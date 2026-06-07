58 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Узнайте удивительные истории о женщинах, которые оставили свой след в истории Кёльна. Прогулка по старому городу и посещение знаменитых достопримечательностей
Экскурсия по Кёльну расскажет о женщинах, сыгравших важную роль в истории города.
Прогулка по историческому центру откроет вам легенды о святой Урсуле, основательнице Кёльна Агрипине и других выдающихся женщинах. Вы увидите читать дальшеуменьшить
скульптуры, фонтаны и музеи, связанные с их именами.
Визитная карточка города - Кафедральный собор Святого Петра - также станет частью маршрута, где вы узнаете о его реликвиях и истории. Ароматы Кёльна, знаменитый карнавал и другие интересные факты ждут вас на этой экскурсии
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года город особенно красив, а прогулки по его улицам приносят максимум удовольствия.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Старый город
Кафедральный собор Святого Петра
Фонтан женщины Кёльна
Описание экскурсии
Старый город и центр Кёльна Вы увидите множество скульптур, фонтанов и музеев, связанных с важными для города женщинами. Услышите предания о прекрасной Агрипине, основательнице Кёльна, о покровительнице города – святой Урсуле, увидите фонтан, посвященный женщине Кёльна, «которая всё испортила», и узнаете несколько других захватывающих историй.
Визитная карточка Кёльна – грандиозный Кафедральный собор Святого Петра Вы узнаете о главных реликвиях и истории собора, а также я расскажу вам любимую старинную легенду, где главную роль играет жена первого архитектора.
«Женское» достоянии Кёльна Это аромат, духи или одеколон, что в переводе с французского означает – Кельнская вода. Вы увидите, где парфюм был создан – а где украден, и узнаете, где продаётся истинный одеколон, изготовленный по неизменной формуле.
Уличный веселый, беззаботный и пестрый Кёльнский Карнавал В череде карнавальных дней есть одно любопытное событие – так называемый Бабий четверг, когда в городе властвуют женщины, и я открою вам секрет, как правильно себя вести в этот день и почему.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Кёльне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1038 туристов
Приветствую вас, любители путешествовать! Меня зовут Татьяна, я историк по образованию и призванию. В Германии живу много лет, и именно здесь смогла заниматься любимым делом — путешествовать и делиться своими читать дальшеуменьшить
знаниями, открытиями и историями с людьми, которым это действительно интересно. Стараюсь делать экскурсии уникальными — делюсь не только историческими фактами, но и выискиваю малоизвестные особенности колорита любых городов и стран. Люблю водить гостей по тем местам, которые известны мне из рассказов местных долгожителей, а не по исхоженным толпами туристов улицам. А если мои рассказы вдохновят вас посетить тот или иной музей, средневековый замок, сырную ферму или винодельню, я с удовольствием помогу. Чтобы вы могли получить желаемую экскурсию в удобные вам день и время, я работаю с отличной командой гидов. Экскурсии могут быть адаптированы к интересам гостей, их возрасту, физическим возможностям, расписанию и бюджету. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 78 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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–
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Екатерина
Татьяна провела замечательную экскурсию!
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А
Анна
Экскурсия по Кельну в сопровождении Татьяны- это однозначно прекрасно проведённое время, с отлично проработанным маршрутом и с великолепной подачей информации. Татьяна- компетентный гид, прекрасный рассказчик, лёгкий в общении человек с читать дальшеуменьшить
хорошим чувством юмора. Мы изначально не были настроены гулять по Кёльну больше двух часов, но в компании с Татьяной мы могли бы провести в прогулках по Кёльну многие часы. Так интересно, познавательно, легко и непринуждённо проходил наш совместный тур. Уверена, мы еще попутешествуем с Татьяной. Поэтому однозначная рекомендация от меня и от моих 4-х подруг👍👍👍👍👍
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Svetlana
КЁЛЬН и его женщины… ещё одна интересная история в копилку наших путешествий. Город открылся нам как своим лучшим друзьям. Встретив нас своей теплотой, вкусной едой и конечно же интересным рассказом читать дальшеуменьшить
про себя и про своих жителей, и конечно же достопримечательности. Благодаря Татьяне этот город стал близким и занял своё достоянное место в сердце и в памяти каждого из нас. Каждая улочка пройденная нами, тихие скрытые от глаз обычного случайного туриста, каждая точка значимости и гордости города=открылись нам в чудесном рассказе именно о нём: О самом интересном городе в котором достойно и с любовью правят женщины, а мужчины? О! мужчины здесь лучшие. Ведь их сподвигают такие женщины!!!! Кёльн, Дом(мрачный и такой прекрасный), мозаика в римско-германском музее, Кёльш, Кёбез и его благосклонность, добряк Tunnes, памятник женской мудрости, смелости в лице Ursula и памятник недостатку, а какому именно:))) приезжайте, если любопытно!!! Татьяна, огромная благодарность от нашей группы и парочка срезанных галстуков. 🥰🌞
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О
Ольга
Большое спасибо Татьяне за отличную экскурсию! Очень сбалансированно, содержательно и хорошим языком. Много истории без занудства и городских легенд без банальностей. Прекрасно продуманная программа и выстроенный маршрут. Много уголков и читать дальшеуменьшить
достопримечательностей, на которые не наткнёшься сам. Познавательное и приятное погружение в новый для нас город, который мы теперь считаем немножко и своим:) Толковые рекомендации о музеях, ресторанах и магазинах, кое-что уже с удовольствием проверили:) Часто заказываем экскурсии, были в разных городах – Татьяна, без сомнения, один из лучших гидов. Искреннее спасибо за первый вечер в Кельне:)
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Ольга
Кельн нас просто очаровал. Ты выходишь из здания вокзала, поднимаешь голову вверх и ах, просто дыхание перехватывает от восхищения. Кельнский собор - он настолько великолепен, громаден, необъятен. Это обязательно нужно читать дальшеуменьшить
видеть вживую и конечно же в сопровождении интересного рассказчика, которым является Татьяна. Приятный тембр голоса, очень красивая и богатая русская речь. Все очень доступно и при этом информативно. Три часа - как на одном дыхании. Ваши вопросы: как, когда, зачем и почему? оставляйте при себе. Уверяю, что к концу экскурсии вы получите ответы на все свои вопросы, даже не задав их. В Кельне было пасмурно, дождливо и ветренно, но Татьяна и рождественские ярмарки сделали наш день солнечным! Спасибо за прекрасно проведенную экскурсию!
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Т
Татьяна
4 октября были проездом в Кёльне. Времени не много, посмотреть город и узнать о нем как можно больше очень хотелось. Заказали экскурсию Татьяны - Кёльн и его женщины. И не читать дальшеуменьшить
ошиблись! Татьяна с такой любовью рассказывала о городе! Столько интересной информации поведала! Столько успела показать!!! От Экскурсии остались отличные впечатления!!! О городе, благодаря Татьяне, великолепные воспоминания!!! С удовольствием будем рекомендовать экскурсию и экскурсовода друзьям и знакомым!!! Не смотря на название - рассказ не только о женщинах Кельна (хотя о них много и очень интересно!), но и о других ярких личностях, событиях, достопримечательностях. Пользуясь случаем, хочется ещё раз сказать огромное спасибо Татьяне, пожелать ей удовольствия от ее любимой работы, побольше любознательных туристов и много солнечных, светлых дней в жизни!!! Татьяна и Владимир.