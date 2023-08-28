Франкфурт и история европейской цивилизации

Необычный взгляд на финансовую столицу Германии через её архитектуру

5
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Ответы на вопросы
Франкфурт — небольшой, в общем-то, городок, да и далеко не такой известный, как Париж или Рим. Несмотря на это, здесь можно наблюдать историю европейской архитектуры, а значит и всей цивилизации.

Мы, конечно, поговорим о прошлом города, его ключевой роли в немецкой демократии, а также об уникальных проектах восстановления Старого города и организации финансового центра.

Но главное — обсудим основные эпохи европейской цивилизации, и вы научитесь находить их памятники в любом европейском городе. Будем много говорить об архитектурных стилях и о том, как и почему они появлялись.
Франкфурт и история европейской цивилизации
Франкфурт и история европейской цивилизации
Франкфурт и история европейской цивилизации
Франкфурт и история европейской цивилизации
Франкфурт и история европейской цивилизации
Франкфурт и история европейской цивилизации
Франкфурт и история европейской цивилизации
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Оставаясь в пределах компактного центра города, вы увидите церковь, которая стала колыбелью немецкой демократии. Узнаете о тайнах готического Императорского собора. Сделаете снимок самого фотографируемого дома в Германии. Прогуляетесь по «Старому городу», которого не существовало ещё 6 лет назад. И, затронув тему небоскребов, найдём спрятанный в тихой улочке образец архитектурного стиля ар-нуво.

Поговорим о том, как глобальные исторические события, образ жизни, представление современников о мире и технический прогресс определяли облик зданий прошлого. И вспомним множество зданий, похожих на те, которые мы увидим на улицах Франкфурта.

Вы научитесь с интересом гулять по любому европейскому (и не только!) городу и поймёте, почему Россия — всё-таки Европа, что связывает Леонардо да Винчи с Турцией и Московским кремлем, а Франкфурт — с Apple, Альфредом Нобелем и одним русским инженером.

Ну и на десерт — угощу вас традиционными напитками, расскажу о самых атмосферных местах Франкфурта и окрестностей, а также порекомендую вам лучшие бары и рестораны:)

Организационные детали

Вам потребуется одежда по погоде и удобная обувь. Маршрут мы пройдём пешком: город у нас небольшой, а на некоторых точках маршрута можно будет посидеть, слушая рассказ гида.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в самом центре Франкфурта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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28 авг 2023
Саша - отличный, позитивный человек с юмором. Экскурсия получилась увлекательной и познавательной. Спасибо, Саша!

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