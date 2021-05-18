Полезная информация о Киле

Что нужно знать о Киле: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 1 экскурсия
Местное время в Киле
22:2918
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇩🇪 Германия
Название городаКиль
По-английскиKiel
Столица регионаКиль является столицей региона
Население города232 758 чел.
АэропортKiel-Holtenau KEL (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясEurope/Berlin
Средняя высота7 м. от уровня моря

Где находится Киль на карте

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