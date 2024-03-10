1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Квартал развлечений, или Где повзрослели «Битлы»
Истории, сюрпризы и исторчиеские места «греховной мили» района Санкт Паули
«На Реепербане вы увидите не только секс-шопы и бордели, стриптиз-клубы и секс-кино, но и множество баров, ресторанов, музыкальных клубов, театров и музеев»
10 июня в 18:00
12 июня в 18:00
€174 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Кулинарное приключение в Гамбурге: гастрономическое путешествие
Погрузитесь в мир гамбургских вкусов с эксклюзивной экскурсией. Дегустации, истории и уникальные впечатления ждут вас
«Это будет не просто гастропрогулка с дегустацией всех известных и неизвестных, но несомненно вкуснейших национальных блюд: супов, булочек, карривурста и лабскауса — для смелых гурманов»
Завтра в 15:00
10 июня в 08:00
€270 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Бар-тур по «кварталу красных фонарей» Репербан
Неформальная веселая прогулка по самому злачному району города
Начало: В районе метро St. Pauli
«Вы увидите огни вечерней «Мили греха» из панорамных окон бара на крыше современного небоскреба и попробуете авторские напитки лучших барменов города»
11 июня в 18:00
12 июня в 18:00
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Гастрономическое путешествие по Гамбургу: от рыбного базара до традиционных блюд
Погрузитесь в мир вкусов Гамбурга: от обзорной прогулки по центру до ужина в атмосферном ресторане
Начало: Место встречи по договоренности
«На моей экскурсии вы погрузитесь в гастрономический мир Гамбурга»
Завтра в 20:00
10 июня в 09:00
€180 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна10 марта 2024Катя - гид юный, обаятельный и очаровательный - очень тщательно подготовилась к нашей прогулке: были учтены все гастрономические предпочтения экскурсантов,
- ЕЕлена8 октября 2023Нам очень понравилась экскурсия с Екатериной, было вкусно и познавательно, идеальное сочетание, рекомендую
- ИИраида17 апреля 2023Экскурсия, очень понравилась всей нашей разновозрастной группе. От экскурсовода Ирины узнали много интересного о квартале развлечений Гамбурга. Рекомендуем другим путешественникам.
- ИИрина26 июня 2022Очень понравилась экскурсия с Ларисой по Reeperbahn. Интересно, познавательно и очень весело. Спасибо большое
- ДДарья13 ноября 2017Бронировала данную экскурсию для своих коллег. Они очень положительно отзывались, им понравилось. Буду в Гамбурге обязательно повторю для себя) Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Гамбургу в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит экскурсия по Гамбургу в июне 2024
Сейчас в Гамбурге в категории "Гастрономические" можно забронировать 4 экскурсии от 150 до 270. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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