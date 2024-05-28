Индивидуальные экскурсии в Гамбурге с личным гидом

Найдено 32 экскурсии в категории «Индивидуальные» в Гамбурге на русском языке, цены от €126, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка по эпохам Гамбурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
26 отзывов
Прогулка по эпохам Гамбурга
Погрузиться в историю многоликого города на обзорной экскурсии
Начало: Перед ратушей Гамбурга
10 июня в 08:30
11 июня в 10:00
150 за всё до 2 чел.
Влюбиться в Гамбург за один день
🚶 Пешая
Фотопрогулка
4 часа
43 отзыва
Влюбиться в Гамбург: история, культура и фотографии за один день
Погрузитесь в атмосферу Гамбурга с индивидуальной фото-прогулкой. Исторические места, культурные сокровища и уникальные ракурсы ждут вас
Начало: У Ратуши
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
200 за всё до 5 чел.
Гамбург - город мостов, моряков и миллионеров
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
23 отзыва
Гамбург: исследование города мостов, моряков, миллионеров
Погрузитесь в уникальную атмосферу Гамбурга, где каждый уголок рассказывает свою историю о свободе, традициях и культуре
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
174 за всё до 10 чел.
Мой любимый Гамбург: от центра до окраин
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
Мой любимый Гамбург: от центра до окраин
Путешествие по Гамбургу откроет вам уникальные места: от исторических улиц до современных районов. Познакомьтесь с культурой и историей города
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
132 за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Гамбург
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
48 отзывов
Добро пожаловать в Гамбург: Индивидуальная экскурсия по символам города
Познакомьтесь с Гамбургом: от Ратуши до района Красных фонарей. Индивидуальный подход и уникальные места ждут вас
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
140126 за всё до 5 чел.
Вдоль Эльбы - пешком и на пароме
🚢 На пароме
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Путешествие Вдоль Эльбы в Гамбурге: незабываемые впечатления
Приглашаем вас на увлекательное путешествие Вдоль Эльбы в Гамбурге, где вы увидите город с новой стороны, насладитесь видами и вкусами
Начало: Рядом со станцией метро Landungsbrücken
10 июня в 08:00
11 июня в 08:30
150 за всё до 10 чел.
Прогулка на кораблике по портовой гавани и каналам
Индивидуальная
1 час
3 отзыва
Экскурсия на кораблике по портовой гавани и каналам Гамбурга
Приглашаем на незабываемую прогулку по водам Гамбурга, где каждый уголок города раскрывается с новой стороны
10 июня в 13:00
12 июня в 11:00
134 за всё до 5 чел.
Кирпичная музыка Гамбурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
Кирпичная музыка Гамбурга: от Шпайхерштадта до Хафен-Сити
Погрузитесь в уникальную атмосферу Гамбурга, пройдя по кирпичным каньонам Шпайхерштадта и современному Хафен-Сити
Начало: около станции метро Meßberg
10 июня в 08:30
11 июня в 08:00
150 за всё до 2 чел.
Квартал развлечений, или Где повзрослели «Битлы»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Квартал развлечений, или Где повзрослели «Битлы»
Истории, сюрпризы и исторчиеские места «греховной мили» района Санкт Паули
10 июня в 18:00
12 июня в 18:00
174 за всё до 10 чел.
Вкус Гамбурга: кулинарное приключение на берегах Эльбы
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Кулинарное приключение в Гамбурге: гастрономическое путешествие
Погрузитесь в мир гамбургских вкусов с эксклюзивной экскурсией. Дегустации, истории и уникальные впечатления ждут вас
Завтра в 15:00
10 июня в 08:00
270 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Гамбургу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
Гамбург за 2,5 часа: достопримечательности и неформальные локации
Прогулка по Гамбургу: старый город, готические кирхи, филармония, набережная Эльбы и улица красных фонарей за 2,5 часа
Начало: Mönckebergstrasse 1 (адрес договорной)
Расписание: в любой день, если гид свободен
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
150 за всё до 5 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Гамбургу
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Обзорная пешеходная экскурсия по Гамбургу
Начало: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
160 за всё до 5 чел.
