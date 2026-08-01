13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Познакомьтесь с Гамбургом: от Ратуши до района Красных фонарей. Индивидуальный подход и уникальные места ждут вас
Представляем вашему вниманию эксклюзивную экскурсию по Гамбургу, которая раскроет перед вами все грани этого невероятного города.
Вместе с опытным гидом вы отправитесь в путешествие по самым знаковым местам: от величественной Ратуши читать дальшеуменьшить
до живописной набережной, где местные лебеди добавят красок вашему прогулке. Вы узнаете о становлении Гамбурга, его традициях и менталитете жителей.
Поднимитесь на обзорную площадку кирхи святого Николая, чтобы насладиться панорамными видами города, и не забудьте про дегустацию знаменитых гамбургеров с селедкой.
Для любителей ночной жизни предусмотрен визит в район Красных фонарей, который известен своей активной ночной жизнью и свободным духом.
Экскурсия адаптируется под ваши пожелания, чтобы сделать ваше приключение по-настоящему незабываемым.
Организационные детали учтены: возможность корректировки маршрута, фотосессия на память и помощь в ориентировании по городу. Дополнительные расходы минимальны, что делает эту экскурсию доступной для каждого. Не упустите шанс погрузиться в атмосферу Гамбурга и создать неповторимые воспоминания
Экскурсия начнется у здания главного вокзала, откуда мы пройдем по торговой улице к Ратушной площади, заглянем в старинную Ратушу и полюбуемся фонтаном Гигиеи в ее внутреннем дворике. Далее прогуляемся в сторону реки Альстер, где вы узнаете, почему Гамбург так полюбили лебеди. Я покажу вам местную «улицу миллионеров» и древнюю кирху святого Николая, в которой есть новый лифт, — вы подниметесь на обзорную площадку и насладитесь панорамой города с высоты птичьего полета.
Прогулка по набережной и район Красных фонарей
Вы погуляете в портовой части города, увидите самый большой в мире складской район, знаменитый неформальными музеями, и побываете на еще одной чудесной видовой точке, откуда Гамбург просматривается на мили вперед. Пройдете по живописной городской набережной и продегустируете местные ароматные гамбургеры с селедкой и всевозможными морепродуктами. Вечером, по желанию, мы можем съездить в не менее колоритный, чем в Амстердаме, район Красных фонарей, знаменитый активной ночной жизнью и свободным духом.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Я скорректирую маршрут в соответствии с вашими пожеланиями
По желанию бесплатно вас пофотографирую на свою или вашу камеру. Фото отправлю по электронной почте через 1-2 дня после экскурсии. Пожалуйста, сообщите заранее, если вы заинтересованы в этом.
Помогу вам купить проездные, заказать такси до и после экскурсии и просто сориентирую в городе
Дополнительные расходы
Транспорт, еда и напитки, входные билеты на обзорную площадку в кирхе святого Николая — 5€/чел, проездной билет на весь день — 6,30€ на взрослого и 2,40€ на ребенка (6-14 лет)
Если вас больше 5 человек и/или вы хотите продлить экскурсию, доплата за каждый час или участника — 30€
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Гамбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 604 туристов
Привет! Меня зовут Катя, я родилась и выросла в Одессе. Основала несколько ТВ и медиа стартапов, работала креативным копирайтером. Потом решила полностью изменить жизнь и переехала в Германию. Я не читать дальшеуменьшить
историк по профессии, но знаю много захватывающих историй про прошлое и настоящее города. Гамбург может показаться хмурым и северным, но у него есть своя палитра и душа, которые вы прочувствуете. Ну и не обойдётся без вкусностей и атмосферных фото:)
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 67 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
59
4
5
3
–
2
1
1
2
Лариса
Экскурсия понравилась. Интересный город. Екатерина рассказала историю, показала все знаковые места. У нас было мало времени, жаль, что не смогли посетить музеи по ее рекомендациям. В Гамбурге были впервые. Благодаря Екатерине появилось желание еще раз приехать сюда.
Вам был полезен этот отзыв?
Яна
Комфортно. Для первичного знакомства с Гамбургом очень достойно. Рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
Остановились в Гамбурге на пару дней, поэтому обзорная экскурсия с Екатериной помогла сэкономить время для знакомства с городом. Выбранный маршрут и места посещения нам очень понравились. В том числе и компания гида как рассказчика. Мы остались довольны.
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Спасибо большое Екатерине за экскурсию, нам очень понравилось. Содержательно и интересно.
Вам был полезен этот отзыв?
К
Катя
Прошлись по Гамбургу - плохая погода экскурсии не помешала, было интересно и приятно. Спасибо большое!