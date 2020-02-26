15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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«Визитные карточки» города на насыщенной обзорной экскурсии

Светлана
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Светлана – ваш гид
Вы увидите все самые красивые места Кёльна: легендарный собор, ратушу, филармонию, Сенную площадь и стальной мост через Рейн.

Узнаете историю и легенды города и погрузитесь в его непринужденную атмосферу.

Я покажу вам Кёльн как лучшим друзьям, с радостью и любовью.

А еще обязательно дам ценные рекомендации: как максимально бюджетно и увлекательно организовать дальнейшие городские приключения, где провести время самостоятельно или с детьми, чтобы потом с теплом вспоминать о чудесном Кёльне!
120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 7 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии15 отзывов
4.93
Кёльн — первое свидание
Кёльн — первое свидание

Что вас ожидает

Кёльн сквозь века
В начале экскурсии я познакомлю вас с главной достопримечательностью города — Кёльнским собором. Вы услышите историю этого величественного и грациозного творения мастера Герхарда, которое воздвигалось на протяжении шестисот лет. Следом мы продолжим исследовать архитектуру Кёльна — я покажу вам здание филармонии, романский собор св. Мартина и ратушу, где заседает местное управление. Вы узнаете, кто основал город в 38 г. до н.э., как он назывался в римский период и увидите древнюю мозаику с изображением сцен из жизни бога Диониса.

О Кёльне с любовью
Я помогу вам раскрыть Кёльн не только в качестве одного из старейших городов Германии, но и как современное место с позитивной энергией. Вы увидите забавный фонтан Хайнцельмэнхен и услышите, почему местные жители называют его «фонтаном обиженных гномиков». Полюбуетесь арочным мостом Гогенцоллернов через реку Рейн, отдохнете на Сенной площади, заглянете в музей парфюмерии и познакомитесь с героями местных анекдотов — Тюннесой и Шеля.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто приехал в Кёльн впервые и хочет за короткое время познакомиться с его основными достопримечательностями.

Организационные детали

  • Если вас больше 7 человек, стоимость экскурсии составит 150 евро (от 8 до 25 чел)
  • Еда и напитки не включены в стоимость
Кёльн — первое свидание
Кёльн — первое свидание
Кёльн — первое свидание

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Светлана
Светлана
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Светлана, мой роман с Кёльном начался в 2009 году, когда я приехала в этот чудесный город. После московской суеты он покорил меня легкостью, спокойствием, жизнелюбием и открытостью. По профессии я экономист, а по зову души — гид. Я действительно наслаждаюсь своей работой и с радостью знакомлю путешественников с историей, достопримечательностями и тайными уголками городов федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия.
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15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

26 февраля 2020
Большое спасибо Светлане за проведенную экскурсию. Все было интересно и познавательно. Первое свидание с Кельном прошло замечательно!!! Мы полюбили этот город, а он ,надеюсь, нас.
19 февраля 2020
Спасибо гиду Светлане за отличную экскурсию и в конце за сладкий бонус!!!
18 февраля 2020
Нам очень понравилась экскурсия со Светланой. Содержательно, интересно, четко. За короткое время узнали много интересного и основного о Кёльне. Очень приятный гид! Рекомендуем!!!
6 февраля 2020
Моя семья хочет выразить огромное спасибо Светлане за интереснейшую экскурсию! Во время нашей трёхчасовой прогулки мы узнали много нового о Кёльне, его архитектуре и известных жителях. Исторические факты в сочетании с ее лёгким юмором звучали ни капельки не скучно, а очень интересно. Светлана показала нам лучшие места в городе и дала множество полезных советов для дальнейшего времяпрепровождения. Мы обязательно порекомендуем Светлану нашим друзьям-путешественникам, который соберутся в Кёльн.
25 января 2020
Очень содержательная и интересная экскурсия, жаль погода не позволила насладиться ею подольше!
7 января 2020
Спасибо Светлане за интерес ную экскурсию.
20 ноября 2019
Отличная экскурсия. Спасибо гиду Светлане за интересный рассказ и помощь, которую она оказывала нам во время прибывания в Германии.
8 ноября 2019
Мы были на экскурсии с детьми. Светлана заранее подготовила вопросники для детей, чтобы заинтересовать их , потом были интересные истории и призы, которым порадовались даже взрослые.
Очень рекомендуем эту экскурсию со Светланой.
Юлия
22 сентября 2019
Большое спасибо Светлане за очень содержательную экскурсию! В неспешном темпе мы осмотрели все основные достопримечательности Кёльна и по её рекомендации посетили замечательный ресторанчик, что несомненно, добавило колорита! Рекомендую))
30 августа 2019
Спасибо Светлане за прекрасную экскурсию. Великолепно построен маршрут, интересные истории, басни и легенды. 2 часа пролетели. Светлана успела показать основные достопримечательности и посоветовала где нужно еще побывать, какие заведения посетить. Мы остались в восторге. Рекомендую всем!!!
Ещё 5 отзывов

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Вид Кёльнского готического собора, вспарывающего башнями облака, наверняка знаком каждому. Но ведь в этом городе ещё много интересного, кроме потрясающе красивого храма! Вы познакомитесь с Кёльном изнутри, узнаете, чем живёт город и за что его любят как местные, так и приезжие. Рассмотрите главные архитектурные памятники, прогуляетесь по нетуристическим уголкам, понаблюдаете за ритмом Кёльна и начнёте относиться к городу, как к хорошему старому приятелю — с теплотой и пониманием.

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