Король Людвиг II был известный фантазёр. Нельзя сказать, какой из его замков красивее прочих, но Нойшванштайн, парящий на скале, рассечённой ущельями, — один из самых-самых. Со мной вы увидите не только грандиозное творение Людвига, но и колоритную деревню ремесленников, а также древний монaстырь Этталь. А ещё насладитесь свежим пивом и, конечно, невероятным альпийским ландшафтом.

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Описание

Что вас ожидает

Нойшванштайн и легенды о короле Людвиге

Вы отправитесь в путешествие по живописной альпийской дороге через баварские деревни. По пути узнаете много интересного про сказочного короля Людвига II, а также послушаете увлекательную историю Баварии. По приезду в Швангау у вас будет время попить кофе и прогуляться вдоль озера. На мосту Марии вам откроется лучший вид на замок Нойшванштайн — архитектурную фантазию короля Людвига и прекрасный образец средневекового романтизма. В замке вы осмотрите залы с аудиогидом, а затем экскурсовод покажет вам другие дворцовые помещения.

Обераммергау, Этталь и монастырское пиво

Живописная деревушка Обераммергау знаменита искусными резчиками по дереву и причудливыми расписными домиками, а ещё — театрализованным представлением под открытым небом «Страсти Христовы», которое проходит здесь раз в десятилетие. После прогулки по Обераммергау вы посетите монaстырь Этталь 14 века — один из крупнейших памятников барокко на юге Германии. И по желанию пообедаете в баварском ресторане с традиционной кухней и свежим монастырским пивом.

Организационные детали

В стоимость включены трансфер из вашего отеля и обратно, транспортное обслуживание и услуги гида

Выезд из вашего отеля — около 8:00-9:00. Точное время зависит от начала экскурсии в Нойшванштайн.

Поездка проходит на комфортабельном Volkswagen Passat. Возможна аренда минивэна для большего числа людей за дополнительную стоимость.

Дополнительные расходы