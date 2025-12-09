Найдено 3 экскурсии в категории « Билеты » в Гамбурге на русском языке, цены от €14, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 4 часа 3 отзыва Билеты Кулинарное приключение в Гамбурге: гастрономическое путешествие Погрузитесь в мир гамбургских вкусов с эксклюзивной экскурсией. Дегустации, истории и уникальные впечатления ждут вас «Дополнительные расходы: еда и напитки, входные/проездные билеты» €270 за всё до 5 чел. Пешая 2.5 часа 5% 65 отзывов Билеты Добро пожаловать в Гамбург Познакомьтесь с Гамбургом: от Ратуши до района Красных фонарей. Индивидуальный подход и уникальные места ждут вас «Транспорт, еда и напитки, входные билеты на обзорную площадку в кирхе святого Николая — 5€/чел, проездной билет на весь день — 6,30€ на взрослого и 2,40€ на ребенка (6-14 лет)» €152 €160 за всё до 5 чел. Пешая 2 часа Билеты Гамбург: билет на смотровую Эльбской филармонии Билет в Гамбурге предлагает уникальное путешествие по Эльбской филармонии и Хафен-Сити. Узнайте о легендах и насладитесь видами города Начало: У Эльбской филармонии «После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом» €14 за билет

