А Алтай Влюбиться в Гамбург за один день читать дальше ним приехали в гости. Материал не перегружен исторической информацией, а выглядит, скорее всего, как рассказ горожанина о своём городе. 4,5 часа пролетели незаметно, по ходу экскурсии, могли вносить изменения в маршрут (места, где уже были решили обойти). Экскурсия отличается от многих других. Дима и Настя с самого начала пытаются создать атмосферу встречи со старыми друзьями, которые к

Е Евгения Добро пожаловать в Гамбург читать дальше от видов в целом! Поддерживала живое общение и дала советы по дальнейшему посещению города! Спасибо за рекомендацию ресторана, мы были в восторге 👍🏻😊 Наша группа девчонок (40 😃) остались очень довольны! Ждём фотографии😊 Великолепная экскурсия, много любопытных исторических фактов, прекрасное планирование, чтобы всем было интересно и комфортно. Спасибо большое Екатерина, мы в восторге

А Андрей Гамбург - город мостов, моряков и миллионеров Самые положительные впечатления от встречи с Ириной в Гамбурге: профессионально, доброжелательно, захватывающе интересно. Спасибо!

Ю Юлия Влюбиться в Гамбург за один день Отличная экскурсия для первого знакомства с городом. Дмитрий интересный собеседник и замечательный компаньон для прогулки

А Александр Вдоль Эльбы - пешком и на пароме читать дальше чем в Гамбурге нужно познакомиться ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! А это знакомство вам никто не обеспечит лучше, чем Ирина. Она - исключительно позитивный, доброжелательный, творческий, энергичный человек, а главное - она действительно влюблена в Гамбург и вы после её экскурсии тоже не сможете в этот город не влюбиться! Гамбург - прекрасный город, очень разный и неожиданный. Но набережная Эльбы, пляж и дивные прибрежные улочки Альтоны - то, с

А Алексей Добро пожаловать в Гамбург Превосходно. Мне такой формат экскурсии намного ближе, когда нет скучной истории, но ты погружаешься в вайб города. Время пролетело незаметно будто со старым знакомым. Не бойтесь озвучивать пожелания и Катя легко скорректирует маршут. Очень рекомендую тем, кто хочет познакомиться с Гамбургом

В Вера Мой любимый Гамбург: от центра до окраин И снова я очень довольна уровнем подготовленности гидов в трипстер. Качество стоит цены! Импонирует эмпатия, пунктуальность, сосредоточенность на работе, не было ни одного момента, когда бы гид не ответил на какой - либо вопрос, даже не непосредственно по теме тура.

В Виктория Добро пожаловать в Гамбург Благодарим Екатерину за проведенную экскурсию, было классно, несмотря на дождливую погоду Очень приятная и спокойная девушка. Всей семье и детям (9 лет) зашло. Провели очень комфортно время, как с подругой. Подстраивалась под наши хотелки, отвечала на вопросы.

К Кирилл Вдоль Эльбы - пешком и на пароме читать дальше Гамбург не простой город для прогулки без гида, это не старая Италия, которая и так красивая без комментариев. Весь интерес в мелочах и нюансах, Ирина очень хорошо их подсветила. Спасибо большое за экскурсию Очень хорошая экскурсия, даже детям нашим было вполне интересно, а это не часто. Хорошее сочетание движения по реке и прогулкам.