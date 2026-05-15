15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Кёльн - первое свидание

Погрузитесь в атмосферу Кёльна, исследуя его легендарные достопримечательности и узнавая интересные факты. Откройте для себя город как местный житель
На этой индивидуальной экскурсии вы увидите все самые красивые места Кёльна: легендарный собор, ратушу, филармонию, Сенную площадь и стальной мост через Рейн. Узнаете историю и легенды города и погрузитесь в
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его непринужденную атмосферу. Экскурсовод покажет вам Кёльн как лучшим друзьям, с радостью и любовью.

А еще обязательно даст ценные рекомендации: как максимально бюджетно и увлекательно организовать дальнейшие городские приключения, где провести время самостоятельно или с детьми, чтобы потом с теплом вспоминать о чудесном Кёльне

5
57 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Увидите легендарный Кёльнский собор
  • 🗺️ Познакомитесь с историей города
  • 🎶 Посетите здание филармонии
  • 🌉 Полюбуетесь арочным мостом Гогенцоллернов
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семейного отдыха
  • 💡 Получите ценные рекомендации по городу

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии в Кёльне - это летние месяцы с июня по август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город оживает благодаря множеству мероприятий и фестивалей. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода также приятная, но может быть немного прохладнее, что делает эти месяцы подходящими для тех, кто предпочитает избегать летней жары и большого наплыва туристов. Зимой, с ноября по март, хотя и прохладнее, можно насладиться рождественскими ярмарками и более спокойной атмосферой.
Сейчас август — это идеальное время.
Кёльн - первое свидание
Кёльн - первое свидание
Кёльн - первое свидание

Что можно увидеть

  • Кёльнский собор
  • Филармония
  • Ратуша
  • Сенная площадь
  • Арочный мост Гогенцоллернов
  • Музей парфюмерии
  • Фонтан Хайнцельмэнхен
  • Романский собор св. Мартина

Описание экскурсии

Кёльн сквозь века

В начале экскурсии я познакомлю вас с главной достопримечательностью города — Кёльнским собором. Вы услышите историю этого величественного и грациозного творения мастера Герхарда, которое воздвигалось на протяжении шестисот лет. Следом мы продолжим исследовать архитектуру Кёльна — я покажу вам здание филармонии, романский собор св. Мартина и ратушу, где заседает местное управление. Вы узнаете, кто основал город в 38 г. до н. э., как он назывался в римский период и увидите древнюю мозаику с изображением сцен из жизни бога Диониса.

О Кёльне с любовью

Я помогу вам раскрыть Кёльн не только в качестве одного из старейших городов Германии, но и как современное место с позитивной энергией. Вы увидите забавный фонтан Хайнцельмэнхен и услышите, почему местные жители называют его «фонтаном обиженных гномиков». Полюбуетесь арочным мостом Гогенцоллернов через реку Рейн, отдохнете на Сенной площади, заглянете в музей парфюмерии и познакомитесь с героями местных анекдотов — Тюннесой и Шеля.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто приехал в Кёльн впервые и хочет за короткое время познакомиться с его основными достопримечательностями.

Организационные детали

  • Если вас больше 7 человек, стоимость экскурсии составит 150 евро (от 8 до 25 чел)
  • Еда и напитки не включены в стоимость

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Кёльне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 626 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Светлана, мой роман с Кёльном начался в 2009 году, когда я приехала в этот чудесный город. После московской суеты он покорил меня лёгкостью, спокойствием, жизнелюбием
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и открытостью. По профессии я экономист, а по зову души — гид. Я действительно наслаждаюсь своей работой и с радостью знакомлю путешественников с историей, достопримечательностями и тайными уголками городов федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 57 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
55
4
2
3
2
1
Olga
От всей души хотим поблагодарить Светлану за невероятную экскурсию по Кёльну! ❤️ Это был не просто рассказ о городе, а тёплая, живая и очень душевная прогулка по Кёльну.
Светлана — удивительный
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человек и настоящий профессионал, который искренне любит своё дело и город, о котором рассказывает. С первых минут было ощущение, что мы гуляем не с экскурсоводом, а с хорошим другом, который хочет показать нам всё самое красивое, интересное и особенное.
Особенно хочется отметить, что Светлана учла абсолютно все наши пожелания — темп экскурсии, интересующие нас темы, наши вопросы и даже мелкие детали, которые были для нас важны. Благодаря этому экскурсия получилась именно такой какой мы хотели: лёгкой, увлекательной, очень комфортной и при этом невероятно насыщенной.
Светлана умеет рассказывать так, что история оживает. Было интересно слушать каждую минуту — и про знаменитый Кёльнский собор с его насыщенной историей и про жизнь города сегодня. Чувствуется огромная любовь к Кёльну и желание поделиться этой атмосферой с другими.
После экскурсии осталось не только много новых знаний, но и очень тёплые эмоции и прекрасное настроение.
С огромным удовольствием рекомендуем Светлану всем, кто хочет увидеть настоящий Кёльн — красивый, живой, атмосферный и наполненный историями. Если вы ищете экскурсовода, который проведёт экскурсию с душой, вниманием и любовью к людям — вам точно к Светлане! Спасибо огромное за этот незабываемый день! 🌷

