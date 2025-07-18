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Групповые экскурсии Гамбурга

Найдено 3 экскурсии в категории «Групповые» в Гамбурге на русском языке, цены от €14. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Свидание с Гамбургом каждый день
Пешая
2.5 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Гамбургом по выходным
Откройте для себя уникальный Гамбург: старинные улицы, живописные набережные и архитектурные шедевры. Почувствуйте дух города на пешеходной экскурсии
Начало: На площадке Flaggenplatz
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€30 за человека
Свидание с Гамбургом
Пешая
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Свидание с Гамбургом
Начало: Площадка Flaggenplatz (выход из метро Jungfernstie...
Расписание: Каждый день, кроме понедельника в 15:15
Завтра в 15:15
8 авг в 15:15
€30 за человека
Гамбург: билет на смотровую Эльбской филармонии и аудиотур по Хафен-Сити
Пешая
2 часа
Билеты
Гамбург: билет на смотровую Эльбской филармонии
Билет в Гамбурге предлагает уникальное путешествие по Эльбской филармонии и Хафен-Сити. Узнайте о легендах и насладитесь видами города
Начало: У Эльбской филармонии
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€14 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    18 июля 2025
    Свидание с Гамбургом каждый день
    Добрый день! Осталась в восторге от экскурсии в Гамбурге с Оленой. Очень толковый и структурированный рассказ о городе, разбавленный интересными
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    подробностями и историями жителей города. Плюс личное обояние экскурсовода позволило погрузиться в атмосферу города. Очень захотелось вернуться туда ещё! Плюс Олена сориентировала, какие рестораны стоит посетить и что ещё можно посмотреть.
    Ещё один большой плюс организаторам: я была единственным человеком на экскурсии. Было очень приятно, что экскурсию не стали отменять, а провели для одной меня.

Ответы на вопросы от путешественников по Гамбургу в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гамбурге
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Свидание с Гамбургом каждый день
  2. Свидание с Гамбургом
  3. Гамбург: билет на смотровую Эльбской филармонии и аудиотур по Хафен-Сити
Какие места ещё посмотреть в Гамбурге
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Еврейский квартал
Сколько стоит экскурсия по Гамбургу в августе 2025
Сейчас в Гамбурге в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 14 до 30. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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