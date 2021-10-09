Все экскурсии в Кёльне
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Кёльне – доступно 18 экскурсий на 2021 год, 157 ⭐ отзывов, цены от €20. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Кёльне почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Германии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Популярные
По цене
По отзывам
2ч
€20
за 1 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Кёльну
Кёльн был основан более 2000 лет назад
Ежедневно в 15:15
Индивидуальная экскурсия
3ч
€150
за 1-20 чел.
по вторникам и четвергам
Индивидуальная экскурсия
2ч
€120
за 1-7 чел.
Кёльн — первое свидание
«Визитные карточки» города на насыщенной обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
3ч
€120
за 1-20 чел.
Прогулка по пивным и пивоварням Кёльна
Пешеходный пивной тур, который покажет вам Кёльн с нового ракурса
Индивидуальная экскурсия
2ч
€100
за 1-10 чел.
Кёльн и его женщины
История Кёльна в легендах о жительницах города
Индивидуальная экскурсия
12ч
€350
за 1-4 чел.
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
€33
за 1 чел.
Средневековый Кёльн
Узнать всё самое интересное о славных веках города на Рейне
10ч
€350
за 1 чел.
7/24
Индивидуальная экскурсия
9ч
€270
за 1-6 чел.
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
6ч
€216
за 1-6 чел.
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
12ч
€350
за 1-4 чел.
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
9ч
€270
за 1-6 чел.
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
5ч
€180
за 1-6 чел.
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
10ч
€300
за 1-6 чел.
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
8ч
€240
за 1-6 чел.
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
8ч
€240
за 1-6 чел.
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
6ч
€216
за 1-6 чел.
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
9ч
€270
за 1-6 чел.
По договоренности
Последние отзывы «Экскурсии Кёльна»
- PPAVEL9 октября 2021Was very good
- HHrychenko15 августа 2021Сергий настоящий фанат своего дела. Он приходит в восторг от вещей, которые он рассказывает:) Экскурсия отличная, открывает огромное количество деталей о Кельне. Рекомендую тем, кто первый и кто не первый раз в этом городе 👍
- ТТала12 августа 2021Сергий отличный знаток материала. Было интеренсно не только нам, взрослым, но и двум подросткам 13 и 15 лет. Для нас открылся другой, скрытый от поверхностного взглядя Кёльн. Сергий отвечал на вопросы, менял тему, если нужно было рассказать что-то дополнительно. Энциклопедические знания соединяются у Сергия с умением их преподнести. С уважением семья Голендеров.
- ИИрина1 июля 2021Татьяна! Благодарю вас за содержательную, с интересной подачей историй женщин Кёльна, экскурсию! Вы настоящий мастер своего дела. 🙏😊
- ДДенис28 мая 2021Тематическая экскурсия в Кельне. Очень понравилось. Татьяна не только профессиональный, ответственный Гид, но и приятный, отзывчивый человек. Экскурсия достаточно познавательная и крайне интересна. Спасибо огромное Татьяне.
- ССергей28 апреля 2021Когда бронировал экскурсию в совеременное неспокойное (или наоборот чересчур спокойное время) до конца не был уверен, что она состоится. Всё-таки предполагается посещение церквей, а они могут быть закрыты в связи с карантином. Но Сергий любезно согласился провести для меня экскурсию, чему я был несказанно рад. Про экскурсию - я получил настоящее удовольствие. Экскурсовод увлечен тем, о чем рассказывает и умеет увлечь аудиторию. Я представить не мог, что проходил мимо настоящих памятников средневековья и античности и до экскурсии не обращал на них внимание. Ответы Сергием даются на все вопросы. Не остается не охваченным практически ни один момент, касающийся памятников архитектуры или исторических событий - по теме экскурсии, разумеется. Сергей Петрович - прекрасный рассказчик и интересный человек. Прошло уже несколько дней, после экскурсии, но я до сих пор под впечатлением. Экскурсию и экскурсовода категорически рекомендую.
- Отзыв на: Кёльн — первое свиданиеЕЕлена24 августа 2020Спасибо Светлане за увлекательное знакомство с Кёльном. Это было здорово!
- kkokin9 марта 2020Здравствуйте наша прогулка по Кельну проходила 28.02.2020 гид Евгений знающий и любящий свой город. Он интересно и много рассказывает, дает ценные и очень полезные рекомендации. Мы воспользовались всеми его советами огромное спасибо Евгению и всей вашей команде.
- Отзыв на: Кёльн — первое свиданиеИИнна26 февраля 2020Большое спасибо Светлане за проведенную экскурсию. Все было интересно и познавательно. Первое свидание с Кельном прошло замечательно! Мы полюбили этот город, а он, надеюсь, нас.
- ЕЕлена21 февраля 2020Экскурсию проводил Евгений. Эрудированная, приятная, информативная прогулка по центру Кельна. Грамотная речь, дружелюбный настрой гида оставили положительные впечатления. Из-за низкого сезона нас было двое, несмотря на это экскурсия состоялась. Мы очень довольны.