От всей души хотим поблагодарить Светлану за невероятную экскурсию по Кёльну! ❤️ Это был не просто
От всей души хотим поблагодарить Светлану за невероятную экскурсию по Кёльну! ❤️ Это был не просто
От всей души хотим поблагодарить Светлану за невероятную экскурсию по Кёльну! ❤️ Это был не просто
От всей души хотим поблагодарить Светлану за невероятную экскурсию по Кёльну! ❤️ Это был не просто
От всей души хотим поблагодарить Светлану за невероятную экскурсию по Кёльну! ❤️ Это был не просто
От всей души хотим поблагодарить Светлану за невероятную экскурсию по Кёльну! ❤️ Это был не просто
От всей души хотим поблагодарить Светлану за невероятную экскурсию по Кёльну! ❤️ Это был не просто
От всей души хотим поблагодарить Светлану за невероятную экскурсию по Кёльну! ❤️ Это был не просто+2
От всей души хотим поблагодарить Светлану за невероятную экскурсию по Кёльну! ❤️ Это был не просто
От всей души хотим поблагодарить Светлану за невероятную экскурсию по Кёльну! ❤️ Это был не просто
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Денис
Были на экскурсии с дочерью 9 лет. Светлана сумела разбудить интерес об истории Кёльна даже этому чуду))) Очень рекомендую! На время не смотрели, экскурсия была очень познавательной и пролетела как один миг. Да ещё Светлана посоветовала пару хороших мест поужинать за прекрасным Кёльнским бокальчиком пенного, которые бы сами точно не нашли. Ещё рекомендую самостоятельно посетить шоколадный музей/действующую фабрику.
Были на экскурсии с дочерью 9 лет. Светлана сумела разбудить интерес об истории Кёльна даже этому
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Игорь
Впечатления только положительные
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Irina
Одна из наших самых лучших экскурсий.
Светлана не только рассказала интересные истории о Кельне и о его исторически знаковых местах, но и подсказала какие заведения ещё стоит посетить, куда заглянуть послушать
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джаз, бесплатно,кстати) А ещё где вкусно поесть и насладиться атмосферой. В баре где нам посоветовали послушать джаз,провели один из самых душевных вечеров в Германии)
Было приятно слушать грамотную и последовательную речь экскурсовода.
А ещё в конце экскурсии Светлана подарила очень милые презенты, ещё раз благодарим и очень советуем данную экскурсию ✨

Одна из наших самых лучших экскурсий.
Одна из наших самых лучших экскурсий.
Одна из наших самых лучших экскурсий.
Одна из наших самых лучших экскурсий.
Одна из наших самых лучших экскурсий.
Одна из наших самых лучших экскурсий.
Одна из наших самых лучших экскурсий.
Одна из наших самых лучших экскурсий.
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А
Приехали в Кельн семьей, чтобы отметить день рождения мужа в мини путешествии. То, что мы решили взять экскурсию и встретились со Светланой - просто подарок нам всем в праздничный день!
Светлана
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поводила нас по городу, сопровождая каждое место посещения интересными актуальными рассказами, уделяя внимание и детям, чтоб разбудить и их интерес к городу (им 5 и 10 лет и все что им хотелось - бегать и мороженое, как и всегда:-)).
У гида с собой даже распечатанные наглядные материалы, что тоже украшает экскурсию и дает лучшее представление об обьектах рассказа, в конце экскурсии были сувениры, даже подарок мужу на др), рекомендации о том, где лучше завершить наш день, и куда можно вернуться по маршруту, чтоб увидеть что-то большее.
Было классно!
И к вишенке на торте- кельнскому собору мы подошли в тот момент, когда его озарил закат и это было волшебно- идеальное время его посещения.
Светлана спасибо за вашу работу и душевное теплое отношение к гостям города! Удачи вам

Приехали в Кельн семьей, чтобы отметить день рождения мужа в мини путешествии. То, что мы решили
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О
Добрый день,хочу поделиться эмоциями моими лично,и наших гостей из Казахстана.. экскурсия очень интересная, много нового о Кёльне узнали,всё понятно в наше время можно залезть и прочитать всё в интернете,но когда рассказывают с душой,с альбомом фотографий(за что отдельное спасибо Светлане) то смотришь и оцениваешь город немного по другому,Огромное спасибо Светлане.. я думаю мы встретимся ещё и на других экскурсиях
Добрый день,хочу поделиться эмоциями моими лично,и наших гостей из Казахстана.. экскурсия очень интересная, много нового о
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