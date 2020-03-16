15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Раскрыть секреты исторического и современного города в компании журналиста и фотографа

Дима и Настя
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Дима и Настя – ваш гид
Гамбург — самый яркий и недооцененный путешественниками город Германии.

Мы перескажем его «толстую средневековую книгу великих имен и событий» в стиле легкой приключенческой комедии с гастрономическими акцентами, покажем интересные и фотогеничные места и выдадим все городские секреты!
120 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча у Ратуши
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У этой экскурсии15 отзывов
5
Влюбиться в Гамбург за один день!
Влюбиться в Гамбург за один день!

Что вас ожидает

Гамбург вчера и сегодня
Вы увидите главные городские достопримечательности с самых «открыточных» ракурсов и погуляете по исторической части порта Шпайхерштадт, стоящем на сваях прямо в воде. А еще узнаете о большом совместном проекте архитекторов, урбанистов и музыкантов — современном жилом квартале Хафенсити — и увидите необычное здание Эльбской филармонии. Поднявшись на смотровую площадку самого технически продвинутого музыкального сооружения в мире, рассмотрите все четыре стороны Гамбурга: исторический центр, старый и новый порт и уходящую в закат Эльбу.

Гамбург изнутри
Гуляя по Гамбургу, мы расскажем вам о неожиданном и удивительном: как город связан с мировыми производителями кофе, где останавливались Трамп и Путин во время саммита G20, правду ли пишет Википедия о гамбургских мостах и в чем непростительно ошиблись «Орел и Решка». А еще покажем популярные у местных жителей закусочные, поможем с контентом для соцсетей и поделимся «паролями и явками», которые пригодятся вам для дальнейшего изучения города. Вас ждет веселый, легкий и полный обзорный маршрут, который завершится в самой колоритной и тусовочной части Гамбурга — знаменитом районе «красных фонарей» Репербан.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто хочет не «грузить» себя выписками из энциклопедий, а увидеть город так, словно вам его показывают старые друзья.

Организационные детали

  • Дегустация гамбургских закусок зависит исключительно от вашего вкуса и не включена в стоимость экскурсии
  • Мы легко скорректируем маршрут по вашему желанию
Влюбиться в Гамбург за один день!
Влюбиться в Гамбург за один день!
Влюбиться в Гамбург за один день!
Влюбиться в Гамбург за один день!
Влюбиться в Гамбург за один день!
Влюбиться в Гамбург за один день!
Влюбиться в Гамбург за один день!
Влюбиться в Гамбург за один день!
Влюбиться в Гамбург за один день!
Влюбиться в Гамбург за один день!
Влюбиться в Гамбург за один день!
Влюбиться в Гамбург за один день!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у Ратуши.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дима и Настя
Дима и Настя
Всем привет, мы Дима и Настя! Почти полжизни в Гамбурге дают нам право называть себя настоящими местными жителями и делиться с вами личным опытом знакомства и любви с городом, удивляющим и восхищающим ежедневно. Будьте готовы и вы влюбиться и потерять голову: Гамбург — это навсегда!
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15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

