9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Погрузиться в историю многоликого города на обзорной экскурсии

Ирина
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Ирина – ваш гид
За 12 веков Гамбург видел все: набеги викингов и войска Наполеона, наводнения и бомбардировки, выступления «Битлз» и Баха, богатство и нищету.

На экскурсии вы удивитесь, как в одном городе сочетается множество разных миров.

А я поделюсь любопытными сюжетами о достопримечательностях и дам полезные советы для самостоятельного отдыха.
От 80 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча перед ратушей Гамбурга
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У этой экскурсии9 отзывов
4.89
Прогулка по эпохам Гамбурга
Прогулка по эпохам Гамбурга

Что вас ожидает

Гамбург ганзейский
Рассказ о городе начнется с городской ратуши — это квинтэссенция ганзейского величия. Вы узнаете, что в этом здании не понравилось германскому кайзеру, и оцените шутку архитектора. А во внутреннем дворике полюбуетесь чудесным фонтаном и отыщете «русский след» в Гамбурге.

Гамбург морской
На здании Патриотического сообщества Гамбурга найдем отметку страшного наводнения 1962 года: я объясню, как оно стало звездным часом будущего канцлера ФРГ Гельмута Шмидта. А на крыше здания пароходной компании «Ф. Лайеш» вы разглядите пуделя — и поймете, как этот трогательный зверь связан с одним из лучших парусников России.

Гамбург военный
Мы побываем внутри и одновременно снаружи церкви Николайкирхе. Это яркий образец неоготической архитектуры и свидетельница страшных авианалетов второй мировой войны — вы узнаете, каким был город в этот период и после.

Гамбург торговый
На одной из старейших уцелевших улочек Гамбурга — Дайхштрассе — поговорим о хитрых гамбургских купцах, «перечных мешках»: как они строили торговые империи, обустраивали свои дома и ловчили с письмами Барбароссы. Я расскажу вам о первой гавани города, с которой началась поразительная торговая история Гамбурга. А затем прогуляемся по городу складов Шпайхерштадт и полюбуемся его каналами.

Гамбург современный
Конечная точка маршрута — футуристическое здание Эльбской филармонии, открывающее новую страницу истории Гамбурга в 21 веке. После вы сможете самостоятельно подняться на её смотровую площадку: с высоты 37 метров над Эльбой вам откроется незабываемый вид на город и порт — яркое завершение нашей прогулки.

Организационные детали

  • Если вас от 3 до 8 человек, стоимость экскурсии — 120€ (для получения скидки напишите мне в личные сообщения)
  • Подъем на смотровую площадку Эльбской филармонии бесплатный, дополнительных трат не предвидится
  • Если вы собираетесь на прогулку с детьми, обязательно напишите мне об этом, чтобы я смогла подготовить сюрпризы для юных путешественников
Прогулка по эпохам Гамбурга
Прогулка по эпохам Гамбурга
Прогулка по эпохам Гамбурга
Прогулка по эпохам Гамбурга
Прогулка по эпохам Гамбурга
Прогулка по эпохам Гамбурга
Прогулка по эпохам Гамбурга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура перед ратушей Гамбурга.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина
Ирина
Я живу в Гамбурге 11 лет. До сих пор учусь любить местный климат, слишком часто перекусываю булочками с корицей и по-прежнему замираю в восхищении, когда в порт входит очередной морской великан. Я переводчик и отлично перевожу с языка городских улиц и мостов на общечеловеческий. Мне нравится работать с людьми, которые любят задавать вопросы и не боятся много ходить пешком. Особенно я рада семьям с детьми — для маленьких путешественников у меня есть интересные задания и вкусные призы.
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 марта 2020
Были на экскурсии 7 марта. Все прошло замечательно. Отличная ознакомительная экскурсия по самым значимым местам Гамбурга.
Советую
16 февраля 2020
Мы с семьей остались в диком восторге от экскурсии. Ирина очаровала городом, рассказывала истории, тайны города, которые сам никогда не найдешь в интернете. Прошло уже больше месяца после нашей экскурсии, а мы до сих вспоминаем о нашей чудесной поездки в Гамбург.
27 января 2020
Добрый день.
Ирина провела для нас замечательную экскурсию по Гамбургу.
Получили знания по истории и особенностям Гамбурга. Всё участвующие получили огромное удольствие.
Однозначно рекомендую.
16 января 2020
Чудесная, наполненная эмоциями и любовью к городу экскурсия. Большое спасибо Ирине и за обязательные к посещению места, и за места потаённые, которые мы никогда бы без неё не увидели. Очень оценили рекомендации к самостоятельному посещению, тонкое и очень тактичное общение. Понравилось (и не могло не понравиться:) и мне, и 12-му сыну. Много раз бывали в Германии, но первый раз - в Гамбурге. Благодаря Ирине совершенно влюбились в город, хотим приехать ещё:) спасибо-спасибо-спасибо!
Сергей
13 января 2020
Мы заказали экскурсию у Ирины в январе 2020 года и абсолютно не прогадали. Нетривиальные рассказы об интереснейших моментах из истории Гамбурга вместе с прекрасным языком изложения и хорошим чувством юмора-как раз то что нужно, чтобы понять, что такое Гамбург. Но самое главное - помимо двух часов интересной и легкой экскурсии гид дает вам возможность своими советами и подсказками сделать ваше пребывание в Гамбурге очень интересным и насыщенным. 5 из 5 , или 10 из 10, кому как удобнее.
15 декабря 2019
Большое спасибо Ирине за такую подробную и интересную
информацию о Гамбурге.Мы просто влюбились в этот город,советуем всем побывать и ощутить его атмосферу вместе с Ириной
26 ноября 2019
За то довольно небольшое время экскурсии (2 часа) Ирина провела по самым интересным местам, посвятила в некоторые "секреты" Гамбурга, его исторического прошлого и настоящего, помогла спланировать оставшееся время для самостоятельного знакомства с таким интересным городом. За что ей безусловно большое спасибо.
21 ноября 2019
Хотели ещё раз поблагодарить Ирину за такую хорошую и познавательную экскурсию, мы узнали много нового. Обязательно будем рекомендовать Ирину как хорошего гида.
15 ноября 2019
Первый раз в Гамбурге, решил заказать экскурсию. Экскурсия пешая длиться 2 часа.Ирина познавательно провела экскурсию, заранее подготовишись взяв с собой фото Гамбурга прошлых веков.Кто будет с Гамбурге и есть свободные два часа,всем советую.

Ирина проводит ещё 1 экскурсию

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