Найдено 3 экскурсии в категории « Городские экскурсии » в Лейпциге на русском языке, цены от €170. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

Пешая 2 часа 2 отзыва Индивидуальная до 6 чел. Рождество в Лейпциге Узнать о традициях немецкого Авдента и прогуляться по праздничным уголкам города Начало: На Аугустусплатц €170 за всё до 6 чел. Пешая 2 часа Индивидуальная до 6 чел. Музыкальная шкатулка Лейпцига Пройти по стопам великих композиторов и узнать о богатой музыкальной культуре города Начало: На Аугустусплатц €170 за всё до 6 чел. Пешая 2 часа Индивидуальная до 6 чел. Кофейник, ноты и чернила - женские истории Лейпцига Посмотреть на город глазами его удивительных жительниц Начало: Недалеко от церкви Святого Фомы €180 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Лейпцига

Ответы на вопросы от путешественников по Лейпцигу в категории «Городские экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лейпциге Рождество в Лейпциге Музыкальная шкатулка Лейпцига Кофейник, ноты и чернила - женские истории Лейпцига В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Лейпцигу в октябре 2025 Сейчас в Лейпциге в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 170 до 180. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5

Экскурсии на русском языке в Лейпциге (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 2 ⭐ отзыва, цены от €170. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь