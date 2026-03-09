15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в атмосферу Гамбурга с индивидуальной фото-прогулкой. Исторические места, культурные сокровища и уникальные ракурсы ждут вас
Гамбург, портовый город с богатой историей и уникальной архитектурой, часто остается недооцененным сокровищем среди путешественников.
Эта индивидуальная фото-прогулка предлагает уникальную возможность увидеть и зафиксировать самые живописные уголки Гамбурга, от исторической части читать дальшеуменьшить
порта Шпайхерштадт до современного квартала Хафенсити и знаменитого здания Эльбской филармонии. Поднявшись на смотровую площадку, вы сможете насладиться панорамными видами на город. Но Гамбург - это не только его достопримечательности.
Во время прогулки вы узнаете множество интересных фактов о городе, его связи с мировыми производителями кофе, истории о знаменитых гостях и многое другое. Экскурсия завершится в районе Репербан, где кипит ночная жизнь.
Этот маршрут - идеальный способ увидеть Гамбург под новым углом и унести с собой не только фотографии, но и яркие впечатления
📸 Индивидуальная фото-прогулка с уникальными ракурсами
🏙️ Обзор главных достопримечательностей Гамбурга
🎶 Посещение Эльбской филармонии и смотровой площадки
🍔 Гастрономические акценты и местные закусочные
📚 Интересные истории и городские секреты
🎉 Завершение маршрута в районе Репербан
Лучшее время для посещения
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июн
июл
авг
сен
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ноя
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Лучшее время для фото-прогулки в Гамбурге - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, дни длинные, а город оживает в лучах солнца. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно гулять, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, с ноября по март, прогулка возможна, но погода может быть прохладной и дождливой, что может повлиять на комфорт и впечатления.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Шпайхерштадт
Хафенсити
Эльбская филармония
Репербан
Описание фото-прогулки
Гамбург вчера и сегодня
Вы увидите главные городские достопримечательности с самых «открыточных» ракурсов и погуляете по исторической части порта Шпайхерштадт, стоящем на сваях прямо в воде. А еще узнаете о большом совместном проекте архитекторов, урбанистов и музыкантов — современном жилом квартале Хафенсити — и увидите необычное здание Эльбской филармонии. Поднявшись на смотровую площадку самого технически продвинутого музыкального сооружения в мире, рассмотрите все четыре стороны Гамбурга: исторический центр, старый и новый порт и уходящую в закат Эльбу.
Гамбург изнутри
Гуляя по Гамбургу, мы расскажем вам о неожиданном и удивительном: как город связан с мировыми производителями кофе, где останавливались Трамп и Путин во время саммита G20, правду ли пишет Википедия о гамбургских мостах и в чем непростительно ошиблись «Орел и Решка». А еще покажем популярные у местных жителей закусочные, поможем с контентом для соцсетей и поделимся «паролями и явками», которые пригодятся вам для дальнейшего изучения города. Вас ждет веселый, легкий и полный обзорный маршрут, который завершится в самой колоритной и тусовочной части Гамбурга — знаменитом районе «красных фонарей» Репербан.
Кому подойдет экскурсия
Тем, кто хочет не «грузить» себя выписками из энциклопедий, а увидеть город так, словно вам его показывают старые друзья.
Организационные детали
Дегустация гамбургских закусок зависит исключительно от вашего вкуса и не включена в стоимость экскурсии
Мы легко скорректируем маршрут по вашему желанию
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Ратуши
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дима и Настя — ваш гид в Гамбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 442 туристов
Всем привет, мы Дима и Настя! Почти полжизни в Гамбурге дают нам право называть себя настоящими местными жителями и делиться с вами личным опытом знакомства и любви с городом, удивляющим и восхищающим ежедневно. Будьте готовы и вы влюбиться и потерять голову: Гамбург — это навсегда!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 61 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
61
4
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3
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2
–
1
–
К
Ксения
Экскурсию провела Настя. Очень душевно встретились, как старые знакомые. Во время вводной экскурсии наш гид оценила наши интересы и желание углубляться в ичторию. Много что посмотрели, много чего узнал, получили кучу впечатлений и эмоций, и долго будем вспоминать "А помнишь в Гамбурге…". Однозначно без проводника в городе не узнаешь столько интерестого за пол-дня. Спасибо, Насте!
+2
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Д
Дмитрий
Живу в Германии много лет и экскурсия была направлена на русскоязычных партнеров разных возрастов из трех разных государств. В восторге были все. Ребята очень интересные, знают очень много, отвечают на читать дальшеуменьшить
все вопросы, при этом легко, не убивая датами. В город влюбились все. Это была лучшая экскурсия по Гамбургу, на которой я бывал, а бывал я на многих… Подача очень интересная. Спасибо вам огромное за доставленное удовольствие.
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Я
Яна
Впечатления от экскурсии остались самые положительные. Экскурсия была для нашей семьи из четырёх человек (взлослые + дети 15 и 10 лет). При бронировании были небольшие сомнения по длительности, но время читать дальшеуменьшить
пролетело совершенно незаметно, и нам с удовольствием хотелось бы провести весь день, слушая дальше.
Маршрут был тщательно продуман и позволил увидеть город во всех важных деталях, а также познакомиться с множеством интересных фактов и историй, о которых мы сами никогда бы не узнали.
Подача была очень живая и лёгкая, внимание держалось на протяжении всей экскурсии. Особенно ценно, что удалось заинтересовать и детей, что далеко не всегда просто. Немаловажно, что Настя знает, с какого ракурса и где лучше сделать фотографии, сама предлагает лучшие места для снимков.
Название экскурсии «Влюбиться в Гамбург за один день» полностью оправдано. Мы уехали с массой ярких впечатлений и очень тёплым отношением к городу.
Мы с уверенностью можем рекомендовать эту экскурсию. Видно, что экскурсия проводится искренне и с большим удовольствием, и это настроение передаётся всей группе.
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Ю
Юлия
Спасибо огромное за этот чудесный день! Благодаря Вам мы действительно влюбились в город! Любовь с первого взгляда ❤️ С Вами прогулка не просто экскурсия, а как встреча с другом и приятный день вместе! Очень интересная и не скучная подача материала и рассказов про город, историю, традиции 🙏 Спасибо огромное и всем очень и очень рекомендую ❤️
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L
Lyudmila
Мои родители остались в восторге от тура и гида! Спасибо большое
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Ольга
Были на экскурсии с Настей вчера - это восторг. До такой степени были окружены заботой и вниманием, что ощущение, что мы реально близкие друзья и уже давно. Город показала и рассказала с любовью и уважением при этом все наши запросы были выполнены на 100%. Спасибо огромное!!! Точно будем рекомендовать своим друзьям.
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