наслаждайтесь
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €360 за всё до 2 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Маастрихт, город в котором погиб д’Артаньян и родилась Европа
Маастрихт - старейший город Нидерландов, центр карнавала и удовольствий для гурманов. Профессиональные фото помогут сохранить воспоминания навсегда
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €270 за всё до 2 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Иероним Босх, писающий мальчик, дома-шары и не только в Гертогенбосе
Гертогенбос - город Иеронима Босха. Погрузитесь в мир искусства и истории, наслаждаясь уникальными достопримечательностями и местными деликатесами
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €270 за всё до 2 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по живописному региону Айфель из Дюссельдорфа
Погрузитесь в атмосферу немецкой глубинки: фахверковые городки, виноградники, монастыри и уникальные достопримечательности ждут вас на этом маршруте
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €240 за всё до 2 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Альтена: Замок, пещера и немецкие пионеры
Узнайте историю графства Марка и посетите один из самых красивых замков Германии. Экскурсия включает посещение пещеры и молодёжных приютов
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €240 за всё до 2 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Льеж - жемчужины на Маасе: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Льежу - это уникальная возможность увидеть нетуристическую Бельгию. Профессиональные фото на память включены в стоимость экскурсии
Начало: В фойе вашей гостиницы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €450 за всё до 2 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Шопинг в Нидерландах. Город-аутлет Рурмонд
186 магазинов мировых брендов, скидки до 50%, экскурсия по историческому центру Рурмонда. Проводите день в шопинг-центре и наслаждайтесь местной кухней
Сегодня в 09:00
9 авг в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательная экскурсия по замкам и винодельням Дюссельдорфа и окрестностей
Любите завораживающие пейзажи, средневековые замки и белые вина долины реки Мозель? Тогда эта экскурсия точно придётся вам по душе
9 авг в 09:30
12 авг в 09:30
€550 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Дюссельдорфу в категории «На весь день»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дюссельдорфе
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
Какие места ещё посмотреть в Дюссельдорфе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Дюссельдорфу в августе 2024
Сейчас в Дюссельдорфе в категории "На весь день" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 216 до 550.
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Дюссельдорф на 1 день, гиды Дюссельдорфа подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Дюссельдорф так, как видят её местные жители