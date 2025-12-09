Индивидуальная
В город роз Хильдесхайм из Ганновера
Хильдесхайм удивит даже опытных путешественников. Розы на каждом шагу и уникальные достопримечательности сделают поездку незабываемой
Завтра в 10:00
5 мар в 10:00
€150 за всё до 10 чел.
Королевские сады - сказка наяву в Ганновере
Погрузитесь в историю садово-паркового искусства Европы 16-19 вв. на индивидуальной экскурсии по Королевским садам Ганновера
Начало: Около кассы на входе в сады
Завтра в 09:00
5 мар в 09:00
€100 за всё до 10 чел.
Из Ганновера в Хамельн по дорогам сказок
Погрузитесь в атмосферу средневекового Хамельна, где легенды оживают. Узнайте, что скрывают стены старинных домов и кто такой Крысолов
Завтра в 10:00
5 мар в 10:00
€150 за всё до 10 чел.
