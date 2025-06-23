54 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Я приглашаю вас погрузиться в атмосферу Кёльна Средних веков: его улочки, заставленные столиками кафе, выведут к готическому шедевру — Кёльнскому собору, — романской церкви Мартина Великого и ратуше. Вы найдёте знакомых среди скульптур на башне, увидите загадочного человечка, и поищите причудливых персонажей на фасадах домов. Вся экскурсия-прогулка будет сопровождаться не только историческими рассказами, но и средневековыми легендами и увлекательными сюжетами.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Кёльн — город с двухтысячелетней историей. Сменялись эпохи, сменялись правители, различные племена поселялись на этом месте, завоеватели один за другим вторгались в мирную жизнь поселенцев или горожан, но город всякий раз возрождался из развалин и пепла. Слишком уж выгодное положение занимало некогда возведенное римлянами укрепление, чтобы, несмотря на невзгоды и разрушения, торговля и ремёсла процветали, храмы возводились, дома и дороги строились, а жизнь продолжалась.

Предлагаю погрузиться в жизнь Средневекового Кёльна: начнём с готического собора апостола Петра и Девы Марии, потом пойдём к началу Гогенцоллернского железнодорожного моста, чтобы полюбоваться панорамой города. Будем с него разглядывать основные доминанты: кафедральный собор, романскую церковь Мартина Великого и башню ратуши.

Затем спустимся вниз по лестнице к набережной Рейна, пройдем до Мартина Великого, полюбуемся уютной площадью с востока от церкви, на узкие дома с островерхими крышами, перед которыми множество столиков кафе и ресторанов.

Потом будем бродить по узким переулочкам средневекового города с многочисленными лавочками, кафе, пивными и ресторанами. А когда-то эта часть города была островом и полуостровом. Гуляя по Кёльну, надо обязательно задирать голову, чтоб все разглядеть: нам встретятся причудливые рожицы с клыками на некоторых домах. Сначала я вам расскажу легенду о них, а потом — об их истинном предназначении.

Узкие переулки выведут к Сенному рынку, с него мы попадем на Старый торг — площадь с многочисленными ресторанами, кафе, барами и фонтаном. Мы узнаем, кто такой главный герой композиции фонтана, какова его судьба. Увидим грандиозное сооружение, выходящее на площадь, — знаменитую ратушу, гордость горожан, памятник их победы над патрициями. А под часами постараемся рассмотреть маленькую фигурку, точнее, лицо человечка, который… Впрочем, зачем же об этом писать? Лучше увидеть собственными глазами и услышать собственными ушами, не правда ли?

Постараемся рассмотреть среди множества скульптур на башне некоторых знакомых. Я отведу вас на раскопки в бывший еврейский квартал, расскажу все, что знаю об алтаре местной часовни, которую когда-то украшал триптих Лохнера с кёльнскими святыми. Мы потом его внимательно рассмотрим в кафедральном соборе.

Я могу бесконечно рассказывать о своем любимом средневековом городе, будьте готовы, что вас еще ждет Гюрцених, рассказ о спасителе города от завоевателей, Сенной рынок, римская городская стена, Капитолийский холм, удивительная церковь, ворота Трех волхвов, клуатр, крипта и многое другое.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто любит историю и архитектуру, кто любит бродить по улицам городов, вживаясь в местную атмосферу.