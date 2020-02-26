15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Кёльн сквозь века

В начале экскурсии я познакомлю вас с главной достопримечательностью города — Кёльнским собором. Вы услышите историю этого величественного и грациозного творения мастера Герхарда, которое воздвигалось на протяжении шестисот лет. Следом мы продолжим исследовать архитектуру Кёльна — я покажу вам здание филармонии, романский собор св. Мартина и ратушу, где заседает местное управление. Вы узнаете, кто основал город в 38 г. до н.э., как он назывался в римский период и увидите древнюю мозаику с изображением сцен из жизни бога Диониса.

О Кёльне с любовью

Я помогу вам раскрыть Кёльн не только в качестве одного из старейших городов Германии, но и как современное место с позитивной энергией. Вы увидите забавный фонтан Хайнцельмэнхен и услышите, почему местные жители называют его «фонтаном обиженных гномиков». Полюбуетесь арочным мостом Гогенцоллернов через реку Рейн, отдохнете на Сенной площади, заглянете в музей парфюмерии и познакомитесь с героями местных анекдотов — Тюннесой и Шеля.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто приехал в Кёльн впервые и хочет за короткое время познакомиться с его основными достопримечательностями.