Гамбург - город мостов, моряков и миллионеров
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Экскурсия по Гамбургу: ганзейский город и его секреты
Погрузитесь в атмосферу Гамбурга, узнайте его историю и традиции, посетите знаковые места и почувствуйте дух свободы этого ганзейского города
Начало: Rathausmarkt 1, Hamburg
Расписание: Каждый день в любое время
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
180 за всё до 10 чел.
Автомобильная экскурсия по Гамбургу
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Автомобильное путешествие по живописным уголкам Гамбурга
За три часа на комфортабельном FIAT 500L вы увидите все, что делает Гамбург уникальным, от озер до исторических площадей
Начало: Ваш отель
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
270 за всё до 4 чел.
Бар-тур по «кварталу красных фонарей» Репербан
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Бар-тур по «кварталу красных фонарей» Репербан
Неформальная веселая прогулка по самому злачному району города
Начало: В районе метро St. Pauli
11 июня в 18:00
12 июня в 18:00
150 за всё до 5 чел.
Прогулка на кораблике по портовой гавани и каналам
Индивидуальная
1 час
Часовая прогулка на кораблике по каналам и Эльбе в Гамбурге
Откройте для себя Гамбург с новой стороны, отправившись в путешествие по водам Эльбы и её каналов. Виды, которые останутся в памяти навсегда
Начало: Причал в порту
Расписание: Каждый день
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
150 за всё до 5 чел.
Кулинарный тур по Гамбургу
Индивидуальная
3 часа
Гастрономическое путешествие по Гамбургу: от рыбного базара до традиционных блюд
Погрузитесь в мир вкусов Гамбурга: от обзорной прогулки по центру до ужина в атмосферном ресторане
Начало: Место встречи по договоренности
Завтра в 20:00
10 июня в 09:00
180 за всё до 5 чел.
Любек - столица Ганзы на берегу Балтики
Индивидуальная
3 часа
Любек: Путешествие в сердце Ганзы, от Ратуши до Голштинских ворот
Погрузитесь в атмосферу средневековья, исследуя Любек: от величественных церквей до узких улочек и тайных двориков
Начало: Lubeck, Bahnhof 10
10 июня в 11:00
11 июня в 09:00
160 за всё до 5 чел.
Альтес Ланд - там, где яблони в цвету
Индивидуальная
7 часов
Альтес Ланд - путешествие по самым большим фруктовым садам Европы
Погрузитесь в мир сказочной красоты Альтес Ланда: фахверковые дома, вкусная фермерская кухня и бесконечные сады ждут вас
Начало: По договорённости
Расписание: Каждый день
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
500 за всё до 4 чел.
Замок Рейнбек
Индивидуальная
3 часа
Замок Рейнбек: культурное погружение в эпоху Ренессанса рядом с Гамбургом
Приглашаем на уникальную экскурсию в замок Рейнбек, где история голландского Ренессанса оживает среди вековых деревьев и водных просторов
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 350 за всё до 2 чел.
Шоппинг тур в Designer Outlet Neumunster в Гамбурге
Индивидуальная
3 часа
Шоппинг тур в аутлете Neumunster: экономия до 80% на мировые бренды
Получите максимум удовольствия и выгоды от шоппинга в Гамбурге. Designer Outlet Neumunster ждет вас с огромными скидками
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
169 за всё до 5 чел.
Люнебург - жемчужина северной Германии
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Люнебург: жемчужина северной Германии, экскурсия из Гамбурга
Погрузитесь в атмосферу средневековья, насладитесь местным пивом и узнайте, почему соль - это белое золото Люнебурга
Начало: По договорённости
Расписание: По договоренности с гидом
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
250 за всё до 10 чел.
Замок Аренсбург
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия в замок Аренсбург: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив замок Аренсбург. Уникальная архитектура и захватывающие истории ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
от 350 за всё до 2 чел.
Гамбург: по пути легендарных Beatles
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Гамбург: по пути легендарных Beatles
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
150 за всё до 5 чел.
