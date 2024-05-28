1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка по эпохам Гамбурга
Погрузиться в историю многоликого города на обзорной экскурсии
Начало: Перед ратушей Гамбурга
10 июня в 08:30
11 июня в 10:00
€150 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Влюбиться в Гамбург: история, культура и фотографии за один день
Погрузитесь в атмосферу Гамбурга с индивидуальной фото-прогулкой. Исторические места, культурные сокровища и уникальные ракурсы ждут вас
Начало: У Ратуши
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Гамбург: исследование города мостов, моряков, миллионеров
Погрузитесь в уникальную атмосферу Гамбурга, где каждый уголок рассказывает свою историю о свободе, традициях и культуре
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€174 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мой любимый Гамбург: от центра до окраин
Путешествие по Гамбургу откроет вам уникальные места: от исторических улиц до современных районов. Познакомьтесь с культурой и историей города
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€132 за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Добро пожаловать в Гамбург: Индивидуальная экскурсия по символам города
Познакомьтесь с Гамбургом: от Ратуши до района Красных фонарей. Индивидуальный подход и уникальные места ждут вас
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
140€126 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие Вдоль Эльбы в Гамбурге: незабываемые впечатления
Приглашаем вас на увлекательное путешествие Вдоль Эльбы в Гамбурге, где вы увидите город с новой стороны, насладитесь видами и вкусами
Начало: Рядом со станцией метро Landungsbrücken
10 июня в 08:00
11 июня в 08:30
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Экскурсия на кораблике по портовой гавани и каналам Гамбурга
Приглашаем на незабываемую прогулку по водам Гамбурга, где каждый уголок города раскрывается с новой стороны
10 июня в 13:00
12 июня в 11:00
€134 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Кирпичная музыка Гамбурга: от Шпайхерштадта до Хафен-Сити
Погрузитесь в уникальную атмосферу Гамбурга, пройдя по кирпичным каньонам Шпайхерштадта и современному Хафен-Сити
Начало: около станции метро Meßberg
10 июня в 08:30
11 июня в 08:00
€150 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Квартал развлечений, или Где повзрослели «Битлы»
Истории, сюрпризы и исторчиеские места «греховной мили» района Санкт Паули
10 июня в 18:00
12 июня в 18:00
€174 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Кулинарное приключение в Гамбурге: гастрономическое путешествие
Погрузитесь в мир гамбургских вкусов с эксклюзивной экскурсией. Дегустации, истории и уникальные впечатления ждут вас
Завтра в 15:00
10 июня в 08:00
€270 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Гамбург за 2,5 часа: достопримечательности и неформальные локации
Прогулка по Гамбургу: старый город, готические кирхи, филармония, набережная Эльбы и улица красных фонарей за 2,5 часа
Начало: Mönckebergstrasse 1 (адрес договорной)
Расписание: в любой день, если гид свободен
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Гамбургу
Начало: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Гамбургу: ганзейский город и его секреты
Погрузитесь в атмосферу Гамбурга, узнайте его историю и традиции, посетите знаковые места и почувствуйте дух свободы этого ганзейского города
Начало: Rathausmarkt 1, Hamburg
Расписание: Каждый день в любое время
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Автомобильное путешествие по живописным уголкам Гамбурга
За три часа на комфортабельном FIAT 500L вы увидите все, что делает Гамбург уникальным, от озер до исторических площадей
Начало: Ваш отель
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€270 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Бар-тур по «кварталу красных фонарей» Репербан
Неформальная веселая прогулка по самому злачному району города
Начало: В районе метро St. Pauli
11 июня в 18:00
12 июня в 18:00
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Часовая прогулка на кораблике по каналам и Эльбе в Гамбурге
Откройте для себя Гамбург с новой стороны, отправившись в путешествие по водам Эльбы и её каналов. Виды, которые останутся в памяти навсегда
Начало: Причал в порту
Расписание: Каждый день
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Гастрономическое путешествие по Гамбургу: от рыбного базара до традиционных блюд
Погрузитесь в мир вкусов Гамбурга: от обзорной прогулки по центру до ужина в атмосферном ресторане
Начало: Место встречи по договоренности
Завтра в 20:00
10 июня в 09:00
€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Любек: Путешествие в сердце Ганзы, от Ратуши до Голштинских ворот
Погрузитесь в атмосферу средневековья, исследуя Любек: от величественных церквей до узких улочек и тайных двориков
Начало: Lubeck, Bahnhof 10
10 июня в 11:00
11 июня в 09:00
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Альтес Ланд - путешествие по самым большим фруктовым садам Европы
Погрузитесь в мир сказочной красоты Альтес Ланда: фахверковые дома, вкусная фермерская кухня и бесконечные сады ждут вас
Начало: По договорённости
Расписание: Каждый день
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€500 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Замок Рейнбек: культурное погружение в эпоху Ренессанса рядом с Гамбургом
Приглашаем на уникальную экскурсию в замок Рейнбек, где история голландского Ренессанса оживает среди вековых деревьев и водных просторов
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от €350 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Шоппинг тур в аутлете Neumunster: экономия до 80% на мировые бренды
Получите максимум удовольствия и выгоды от шоппинга в Гамбурге. Designer Outlet Neumunster ждет вас с огромными скидками
