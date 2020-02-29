13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Добро пожаловать в Гамбург!

Увидеть самые яркие достопримечательности и узнать их историю на обзорной экскурсии

Екатерина
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Екатерина – ваш гид
Я покажу вам все «визитные карточки» Гамбурга, расскажу о становлении города, менталитете его жителей и самых интересных местных заведениях.

Вы погуляете по живописной набережной, кварталу Красных фонарей, подниметесь на лучшие смотровые площадки и попробуете знаменитые гамбургеры с селедкой!
120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии13 отзывов
4.62
Добро пожаловать в Гамбург!
Добро пожаловать в Гамбург!

Что вас ожидает

Символы Гамбурга
Экскурсия начнется у здания главного вокзала, откуда мы пройдем по торговой улице к Ратушной площади, заглянем в старинную Ратушу и полюбуемся фонтаном Гигиеи в ее внутреннем дворике. Далее прогуляемся в сторону реки Альстер, где вы узнаете, почему Гамбург так полюбили лебеди. Я покажу вам местную «улицу миллионеров» и древнюю кирху святого Николая, в которой есть новый лифт, — вы подниметесь на обзорную площадку и насладитесь панорамой города с высоты птичьего полета.

Прогулка по набережной и район Красных фонарей
Вы погуляете в портовой части города, увидите самый большой в мире складской район, знаменитый неформальными музеями, и побываете на еще одной чудесной видовой точке, откуда Гамбург просматривается на мили вперед. Пройдете по живописной городской набережной и продегустируете местные ароматные гамбургеры с селедкой и всевозможными морепродуктами. Вечером, по желанию, мы можем съездить в не менее колоритный, чем в Амстердаме, район Красных фонарей, знаменитый активной ночной жизнью и свободным духом.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Я скорректирую маршрут в соответствии с вашими пожеланиями
  • По желанию бесплатно вас пофотографирую на свою или вашу камеру. Фото отправлю по электронной почте через 1-2 дня после экскурсии. Пожалуйста, сообщите заранее, если вы заинтересованы в этом.
  • Помогу вам купить проездные, заказать такси до и после экскурсии и просто сориентирую в городе

Дополнительные расходы

  • Транспорт, еда и напитки, входные билеты на обзорную площадку в кирхе святого Николая — 5€/чел, проездной билет на весь день — 6,30€ на взрослого и 2,40€ на ребенка (6-14 лет)
  • Если вас больше 5 человек и/или вы хотите продлить экскурсию, доплата за каждый час или участника — 30€
Добро пожаловать в Гамбург!
Добро пожаловать в Гамбург!
Добро пожаловать в Гамбург!
Добро пожаловать в Гамбург!
Добро пожаловать в Гамбург!
Добро пожаловать в Гамбург!
Добро пожаловать в Гамбург!
Добро пожаловать в Гамбург!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Екатерина
Екатерина
Привет! Меня зовут Катя, я родилась и выросла в Одессе. Закончила бакалавриат по специальности «Английская филология и перевод», основала несколько стартапов. Потом решила полностью поменять жизнь и переехала в Германию учиться в магистратуре. Буду рада влюбить вас в прекрасный Гамбург!
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13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

29 февраля 2020
Каков Гамбург? Чем он знаменит? Какие в нем живут люди? Перед путешествием мы с дочкой много вычитывали в интернете информации об этом городе, но общей картины так и не складывалось. Поэтому мы обратились к Екатерине за помощью в знакомстве с городом. По нашей просьбе Екатерина начала нашу экскурсию прямо от места нашего временного пребывания (Ludwig-Erhard Str. 26). Маршрут был выбран таким образом, чтобы город раскрывался перед нами с разных сторон, при этом создавая впечатление единого целого. Два с половиной часа пролетели незаметно. Расставаться не хотелось. Хорошее знание города, его достопримечательностей истории, уклада и характера жителей, умение заинтересовать и преподнести информацию "вкусно" - вот основные характеристики Екатерины, как гида. Спасибо, Екатерина! До новой встречи!
Ксения
28 февраля 2020
Экскурсия не соответствует ожиданиям. Не рекомендую.
За час до начала встречи Екатерина написала, что не сможет прийти, потому что у нее возникли непредвиденные обстоятельства. При этом она просто поставила нас перед фактом, что будет другой экскурсовод. Перенести время или вернуть предоплату она не предложила. Это, конечно, здорово, что так оперативно решился вопрос, но я выбирала конкретный маршрут и ориентировалась во многом на отзывы путешественников.
В итоге мы «мило» погуляли. На все вопросы, которые мы задавали экскурсоводу по ходу прогулки ответа не получили. Разочарованы. Зря потраченное время.
3 января 2020
Экскурсия очень понравилась. Гид Екатерина доброжелательна, хорошо подготовлена и поможет подобрать программу для дальнейшего знакомства с городом. Однозначно рекомендую.
1 декабря 2019
Екатерина прекрасный экскурсовод, спасибо за замечательную экскурсию! Интересный материал для всех, и для бабушки, и для ребенка, хорошие фотографии, отличные советы и рекомендации. Екатерина предлагает изначально различные варианты, есть возможность выбрать, на чем остановиться в первую очередь. Спасибо!
Людмила
22 октября 2019
Были на обзорной экскурсии с Екатериной. Получили новую и полезную информацию о городе . Все понравилось-рассказ, темп , отношение. Желаем Екатерине творческих успехов и хороших туристов.
Юлия
22 октября 2019
Большое спасибо Екатерине за интересную экскурсию по Гамбургу. В этот прекрасный город приезжаю часто, в основном по делам, и тут выдалось свободное время для личного знакомства с городом. Маршрут очень хорошо продуман, Екатерина, замечательный рассказчик и очень позитивный человек, показала очень милые уголки Гамбурга, о существовании которых я даже не догадывалась! Очень впечатлила обзорная площадка Эльбской филармонии, с которой открывается потрясающий вид на город и порт.
2 сентября 2019
Большое спасибо Екатерине за проведенное время. Мы с удовольствием прогулялись в ее компании, подчеркнули для себя новую информацию, пропитались жизнью города. С удовольствием вернемся. Спасибо
25 августа 2019
Екатерина, огромное Вам спасибо за принятую прогулку по городу и очень интересную экскурсию. Нам очень понравилось.
26 июня 2019
Интересная экскурсия и отличный гид!
24 мая 2019
Экскурсия нам очень понравилась! Было интересно и познавательно. Мы познакомились с городом, узнали его историю, интересные факты и отлично провели время! Екатерина - прекрасный гид!!!
Ещё 3 отзыва

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