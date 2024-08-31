Индивидуальная
Ганновер - большая история маленькой столицы
Прогулка по Ганноверу: Новая Ратуша, Маркткирхе и башня XIII века. Откройте для себя тайны и историю города
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€100 за всё до 40 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Ганновера в Хамельн по дорогам сказок
Погрузитесь в атмосферу средневекового Хамельна, где легенды оживают. Узнайте, что скрывают стены старинных домов и кто такой Крысолов
Завтра в 10:00
5 мар в 10:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
В город роз Хильдесхайм из Ганновера
Хильдесхайм удивит даже опытных путешественников. Розы на каждом шагу и уникальные достопримечательности сделают поездку незабываемой
Завтра в 10:00
5 мар в 10:00
€150 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья31 августа 2024Вчера 30/08 мы провели экскурсию по Ганноверу с Евгением. Хочется отметить отличное знание истории, приятную манеру общения и терпение экскурсовода.
- ААнна13 июля 2021Спасибо Вам, Анна, за такую увлекательную экскурсию по городу Ганновер! Мне город всегда казался очень скучным и унылым, вплоть до