Пешеходная экскурсия по Гамбургу
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Пешеходная экскурсия по Гамбургу: от Ратуши до порта
Приглашаем на увлекательную прогулку по Гамбургу, где каждый уголок расскажет свою историю. Вас ждут великолепные виды и атмосфера старинного города
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
200 за всё до 5 чел.
Автомобильно-пешеходная экскурсия по Гамбургу
Индивидуальная
3 часа
Автомобильно-пешеходная экскурсия: Гамбург во всем его великолепии
Получите незабываемые впечатления от Гамбурга, погрузившись в его историю и культуру вместе с опытным водителем-гидом
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
263 за всё до 4 чел.
Мёльн и Ратцебург - путешествие по герцогству Лауэнбург
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Мёльн и Ратцебург: живописное путешествие по герцогству Лауэнбург
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив Мёльн и Ратцебург. Откройте для себя истории Тиля Уленшпигеля и средневековые сокровища в однодневной экскурсии
Начало: По желанию клиента
Расписание: В любой день и в любое время
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
435 за всё до 4 чел.
Жемчужины Северной Фризии - Хузум и Фридрихштадт
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Жемчужины Северной Фризии: Хузум и Фридрихштадт - путешествие из Гамбурга
Погрузитесь в атмосферу Северной Германии с экскурсией в Хузум и Фридрихштадт. История, культура и уникальная кухня ждут вас
Начало: По желанию клиента
Расписание: В любой день и в любое время
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
500 за всё до 4 чел.
Квартал развлечений, или где повзрослели «Битлы»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Квартал развлечений, или где повзрослели «Битлы»
Начало: Reeperbahn 1, Hamburg
Расписание: В любой день в вечернее время
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
180 за всё до 10 чел.
Эппендорф - от фермерских хозяйств к роскошной архитектуре
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Эппендорф - от фермерских хозяйств к роскошной архитектуре
Начало: Kaiser-Friedrich-Ufer 3, Hamburg
Расписание: В любой день и в любое время
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
180 за всё до 10 чел.
«Малый Иерусалим» в Гамбурге - экскурсия по еврейскому кварталу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
«Малый Иерусалим» в Гамбурге: история еврейского квартала
Погрузитесь в историю еврейского квартала Гамбурга, где жили и творили известные личности, оставившие след в истории
Начало: Allende-Platz 3, 20146 Hamburg
Расписание: В любой день и в любое время
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
180 за всё до 10 чел.
Современный Гамбург с архитектором
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Современный Гамбург с архитектором
Погрузитесь в мир современной архитектуры Гамбурга! Узнайте о Хафенсити, Эльбской филармонии и других уникальных объектах с профессиональным архитектором
Начало: У Эльбской филармонии
10 июня в 15:30
11 июня в 15:30
144 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алтай
    28 мая 2024
    Влюбиться в Гамбург за один день
    Экскурсия отличается от многих других. Дима и Настя с самого начала пытаются создать атмосферу встречи со старыми друзьями, которые к
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    ним приехали в гости. Материал не перегружен исторической информацией, а выглядит, скорее всего, как рассказ горожанина о своём городе. 4,5 часа пролетели незаметно, по ходу экскурсии, могли вносить изменения в маршрут (места, где уже были решили обойти).

  • Е
    Евгения
    25 мая 2024
    Добро пожаловать в Гамбург
    Великолепная экскурсия, много любопытных исторических фактов, прекрасное планирование, чтобы всем было интересно и комфортно. Спасибо большое Екатерина, мы в восторге
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    от видов в целом! Поддерживала живое общение и дала советы по дальнейшему посещению города! Спасибо за рекомендацию ресторана, мы были в восторге 👍🏻😊 Наша группа девчонок (40 😃) остались очень довольны! Ждём фотографии😊

  • А
    Андрей
    23 мая 2024
    Гамбург - город мостов, моряков и миллионеров
    Самые положительные впечатления от встречи с Ириной в Гамбурге: профессионально, доброжелательно, захватывающе интересно. Спасибо!
