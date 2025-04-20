Погрузитесь в атмосферу Кёльна, узнав о его культуре и традициях. Посетите собор и насладитесь уникальными историями города
Экскурсия по Кёльну открывает перед вами не только знаменитый готический собор, но и множество других достопримечательностей.
Прогулка по городу позволит увидеть лучшие музеи, фонтаны и памятники, а также познакомиться с историей читать дальше
и традициями местных жителей. Вы узнаете, что такое кёльнское пиво и где его попробовать. Это отличная возможность почувствовать ритм города и открыть для себя его секреты. Программа подходит как для новичков, так и для тех, кто уже бывал в Кёльне
Начнётся экскурсия с визитной карточки города – готического Кёльнского собора с устремлёнными в небо островерхими башнями. Он один из старейших в Европе и хранит множество легенд и историй, которыми обязательно поделится. Вы поймёте, чем Кёльн привлекает как обычных путешественников, так и паломников, различите следы периода римского господства и обнаружите лучшие музеи, фонтаны и памятники города. Узнаете, где находится дом «Кёльнской воды» и что подразумевают местные под словосочетанием «Большой Мартин». И конечно, не обойдётся без историй о «персонажах» Кёльна – его жителей из прошлого, которых чествуют и сегодня.
Кёльн: инструкция по применению
Вы научитесь ориентироваться в старой части Кёльна, разберётесь в транспортной системе в черте города и за его пределами. Откроете для себя внушительный список достопримечательностей, которые сможете посетить за время путешествия. Мы немного поговорим о привычках местных, их вкусах в еде и напитках – и в первую очередь, конечно, о немецком пиве, которое в каждом регионе своё. Вы узнаете, какое оно – правильное кёльнское пиво, каким критериям соответствует и где же его попробовать вместе с традиционной кухней. А также получите ряд советов «от обратного»: куда не ходить и чего не делать в Кёльне.
Кому подходит экскурсия
• Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту. • Программа будет интересна не только тем, кто впервые в Кёльне, но и тем, кто уже здесь бывал.
Организационные детали
Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодными ракурсами
Экскурсия проходит без наушников
В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Кёльне, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Кёльне
Провели экскурсии для 83875 туристов
Привет! Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!
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Екатерина
20 апр 2025
Отлично!
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KSENIIA
9 апр 2025
Спасибо Илье за бодрую подачу и увлекательный маршрут! Нам все понравилось!
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Ирина
26 янв 2025
Экскурсия нам понравилась. Хотя мы живём в Кёльне почти 25 лет, мы узнали много нового. Спасибо Илья!
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Kenda
5 июл 2021
Спасибо за отличное время провождения! Экскурсия была очень интересной и познавательной!!!
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kokin
9 мар 2020
Здравствуйте наша прогулка по Кельну проходила 28.02.2020 гид Евгений знающий и любящий свой город. Он интересно и много рассказывает, дает ценные и очень полезные рекомендации. Мы воспользовались всеми его советами огромное спасибо Евгению и всей вашей команде.
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Елена
21 фев 2020
Экскурсию проводил Евгений. Эрудированная, приятная, информативная прогулка по центру Кельна. Грамотная речь, дружелюбный настрой гида оставили положительные впечатления. Из-за низкого сезона нас было двое, несмотря на это экскурсия состоялась. Мы очень довольны.
Е
Елена
19 фев 2020
Огромное спасибо Евгению за интересную экскурсию!!!!
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Татьяна
4 фев 2020
Спасибо большое экскурсоводу Здиславу за прекрасную экскурсию! Материал интересно и эмоционально изложен, маршрут логично построен. После экскурсии мы посмотрели на Кельн другими глазами и даже прошли по этому же маршруту на следующий день. Город показался знакомым и уютным, несмотря на дождливую погоду. Спасибо!
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Tatiana
26 янв 2020
Рекомендую!
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Ольга
10 янв 2020
30го декабря с мужем и дочками 8 и 11 лет были на экскурсии по Кельну. Особых ожиданий не было, так как подобные экскурсии редко бывают супер-интересными, хотелось просто что-то узнать читать дальше
про город. В итоге экскурсия была просто отличная! Экскурсовод - Сдислав- очень и очень приятный, позитивный, рассказывал легко и интересно - 2 часа пролетели на одном дыхании, даже дети все внимательно слушали. Очень удачный маршрут - совершенно не утомительный и при этом много интересных деталей - того, что мы сами не нашли бы. Однозначно рекомендую экскурсию!
Дмитрий
9 янв 2020
для вновь прибывших в Кельн, экскурсия отличная - погружает в атмосферу города, показывает основные точки притяжения. После этой экскурсии можно наметить собственные маршруты и узнавать город более детально.
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Руслан
8 янв 2020
Для первого знакомства подойдёт
О
Ольга
2 янв 2020
Экскурсовод очень харизматичный и контактный молодой человек. Очень содердательная и интересная экскурсия. Показал нам необычные мелочи, которые мы сами никогда бы не нашли. Всем советуем, не пожалеете.
Елена
29 дек 2019
Легко, ненавязчиво, без кучи ненужных лат, которые все равно не запоминаешь, с интересными историями и легендами. 2 часа пролетают не заметно. Очень рекомендую!
Л
Лариса
26 дек 2019
Замечательно прогулялись семьей по центру Кельна 07 декабря 2019 г. со Здиславом! Чутко отнесся к нашим пожеланиям, информативно и захватывающе рассказывал о городе. Благодарим! Рекомендуем.