16 марта 2020
Хотелось бы поблагодарить Настю и Диму за проведённую экскурсию. Ребята очень живые, харизматичные. Экскурсия прошла в дружеской атмосфере. Чувствуется, что Дима и Настя действительно любят свой город и свою работу. Спасибо за интересный рассказ и об истории Гамбурга и о современной его жизни. Название экскурсии оправдывает себя, Нам действительно удалось влюбиться в Гамбург за один день. Большое спасибо . Рекомендую всем
13 марта 2020
Большое спасибо Насте и Диме за чудесную экскурсию! Все было просто превосходно! Рекомендую!
12 февраля 2020
Экскурсия соответствует своему названию. Мы действительно, благодаря Насти, влюбились в Гамбург и хотим вернуться сюда снова. Ребята молодцы: очень внимательные, отзывчивые, делают все возможное, чтобы экскурсия прошла замечательно и интересно, несмотря на препятвия, например, непогоду.
9 февраля 2020
Большое спасибо, Дима и Настя-вы замечательные!!! Мы провели с вами насыщенный информацией,познавательный, интересный день, как с хорошими друзьями! Экскурсия очень понравилась ,мы узнали много интересного о Гамбурге и вообще увидели частичку города с другой стороны. Мы провели вместе больше времени ,чем планировалось,но у наших экскурсоводов энергия не иссякала, а наш интерес только возрастал,усталость совсем не чувствовалась и хотелось продолжать и продолжать экскурсию дальше))) Дима и Настя с вами очень интересно, и я надеюсь вновь встретиться с вами !!! СПАСИБО!!!
26 января 2020
Организация и проведение экскурсии были просто замечательными! Нам проводил экскурсию Дмитрий! Очень интересный, открытый и по-настоящему влюблённый в свой город человек! Время экскурсии пролетело просто незаметно. Дима очень интересно все рассказывал, показывал и терпеливо ждал, когда мы рассмотрим все до мельчайших подробностей, никуда нас не торопил, что делает не каждый гид!!! Весь маршрут экскурсии очень хорошо продуман!!! Несмотря на сырость и туманность, благодаря Дмитрию, мы увидели яркий, красочный и очень гостеприимный ГОРОД!!! Спасибо ОГРОМНОЕ!!! Мы действительно ВЛЮБИЛИСЬ В ГАМБУРГ ЗА ОДИН ДЕНЬ!!! Надеемся, что летом снова сюда вернёмся! До встречи!
14 января 2020
Действительно , благодаря совместной очень слаженной и профессиональной работе Димы и Насти невозможно было не влюбиться в Гамбург. Мы узнали очень много интересного и примечательного , обошли за время экскурсии достаточно большое количество действительно легендарных мест из прошлого и настоящего . Теперь их любовь к этому городу передалась и нам . Спасибо, ребята , общение с Вами было легким приятным и очень познавательным .
Ирина
5 января 2020
Дима, Настя, спасибо большое за экскурсию! Всё было очень "к месту" и "по делу". Несмотря на пасмурную и должливую погоду, мы влюбились в Гамбург, благодаря вашим интересным рассказам, хорошо выстроенному маршруту, лёгкости и непринуждённости в общении. Мы узнали не только историю Гамбурга, особенности его архитектуры, местные легенды и "приколы", но и узнали много о жизни современного города и его жителей, смогли соориентироваться в нём. Дима, Ваш бинокль на смотровой площадке филармонии был просто находкой. Мы, действительно, увидели весь Гамбург и прониклись его мощью и красотой. Настя, мы по Вашей рекомендации прокатились на речном трамвайчике, и это был еще один, дополнительный обзорный тур по реке. Ребята, спасибо отдельное за Bruke 10. Нигде и никогда не ели такой вкусной селёдки. Вы большие молодцы! Так держать! Очень рекомендую этот тур и Диму и Настю как очень хороших экскурсоводов и просто замечательных ребят!
2 января 2020
Отличная экскурсия, отличные ребята. Действительно показали неповторимый Гамбург. Рассказали важные мелочи. Было очень познавательно, весело и удобно. Дали нам несколько советов как провести еще пару дней в соответствии с нашими пожеланиями. Очень интересно и впечатляюще. Сделали море запоминающихся кадров. Спасибо огромное Диме и Насте !!
28 декабря 2019
Все было отлично, большое спасибо!
Ольга
16 декабря 2019
Экскурсия очень понравилась своим понятным и насыщенным материалом!Дима и Настя очень грамотно,эмоционально,глубоко освещали каждую тему:Городская Ратуша потрясла своим великолепием и величием!;руины собора Святого Николая пронзительно и остро напомнили о войне;место основания древнего города и фундамент башни 9го века необычно и колоритно вписался в современное здание,в частности в кафе!!!;дом-корабль Чилехаус необычен по своей архитектуре!!!;портовый город на каналах Шпайхерштадт и маленький замок на воде Вассершлос,который сейчас чайный магазинчик, восхищают своей открыточной красотой!!!Ребята действительно влюблены в свой город и это передалось и мне!Я обязательно вернусь сюда в другое время года (было очень холодно :пронизывающий ветер и накрапывающий дождь )и буду советовать посетить Гамбург своим друзьям!
Ещё 5 отзывов

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