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€169 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Люнебург: жемчужина северной Германии, экскурсия из Гамбурга
Погрузитесь в атмосферу средневековья, насладитесь местным пивом и узнайте, почему соль - это белое золото Люнебурга
Начало: По договорённости
Расписание: По договоренности с гидом
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия в замок Аренсбург: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив замок Аренсбург. Уникальная архитектура и захватывающие истории ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
от €350 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Гамбург: по пути легендарных Beatles
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пешеходная экскурсия по Гамбургу: от Ратуши до порта
Приглашаем на увлекательную прогулку по Гамбургу, где каждый уголок расскажет свою историю. Вас ждут великолепные виды и атмосфера старинного города
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Автомобильно-пешеходная экскурсия: Гамбург во всем его великолепии
Получите незабываемые впечатления от Гамбурга, погрузившись в его историю и культуру вместе с опытным водителем-гидом
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€263 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Мёльн и Ратцебург: живописное путешествие по герцогству Лауэнбург
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив Мёльн и Ратцебург. Откройте для себя истории Тиля Уленшпигеля и средневековые сокровища в однодневной экскурсии
Начало: По желанию клиента
Расписание: В любой день и в любое время
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€435 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Жемчужины Северной Фризии: Хузум и Фридрихштадт - путешествие из Гамбурга
Погрузитесь в атмосферу Северной Германии с экскурсией в Хузум и Фридрихштадт. История, культура и уникальная кухня ждут вас
Начало: По желанию клиента
Расписание: В любой день и в любое время
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€500 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Квартал развлечений, или где повзрослели «Битлы»
Начало: Reeperbahn 1, Hamburg
Расписание: В любой день в вечернее время
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Эппендорф - от фермерских хозяйств к роскошной архитектуре
Начало: Kaiser-Friedrich-Ufer 3, Hamburg
Расписание: В любой день и в любое время
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Малый Иерусалим» в Гамбурге: история еврейского квартала
Погрузитесь в историю еврейского квартала Гамбурга, где жили и творили известные личности, оставившие след в истории
Начало: Allende-Platz 3, 20146 Hamburg
Расписание: В любой день и в любое время
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Современный Гамбург с архитектором
Погрузитесь в мир современной архитектуры Гамбурга! Узнайте о Хафенсити, Эльбской филармонии и других уникальных объектах с профессиональным архитектором
Начало: У Эльбской филармонии
10 июня в 15:30
11 июня в 15:30
€144 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлтай28 мая 2024Экскурсия отличается от многих других. Дима и Настя с самого начала пытаются создать атмосферу встречи со старыми друзьями, которые к
- ЕЕвгения25 мая 2024Великолепная экскурсия, много любопытных исторических фактов, прекрасное планирование, чтобы всем было интересно и комфортно. Спасибо большое Екатерина, мы в восторге
- ААндрей23 мая 2024Самые положительные впечатления от встречи с Ириной в Гамбурге: профессионально, доброжелательно, захватывающе интересно. Спасибо!
- ЮЮлия22 мая 2024Отличная экскурсия для первого знакомства с городом. Дмитрий интересный собеседник и замечательный компаньон для прогулки
- ААлександр21 мая 2024Гамбург - прекрасный город, очень разный и неожиданный. Но набережная Эльбы, пляж и дивные прибрежные улочки Альтоны - то, с
- ААлексей19 мая 2024Превосходно. Мне такой формат экскурсии намного ближе, когда нет скучной истории, но ты погружаешься в вайб города. Время пролетело незаметно будто со старым знакомым. Не бойтесь озвучивать пожелания и Катя легко скорректирует маршут. Очень рекомендую тем, кто хочет познакомиться с Гамбургом
- ВВера12 мая 2024И снова я очень довольна уровнем подготовленности гидов в трипстер. Качество стоит цены! Импонирует эмпатия, пунктуальность, сосредоточенность на работе, не было ни одного момента, когда бы гид не ответил на какой - либо вопрос, даже не непосредственно по теме тура.
- ВВиктория4 мая 2024Благодарим Екатерину за проведенную экскурсию, было классно, несмотря на дождливую погоду Очень приятная и спокойная девушка. Всей семье и детям (9 лет) зашло. Провели очень комфортно время, как с подругой. Подстраивалась под наши хотелки, отвечала на вопросы.
- ККирилл28 апреля 2024Очень хорошая экскурсия, даже детям нашим было вполне интересно, а это не часто. Хорошее сочетание движения по реке и прогулкам.
- ААндрей8 апреля 2024Это была отличная экскурсия, полная интересных подробностей и юмора. Сами мы живём в Гамбурге, с нами был друг, который в Гамбурге впервые, и наши дети. Понравилось всем, даже детки были заинтересованы, за что Ирине отдельное спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Гамбургу в категории «Индивидуальные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гамбурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 32
Сколько стоит экскурсия по Гамбургу в июне 2024
Сейчас в Гамбурге в категории "Индивидуальные" можно забронировать 32 экскурсии от 126 до 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 191 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Любите не зависеть от других и самостоятельно решать куда и когда ехать на экскурсию в Гамбурге? Предлагаем купить экскурсию с индивидуальным гидом, например, вы посетите местные достопримечательности на автомобиле или микроавтобусе. Низкие цены, много отзывов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии на русском языке