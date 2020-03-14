58 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мой рассказ о любимом городе коснется только самой прекрасной части Кёльна - части нежной, но сильной, жертвенной, но коварной. Во время прогулки по историческому центру Кёльна вы узнаете несколько легенд о женщинах, каждая из которых сыграла большую роль в судьбе и становлении города. Я покажу вам женщину, которая “всё испортила”, женщину, которая спасла многих, и - кто знает? - возможно мы увидим за чашечкой кофе ту, которая находится сейчас у руля Кёльна.

Что вас ждет

Старый город и центр Кёльна

Вы увидите множество скульптур, фонтанов и музеев, связанных с важными для города женщинами. Услышите предания о прекрасной Агрипине, основательнице Кёльна, о покровительнице города – святой Урсуле, увидите фонтан, посвященный женщине Кёльна, «которая всё испортила», и узнаете несколько других захватывающих историй.

Визитная карточка Кёльна – грандиозный Кафедральный собор Святого Петра

Вы узнаете о главных реликвиях и истории собора, а также я расскажу вам любимую старинную легенду, где главную роль играет жена первого архитектора.

«Женское» достоянии Кёльна

Это аромат, духи или одеколон, что в переводе с французского означает – Кельнская вода. Вы увидите, где парфюм был создан – а где украден, и узнаете, где продаётся истинный одеколон, изготовленный по неизменной формуле.

Уличный веселый, беззаботный и пестрый Кёльнский Карнавал

В череде карнавальных дней есть одно любопытное событие – так называемый Бабий четверг, когда в городе властвуют женщины, и я открою вам секрет, как правильно себя вести в этот день и почему.