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Кулинарный тур по Гамбургу

Юлия Б.
Юлия Б. – Гид из Гамбурга
На моей экскурсии 🧭 вы погрузитесь в гастрономический мир Гамбурга.

Я проведу вас по его атмосферному центру и покажу главные достопримечательности 🏛️.

А потом расскажу о кулинарных традициях и секретах местных жителей и отведу в атмосферный ресторан, где вы сможете попробовать вкуснейшие блюда.
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Кулинарный тур по Гамбургу

Что вы увидите

  • Центр Гамбурга
Начнем нашу прогулку 👣 с обзорной экскурсии 🧭 по центру Гамбурга, касаясь его кулинарной стороны.
Во второй части тура Вы буквально попробуете Гамбург "на вкус"...
На сегодняшний день в Гамбурге представлена кухня 🥧 всех народов мира, но если Вы приехали в Гамбург, то Вам просто необходимо познакомиться с оригинальной кухней этого старинного города на Эльбе... В первую очередь это блюда из рыбы и морепродуктов (североморский криль, и гельголландские крабы, селёдка "Бисмарк", камбала по-финкенвердерски, пан-фиш).
Самая свежая рыба 🐟, конечно продается и подается на Рыбном базаре. Свежайшие устрицы, филе рыбы, крабы, кальмары — все это Вы найдете здесь. Каждое воскресенье с 06. 00-10. 00. Чем ближе к закрытию рынка, тем ниже цены и полнее коробки. Рыбный базар-это еще и место, где можно увидеть необычные «представление», которые устраивают местные зазывалы-торговцы. Типичное блюдо для Германии и айнтопфы (что-то среднее между первым и вторым). Необычным будет в них сочетание груш, фасоли и копчёной грудинки. Какой обед в Гамбурге без «гамбургского супа с угрём»?
А хотите попробовать десерт 🍪 Роте Грютце? Приятная обстановка в немецком ресторане сосвоеобразным интерьером, выполненным в соответствии с национальными традициями и необычайно вкусная еда, не оставят никого равнодушными. Ну а на второе — «Лабскаус», это блюдо было некогда традиционной пищей моряков.
Это блюдо из картошки, рыбы, свеклы. Подается с соленым огурцом. Стоит попробовать!! Вас интересует романтический завтрак на берегу Эльбы?
Или вы мечтаете попробовать настоящую капусту и сосиски?
Знаете, что такое "денер"? Тогда вам к нам.
Я помогу Вам с выбором наиболее подходящего для Вас варианта.
Что входит
  • Индивидуальная экскурсия с гидом
  • Блюдо для гида
Что не входит
  • Стоимость обеда в ресторане
Начало
🚩 место встречи по договоренности
Место завершения
🏁 ресторан, по договоренности

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Юлия Б.
Юлия Б.
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Юлия Б. проводит ещё 2 экскурсии

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