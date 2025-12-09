Найдено 3 экскурсии в категории « Нескучные экскурсии » в Ганновере на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности 2.5 часа Индивидуальная до 10 чел. В город роз Хильдесхайм из Ганновера Хильдесхайм удивит даже опытных путешественников. Розы на каждом шагу и уникальные достопримечательности сделают поездку незабываемой €150 за всё до 10 чел. Пешая 2.5 часа Индивидуальная до 10 чел. Королевские сады - сказка наяву в Ганновере Погрузитесь в историю садово-паркового искусства Европы 16-19 вв. на индивидуальной экскурсии по Королевским садам Ганновера Начало: Около кассы на входе в сады €100 за всё до 10 чел. 2.5 часа Индивидуальная до 10 чел. Из Ганновера в Хамельн по дорогам сказок Погрузитесь в атмосферу средневекового Хамельна, где легенды оживают. Узнайте, что скрывают стены старинных домов и кто такой Крысолов €150 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Ганновера

