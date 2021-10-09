Все экскурсии в Кёльне

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Кёльне – доступно 18 экскурсий на 2021 год, 157 ⭐ отзывов, цены от €20. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Кёльне почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Германии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Тип
На чём
ПешкомТрансферНа автобусе
Вид
Для кого
Время
За город
Популярные места
Популярные
По цене
По отзывам
Обзорная пешеходная экскурсия по Кёльну
4.9
20
20
за 1 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Кёльну
Кёльн был основан более 2000 лет назад
Ежедневно в 15:15
Кёльн и его женщины
Индивидуальная экскурсия
150
за 1-20 чел.
Кёльн и его женщины
по вторникам и четвергам
Кёльн — первое свидание
Индивидуальная экскурсия
4.9
16
120
за 1-7 чел.
Кёльн — первое свидание
«Визитные карточки» города на насыщенной обзорной экскурсии
Прогулка по пивным и пивоварням Кёльна
Индивидуальная экскурсия
5
1
120
за 1-20 чел.
Прогулка по пивным и пивоварням Кёльна
Пешеходный пивной тур, который покажет вам Кёльн с нового ракурса
Кёльн и его женщины
Индивидуальная экскурсия
4.9
63
100
за 1-10 чел.
Кёльн и его женщины
История Кёльна в легендах о жительницах города
Романтическая дорога вдоль Рейна
Индивидуальная экскурсия
12ч
350
за 1-4 чел.
Романтическая дорога вдоль Рейна
По договоренности
Средневековый Кёльн
Индивидуальная экскурсия
4.8
57
33
за 1 чел.
Средневековый Кёльн
Узнать всё самое интересное о славных веках города на Рейне
Трансфер и основные достопримечательности западной Европы
10ч
350
за 1 чел.
Трансфер и основные достопримечательности западной Европы
7/24
Маастрихт, город в котором погиб д’Артаньян и родилась Европа
Индивидуальная экскурсия
270
за 1-6 чел.
Маастрихт, город в котором погиб д’Артаньян и родилась Европа
По договоренности
Кёльн неизвестный
Индивидуальная экскурсия
216
за 1-6 чел.
Кёльн неизвестный
по договоренности
Золото Мозели
Индивидуальная экскурсия
12ч
350
за 1-4 чел.
Золото Мозели
По договоренности
Из Кёльна в Гертогенбош: И. Босх, писающий мальчик, дома-шары и не только…
Индивидуальная экскурсия
270
за 1-6 чел.
Из Кёльна в Гертогенбош: И. Босх, писающий мальчик, дома-шары и не только…
По договоренности
Из Кёльна в Рурмонд. Шоппинг, буйабес и марихуана
Индивидуальная экскурсия
180
за 1-6 чел.
Из Кёльна в Рурмонд. Шоппинг, буйабес и марихуана
По договоренности
Из Кёльна в Аахен - город Карла Великого и студентов + волшебный Моншау
Индивидуальная экскурсия
10ч
300
за 1-6 чел.
Из Кёльна в Аахен - город Карла Великого и студентов + волшебный Моншау
По договоренности
Из Кёльна в Альтену: Замок, пещера и немецкие пионеры
Индивидуальная экскурсия
240
за 1-6 чел.
Из Кёльна в Альтену: Замок, пещера и немецкие пионеры
По договоренности
Жемчужины Айфеля: Бад Мюнстерайфель и Арвайлер (из Кёльна)
Индивидуальная экскурсия
240
за 1-6 чел.
Жемчужины Айфеля: Бад Мюнстерайфель и Арвайлер (из Кёльна)
По договоренности
Из Кёльна в Золинген - город мастеров
Индивидуальная экскурсия
216
за 1-6 чел.
Из Кёльна в Золинген - город мастеров
по договоренности
Из Кёльна в Маастрихт, город в котором погиб д’Артаньян и родилась Европа
Индивидуальная экскурсия
270
за 1-6 чел.
Из Кёльна в Маастрихт, город в котором погиб д’Артаньян и родилась Европа
По договоренности

