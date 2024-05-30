1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Кёльн - первое свидание: индивидуальная экскурсия по городу
Погрузитесь в атмосферу Кёльна, исследуя его легендарные достопримечательности и узнавая интересные факты. Откройте для себя город как местный житель
«Полюбуетесь арочным мостом Гогенцоллернов через реку Рейн, отдохнете на Сенной площади, заглянете в музей парфюмерии и познакомитесь с героями местных анекдотов — Тюннесой и Шеля»
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
€120 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Кёльну - История и достопримечательности
Индивидуальная экскурсия по Кёльну. Прогулка по старинным улицам, посещение Кёльнского собора, Пивоварни Фрю и других знаковых мест города
Начало: Кельнский Собор (Dom)
«Наше знакомство с городом начнётся с одного из самых старейших готических соборов, мы узнаем о его истории и легендах, услышите о том, что уже много веков влечёт в этот город христиан со всего света»
Расписание: Ежедневно в 11:00
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
€120 за всё до 2 чел.
Мини-группа
10 часов
Трансфер и основные достопримечательности западной Европы
Путешествуйте по Кёльну и Западной Европе с комфортом. Встреча в аэропорту, на вокзале или в гостинице. Посещение лучших достопримечательностей
Начало: Аэропорты, вокзалы, гостиницы Германии и Бенелюкс
Расписание: 7/24
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€350 за человека
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по Дойцу: правобережный Кёльн и его история
Погрузитесь в атмосферу Дойца, прогуливаясь по его историческим местам и наслаждаясь видами Кёльна с обзорной площадки Triangle
Начало: У вокзала Köln Messe/Deutz
«Здание Triangle — второе по высоте в Кёльне после Кёльнского собора, с обзорной площадки которого (высота 103 м) мы полюбуемся великолепной панорамой города»
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
€130 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана30 мая 2024Добрый день,хочу поделиться эмоциями моими лично,и наших гостей из Казахстана.. экскурсия очень интересная, много нового о Кёльне узнали,всё понятно в
- ГГаля21 мая 2024Как приятно гулять по городу и слушать увлекательный рассказ Светланы. Эта экскурсия подойдет как просто желающим познакомиться с городом, так и заинтересованным в истории и искусстве людям. Огромное спасибо Светлане!
- РРуслан7 мая 2024Понравилось все, особенно вовлечение ребёнка в экскурсию и историю. Очень ёмко и с фото-материалами!
- ААндрей24 декабря 2023Экскурсия была интересная. Мы узнали много нового об истории Кельна, его культуре, традициях. Все очень понравилось. Спасибо Татьяне👍
Ответы на вопросы от путешественников по Кёльну в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Кёльну в июне 2024
Сейчас в Кёльне в категории "Обзорные" можно забронировать 4 экскурсии от 120 до 350. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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