Экскурсия в Хамельн предлагает путешествие по следам знаменитой сказки братьев Гримм.
Прогулка по Дороге мышей откроет тайны исчезновения детей, а впечатляющие фахверковые здания расскажут о Везерском ренессансе. Визит в Дом Крысолова
Прогулка по Дороге мышей откроет тайны исчезновения детей, а впечатляющие фахверковые здания расскажут о Везерском ренессансе. Визит в Дом Крысолова
5 причин купить эту экскурсию
- 🧙♂️ Легенды о Крысолове
- 🏰 Везерский ренессанс
- 🐀 Дорога мышей
- 🌊 Набережные Везера
- 📜 Исторические хроники
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Дорога мышей
- Дома-дворцы в стиле Везерского ренессанса
- Дом Крысолова
- Набережные Везера
Описание экскурсии
Дорога мышей — пройдём по маршруту таинственного исчезновения детей Хамельна и выясним, что говорят об этом событии исторические хроники.
Дома-дворцы в стиле Везерского ренессанса — осмотрим впечатляющие фахверковые здания.
Дом Крысолова — увидим символ Хамельна, связанный с его самой знаменитой легендой.
Набережные Везера — полюбуемся живописными видами на неспешной прогулке, и вы поймёте, почему Хамельн называют городом на перекрёстке дорог.
А ещё вы узнаете:
- как барон Мюнхгаузен связан с этими местами
- какие исторические события легли в основу легенды о Крысолове
- и многое другое!
Организационные детали
- Указанная продолжительность экскурсии не включает время в пути из Ганновера и обратно
- Из Ганновера до Хамельна и обратно поедем на поезде (40–45 минут в одну сторону). Билет, в том числе для гида, оплачивается дополнительно — от €11 с чел. в зависимости от дня недели, времени и других факторов
- Возможен трансфер на машине гида (условия согласуем в переписке). В этом случае по дороге можем заехать на курорт «Бад-Пирмонт», где отдыхал Пётр I. Сделаем фотопаузу у сказочного замка Мариенбург и заглянем в замок Хамельшенбург в стиле Везерского ренессанса. Также можем доехать до городка Везере Боденвердер и погулять там
- Экскурсию для вас проведу я или гид Евгений
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Ганновере
Провели экскурсии для 53 туристов
Я и мой муж Евгений — профессиональные лицензированные гиды с более чем 20-летним опытом работы. С нами интересно всем, это проверено! Владеем несколькими иностранными языками, образование — высшее гуманитарное плюс бесчисленные курсы повышения квалификации. Мы серьёзно относимся к работе, владеем большим материалом и умеем преподнести его интересно, с юмором и с учётом ваших индивидуальных пожеланий!Задать вопрос
Входит в следующие категории Ганновера
Похожие экскурсии из Ганновера
Индивидуальная
Ганновер - большая история маленькой столицы
Прогулка по Ганноверу: Новая Ратуша, Маркткирхе и башня XIII века. Откройте для себя тайны и историю города
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
€100 за всё до 40 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Ганновера - в стариннный Целле
Целле очарует вас своими фахверковыми домиками и легендами. Узнайте, почему город избежал разрушений и что скрывают его улицы
Начало: На мосту у Замка
Сегодня в 23:00
Завтра в 08:30
от €110 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Ганновера в сказочный Гослар
Час езды от Ганновера - и вы в Госларе! Исследуйте императорский замок, фахверковые дома и крупнейший пешеходный центр Германии
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
€200 за всё до 10 чел.