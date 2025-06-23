54 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Средневековый Кёльн

Узнать всё самое интересное о славных веках города на Рейне
Я приглашаю вас погрузиться в атмосферу Кёльна Средних веков: его улочки, заставленные столиками кафе, выведут к готическому шедевру — Кёльнскому собору, — романской церкви Мартина Великого и ратуше.

Вы найдёте знакомых среди скульптур на башне, увидите загадочного человечка, и поищите причудливых персонажей на фасадах домов.

Вся экскурсия-прогулка будет сопровождаться не только историческими рассказами, но и средневековыми легендами и увлекательными сюжетами.
5
79 отзывов
Средневековый Кёльн
Средневековый Кёльн
Средневековый Кёльн

Описание экскурсии

Кёльн — город с двухтысячелетней историей. Сменялись эпохи, сменялись правители, различные племена поселялись на этом месте, завоеватели один за другим вторгались в мирную жизнь поселенцев или горожан, но город всякий раз возрождался из развалин и пепла. Слишком уж выгодное положение занимало некогда возведенное римлянами укрепление, чтобы, несмотря на невзгоды и разрушения, торговля и ремёсла процветали, храмы возводились, дома и дороги строились, а жизнь продолжалась.

Предлагаю погрузиться в жизнь Средневекового Кёльна: начнём с готического собора апостола Петра и Девы Марии, потом пойдём к началу Гогенцоллернского железнодорожного моста, чтобы полюбоваться панорамой города. Будем с него разглядывать основные доминанты: кафедральный собор, романскую церковь Мартина Великого и башню ратуши.

Затем спустимся вниз по лестнице к набережной Рейна, пройдем до Мартина Великого, полюбуемся уютной площадью с востока от церкви, на узкие дома с островерхими крышами, перед которыми множество столиков кафе и ресторанов.

Потом будем бродить по узким переулочкам средневекового города с многочисленными лавочками, кафе, пивными и ресторанами. А когда-то эта часть города была островом и полуостровом. Гуляя по Кёльну, надо обязательно задирать голову, чтоб все разглядеть: нам встретятся причудливые рожицы с клыками на некоторых домах. Сначала я вам расскажу легенду о них, а потом — об их истинном предназначении.

Узкие переулки выведут к Сенному рынку, с него мы попадем на Старый торг — площадь с многочисленными ресторанами, кафе, барами и фонтаном. Мы узнаем, кто такой главный герой композиции фонтана, какова его судьба. Увидим грандиозное сооружение, выходящее на площадь, — знаменитую ратушу, гордость горожан, памятник их победы над патрициями. А под часами постараемся рассмотреть маленькую фигурку, точнее, лицо человечка, который… Впрочем, зачем же об этом писать? Лучше увидеть собственными глазами и услышать собственными ушами, не правда ли?

Постараемся рассмотреть среди множества скульптур на башне некоторых знакомых. Я отведу вас на раскопки в бывший еврейский квартал, расскажу все, что знаю об алтаре местной часовни, которую когда-то украшал триптих Лохнера с кёльнскими святыми. Мы потом его внимательно рассмотрим в кафедральном соборе.

Я могу бесконечно рассказывать о своем любимом средневековом городе, будьте готовы, что вас еще ждет Гюрцених, рассказ о спасителе города от завоевателей, Сенной рынок, римская городская стена, Капитолийский холм, удивительная церковь, ворота Трех волхвов, клуатр, крипта и многое другое.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто любит историю и архитектуру, кто любит бродить по улицам городов, вживаясь в местную атмосферу.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€72
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Готический собор
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергiй
Сергiй — ваш гид в Кёльне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 460 туристов
Я — Сергий (с ударением на первый слог) или Сергей Петрович, кому как удобно. Живу в Кельне с 1992 года. Очень люблю город, интересуюсь его историей и архитектурой. Провожу экскурсии только по праздничным дням, субботам и воскресеньям. О свободных днях по будням или о свободных часах вечером я сообщаю дополнительно. Смотрите мой календарь.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 79 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
72
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Зоя
Удивительная многовековая история города донесена через интересный рассказ и приятную прогулку. Мы заглянули в уголки и дворики, подвалы и колодцы, которые хранят городские легенды и подтверждают исторические факты. Сергий удивительно
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светлый чуткий человек, с ним комфортно передвигаться по улочкам и общаться, получать ответы на вопросы, делить восторг от очередного интересного места. Сразу понятно что экскурсия продумана от души, получился целый исторический фильм, а не просто пересказ известных фактов. Благодарю и желаю удачи 👐

Удивительная многовековая история города донесена через интересный рассказ и приятную прогулку. Мы заглянули в уголки и
Удивительная многовековая история города донесена через интересный рассказ и приятную прогулку. Мы заглянули в уголки и
Удивительная многовековая история города донесена через интересный рассказ и приятную прогулку. Мы заглянули в уголки и
Удивительная многовековая история города донесена через интересный рассказ и приятную прогулку. Мы заглянули в уголки и
Удивительная многовековая история города донесена через интересный рассказ и приятную прогулку. Мы заглянули в уголки и
Удивительная многовековая история города донесена через интересный рассказ и приятную прогулку. Мы заглянули в уголки и
Удивительная многовековая история города донесена через интересный рассказ и приятную прогулку. Мы заглянули в уголки и
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Вячеслав
Сергей отличный рассказчик и, главное, очень увлеченный Кельном и своей профессией. Приятно ходить в обществе человека, который во-первых имеет историческое образование, а, во-вторых, очень любит свое дело - так знания
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соединяются со страстью, что волей неволей увлекает и вас. Большую часть экскурсии Сергей посвятил Кельнскому собору, что весьма оправданно, учитывая его размер и значение. Также проявил гибкость и понимание, когда завершающую часть экскурсии мы захотели провести в пивной, так как потом сразу должны были ехать на поезде прочь из города. За пивом Сергей продолжил рассказ и все прошло даже лучше, чем если бы только на ногах.

