Маастрихт - один из самых старых в Нидерландах, самый не голландский, центр карнавала, удовольствие для гурманов и любителей покупок.

Город никого не оставит равнодушным. Мы побываем в старейшем в стране соборе св. Серватия, посетим один из лучших в мире книжных магазинов, полюбуемся иконой Мадонны в церкви, бывшей частью крепостной стены. Этот город 🏙️, расположен всего в 130 км от Дюссельдорфа.

А запомнить увиденное навсегда вам помогут мои фото, сделанные профессиональной камерой.

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