  • Ю
    Юлия
    22 мая 2024
    Влюбиться в Гамбург за один день
    Отличная экскурсия для первого знакомства с городом. Дмитрий интересный собеседник и замечательный компаньон для прогулки
  • А
    Александр
    21 мая 2024
    Вдоль Эльбы - пешком и на пароме
    Гамбург - прекрасный город, очень разный и неожиданный. Но набережная Эльбы, пляж и дивные прибрежные улочки Альтоны - то, с
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    чем в Гамбурге нужно познакомиться ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! А это знакомство вам никто не обеспечит лучше, чем Ирина. Она - исключительно позитивный, доброжелательный, творческий, энергичный человек, а главное - она действительно влюблена в Гамбург и вы после её экскурсии тоже не сможете в этот город не влюбиться!

  • А
    Алексей
    19 мая 2024
    Добро пожаловать в Гамбург
    Превосходно. Мне такой формат экскурсии намного ближе, когда нет скучной истории, но ты погружаешься в вайб города. Время пролетело незаметно будто со старым знакомым. Не бойтесь озвучивать пожелания и Катя легко скорректирует маршут. Очень рекомендую тем, кто хочет познакомиться с Гамбургом
  • В
    Вера
    12 мая 2024
    Мой любимый Гамбург: от центра до окраин
    И снова я очень довольна уровнем подготовленности гидов в трипстер. Качество стоит цены! Импонирует эмпатия, пунктуальность, сосредоточенность на работе, не было ни одного момента, когда бы гид не ответил на какой - либо вопрос, даже не непосредственно по теме тура.
  • В
    Виктория
    4 мая 2024
    Добро пожаловать в Гамбург
    Благодарим Екатерину за проведенную экскурсию, было классно, несмотря на дождливую погоду Очень приятная и спокойная девушка. Всей семье и детям (9 лет) зашло. Провели очень комфортно время, как с подругой. Подстраивалась под наши хотелки, отвечала на вопросы.
  • К
    Кирилл
    28 апреля 2024
    Вдоль Эльбы - пешком и на пароме
    Очень хорошая экскурсия, даже детям нашим было вполне интересно, а это не часто. Хорошее сочетание движения по реке и прогулкам.
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    Гамбург не простой город для прогулки без гида, это не старая Италия, которая и так красивая без комментариев. Весь интерес в мелочах и нюансах, Ирина очень хорошо их подсветила. Спасибо большое за экскурсию

    Очень хорошая экскурсия, даже детям нашим было вполне интересно, а это не часто. Хорошее сочетание движенияОчень хорошая экскурсия, даже детям нашим было вполне интересно, а это не часто. Хорошее сочетание движенияОчень хорошая экскурсия, даже детям нашим было вполне интересно, а это не часто. Хорошее сочетание движенияОчень хорошая экскурсия, даже детям нашим было вполне интересно, а это не часто. Хорошее сочетание движенияОчень хорошая экскурсия, даже детям нашим было вполне интересно, а это не часто. Хорошее сочетание движенияОчень хорошая экскурсия, даже детям нашим было вполне интересно, а это не часто. Хорошее сочетание движенияОчень хорошая экскурсия, даже детям нашим было вполне интересно, а это не часто. Хорошее сочетание движенияОчень хорошая экскурсия, даже детям нашим было вполне интересно, а это не часто. Хорошее сочетание движенияОчень хорошая экскурсия, даже детям нашим было вполне интересно, а это не часто. Хорошее сочетание движения
  • А
    Андрей
    8 апреля 2024
    Прогулка по эпохам Гамбурга
    Это была отличная экскурсия, полная интересных подробностей и юмора. Сами мы живём в Гамбурге, с нами был друг, который в Гамбурге впервые, и наши дети. Понравилось всем, даже детки были заинтересованы, за что Ирине отдельное спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Гамбургу в категории «Индивидуальные»

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Сколько стоит экскурсия по Гамбургу в июне 2024
Сейчас в Гамбурге в категории "Индивидуальные" можно забронировать 32 экскурсии от 126 до 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 191 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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