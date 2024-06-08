1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Маастрихт, город в котором погиб д’Артаньян и родилась Европа
Маастрихт - старейший город Нидерландов, центр карнавала и гурманских удовольствий. Побывайте в соборе св. Серватия и одном из лучших книжных магазинов мира
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
от €270 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из Кёльна в Гертогенбош: И. Босх, писающий мальчик, дома-шары и не только
Погрузитесь в мир искусства и архитектуры Гертогенбоша. Встречайте шедевры И. Босха, уникальные дома и многое другое в индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от €270 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Кёльна в Нидерланды: городок Рурмонд
Путешествие из Кёльна в Рурмонд - это не только шопинг в крупнейшем аутлете, но и увлекательная экскурсия по живописному городку с богатой историей и культурой
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от €180 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Кёльна в Аахен - город Карла Великого и студентов + волшебный Моншау
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от €300 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Кёльна в Альтену: Замок, пещера и немецкие пионеры
Путешествие из Кёльна в Альтену предлагает уникальную возможность посетить замок Альтена, сталактитово-сталагмитовую пещеру и узнать историю немецких пионеров
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от €240 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Жемчужины Айфеля: Бад Мюнстерайфель и Арвайлер (из Кёльна)
Погрузитесь в атмосферу настоящей Германии с индивидуальной экскурсией по живописным городкам Айфеля. Восемь часов незабываемых впечатлений и историй
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от €240 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Кёльна в Золинген - город мастеров
Золинген, известный как город лезвий, привлекает любителей рыцарских турниров и средневековья. Посетите музей клинков и крупнейший замок Германии
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от €216 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из Кёльна в Маастрихт, город в котором погиб д’Артаньян и родилась Европа
Маастрихт - старейший город Нидерландов, центр карнавала и гурманов. Посетите собор св. Серватия, лучший книжный магазин и иконы Мадонны
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от €270 за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Кёльну в категории «Выездные»
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