Последние отзывы «Экскурсии Кёльна»

  • Отзыв на: Кёльн и его женщины
    P
    PAVEL
    9 октября 2021
    5
    Was very good
  • Отзыв на: Средневековый Кёльн
    H
    Hrychenko
    15 августа 2021
    5
    Сергий настоящий фанат своего дела. Он приходит в восторг от вещей, которые он рассказывает:) Экскурсия отличная, открывает огромное количество деталей о Кельне. Рекомендую тем, кто первый и кто не первый раз в этом городе 👍
  • Отзыв на: Средневековый Кёльн
    Т
    Тала
    12 августа 2021
    5
    Сергий отличный знаток материала. Было интеренсно не только нам, взрослым, но и двум подросткам 13 и 15 лет. Для нас открылся другой, скрытый от поверхностного взглядя Кёльн. Сергий отвечал на вопросы, менял тему, если нужно было рассказать что-то дополнительно. Энциклопедические знания соединяются у Сергия с умением их преподнести. С уважением семья Голендеров.
  • Отзыв на: Кёльн и его женщины
    И
    Ирина
    1 июля 2021
    5
    Татьяна! Благодарю вас за содержательную, с интересной подачей историй женщин Кёльна, экскурсию! Вы настоящий мастер своего дела. 🙏😊
  • Отзыв на: Кёльн и его женщины
    Д
    Денис
    28 мая 2021
    5
    Тематическая экскурсия в Кельне. Очень понравилось. Татьяна не только профессиональный, ответственный Гид, но и приятный, отзывчивый человек. Экскурсия достаточно познавательная и крайне интересна. Спасибо огромное Татьяне.
  • Отзыв на: Средневековый Кёльн
    С
    Сергей
    28 апреля 2021
    5
    Когда бронировал экскурсию в совеременное неспокойное (или наоборот чересчур спокойное время) до конца не был уверен, что она состоится. Всё-таки предполагается посещение церквей, а они могут быть закрыты в связи с карантином. Но Сергий любезно согласился провести для меня экскурсию, чему я был несказанно рад. Про экскурсию - я получил настоящее удовольствие. Экскурсовод увлечен тем, о чем рассказывает и умеет увлечь аудиторию. Я представить не мог, что проходил мимо настоящих памятников средневековья и античности и до экскурсии не обращал на них внимание. Ответы Сергием даются на все вопросы. Не остается не охваченным практически ни один момент, касающийся памятников архитектуры или исторических событий - по теме экскурсии, разумеется. Сергей Петрович - прекрасный рассказчик и интересный человек. Прошло уже несколько дней, после экскурсии, но я до сих пор под впечатлением. Экскурсию и экскурсовода категорически рекомендую.
  • Отзыв на: Кёльн — первое свидание
    Е
    Елена
    24 августа 2020
    5
    Спасибо Светлане за увлекательное знакомство с Кёльном. Это было здорово!
  • k
    kokin
    9 марта 2020
    4
    Здравствуйте наша прогулка по Кельну проходила 28.02.2020 гид Евгений знающий и любящий свой город. Он интересно и много рассказывает, дает ценные и очень полезные рекомендации. Мы воспользовались всеми его советами огромное спасибо Евгению и всей вашей команде.
  • Отзыв на: Кёльн — первое свидание
    И
    Инна
    26 февраля 2020
    5
    Большое спасибо Светлане за проведенную экскурсию. Все было интересно и познавательно. Первое свидание с Кельном прошло замечательно! Мы полюбили этот город, а он, надеюсь, нас.
  • Е
    Елена
    21 февраля 2020
    5
    Экскурсию проводил Евгений. Эрудированная, приятная, информативная прогулка по центру Кельна. Грамотная речь, дружелюбный настрой гида оставили положительные впечатления. Из-за низкого сезона нас было двое, несмотря на это экскурсия состоялась. Мы очень довольны.
🇩🇪