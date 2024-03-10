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заказаны лучшие столики, а одно из заведений - ресторанчик на живописном кораблике-маяке - даже открылся для нас на полчаса раньше обычного времени по просьбе нашего дорогого гида. Неспешно погуляли по городу и по порту, купили вкусные подарки домочадцам, попробовали традиционные гамбургские деликатесы. Отличная прогулка для гурманов.