Франкфурт — небольшой, в общем-то, городок, да и далеко не такой известный, как Париж или Рим. Несмотря на это, здесь можно наблюдать историю европейской архитектуры, а значит и всей цивилизации. Мы, конечно, поговорим о прошлом города, его ключевой роли в немецкой демократии, а также об уникальных проектах восстановления Старого города и организации финансового центра. Но главное — обсудим основные эпохи европейской цивилизации, и вы научитесь находить их памятники в любом европейском городе. Будем много говорить об архитектурных стилях и о том, как и почему они появлялись.

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Описание

Что вас ожидает

Оставаясь в пределах компактного центра города, вы увидите церковь, которая стала колыбелью немецкой демократии. Узнаете о тайнах готического Императорского собора. Сделаете снимок самого фотографируемого дома в Германии. Прогуляетесь по «Старому городу», которого не существовало ещё 6 лет назад. И, затронув тему небоскребов, найдём спрятанный в тихой улочке образец архитектурного стиля ар-нуво.

Поговорим о том, как глобальные исторические события, образ жизни, представление современников о мире и технический прогресс определяли облик зданий прошлого. И вспомним множество зданий, похожих на те, которые мы увидим на улицах Франкфурта.

Вы научитесь с интересом гулять по любому европейскому (и не только!) городу и поймёте, почему Россия — всё-таки Европа, что связывает Леонардо да Винчи с Турцией и Московским кремлем, а Франкфурт — с Apple, Альфредом Нобелем и одним русским инженером.

Ну и на десерт — угощу вас традиционными напитками, расскажу о самых атмосферных местах Франкфурта и окрестностей, а также порекомендую вам лучшие бары и рестораны:)

Организационные детали

Вам потребуется одежда по погоде и удобная обувь. Маршрут мы пройдём пешком: город у нас небольшой, а на некоторых точках маршрута можно будет посидеть, слушая рассказ гида.