Гармиш-Партенкирхен известен как курорт для аристократов. Этот климатический курорт предлагает своим гостям все самое лучшее, что есть в стране: лучшие горнолыжные трассы, оздоровительные программы, пешие и велосипедные походы, лучшие рестораны и великолепную баварскую кухню 🥧 – самая высокая гора в Германии, 2964 м. В ясную погоду с вершины Цугшпитце можно увидеть 4 страны: Германию, Австрию, Швейцарию и Италию.

Ущелье Партнахкламм объявлен в 1912 году памятником природы, ежегодно привлекает более 200 000 туристов. Река Партнах размыла мощные горные породы на участке длиной 700 метров. Этa тектоническая структура сформировалась около 240 миллионов лет тому назад, на бывшем дне океана. Стенки ущелья достигают 80 метров, а в конце ущелья открывается вид на огромный горный массив Веттерштайн.

До ущелья можно дойти пешком (около 25 минут) – от автомобильной парковки на Олимпийском лыжном стадионе. А можно удобно доехать на романтической упряжке, которая курсирует между ущельем и автомобильной парковкой.

Озеро Айбзее баварцы считают самым живописным озером. Оно находится на высоте 1000м у подножия самой высокой горы ⛰️ Германии Цугшпитце. В любое время года можно прогуляться 👣 вокруг озеро, а в жаркие летние дни искупаться, покататься на лодке ⚓ или SUP.