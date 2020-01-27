54 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать всё самое интересное о славных веках города на Рейне

Сергiй
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Сергiй – ваш гид
Я приглашаю вас погрузиться в атмосферу Кёльна Средних веков: его улочки, заставленные столиками кафе, выведут к готическому шедевру — Кёльнскому собору, — романской церкви Мартина Великого и ратуше.

Вы найдёте знакомых среди скульптур на башне, увидите загадочного человечка, поищите причудливых персонажей на фасадах домов и посмотрите на раскопки в Еврейском квартале.

Вся экскурсия-прогулка будет сопровождаться не только историческими рассказами, но и средневековыми легендами и увлекательными сюжетами.
33 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
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У этой экскурсии54 отзыва
4.81
Средневековый Кёльн
Средневековый Кёльн

Что вас ожидает

Кёльн — город с двухтысячелетней историей. Сменялись эпохи, сменялись правители, различные племена поселялись на этом месте, завоеватели один за другим вторгались в мирную жизнь поселенцев или горожан, но город всякий раз возрождался из развалин и пепла. Слишком уж выгодное положение занимало некогда возведенное римлянами укрепление, чтобы, несмотря на невзгоды и разрушения, торговля и ремёсла процветали, храмы возводились, дома и дороги строились, а жизнь продолжалась.

Предлагаю погрузиться в жизнь Средневекового Кёльна: начнём с готического собора апостола Петра и Девы Марии, потом пойдём к началу Гогенцоллернского железнодорожного моста, чтобы полюбоваться панорамой города. Будем с него разглядывать основные доминанты: кафедральный собор, романскую церковь Мартина Великого и башню ратуши.

Затем спустимся вниз по лестнице к набережной Рейна, пройдем до Мартина Великого, полюбуемся уютной площадью с востока от церкви, на узкие дома с островерхими крышами, перед которыми множество столиков кафе и ресторанов.

Потом будем бродить по узким переулочкам средневекового города с многочисленными лавочками, кафе, пивными и ресторанами. А когда-то эта часть города была островом и полуостровом. Гуляя по Кёльну, надо обязательно задирать голову, чтоб все разглядеть: нам встретятся причудливые рожицы с клыками на некоторых домах. Сначала я вам расскажу легенду о них, а потом — об их истинном предназначении.

Узкие переулки выведут к Сенному рынку, с него мы попадем на Старый торг — площадь с многочисленными ресторанами, кафе, барами и фонтаном. Мы узнаем, кто такой главный герой композиции фонтана, какова его судьба. Увидим грандиозное сооружение, выходящее на площадь, — знаменитую ратушу, гордость горожан, памятник их победы над патрициями. А под часами постараемся рассмотреть маленькую фигурку, точнее, лицо человечка, который... Впрочем, зачем же об этом писать? Лучше увидеть собственными глазами и услышать собственными ушами, не правда ли?

Постараемся рассмотреть среди множества скульптур на башне некоторых знакомых. Я отведу вас на раскопки в бывший еврейский квартал, расскажу все, что знаю об алтаре местной часовни, которую когда-то украшал триптих Лохнера с кёльнскими святыми. Мы потом его внимательно рассмотрим в кафедральном соборе.

Я могу бесконечно рассказывать о своем любимом средневековом городе, будьте готовы, что вас еще ждет Гюрцених, рассказ о спасителе города от завоевателей, Сенной рынок, римская городская стена, Капитолийский холм, удивительная церковь, ворота Трех волхвов, клуатр, крипта и многое другое.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто любит историю и архитектуру, кто любит бродить по улицам городов, вживаясь в местную атмосферу.

Средневековый Кёльн
Средневековый Кёльн
Средневековый Кёльн
Средневековый Кёльн
Средневековый Кёльн
Средневековый Кёльн
Средневековый Кёльн
Средневековый Кёльн
Средневековый Кёльн

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сергiй
Сергiй
Я — Сергий (с ударением на первый слог) или Сергей Петрович, кому как удобно. Живу в Кельне с 1992 года. Очень люблю город, интересуюсь его историей и архитектурой. Провожу экскурсии только по праздничным дням, субботам и воскресеньям. О свободных днях по будням или о свободных часах вечером я сообщаю дополнительно. Смотрите мой календарь.
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54 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

