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Гармиш-Партенкирхен – Цугшпитце – Ущелье Партнахкламм – Озеро Айбзее

Елена Р.
Елена Р. – Гид из Мюнхена
На экскурсии 🧭 вас будет ждать тур, который охватывает главные природные символы Баварии.

Вы пройдетесь по курорту Гармиш-Партенкирхен, побываете на самой высокой горе Германии, прогуляетесь 👣 по древнему ущелью и увидите самое живописное баварское озеро.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 11 часов
  • 👫 Для 1-8 человек

  • €440 за экскурсию

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Гармиш-Партенкирхен – Цугшпитце – Ущелье Партнахкламм – Озеро Айбзее
Гармиш-Партенкирхен – Цугшпитце – Ущелье Партнахкламм – Озеро Айбзее

Что вы увидите

  • Гармиш-Партенкирхен
  • Цугшпитце
  • Ущелье Партнахкламм
  • Озеро Айбзее
Гармиш-Партенкирхен известен как курорт для аристократов. Этот климатический курорт предлагает своим гостям все самое лучшее, что есть в стране: лучшие горнолыжные трассы, оздоровительные программы, пешие и велосипедные походы, лучшие рестораны и великолепную баварскую кухню 🥧 – самая высокая гора в Германии, 2964 м. В ясную погоду с вершины Цугшпитце можно увидеть 4 страны: Германию, Австрию, Швейцарию и Италию.
Ущелье Партнахкламм объявлен в 1912 году памятником природы, ежегодно привлекает более 200 000 туристов. Река Партнах размыла мощные горные породы на участке длиной 700 метров. Этa тектоническая структура сформировалась около 240 миллионов лет тому назад, на бывшем дне океана. Стенки ущелья достигают 80 метров, а в конце ущелья открывается вид на огромный горный массив Веттерштайн.
До ущелья можно дойти пешком (около 25 минут) – от автомобильной парковки на Олимпийском лыжном стадионе. А можно удобно доехать на романтической упряжке, которая курсирует между ущельем и автомобильной парковкой.
Озеро Айбзее баварцы считают самым живописным озером. Оно находится на высоте 1000м у подножия самой высокой горы ⛰️ Германии Цугшпитце. В любое время года можно прогуляться 👣 вокруг озеро, а в жаркие летние дни искупаться, покататься на лодке ⚓ или SUP.
Что входит
  • Русскоговорящий гид
  • Транспортные услуги
Что не входит
  • Входные билеты
  • Питание
Начало и место завершения
🚩 Холл Вашего отеля
Гармиш-Партенкирхен – Цугшпитце – Ущелье Партнахкламм – Озеро Айбзее
Гармиш-Партенкирхен – Цугшпитце – Ущелье Партнахкламм – Озеро Айбзее
Гармиш-Партенкирхен – Цугшпитце – Ущелье Партнахкламм – Озеро Айбзее
Гармиш-Партенкирхен – Цугшпитце – Ущелье Партнахкламм – Озеро Айбзее

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Елена Р.
Елена Р.
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Елена Р. проводит ещё 6 экскурсий

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