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подробностями и историями жителей города. Плюс личное обояние экскурсовода позволило погрузиться в атмосферу города. Очень захотелось вернуться туда ещё! Плюс Олена сориентировала, какие рестораны стоит посетить и что ещё можно посмотреть.

Ещё один большой плюс организаторам: я была единственным человеком на экскурсии. Было очень приятно, что экскурсию не стали отменять, а провели для одной меня.