27 января 2020
У нас не было планов брать экскурсию. Но увидев город Кельн, нам захотелось погрузиться в его историю. Я почитала отзывы и поняла, что нам нужен именно Сергий Кораблевъ. Он был занят, но мы попытали счастье и написали ему. Ответ был незамедлительный. Он согласился сделать для нас исключением. Экскурсия превзошла все свои ожидания. Сергей влюблен в город и его историю. Мы увидели такие места, о которых возможно и местные не знают. И услышали много исторических фактов и легенд. Очень рекомендуем. Сергей, пиво попробовали, понравилось. Спасибо.
До новых встреч.
Ольга и Сергей из Харькова
Дарья
19 января 2020
Я довольно много путешествую и всегда беру экскурсию в новом месте. Как правило, через час-полтора устаю или начинаю скучать. Сергия мне рекомендовал муж. Несколько лет назад он брал экскурсию «Средневековый Кёльн» и остался под впечатлением, поэтому когда я собралась в поездку, зашла на сайт чтобы найти Сергия. Немного расстроилась, когда увидела, что он проводит экскурсии только в выходные и праздники(у меня была рабочая поездка в будние дни). Решила попытать счастье и написала. А вдруг будет время...И действительно, оно нашлось и мы сразу договорились о дне. Наша экскурсия длилась 4 часа! Мне было настолько интересно, что я даже забыла о времени! Большую часть мы провели в соборе и,кажется, Сергий может рассказать про каждую его частичку! Прогулка по городу была тоже очень интересной! Я осталась под впечатлением от экскурсии! Сразу видно, на сколько Сергий любит то, чем занимается:)
28 декабря 2019
Сергий отозвался на нашу просьбу провести экскурсию очень быстро и подтвердил согласие несмотря на то, что в нужный нам день экскурсии не было. Нам хотелось именно получить углублённую информацию по истории Кельна в средние века и в римский легионерский период. Тем, кто ищет пересказа путеводителя, эта экскурсия вряд ли подойдет. Но если вы Интересуетесь историей и хотите заразиться энтузиазмом человека, горящего этой темой, то вам сюда! 4 часа вместо заявленных 3-х , при этом нельзя не отметить клиентоориентированность Сергия. Мы хотели именно такого углубленного взгляда на тему и получили его! Спасибо Сергию!
14 октября 2019
Огромная благодарность Сергию за содержательную и увлекательную экскурсию. Сергий с пониманием откликнулся на пожелание отклониться от програмного маршрута и учесть индивидуальные пожелания. В день нашего мероприятия в городе проходил марафон, многие улицы были перекрыты и недоступны. Это не помешало получить достойное впечатление от Кельна. Сергий умело, без стресса подстороился под ситуацию, знаниями делился щедро и охотно.
Уделил нам время и внимание сверх указанного и оплаченного. Было ощущение, что давний и близкий друг открывает нам любимый город и его историю.
16 сентября 2019
Интерестно будет Всем , кто любит историю , краеведениние, историю религии, искусство, архитектуру, культуроведение
27 июня 2019
Я путешественник давний, искушённый и довольно привередливый. Гидов повидала немало. Сергiю ответственно ставлю 10 баллов из 10.
Очень приятно иметь дело с рассказчиком, не просто знающим, но и очень любящим свой предмет и свой город, готовым делиться с чужим человеком своими эмоциями, а не только фактами и датами.
Присоединяюсь к уже писавшим, что экскурсия длится значительно дольше заявленного времени.
Хочу отметить, что Сергiй очень внимателен к своим подопечным, готов подстраиваться под запрос, менять тему и направление рассказа по просьбе клиента.
Благодарю прекрасного профессионала и человека за отлично проведённый день в Кёльне!
11 мая 2019
Экскурсия позанавательная для тех, кто интересуется историей древнего Рима и периодом зарождения Кельна как города.
Но в некоторых моментах знаний для поддержания нити повествования не хватало️😁
Нам понравилось очень - подобных экскурсий и экскурсоводов мы, за время путешествия по Европе, не встречали. Огромное спасибо!!!
9 мая 2019
Очень понравилась экскурсия. Сергий расскажет много интересного и ответит почти на любой ваш вопрос. Берите, не пожалеете!
6 мая 2019
Благодаря Сергею, его глубоким знаниям истории, его увлеченности и вовлеченности наша любовь к Германии еще больше усилилась! Будем возвращаться и познавать ее дальше. Один из лучших гидов за годы наших путешествий по миру. Углубленная программа, для любителей истории и науки,а не туристических поверхностных баек , хотя и такие моменты были и было очень весело и эмоционально. Наши лучшие рекомендации!
19 марта 2019
Сергий - потрясающий гид! Экскурсия была очень познавательной и интересной. У Сергия получается увлечь за собой, рассказать про историю Кельна так - что хочется вернуться еще ни раз, чтобы узнать еще и еще. Если вы хотите узнать про историю Кельна, про его развитие - рекомендую Сергия как невероятно эрудированного, влюбленного в свое дело, человека!
Ещё 44 отзыва

Сергiй проводит ещё 1 экскурсию

Готический Собор и 12 романских церквей КёльнаГотический Собор и 12 романских церквей КёльнаГотический Собор и 12 романских церквей Кёльна
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21 отзыв
Исследовать античные и средневековые сооружения города
Без Собора нет Кёльна! Это — самый посещаемый объект во всей Германии. В городе также сохранились 12 прекрасных церквей, которые вы кропотливо исследуете на экскурсии, а заодно пройдете по любопытной части города, которая откроет вам одну из интересных страниц истории Кёльна.

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