Начнем нашу прогулку 👣 с обзорной экскурсии 🧭 по центру Гамбурга, касаясь его кулинарной стороны.

Во второй части тура Вы буквально попробуете Гамбург "на вкус"...

На сегодняшний день в Гамбурге представлена кухня 🥧 всех народов мира, но если Вы приехали в Гамбург, то Вам просто необходимо познакомиться с оригинальной кухней этого старинного города на Эльбе... В первую очередь это блюда из рыбы и морепродуктов (североморский криль, и гельголландские крабы, селёдка "Бисмарк", камбала по-финкенвердерски, пан-фиш).

Самая свежая рыба 🐟, конечно продается и подается на Рыбном базаре. Свежайшие устрицы, филе рыбы, крабы, кальмары — все это Вы найдете здесь. Каждое воскресенье с 06. 00-10. 00. Чем ближе к закрытию рынка, тем ниже цены и полнее коробки. Рыбный базар-это еще и место, где можно увидеть необычные «представление», которые устраивают местные зазывалы-торговцы. Типичное блюдо для Германии и айнтопфы (что-то среднее между первым и вторым). Необычным будет в них сочетание груш, фасоли и копчёной грудинки. Какой обед в Гамбурге без «гамбургского супа с угрём»?

А хотите попробовать десерт 🍪 Роте Грютце? Приятная обстановка в немецком ресторане сосвоеобразным интерьером, выполненным в соответствии с национальными традициями и необычайно вкусная еда, не оставят никого равнодушными. Ну а на второе — «Лабскаус», это блюдо было некогда традиционной пищей моряков.

Это блюдо из картошки, рыбы, свеклы. Подается с соленым огурцом. Стоит попробовать!! Вас интересует романтический завтрак на берегу Эльбы?

Или вы мечтаете попробовать настоящую капусту и сосиски?

Знаете, что такое "денер"? Тогда вам к нам.

Я помогу Вам с выбором наиболее подходящего для Вас варианта.