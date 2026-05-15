15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для экскурсии в Кёльне - это летние месяцы с июня по август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город оживает благодаря множеству мероприятий и фестивалей. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода также приятная, но может быть немного прохладнее, что делает эти месяцы подходящими для тех, кто предпочитает избегать летней жары и большого наплыва туристов. Зимой, с ноября по март, хотя и прохладнее, можно насладиться рождественскими ярмарками и более спокойной атмосферой.

На этой индивидуальной экскурсии вы увидите все самые красивые места Кёльна: легендарный собор, ратушу, филармонию, Сенную площадь и стальной мост через Рейн. Узнаете историю и легенды города и погрузитесь в

его непринужденную атмосферу. Экскурсовод покажет вам Кёльн как лучшим друзьям, с радостью и любовью. А еще обязательно даст ценные рекомендации: как максимально бюджетно и увлекательно организовать дальнейшие городские приключения, где провести время самостоятельно или с детьми, чтобы потом с теплом вспоминать о чудесном Кёльне

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Кёльн сквозь века

В начале экскурсии я познакомлю вас с главной достопримечательностью города — Кёльнским собором. Вы услышите историю этого величественного и грациозного творения мастера Герхарда, которое воздвигалось на протяжении шестисот лет. Следом мы продолжим исследовать архитектуру Кёльна — я покажу вам здание филармонии, романский собор св. Мартина и ратушу, где заседает местное управление. Вы узнаете, кто основал город в 38 г. до н. э., как он назывался в римский период и увидите древнюю мозаику с изображением сцен из жизни бога Диониса.

О Кёльне с любовью

Я помогу вам раскрыть Кёльн не только в качестве одного из старейших городов Германии, но и как современное место с позитивной энергией. Вы увидите забавный фонтан Хайнцельмэнхен и услышите, почему местные жители называют его «фонтаном обиженных гномиков». Полюбуетесь арочным мостом Гогенцоллернов через реку Рейн, отдохнете на Сенной площади, заглянете в музей парфюмерии и познакомитесь с героями местных анекдотов — Тюннесой и Шеля.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто приехал в Кёльн впервые и хочет за короткое время познакомиться с его основными достопримечательностями.

Организационные детали