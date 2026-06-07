58 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года город особенно красив, а прогулки по его улицам приносят максимум удовольствия.

Экскурсия по Кёльну расскажет о женщинах, сыгравших важную роль в истории города.Прогулка по историческому центру откроет вам легенды о святой Урсуле, основательнице Кёльна Агрипине и других выдающихся женщинах. Вы увидите

скульптуры, фонтаны и музеи, связанные с их именами. Визитная карточка города - Кафедральный собор Святого Петра - также станет частью маршрута, где вы узнаете о его реликвиях и истории. Ароматы Кёльна, знаменитый карнавал и другие интересные факты ждут вас на этой экскурсии

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Описание экскурсии

Старый город и центр Кёльна

Вы увидите множество скульптур, фонтанов и музеев, связанных с важными для города женщинами. Услышите предания о прекрасной Агрипине, основательнице Кёльна, о покровительнице города – святой Урсуле, увидите фонтан, посвященный женщине Кёльна, «которая всё испортила», и узнаете несколько других захватывающих историй.

Визитная карточка Кёльна – грандиозный Кафедральный собор Святого Петра

Вы узнаете о главных реликвиях и истории собора, а также я расскажу вам любимую старинную легенду, где главную роль играет жена первого архитектора.

«Женское» достоянии Кёльна

Это аромат, духи или одеколон, что в переводе с французского означает – Кельнская вода. Вы увидите, где парфюм был создан – а где украден, и узнаете, где продаётся истинный одеколон, изготовленный по неизменной формуле.

Уличный веселый, беззаботный и пестрый Кёльнский Карнавал

В череде карнавальных дней есть одно любопытное событие – так называемый Бабий четверг, когда в городе властвуют женщины, и я открою вам секрет, как правильно себя вести в этот день и почему.