Сергей отличный рассказчик и, главное, очень увлеченный Кельном и своей профессией. Приятно ходить в обществе человека,
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Наталья
Прекрасная экскурсия, информационно очень насыщенная. Я бы сказала, что для участия в такой экскурсии необходим определённый уровень предварительной подготовки в области истории и культуры, знание основ христианства. Лично мне было очень интересно, узнала много нового. Благодарю 🌹
Прекрасная экскурсия, информационно очень насыщенная. Я бы сказала, что для участия в такой экскурсии необходим определённый
Прекрасная экскурсия, информационно очень насыщенная. Я бы сказала, что для участия в такой экскурсии необходим определённый
Прекрасная экскурсия, информационно очень насыщенная. Я бы сказала, что для участия в такой экскурсии необходим определённый
Прекрасная экскурсия, информационно очень насыщенная. Я бы сказала, что для участия в такой экскурсии необходим определённый
Прекрасная экскурсия, информационно очень насыщенная. Я бы сказала, что для участия в такой экскурсии необходим определённый
Прекрасная экскурсия, информационно очень насыщенная. Я бы сказала, что для участия в такой экскурсии необходим определённый
Прекрасная экскурсия, информационно очень насыщенная. Я бы сказала, что для участия в такой экскурсии необходим определённый
Прекрасная экскурсия, информационно очень насыщенная. Я бы сказала, что для участия в такой экскурсии необходим определённый+2
Прекрасная экскурсия, информационно очень насыщенная. Я бы сказала, что для участия в такой экскурсии необходим определённый
Прекрасная экскурсия, информационно очень насыщенная. Я бы сказала, что для участия в такой экскурсии необходим определённый
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Tatyana
Материал экскурсии очень развернутый, Сергий знает очень много деталей, готов рассказывать о Кельне часами.
Нам с мужем было очень интересно.
Материал экскурсии очень развернутый, Сергий знает очень много деталей, готов рассказывать о Кельне часами.
Материал экскурсии очень развернутый, Сергий знает очень много деталей, готов рассказывать о Кельне часами.
Материал экскурсии очень развернутый, Сергий знает очень много деталей, готов рассказывать о Кельне часами.
Материал экскурсии очень развернутый, Сергий знает очень много деталей, готов рассказывать о Кельне часами.
Материал экскурсии очень развернутый, Сергий знает очень много деталей, готов рассказывать о Кельне часами.
Материал экскурсии очень развернутый, Сергий знает очень много деталей, готов рассказывать о Кельне часами.
Материал экскурсии очень развернутый, Сергий знает очень много деталей, готов рассказывать о Кельне часами.
Материал экскурсии очень развернутый, Сергий знает очень много деталей, готов рассказывать о Кельне часами.
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Larisa
Наш экскурсовод Сергий очень приятный человек и интересный рассказчик. Три часа пролетели незаметно. Могу только рекомендовать.
Наш экскурсовод Сергий очень приятный человек и интересный рассказчик. Три часа пролетели незаметно. Могу только рекомендовать.
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K
Нам очень понравилось. По нашей просьбе Сергий немного сместил место встречи, и, соответственно, изменил рассказ. Сразу скажу, что людям, которые не любили и совсем не учили историю в школе, будет
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тяжело. Нужны хотя бы какие-то знания, потому что иначе в рассказе Сергия будет тяжело ориентироваться, он обилует датами и именами. Если хотя бы базовые знания есть, то уже проще. Да, безусловно, все запомнить невозможно, но хотя бы можно ориентироваться в хитросплетениях дат и родственных связей.
Нам очень понравился рассказ про собор, его витражи, периоды строительства, Сергий показал и рассказал нам о многом, о чем сами бы мы вряд ли узнали или на что вряд ли обратили бы внимание. Были и легенды и байки, так что если раньше их не было вдруг, то можно смело сказать, что Сергий делает работу об ошибками и учится совмещать приятное с полезным, чтобы слушателю было проще воспринимать рассказ.
Средневековым Кёльном мы не ограничились, Сергий в начале поинтересовался, интересен ли нам Римский период развития города, мы ответили, что нам интересно все, поэтому наша экскурсия получилось как два в одном, что, на мой взгляд, безусловно хорошо.
Сергий однозначно фанатик своего дела в хорошем смысле этого слова - и это радует - потому что рассказ человека, которому интересно - воспринимается совсем иначе, чем просто разученная роль.
Огромное спасибо Сергию за прекрасную экскурсию и советы по дальнейшему осмотру города, мы их все выполнили и ничего не забыли, даже заглянули в "тайную" комнату сокровищницы:-)

Сергiй
Сергiй
Ответ организатора:
Спасибо большое за Ваш отзыв. На самом деле набор легенд у меня обычный, ничего нового в экскурсию с вами я не добавлял.
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