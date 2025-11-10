Посетители Эльбской филармонии в Гамбурге смогут насладиться её футуристичными интерьерами и узнать секреты уникальной акустики. Смотровая площадка откроет потрясающие виды на город.
Прогулка по Хафен-Сити и Шпайхерштадту позволит окунуться в атмосферу старинных складов и современных зданий. Исторический порт Зандторхафен и миниатюрная страна чудес добавят впечатлений. Аудиогид на смартфоне проведёт по маршруту, не требуя интернета. Это идеальный способ открыть для себя Гамбург
5 причин купить этот билет
- 🎶 Уникальная акустика филармонии
- 🏙 Прогулка по Хафен-Сити
- 🗺 Исторический Шпайхерштадт
- 🚂 Миниатюрная страна чудес
- 📱 Удобный аудиогид на смартфоне
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Что можно увидеть
- Эльбская филармония
- Хафен-Сити
- Шпайхерштадт
- Миниатюрная страна чудес
- Кессельхаус
- Парк «Зандтор»
- Башня Марко Поло
Описание билета
- Эльбская филармония. Вы узнаете о трудностях и скандалах, которые сопровождали 10-летнее строительство, включая обнаруженные бомбы времён Второй мировой войны. Рассмотрите футуристичные интерьеры филармонии и откроете секреты уникальной акустики музыкальных залов Эльфи. А затем посетите смотровую площадку, где полюбуетесь панорамами и узнаете истории, связанные с главными достопримечательностями Гамбурга, включая легенду о пиратском кладе.
- Хафен-Сити. Вы прогуляетесь по крупнейшему в мире складскому району и познакомитесь с его современной архитектурой.
- Порт Зандторхафен. Далее в программе исторический порт с живописными пейзажами и атмосферой прошлого.
- Шпайхерштадт. Также вы побываете в районе со старинными зерновыми элеваторами, которые превратили в магазины, рестораны и музеи.
- Миниатюрная страна чудес. Здесь вас ждёт самый большой в мире действующий железнодорожный макет и городские пейзажи в миниатюре.
- Кессельхаус. Вы увидите здание, где находился газовый завод, а теперь проводятся различные мероприятия и выставки.
- Парк «Зандтор». Прогуляетесь по зелёной зоне для отдыха и прогулок.
- Башня Марко Поло. Завершится экскурсия у высокого здания с панорамными видами, которое символизирует инновационный дух Хафен-Сити.
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом.
- Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей.
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту.
- Входные билеты в филармонию продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут.
- Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику учреждения на своём смартфоне.
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать.
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
- В стоимость экскурсии включён входной билет в Эльбскую филармонию.
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон.
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€14
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Эльбской филармонии
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Гамбурге
Провёл экскурсии для 16216 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещёЗадать вопрос
