  1. Германия
  2. Кёльн
  3. Экскурсии

Из Кёльна в Гертогенбош: И. Босх, писающий мальчик, дома-шары и не только...

Григорий Л.
Григорий Л. – Гид из Кёльна
Из Кёльна в Гертогенбош: И.

Босх, писающий мальчик, дома-шары и не только...
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €270 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Из Кёльна в Гертогенбош: И. Босх, писающий мальчик, дома-шары и не только...
Из Кёльна в Гертогенбош: И. Босх, писающий мальчик, дома-шары и не только...

Что вы увидите

  • Арт-центр Иеронима Босха
  • Собор Св. Иоанна
  • Дом De Moriaan
  • основные достопримечательности города
Гертогенбош - город 🏙️ И. Босха.
Иероним Босх, один из самых известных художников в мире. Думаю нет такого человека, который не видел его очень запоминающиеся работы.
Мы с вами увидим: районы домов-шаров и домов-парусов, попробуем фирменный деликатес - шоколадный шар, узнав при этом его историю 📖 и рецепт.
Зайдём в самый узкий дом-магазин, построенный в стиле модерн, автором ратуши. Сфотографируемся у фонтана ⛲ с "писающим мальчиком", спасшим в своё время город. Побываем в самом старом доме Нидерландов, увидим один из интереснейших соборов страны с фигурой Девы Марии исцелительницы и ангелами со смартфонами...
Получим возможность посмотреть на магазины и кафе с марихуаной. И это только часть из того что мы с вами увидим. Не забывайте про невероятный ART-центр Босха (не входит в стоимость), в котором представлены абсолютно все работы гениального художника.
А запомнить увиденное навсегда вам помогут мои фото, сделанные профессиональной камерой.
Ссылку на альбом и пароль к нему вы получите на e-mail (входит в стоимость)
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • транспорт: авто 30 центов/км
  • личные расходы
  • вход в ART-центр Босха (7€)
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Из Кёльна в Гертогенбош: И. Босх, писающий мальчик, дома-шары и не только...
Из Кёльна в Гертогенбош: И. Босх, писающий мальчик, дома-шары и не только...
Из Кёльна в Гертогенбош: И. Босх, писающий мальчик, дома-шары и не только...
Из Кёльна в Гертогенбош: И. Босх, писающий мальчик, дома-шары и не только...

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Григорий Л.
Григорий Л.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Григорий Л. проводит ещё 5 экскурсий

Маастрихт, город в котором погиб д'Артаньян и родилась Европа
270
9 часов
Маастрихт, город в котором погиб д'Артаньян и родилась Европа
Кёльн неизвестный
216
6 часов
Кёльн неизвестный
Из Кёльна в Рурмонд. Шоппинг, буйабес и марихуана
180
5 часов
Из Кёльна в Рурмонд. Шоппинг, буйабес и марихуана
Из Кёльна в Аахен - город Карла Великого и студентов + волшебный Моншау
300
10 часов
Из Кёльна в Аахен - город Карла Великого и студентов + волшебный Моншау
Из Кёльна в Альтену: Замок, пещера и немецкие пионеры
240
8 часов
Из Кёльна в Альтену: Замок, пещера и немецкие пионеры

Еще несколько необычных экскурсий в Кёльне

Ежедневная прогулка по Кёльну
20
2 часа
Ежедневная прогулка по Кёльну
61 отзыв
Узнать и полюбить город за 2 часа
Кёльн и его женщины
От 80
2 часа
Кёльн и его женщины
60 отзывов
История Кёльна в легендах о жительницах города
Средневековый Кёльн
33
3 часа
Средневековый Кёльн
54 отзыва
Узнать всё самое интересное о славных веках города на Рейне
Экскурсия «11 историй Кёльна»
90
2 часа
Экскурсия «11 историй Кёльна»
43 отзыва
Готический Собор и 12 романских церквей Кёльна
33
3 часа
Готический Собор и 12 романских церквей Кёльна
21 отзыв
Исследовать античные и средневековые сооружения города
Обзорная пешеходная экскурсия по Кёльну
20
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Кёльну
20 отзывов