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сухих дат.

Единственный минус — нам не повезло с погодой, было очень ветрено. Из-за этого во время переходов от одной локации к другой слова гида буквально уносило ветром, и расслышать что-то было сложно. Очень рекомендую организаторам подумать о радиогидах (наушниках), особенно если в группе больше двух человек. В остальном — большое спасибо за экскурсию!