15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Влюбиться в Гамбург за один день

Погрузитесь в атмосферу Гамбурга с индивидуальной фото-прогулкой. Исторические места, культурные сокровища и уникальные ракурсы ждут вас
Гамбург, портовый город с богатой историей и уникальной архитектурой, часто остается недооцененным сокровищем среди путешественников.

Эта индивидуальная фото-прогулка предлагает уникальную возможность увидеть и зафиксировать самые живописные уголки Гамбурга, от исторической части
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порта Шпайхерштадт до современного квартала Хафенсити и знаменитого здания Эльбской филармонии. Поднявшись на смотровую площадку, вы сможете насладиться панорамными видами на город. Но Гамбург - это не только его достопримечательности.

Во время прогулки вы узнаете множество интересных фактов о городе, его связи с мировыми производителями кофе, истории о знаменитых гостях и многое другое. Экскурсия завершится в районе Репербан, где кипит ночная жизнь.

Этот маршрут - идеальный способ увидеть Гамбург под новым углом и унести с собой не только фотографии, но и яркие впечатления

5
61 отзыв

6 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Индивидуальная фото-прогулка с уникальными ракурсами
  • 🏙️ Обзор главных достопримечательностей Гамбурга
  • 🎶 Посещение Эльбской филармонии и смотровой площадки
  • 🍔 Гастрономические акценты и местные закусочные
  • 📚 Интересные истории и городские секреты
  • 🎉 Завершение маршрута в районе Репербан

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для фото-прогулки в Гамбурге - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, дни длинные, а город оживает в лучах солнца. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно гулять, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, с ноября по март, прогулка возможна, но погода может быть прохладной и дождливой, что может повлиять на комфорт и впечатления.
Сейчас август — это идеальное время.
Влюбиться в Гамбург за один день
Влюбиться в Гамбург за один день
Влюбиться в Гамбург за один день

Что можно увидеть

  • Шпайхерштадт
  • Хафенсити
  • Эльбская филармония
  • Репербан

Описание фото-прогулки

Гамбург вчера и сегодня

Вы увидите главные городские достопримечательности с самых «открыточных» ракурсов и погуляете по исторической части порта Шпайхерштадт, стоящем на сваях прямо в воде. А еще узнаете о большом совместном проекте архитекторов, урбанистов и музыкантов — современном жилом квартале Хафенсити — и увидите необычное здание Эльбской филармонии. Поднявшись на смотровую площадку самого технически продвинутого музыкального сооружения в мире, рассмотрите все четыре стороны Гамбурга: исторический центр, старый и новый порт и уходящую в закат Эльбу.

Гамбург изнутри

Гуляя по Гамбургу, мы расскажем вам о неожиданном и удивительном: как город связан с мировыми производителями кофе, где останавливались Трамп и Путин во время саммита G20, правду ли пишет Википедия о гамбургских мостах и в чем непростительно ошиблись «Орел и Решка». А еще покажем популярные у местных жителей закусочные, поможем с контентом для соцсетей и поделимся «паролями и явками», которые пригодятся вам для дальнейшего изучения города. Вас ждет веселый, легкий и полный обзорный маршрут, который завершится в самой колоритной и тусовочной части Гамбурга — знаменитом районе «красных фонарей» Репербан.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто хочет не «грузить» себя выписками из энциклопедий, а увидеть город так, словно вам его показывают старые друзья.

Организационные детали

  • Дегустация гамбургских закусок зависит исключительно от вашего вкуса и не включена в стоимость экскурсии
  • Мы легко скорректируем маршрут по вашему желанию

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Ратуши
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дима и Настя
Дима и Настя — ваш гид в Гамбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 442 туристов
Всем привет, мы Дима и Настя! Почти полжизни в Гамбурге дают нам право называть себя настоящими местными жителями и делиться с вами личным опытом знакомства и любви с городом, удивляющим и восхищающим ежедневно. Будьте готовы и вы влюбиться и потерять голову: Гамбург — это навсегда!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 61 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
61
4
3
2
1
К
Экскурсию провела Настя.
Очень душевно встретились, как старые знакомые. Во время вводной экскурсии наш гид оценила наши интересы и желание углубляться в ичторию. Много что посмотрели, много чего узнал, получили кучу впечатлений и эмоций, и долго будем вспоминать "А помнишь в Гамбурге…".
Однозначно без проводника в городе не узнаешь столько интерестого за пол-дня.
Спасибо, Насте!
Экскурсию провела Настя.
Экскурсию провела Настя.
Экскурсию провела Настя.
Экскурсию провела Настя.
Экскурсию провела Настя.
Экскурсию провела Настя.
Экскурсию провела Настя.
Экскурсию провела Настя.+2
Экскурсию провела Настя.
Экскурсию провела Настя.
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Д
Живу в Германии много лет и экскурсия была направлена на русскоязычных партнеров разных возрастов из трех разных государств. В восторге были все. Ребята очень интересные, знают очень много, отвечают на
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все вопросы, при этом легко, не убивая датами. В город влюбились все. Это была лучшая экскурсия по Гамбургу, на которой я бывал, а бывал я на многих… Подача очень интересная. Спасибо вам огромное за доставленное удовольствие.

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Я
Впечатления от экскурсии остались самые положительные. Экскурсия была для нашей семьи из четырёх человек (взлослые + дети 15 и 10 лет). При бронировании были небольшие сомнения по длительности, но время
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пролетело совершенно незаметно, и нам с удовольствием хотелось бы провести весь день, слушая дальше.

Маршрут был тщательно продуман и позволил увидеть город во всех важных деталях, а также познакомиться с множеством интересных фактов и историй, о которых мы сами никогда бы не узнали.

Подача была очень живая и лёгкая, внимание держалось на протяжении всей экскурсии. Особенно ценно, что удалось заинтересовать и детей, что далеко не всегда просто. Немаловажно, что Настя знает, с какого ракурса и где лучше сделать фотографии, сама предлагает лучшие места для снимков.

Название экскурсии «Влюбиться в Гамбург за один день» полностью оправдано. Мы уехали с массой ярких впечатлений и очень тёплым отношением к городу.

Мы с уверенностью можем рекомендовать эту экскурсию. Видно, что экскурсия проводится искренне и с большим удовольствием, и это настроение передаётся всей группе.

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Ю
Спасибо огромное за этот чудесный день!
Благодаря Вам мы действительно влюбились в город! Любовь с первого взгляда ❤️ С Вами прогулка не просто экскурсия, а как встреча с другом и приятный день вместе! Очень интересная и не скучная подача материала и рассказов про город, историю, традиции 🙏 Спасибо огромное и всем очень и очень рекомендую ❤️
Спасибо огромное за этот чудесный день!
Спасибо огромное за этот чудесный день!
Спасибо огромное за этот чудесный день!
Спасибо огромное за этот чудесный день!
Спасибо огромное за этот чудесный день!
Спасибо огромное за этот чудесный день!
Спасибо огромное за этот чудесный день!
Спасибо огромное за этот чудесный день!
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L
Мои родители остались в восторге от тура и гида! Спасибо большое
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Ольга
Были на экскурсии с Настей вчера - это восторг. До такой степени были окружены заботой и вниманием, что ощущение, что мы реально близкие друзья и уже давно. Город показала и рассказала с любовью и уважением при этом все наши запросы были выполнены на 100%. Спасибо огромное!!! Точно будем рекомендовать своим друзьям.
Были на экскурсии с Настей вчера - это восторг. До такой степени были окружены заботой и
Были на экскурсии с Настей вчера - это восторг. До такой степени были окружены заботой и
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