9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Гамбург ганзейский

Рассказ о городе начнется с городской ратуши — это квинтэссенция ганзейского величия. Вы узнаете, что в этом здании не понравилось германскому кайзеру, и оцените шутку архитектора. А во внутреннем дворике полюбуетесь чудесным фонтаном и отыщете «русский след» в Гамбурге.

Гамбург морской

На здании Патриотического сообщества Гамбурга найдем отметку страшного наводнения 1962 года: я объясню, как оно стало звездным часом будущего канцлера ФРГ Гельмута Шмидта. А на крыше здания пароходной компании «Ф. Лайеш» вы разглядите пуделя — и поймете, как этот трогательный зверь связан с одним из лучших парусников России.

Гамбург военный

Мы побываем внутри и одновременно снаружи церкви Николайкирхе. Это яркий образец неоготической архитектуры и свидетельница страшных авианалетов второй мировой войны — вы узнаете, каким был город в этот период и после.

Гамбург торговый

На одной из старейших уцелевших улочек Гамбурга — Дайхштрассе — поговорим о хитрых гамбургских купцах, «перечных мешках»: как они строили торговые империи, обустраивали свои дома и ловчили с письмами Барбароссы. Я расскажу вам о первой гавани города, с которой началась поразительная торговая история Гамбурга. А затем прогуляемся по городу складов Шпайхерштадт и полюбуемся его каналами.

Гамбург современный

Конечная точка маршрута — футуристическое здание Эльбской филармонии, открывающее новую страницу истории Гамбурга в 21 веке. После вы сможете самостоятельно подняться на её смотровую площадку: с высоты 37 метров над Эльбой вам откроется незабываемый вид на город и порт — яркое завершение нашей прогулки.