13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Символы Гамбурга

Экскурсия начнется у здания главного вокзала, откуда мы пройдем по торговой улице к Ратушной площади, заглянем в старинную Ратушу и полюбуемся фонтаном Гигиеи в ее внутреннем дворике. Далее прогуляемся в сторону реки Альстер, где вы узнаете, почему Гамбург так полюбили лебеди. Я покажу вам местную «улицу миллионеров» и древнюю кирху святого Николая, в которой есть новый лифт, — вы подниметесь на обзорную площадку и насладитесь панорамой города с высоты птичьего полета.

Прогулка по набережной и район Красных фонарей

Вы погуляете в портовой части города, увидите самый большой в мире складской район, знаменитый неформальными музеями, и побываете на еще одной чудесной видовой точке, откуда Гамбург просматривается на мили вперед. Пройдете по живописной городской набережной и продегустируете местные ароматные гамбургеры с селедкой и всевозможными морепродуктами. Вечером, по желанию, мы можем съездить в не менее колоритный, чем в Амстердаме, район Красных фонарей, знаменитый активной ночной жизнью и свободным духом.