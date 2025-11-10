Анна — ваша команда гидов в Ганновере

Провели экскурсии для 53 туристов

Я и мой муж Евгений — профессиональные лицензированные гиды с более чем 20-летним опытом работы. С нами интересно всем, это проверено! Владеем несколькими иностранными языками, образование — высшее гуманитарное плюс бесчисленные курсы повышения квалификации. Мы серьёзно относимся к работе, владеем большим материалом и умеем преподнести его интересно, с юмором и с учётом ваших индивидуальных пожеланий!