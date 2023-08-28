Необычный взгляд на финансовую столицу Германии через её архитектуру
Мы, конечно, поговорим о прошлом города, его ключевой роли в немецкой демократии, а также об уникальных проектах восстановления Старого города и организации финансового центра.
Но главное — обсудим основные эпохи европейской цивилизации, и вы научитесь находить их памятники в любом европейском городе. Будем много говорить об архитектурных стилях и о том, как и почему они появлялись.
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Описание
Что вас ожидает
Оставаясь в пределах компактного центра города, вы увидите церковь, которая стала колыбелью немецкой демократии. Узнаете о тайнах готического Императорского собора. Сделаете снимок самого фотографируемого дома в Германии. Прогуляетесь по «Старому городу», которого не существовало ещё 6 лет назад. И, затронув тему небоскребов, найдём спрятанный в тихой улочке образец архитектурного стиля ар-нуво.
Поговорим о том, как глобальные исторические события, образ жизни, представление современников о мире и технический прогресс определяли облик зданий прошлого. И вспомним множество зданий, похожих на те, которые мы увидим на улицах Франкфурта.
Вы научитесь с интересом гулять по любому европейскому (и не только!) городу и поймёте, почему Россия — всё-таки Европа, что связывает Леонардо да Винчи с Турцией и Московским кремлем, а Франкфурт — с Apple, Альфредом Нобелем и одним русским инженером.
Ну и на десерт — угощу вас традиционными напитками, расскажу о самых атмосферных местах Франкфурта и окрестностей, а также порекомендую вам лучшие бары и рестораны:)
Организационные детали
Вам потребуется одежда по погоде и удобная обувь. Маршрут мы пройдём пешком: город у нас небольшой, а на некоторых точках маршрута можно будет посидеть, слушая рассказ гида.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в самом центре Франкфурта
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.