Экскурсии + Трансфер из Нидерландов, Бельгии, Рура и нижнего Рейна
Вы встретим Вас в аэропорту, на вокзале, гостинице и покажем основные достопримечательности 🏛️ этих городов и регионов:
- Западное побережье Атлантики и Балтики, Альпы, горы ⛰️ Ейфель, долины и замки 🏰 Луары и Рейна, расскажем и покажем самое интересное и лучшее в следующих городах: Париж, Брюгге, Амстердам, Гаага, Дельфт, Гент, Маастрихт, Ахен, Моншау, Довиль, Антверпен, Бонн, Кёлн, Дюссельдорф, Дуйсбург, Ессен, Бохум, Дортмунд, Люксембург, Утрехт, Нимеген, Роттердам, Дельфт, Гаага, Гент, Брюгге, Франкфурт, Висбаден, Гамбург, Руан, Копенгаген, Любек, Бремен, Волендам, Брюссель, Баден-Баден, Висбаден, Цюрих, Базель, Лозанна, Люцерн, Женева, Бремен, Люксембург, Монте-Карло, Монако, Флореция, Лукка, Пиза, Сиена, Венеция...
Тематические экскурсии 🧭 по следующим темам: архитектура, скульптура, история 📖, политика, экономика, география, фотомотивы, кулинарные, винные, пивные, исскуство, модерн, живопись, современная музыка, классическая музыка, поэзия, литература