Кулинарное приключение в Гамбурге: гастрономическое путешествие
Погрузитесь в мир гамбургских вкусов с эксклюзивной экскурсией. Дегустации, истории и уникальные впечатления ждут вас
«Дополнительные расходы: еда и напитки, входные/проездные билеты»
Завтра в 08:00
12 дек в 08:00
€270 за всё до 5 чел.
5%
Добро пожаловать в Гамбург
Познакомьтесь с Гамбургом: от Ратуши до района Красных фонарей. Индивидуальный подход и уникальные места ждут вас
«Транспорт, еда и напитки, входные билеты на обзорную площадку в кирхе святого Николая — 5€/чел, проездной билет на весь день — 6,30€ на взрослого и 2,40€ на ребенка (6-14 лет)»
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:00
€152
€160 за всё до 5 чел.
Гамбург: билет на смотровую Эльбской филармонии
Билет в Гамбурге предлагает уникальное путешествие по Эльбской филармонии и Хафен-Сити. Узнайте о легендах и насладитесь видами города
Начало: У Эльбской филармонии
«После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом»
Сегодня в 19:30
Завтра в 10:00
€14 за билет
