Индивидуальная 9 часов Маастрихт, город в котором погиб д’Артаньян и родилась Европа Маастрихт - старейший город Нидерландов, центр карнавала и гурманских удовольствий. Побывайте в соборе св. Серватия и одном из лучших книжных магазинов мира Начало: По договоренности Расписание: По договоренности от € 270 за всё до 2 чел.

Индивидуальная 9 часов Из Кёльна в Гертогенбош: И. Босх, писающий мальчик, дома-шары и не только Погрузитесь в мир искусства и архитектуры Гертогенбоша. Встречайте шедевры И. Босха, уникальные дома и многое другое в индивидуальной экскурсии Начало: По договоренности Расписание: По договоренности от € 270 за всё до 2 чел.

Индивидуальная 5 часов Из Кёльна в Нидерланды: городок Рурмонд Путешествие из Кёльна в Рурмонд - это не только шопинг в крупнейшем аутлете, но и увлекательная экскурсия по живописному городку с богатой историей и культурой Начало: По договоренности Расписание: По договоренности от € 180 за всё до 2 чел.

Индивидуальная 10 часов Из Кёльна в Аахен - город Карла Великого и студентов + волшебный Моншау Начало: По договоренности Расписание: По договоренности от € 300 за всё до 2 чел.

Индивидуальная 8 часов Из Кёльна в Альтену: Замок, пещера и немецкие пионеры Путешествие из Кёльна в Альтену предлагает уникальную возможность посетить замок Альтена, сталактитово-сталагмитовую пещеру и узнать историю немецких пионеров Начало: По договоренности Расписание: По договоренности от € 240 за всё до 2 чел.

Индивидуальная 8 часов Жемчужины Айфеля: Бад Мюнстерайфель и Арвайлер (из Кёльна) Погрузитесь в атмосферу настоящей Германии с индивидуальной экскурсией по живописным городкам Айфеля. Восемь часов незабываемых впечатлений и историй Начало: По договоренности Расписание: По договоренности от € 240 за всё до 2 чел.

Индивидуальная 6 часов Из Кёльна в Золинген - город мастеров Золинген, известный как город лезвий, привлекает любителей рыцарских турниров и средневековья. Посетите музей клинков и крупнейший замок Германии Начало: По договоренности Расписание: по договоренности от € 216 за всё до 2 чел.