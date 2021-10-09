Отзыв на: Кёльн и его женщины P PAVEL 5 Was very good

Отзыв на: Средневековый Кёльн H Hrychenko 5 Сергий настоящий фанат своего дела. Он приходит в восторг от вещей, которые он рассказывает:) Экскурсия отличная, открывает огромное количество деталей о Кельне. Рекомендую тем, кто первый и кто не первый раз в этом городе 👍

Отзыв на: Средневековый Кёльн Т Тала 5 Сергий отличный знаток материала. Было интеренсно не только нам, взрослым, но и двум подросткам 13 и 15 лет. Для нас открылся другой, скрытый от поверхностного взглядя Кёльн. Сергий отвечал на вопросы, менял тему, если нужно было рассказать что-то дополнительно. Энциклопедические знания соединяются у Сергия с умением их преподнести. С уважением семья Голендеров.

Отзыв на: Кёльн и его женщины И Ирина 5 Татьяна! Благодарю вас за содержательную, с интересной подачей историй женщин Кёльна, экскурсию! Вы настоящий мастер своего дела. 🙏😊

Отзыв на: Кёльн и его женщины Д Денис 5 Тематическая экскурсия в Кельне. Очень понравилось. Татьяна не только профессиональный, ответственный Гид, но и приятный, отзывчивый человек. Экскурсия достаточно познавательная и крайне интересна. Спасибо огромное Татьяне.

Отзыв на: Средневековый Кёльн С Сергей 5 Когда бронировал экскурсию в совеременное неспокойное (или наоборот чересчур спокойное время) до конца не был уверен, что она состоится. Всё-таки предполагается посещение церквей, а они могут быть закрыты в связи с карантином. Но Сергий любезно согласился провести для меня экскурсию, чему я был несказанно рад. Про экскурсию - я получил настоящее удовольствие. Экскурсовод увлечен тем, о чем рассказывает и умеет увлечь аудиторию. Я представить не мог, что проходил мимо настоящих памятников средневековья и античности и до экскурсии не обращал на них внимание. Ответы Сергием даются на все вопросы. Не остается не охваченным практически ни один момент, касающийся памятников архитектуры или исторических событий - по теме экскурсии, разумеется. Сергей Петрович - прекрасный рассказчик и интересный человек. Прошло уже несколько дней, после экскурсии, но я до сих пор под впечатлением. Экскурсию и экскурсовода категорически рекомендую.

Отзыв на: Кёльн — первое свидание Е Елена 5 Спасибо Светлане за увлекательное знакомство с Кёльном. Это было здорово!

k kokin 4 Здравствуйте наша прогулка по Кельну проходила 28.02.2020 гид Евгений знающий и любящий свой город. Он интересно и много рассказывает, дает ценные и очень полезные рекомендации. Мы воспользовались всеми его советами огромное спасибо Евгению и всей вашей команде.

Отзыв на: Кёльн — первое свидание И Инна 5 Большое спасибо Светлане за проведенную экскурсию. Все было интересно и познавательно. Первое свидание с Кельном прошло замечательно! Мы полюбили этот город, а он, надеюсь, нас.