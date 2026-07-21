Индивидуальная
до 6 чел.
Кёльн сквозь время: истории и легенды, застывшие в камне
Откройте для себя Кёльн через истории и легенды, застывшие в камне, на индивидуальной экскурсии по улочкам и площадям древнего города
Начало: У крестоцвета (Kreuzblume) у Кёльнского Собора
17 авг в 10:00
18 авг в 10:00
от €120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Кёльн и его женщины
Узнайте удивительные истории о женщинах, которые оставили свой след в истории Кёльна. Прогулка по старому городу и посещение знаменитых достопримечательностей
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €150 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Через 2000 лет: велотур по Кёльну
Увидеть лучшее в городе, который построили гномы
Начало: У пункта проката велосипедов рядом с ж/д вокзалом
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от €120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Кёльн - первое свидание
Погрузитесь в атмосферу Кёльна, исследуя его легендарные достопримечательности и узнавая интересные факты. Откройте для себя город как местный житель
17 авг в 08:00
18 авг в 08:00
от €120 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие вдоль великой реки Рейн
Откройте тайны Кёльна с личным гидом. Посетите средневековые замки, древние города и живописные ландшафты рейнской долины
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от €650 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Кёльном
Познакомьтесь с Кёльном изнутри, узнайте о его жизни и секретах. Прогулка по нетуристическим уголкам подарит вам незабываемые впечатления
Начало: У Крестоцвета у Кельнского Собора
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Кёльн древний и вечный: взгляд через Рейн
Погрузитесь в атмосферу Дойца, прогуливаясь по его историческим местам и наслаждаясь видами Кёльна с обзорной площадки Triangle
Начало: У вокзала Köln Messe/Deutz
17 авг в 10:00
18 авг в 10:00
от €190 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
«Подражатель»: true crime квест-экскурсия в Кёльне (без гида)
Самостоятельно пройти по местам реальных преступлений и заодно познакомиться с городскими локациями
Начало: У Кёльнского собора
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €22 за всё до 6 чел.
Групповая
до 15 чел.
Свидание с Кёльном
Два часа, чтобы влюбиться в город: история, атмосфера и неожиданные факты от местных жителей
Начало: У Кёльнского собора
Расписание: в субботу и воскресенье в 15:00
15 авг в 15:00
16 авг в 15:00
€30 за человека
Индивидуальная
Кёльн и кёльш: ничто так не согревает душу, как холодное пиво
Исследуйте Кёльн через его пивные традиции и историю. Приветственная порция кёльша включена. Подходит для всех возрастов. Забронируйте сегодня
Начало: У Кёльнского собора
Завтра в 12:00
10 авг в 12:00
от €160 за человека
Квест
до 6 чел.
Охотники за привидениями в Кёльне: семейный квест без гида (8+)
Расследовать «дело о ночных гуляках» на прогулке по историческому центру
Начало: На площади перед Кёльнским собором
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от €22 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Кёльне
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Сегодня в 08:00
Завтра в 00:00
от €53 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Кёльн: загадочный мегаполис на Рейне
Пешеходная экскурсия по старому Кёльну: от Кёльнского собора до моста любви. Узнайте историю города и его главные достопримечательности
17 авг в 08:00
18 авг в 08:00
от €180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кёльна - по винным дорогам в долине реки Ар
Насладиться прогулкой с палками для скандинавской ходьбы и узнать о секретах местного виноделия
Начало: На вокзале Кёльна
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от €299 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Кёльном
Начало: Крейцбрюме, Кардинал-Хёффнер-Плац
Расписание: По выходным в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€30 за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Кёльну
Начало: Кельнский Собор (Дом)
Расписание: Ежедневно в 11:00
€150 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Средневековый Кёльн
Узнать всё самое интересное о славных веках города на Рейне
Начало: Готический собор
26 сен в 09:00
от €72 за человека
Индивидуальная
Готический собор и романские церкви Кёльна
Исследовать античные и средневековые сооружения города
Начало: У Кёльнского собора
26 сен в 09:00
от €72 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Романтика и вечная красота долины реки Ар
Погрузитесь в историю и красоту долины реки Ар, узнайте о природной катастрофе и насладитесь дегустацией местных вин
17 авг в 09:00
18 авг в 09:00
от €415 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Кёльн: тайны истории и вечный город на Рейне
Начало: Старый рынок, Кёльн (Альтер Маркт, Кёльн)
€120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Экскурсия «11 историй Кёльна»
Начало: Главный жд вокзал (Кельн Хбф)
Расписание: По предварительной записи в любое свободное время и день
€180 за всё до 2 чел.
Квест
до 6 чел.
Квест «Кёльнские хроники: ошибка великого магистра»
Вас ждёт уникальная возможность исправить ошибки прошлого, разгадывая загадки Кёльна. Откройте для себя тайны и легенды, которые скрывает этот город
Начало: На площади Alter Markt
17 авг в 10:00
18 авг в 10:00
от €180 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Трансфер и основные достопримечательности западной Европы
Начало: Аэропорты, вокзалы, гостиницы Германии и Бенелюкс
Расписание: 7/24
€350 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Кёльн неизвестный
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
€216 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Кёльна в Маастрихт, город в котором погиб д’Артаньян и родилась Европа
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
€270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Очарование виноградных долин: взгляд сквозь призму времени
Увлекательное путешествие по живописной долине Арталь, где история встречается с природой. Насладитесь видами и откройте для себя уникальные сорта винограда
Начало: Кёльн, Бонн или окрестности, по договоренности
Расписание: В любое время по предварительной договорённости
€335 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Впечатления только положительные
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Если бы можно было несколько раз ответить, порекомендуем ли мы этого гида и экскурсию с ним, я бы на все
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М
Прекрасная экскурсия. Мария идеально провела меня по городу, насмотря на жаркую погоду легко и с разумным количеством информацим. Я пятый
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Е
Великолепно провели время. Мария прекрасный рассказчик. красивейшие маста, чудесный ресторан, интересные истории.
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П
Очень интересная экскурсия, узнали много нового о городе и его традициях
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Ж
Интересная, познавательная экскурсия с историческими фактами, юмором и хорошим настроением. Рады, что посетили мероприятие, очень рекомендуем))
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Д
Мария потрясающий экскурсовод, которая очень любит свой город и знает о нем все! рекомендую?
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M
Были на экскурсии в Кёльне с гидом Здиславом. Сама прогулка очень понравилась: материал подается интересно, живым языком, без занудства и
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Е
Экскурсию "свидание с Кёльном" проводил гид Здислав. Рассказал много итересного об истории Кёльна и главной его достопримечательности - соборе, также
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В
Классная экскурсия по Кёльну с Татьяной! За несколько часов узнали кучу интересных фактов, послушали увлекательные истории и просто отлично провели
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Всего 528 отзывов в Кёльне
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Ответы на вопросы от путешественников по Кёльну
Самые популярные экскурсии в Кёльне
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 26:
Сколько стоит экскурсия по Кёльну в августе 2026
Сейчас в Кёльне можно забронировать 26 экскурсий и билетов от 22 до 650. Туристы уже оставили гидам 528 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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