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Трансфер и основные достопримечательности западной Европы

Dell
Dell – Гид из Кёльна
Трансфер и основные достопримечательности западной Европы
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🌃Ночная
  • 🔭Обзорная
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • €350 за человека

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Трансфер и основные достопримечательности западной Европы
Трансфер и основные достопримечательности западной Европы

Что вы увидите

  • Основные достопримечательности
Экскурсии + Трансфер из Нидерландов, Бельгии, Рура и нижнего Рейна

Вы встретим Вас в аэропорту, на вокзале, гостинице и покажем основные достопримечательности 🏛️ этих городов и регионов:

  • Западное побережье Атлантики и Балтики, Альпы, горы ⛰️ Ейфель, долины и замки 🏰 Луары и Рейна, расскажем и покажем самое интересное и лучшее в следующих городах: Париж, Брюгге, Амстердам, Гаага, Дельфт, Гент, Маастрихт, Ахен, Моншау, Довиль, Антверпен, Бонн, Кёлн, Дюссельдорф, Дуйсбург, Ессен, Бохум, Дортмунд, Люксембург, Утрехт, Нимеген, Роттердам, Дельфт, Гаага, Гент, Брюгге, Франкфурт, Висбаден, Гамбург, Руан, Копенгаген, Любек, Бремен, Волендам, Брюссель, Баден-Баден, Висбаден, Цюрих, Базель, Лозанна, Люцерн, Женева, Бремен, Люксембург, Монте-Карло, Монако, Флореция, Лукка, Пиза, Сиена, Венеция...
Тематические экскурсии 🧭 по следующим темам: архитектура, скульптура, история 📖, политика, экономика, география, фотомотивы, кулинарные, винные, пивные, исскуство, модерн, живопись, современная музыка, классическая музыка, поэзия, литература
Что входит
  • услуги гида- переводчика
  • транспорт
Что не входит
  • любые билеты
  • блюда и напитки
Начало
🚩 Аэропорты, вокзалы, гостиницы Германии и Бенелюкс
Место завершения
🏁 Гостиницы, аэропорты, вокзалы
Трансфер и основные достопримечательности западной Европы
Трансфер и основные достопримечательности западной Европы
Трансфер и основные достопримечательности западной Европы
Трансфер и основные достопримечательности западной Европы

Выберите дату для поездки

  • Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Dell
Dell
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