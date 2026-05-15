15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в атмосферу Кёльна, исследуя его легендарные достопримечательности и узнавая интересные факты. Откройте для себя город как местный житель
На этой индивидуальной экскурсии вы увидите все самые красивые места Кёльна: легендарный собор, ратушу, филармонию, Сенную площадь и стальной мост через Рейн. Узнаете историю и легенды города и погрузитесь в читать дальшеуменьшить
его непринужденную атмосферу. Экскурсовод покажет вам Кёльн как лучшим друзьям, с радостью и любовью.
А еще обязательно даст ценные рекомендации: как максимально бюджетно и увлекательно организовать дальнейшие городские приключения, где провести время самостоятельно или с детьми, чтобы потом с теплом вспоминать о чудесном Кёльне
Лучшее время для экскурсии в Кёльне - это летние месяцы с июня по август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город оживает благодаря множеству мероприятий и фестивалей. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода также приятная, но может быть немного прохладнее, что делает эти месяцы подходящими для тех, кто предпочитает избегать летней жары и большого наплыва туристов. Зимой, с ноября по март, хотя и прохладнее, можно насладиться рождественскими ярмарками и более спокойной атмосферой.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Кёльнский собор
Филармония
Ратуша
Сенная площадь
Арочный мост Гогенцоллернов
Музей парфюмерии
Фонтан Хайнцельмэнхен
Романский собор св. Мартина
Описание экскурсии
Кёльн сквозь века
В начале экскурсии я познакомлю вас с главной достопримечательностью города — Кёльнским собором. Вы услышите историю этого величественного и грациозного творения мастера Герхарда, которое воздвигалось на протяжении шестисот лет. Следом мы продолжим исследовать архитектуру Кёльна — я покажу вам здание филармонии, романский собор св. Мартина и ратушу, где заседает местное управление. Вы узнаете, кто основал город в 38 г. до н. э., как он назывался в римский период и увидите древнюю мозаику с изображением сцен из жизни бога Диониса.
О Кёльне с любовью
Я помогу вам раскрыть Кёльн не только в качестве одного из старейших городов Германии, но и как современное место с позитивной энергией. Вы увидите забавный фонтан Хайнцельмэнхен и услышите, почему местные жители называют его «фонтаном обиженных гномиков». Полюбуетесь арочным мостом Гогенцоллернов через реку Рейн, отдохнете на Сенной площади, заглянете в музей парфюмерии и познакомитесь с героями местных анекдотов — Тюннесой и Шеля.
Кому подойдет экскурсия
Всем, кто приехал в Кёльн впервые и хочет за короткое время познакомиться с его основными достопримечательностями.
Организационные детали
Если вас больше 7 человек, стоимость экскурсии составит 150 евро (от 8 до 25 чел)
Еда и напитки не включены в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Кёльне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 626 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Светлана, мой роман с Кёльном начался в 2009 году, когда я приехала в этот чудесный город. После московской суеты он покорил меня лёгкостью, спокойствием, жизнелюбием читать дальшеуменьшить
и открытостью. По профессии я экономист, а по зову души — гид. Я действительно наслаждаюсь своей работой и с радостью знакомлю путешественников с историей, достопримечательностями и тайными уголками городов федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 57 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Olga
От всей души хотим поблагодарить Светлану за невероятную экскурсию по Кёльну! ❤️ Это был не просто рассказ о городе, а тёплая, живая и очень душевная прогулка по Кёльну. Светлана — удивительный читать дальшеуменьшить
человек и настоящий профессионал, который искренне любит своё дело и город, о котором рассказывает. С первых минут было ощущение, что мы гуляем не с экскурсоводом, а с хорошим другом, который хочет показать нам всё самое красивое, интересное и особенное. Особенно хочется отметить, что Светлана учла абсолютно все наши пожелания — темп экскурсии, интересующие нас темы, наши вопросы и даже мелкие детали, которые были для нас важны. Благодаря этому экскурсия получилась именно такой какой мы хотели: лёгкой, увлекательной, очень комфортной и при этом невероятно насыщенной. Светлана умеет рассказывать так, что история оживает. Было интересно слушать каждую минуту — и про знаменитый Кёльнский собор с его насыщенной историей и про жизнь города сегодня. Чувствуется огромная любовь к Кёльну и желание поделиться этой атмосферой с другими. После экскурсии осталось не только много новых знаний, но и очень тёплые эмоции и прекрасное настроение. С огромным удовольствием рекомендуем Светлану всем, кто хочет увидеть настоящий Кёльн — красивый, живой, атмосферный и наполненный историями. Если вы ищете экскурсовода, который проведёт экскурсию с душой, вниманием и любовью к людям — вам точно к Светлане! Спасибо огромное за этот незабываемый день! 🌷
+2
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Денис
Были на экскурсии с дочерью 9 лет. Светлана сумела разбудить интерес об истории Кёльна даже этому чуду))) Очень рекомендую! На время не смотрели, экскурсия была очень познавательной и пролетела как один миг. Да ещё Светлана посоветовала пару хороших мест поужинать за прекрасным Кёльнским бокальчиком пенного, которые бы сами точно не нашли. Ещё рекомендую самостоятельно посетить шоколадный музей/действующую фабрику.
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Игорь
Впечатления только положительные
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Irina
Одна из наших самых лучших экскурсий. Светлана не только рассказала интересные истории о Кельне и о его исторически знаковых местах, но и подсказала какие заведения ещё стоит посетить, куда заглянуть послушать читать дальшеуменьшить
джаз, бесплатно,кстати) А ещё где вкусно поесть и насладиться атмосферой. В баре где нам посоветовали послушать джаз,провели один из самых душевных вечеров в Германии) Было приятно слушать грамотную и последовательную речь экскурсовода. А ещё в конце экскурсии Светлана подарила очень милые презенты, ещё раз благодарим и очень советуем данную экскурсию ✨
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А
Алина
Приехали в Кельн семьей, чтобы отметить день рождения мужа в мини путешествии. То, что мы решили взять экскурсию и встретились со Светланой - просто подарок нам всем в праздничный день! Светлана читать дальшеуменьшить
поводила нас по городу, сопровождая каждое место посещения интересными актуальными рассказами, уделяя внимание и детям, чтоб разбудить и их интерес к городу (им 5 и 10 лет и все что им хотелось - бегать и мороженое, как и всегда:-)). У гида с собой даже распечатанные наглядные материалы, что тоже украшает экскурсию и дает лучшее представление об обьектах рассказа, в конце экскурсии были сувениры, даже подарок мужу на др), рекомендации о том, где лучше завершить наш день, и куда можно вернуться по маршруту, чтоб увидеть что-то большее. Было классно! И к вишенке на торте- кельнскому собору мы подошли в тот момент, когда его озарил закат и это было волшебно- идеальное время его посещения. Светлана спасибо за вашу работу и душевное теплое отношение к гостям города! Удачи вам
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О
Оксана
Добрый день,хочу поделиться эмоциями моими лично,и наших гостей из Казахстана.. экскурсия очень интересная, много нового о Кёльне узнали,всё понятно в наше время можно залезть и прочитать всё в интернете,но когда рассказывают с душой,с альбомом фотографий(за что отдельное спасибо Светлане) то смотришь и оцениваешь город немного по другому,Огромное спасибо Светлане.. я думаю мы встретимся ещё и на других экскурсиях