12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие вдоль великой реки Рейн: замки, города и легенды
Откройте тайны Кёльна с личным гидом. Посетите средневековые замки, древние города и живописные ландшафты рейнской долины
9 авг в 08:00
12 авг в 08:00
€650 за всё до 4 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по живописным местам Кёльна и окрестностей
Погрузитесь в атмосферу романтики, исследуя величественные замки и живописные виноградники вдоль Рейна. Уникальные впечатления гарантированы
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
€450 за всё до 4 чел.
10 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Трансфер и основные достопримечательности западной Европы
Путешествуйте по Кёльну и Западной Европе с комфортом. Встреча в аэропорту, на вокзале или в гостинице. Посещение лучших достопримечательностей
Начало: Аэропорты, вокзалы, гостиницы Германии и Бенелюкс
Расписание: 7/24
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€350 за человека
9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Маастрихт, город в котором погиб д’Артаньян и родилась Европа
Маастрихт - старейший город Нидерландов, центр карнавала и гурманских удовольствий. Побывайте в соборе св. Серватия и одном из лучших книжных магазинов мира
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €270 за всё до 2 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Кёльн неизвестный: индивидуальная экскурсия по уникальным местам города
Откройте для себя неизвестный Кёльн! Прогуляйтесь по набережной Рейна, посетите музеи и узнайте интересные факты о городе
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
от €216 за всё до 2 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия «Золото Мозели»: виноградники, замки и исторические городки
Путешествие вдоль Мозели - один из красивейших маршрутов Германии. Виноградники, замки и живописные городки ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 12:00
9 авг в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Кёльна в Гертогенбош: И. Босх, писающий мальчик, дома-шары и не только
Погрузитесь в мир искусства и архитектуры Гертогенбоша. Встречайте шедевры И. Босха, уникальные дома и многое другое в индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €270 за всё до 2 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Кёльна в Аахен - город Карла Великого и студентов + волшебный Моншау
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €300 за всё до 2 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Кёльна в Альтену: Замок, пещера и немецкие пионеры
Путешествие из Кёльна в Альтену предлагает уникальную возможность посетить замок Альтена, сталактитово-сталагмитовую пещеру и узнать историю немецких пионеров
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €240 за всё до 2 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Жемчужины Айфеля: Бад Мюнстерайфель и Арвайлер (из Кёльна)
Погрузитесь в атмосферу настоящей Германии с индивидуальной экскурсией по живописным городкам Айфеля. Восемь часов незабываемых впечатлений и историй
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €240 за всё до 2 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Кёльна в Золинген - город мастеров
Золинген, известный как город лезвий, привлекает любителей рыцарских турниров и средневековья. Посетите музей клинков и крупнейший замок Германии
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €216 за всё до 2 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Кёльна в Маастрихт, город в котором погиб д’Артаньян и родилась Европа
Маастрихт - старейший город Нидерландов, центр карнавала и гурманов. Посетите собор св. Серватия, лучший книжный магазин и иконы Мадонны
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €270 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья25 июля 2024Были в поездке по Германии, остановились в Кельне (конечно, собор и др.) Но захотелось увидеть еще больше и мы заказали экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Кёльну в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Кёльну в августе 2024
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