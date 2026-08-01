13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Представляем вашему вниманию эксклюзивную экскурсию по Гамбургу, которая раскроет перед вами все грани этого невероятного города.Вместе с опытным гидом вы отправитесь в путешествие по самым знаковым местам: от величественной Ратуши

до живописной набережной, где местные лебеди добавят красок вашему прогулке. Вы узнаете о становлении Гамбурга, его традициях и менталитете жителей. Поднимитесь на обзорную площадку кирхи святого Николая, чтобы насладиться панорамными видами города, и не забудьте про дегустацию знаменитых гамбургеров с селедкой. Для любителей ночной жизни предусмотрен визит в район Красных фонарей, который известен своей активной ночной жизнью и свободным духом. Экскурсия адаптируется под ваши пожелания, чтобы сделать ваше приключение по-настоящему незабываемым. Организационные детали учтены: возможность корректировки маршрута, фотосессия на память и помощь в ориентировании по городу. Дополнительные расходы минимальны, что делает эту экскурсию доступной для каждого. Не упустите шанс погрузиться в атмосферу Гамбурга и создать неповторимые воспоминания

Описание билета

Символы Гамбурга

Экскурсия начнется у здания главного вокзала, откуда мы пройдем по торговой улице к Ратушной площади, заглянем в старинную Ратушу и полюбуемся фонтаном Гигиеи в ее внутреннем дворике. Далее прогуляемся в сторону реки Альстер, где вы узнаете, почему Гамбург так полюбили лебеди. Я покажу вам местную «улицу миллионеров» и древнюю кирху святого Николая, в которой есть новый лифт, — вы подниметесь на обзорную площадку и насладитесь панорамой города с высоты птичьего полета.

Прогулка по набережной и район Красных фонарей

Вы погуляете в портовой части города, увидите самый большой в мире складской район, знаменитый неформальными музеями, и побываете на еще одной чудесной видовой точке, откуда Гамбург просматривается на мили вперед. Пройдете по живописной городской набережной и продегустируете местные ароматные гамбургеры с селедкой и всевозможными морепродуктами. Вечером, по желанию, мы можем съездить в не менее колоритный, чем в Амстердаме, район Красных фонарей, знаменитый активной ночной жизнью и свободным духом.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Я скорректирую маршрут в соответствии с вашими пожеланиями

По желанию бесплатно вас пофотографирую на свою или вашу камеру. Фото отправлю по электронной почте через 1-2 дня после экскурсии. Пожалуйста, сообщите заранее, если вы заинтересованы в этом.

Помогу вам купить проездные, заказать такси до и после экскурсии и просто сориентирую в городе

Дополнительные расходы