Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Гамбургом по выходным
Откройте для себя уникальный Гамбург: старинные улицы, живописные набережные и архитектурные шедевры. Почувствуйте дух города на пешеходной экскурсии
Начало: На площадке Flaggenplatz
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€30 за человека
Групповая
до 15 чел.
Свидание с Гамбургом
Начало: Площадка Flaggenplatz (выход из метро Jungfernstie...
Расписание: Каждый день, кроме понедельника в 15:15
Завтра в 15:15
8 авг в 15:15
€30 за человека
Билеты
Гамбург: билет на смотровую Эльбской филармонии
Билет в Гамбурге предлагает уникальное путешествие по Эльбской филармонии и Хафен-Сити. Узнайте о легендах и насладитесь видами города
Начало: У Эльбской филармонии
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€14 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана18 июля 2025Добрый день! Осталась в восторге от экскурсии в Гамбурге с Оленой. Очень толковый и структурированный рассказ о городе, разбавленный интересными
Ответы на вопросы от путешественников по Гамбургу в категории «Групповые»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гамбурге
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Гамбурге
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Гамбургу в августе 2025
Сейчас в Гамбурге в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 14 до 30. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Забронируйте групповые экскурсии в Гамбурге из нашей подборки от лучших гидов и турагентств Гамбурга по низким ценам в 2025. Большое количество отзывов от туристов посетивших данные мероприятия и фото с экскурсий. Все экскурсоводы говорят по-русски. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии