15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для фото-прогулки в Гамбурге - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, дни длинные, а город оживает в лучах солнца. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно гулять, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, с ноября по март, прогулка возможна, но погода может быть прохладной и дождливой, что может повлиять на комфорт и впечатления.

порта Шпайхерштадт до современного квартала Хафенсити и знаменитого здания Эльбской филармонии. Поднявшись на смотровую площадку, вы сможете насладиться панорамными видами на город. Но Гамбург - это не только его достопримечательности. Во время прогулки вы узнаете множество интересных фактов о городе, его связи с мировыми производителями кофе, истории о знаменитых гостях и многое другое. Экскурсия завершится в районе Репербан, где кипит ночная жизнь. Этот маршрут - идеальный способ увидеть Гамбург под новым углом и унести с собой не только фотографии, но и яркие впечатления

Описание фото-прогулки

Гамбург вчера и сегодня

Вы увидите главные городские достопримечательности с самых «открыточных» ракурсов и погуляете по исторической части порта Шпайхерштадт, стоящем на сваях прямо в воде. А еще узнаете о большом совместном проекте архитекторов, урбанистов и музыкантов — современном жилом квартале Хафенсити — и увидите необычное здание Эльбской филармонии. Поднявшись на смотровую площадку самого технически продвинутого музыкального сооружения в мире, рассмотрите все четыре стороны Гамбурга: исторический центр, старый и новый порт и уходящую в закат Эльбу.

Гамбург изнутри

Гуляя по Гамбургу, мы расскажем вам о неожиданном и удивительном: как город связан с мировыми производителями кофе, где останавливались Трамп и Путин во время саммита G20, правду ли пишет Википедия о гамбургских мостах и в чем непростительно ошиблись «Орел и Решка». А еще покажем популярные у местных жителей закусочные, поможем с контентом для соцсетей и поделимся «паролями и явками», которые пригодятся вам для дальнейшего изучения города. Вас ждет веселый, легкий и полный обзорный маршрут, который завершится в самой колоритной и тусовочной части Гамбурга — знаменитом районе «красных фонарей» Репербан.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто хочет не «грузить» себя выписками из энциклопедий, а увидеть город так, словно вам его показывают старые друзья.

Организационные детали