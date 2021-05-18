Полезная информация о Киле
Что нужно знать о Киле: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 1 экскурсия
Местное время в Киле
22:2918
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇩🇪 Германия
|Название города
|Киль
|По-английски
|Kiel
|Столица региона
|Киль является столицей региона
|Население города
|232 758 чел.
|Аэропорт
|Kiel-Holtenau KEL (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Europe/Berlin
|Средняя высота
|7 м. от уровня моря
Где находится Киль на карте
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