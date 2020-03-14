58 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Старый город и центр Кёльна Вы увидите множество скульптур, фонтанов и музеев, связанных с важными для города женщинами. Услышите предания о прекрасной Агрипине, основательнице Кёльна, о покровительнице города – святой Урсуле, увидите фонтан, посвященный женщине Кёльна, «которая всё испортила», и узнаете несколько других захватывающих историй.
Визитная карточка Кёльна – грандиозный Кафедральный собор Святого Петра Вы узнаете о главных реликвиях и истории собора, а также я расскажу вам любимую старинную легенду, где главную роль играет жена первого архитектора.
«Женское» достоянии Кёльна Это аромат, духи или одеколон, что в переводе с французского означает – Кельнская вода. Вы увидите, где парфюм был создан – а где украден, и узнаете, где продаётся истинный одеколон, изготовленный по неизменной формуле.
Уличный веселый, беззаботный и пестрый Кёльнский Карнавал В череде карнавальных дней есть одно любопытное событие – так называемый Бабий четверг, когда в городе властвуют женщины, и я открою вам секрет, как правильно себя вести в этот день и почему.
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Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Приветствую вас, любители путешествовать!
Меня зовут Татьяна, я историк по образованию и призванию. В Германии живу много лет и именно здесь смогла заниматься любимым делом — путешествовать и делиться своими знаниями, открытиями и историями с людьми, которым это действительно интересно. Стараюсь делать экскурсии уникальными — делюсь не только историческими фактами, но и выискиваю малоизвестные особенности колорита любых городов и стран. Люблю водить гостей по тем местам, которые известны мне из рассказов местных долгожителей, а не по исхоженным толпами туристов улицам. А если мои рассказы вдохновят вас посетить тот или иной музей, средневековый замок, сырную ферму или винодельню, я с удовольствием помогу. Чтобы вы могли получить желаемую экскурсию в удобные вам день и время, я работаю с отличной командой гидов. Экскурсии могут быть адаптированы к интересам гостей, их возрасту, физическим возможностям, расписанию или бюджету. До встречи!
23 февраля побывали на экскурсии в Кельне, которую провела нам Татьяна. Экскурсию не планировали заранее, заказали накануне, но все сложилось, Татьяна оперативно ответила и подтвердила возможность ее проведения. Несмотря на плохую погоду, время пролетело незаметно. Много интересных фактов, историй, легенд. Татьяна хорошо знает и любит Кельн, это важно для впервые оказавшегося в городе туриста. Помогает проникнуться атмосферой, погрузиться в историю. Большое спасибо Татьяне!
Юлия
13 марта 2020
Кто же еще мог бы провести прекрасную экскурсию " Кельн и его женщины" как не обворожительная Татьяна! Отличный знаток своего города, великолепная грамотная речь и очаровательная улыбка! Наша экскурсия совпала с началом карнавала и Weiberfastnacht ,день ,когда власть в городе отдается женщинам. Благодаря нашему гиду, Кельн открылся нам как радостный ,веселый город ,жители которого обладают прекрасным чувством юмора. Эта прогулка по городу была подарком мужу на день рождения который остался в полном восторге от "подарка". Спасибо Кельну и Татьяне!
Екатерина
4 февраля 2020
Мы были с коллегой по работе в Кёльне. Решили в первый же день узнать город и взяли экскурсию. Нам все очень понравилось. Рассказ был интересный и время пролетело очень быстро. Татьяна очень подробно написала как и куда ехать и куда потом ещё сходить погулять. Спасибо, рекомендую!
Дмитрий
28 января 2020
Татьяна очень интересно провела экскурсию. Было интересно и познавательно. 2 часа пролетели незаметно.
Елена
9 декабря 2019
Экскурсия с Евгением была очень интересной и информативной. Помимо рассказа о женщинах Кёльна мы услышали много информации о соборе, о Кёльне и местных достопримечательностях. Евгений рекомендовал посетить несколько лучших местных пивоварен, чем мы и воспользовались вечером. Спасибо!
Ольга
27 ноября 2019
Я была на этой экскурсии с двумя сыновьями (19 и 9 лет). Татьяна очень грамотный гид-экскурсовод и очень чуткий человек. Она не просто рассказывает, а вовлекает всех присутствующих в интересное путешествие по далекому прошлому.. Мы не просто слушали, а еще и отвечали на разные вопросы, и сами задавали много вопросов, на которые Татьяна с удовольствием отвечала. Даже младший сын, хоть и устал, но с удовольствием, при чем под дождем, ходил, слушал, вникал!) Я очень довольна нашим гидом. Очень понравилась экскурсия, подход гида к каждому участнику! Спасибо огромное Татьяне!!!!
Наталия
11 ноября 2019
Мы побывали в чудесном городе Кельне, и благодаря замечательному гиду - Татьяне этот город обрел свое лицо и стал "своим", уютным, милым и родным. Экскурсия прекрасная, время пролетело незаметно, причем с нами был пятилетний ребенок, который тоже с интересом слушал гида и ни разу не закапризничал! Татьяна профессионал высокого уровня, ее рассказы захватывают, мы узнали столько интересного, увидели много красивых мест, ничуть не устали! Спасибо большое, очень хочется приехать еще!
Алина
10 октября 2019
Прекрасная экскурсия с Татьяной ! Интересная , яркая , динамичная . Всем рекомендую !
Наталья
16 сентября 2019
Супер! Очень рекомендую!!!
Марина
6 сентября 2019
Каждая экскурсия с Татьяной - это настоящее удовольствие! Хорошо продуманный маршрут, связное повествование, увлекательные зарисовки и анекдоты, непринуждённое общение, прекрасный город и невероятно обаятельная Татьяна! Могу смело рекомендовать и эту конкретную экскурсию, и Татьяну лично.