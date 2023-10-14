Увидеть знаменитые уголки Баварии и насладиться альпийскими пейзажами
Нельзя сказать, какой из его замков красивее прочих, но Нойшванштайн, парящий на скале, рассечённой ущельями, — один из самых-самых.
Со мной вы увидите не только грандиозное творение Людвига, но и колоритную деревню ремесленников, а также древний монaстырь Этталь. А ещё насладитесь свежим пивом и, конечно, невероятным альпийским ландшафтом.
окт
окт
окт
окт
окт
окт
окт
даты
Описание
Что вас ожидает
Нойшванштайн и легенды о короле Людвиге
Вы отправитесь в путешествие по живописной альпийской дороге через баварские деревни. По пути узнаете много интересного про сказочного короля Людвига II, а также послушаете увлекательную историю Баварии. По приезду в Швангау у вас будет время попить кофе и прогуляться вдоль озера. На мосту Марии вам откроется лучший вид на замок Нойшванштайн — архитектурную фантазию короля Людвига и прекрасный образец средневекового романтизма. В замке вы осмотрите залы с аудиогидом, а затем экскурсовод покажет вам другие дворцовые помещения.
Обераммергау, Этталь и монастырское пиво
Живописная деревушка Обераммергау знаменита искусными резчиками по дереву и причудливыми расписными домиками, а ещё — театрализованным представлением под открытым небом «Страсти Христовы», которое проходит здесь раз в десятилетие. После прогулки по Обераммергау вы посетите монaстырь Этталь 14 века — один из крупнейших памятников барокко на юге Германии. И по желанию пообедаете в баварском ресторане с традиционной кухней и свежим монастырским пивом.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер из вашего отеля и обратно, транспортное обслуживание и услуги гида
- Выезд из вашего отеля — около 8:00-9:00. Точное время зависит от начала экскурсии в Нойшванштайн.
- Поездка проходит на комфортабельном Volkswagen Passat. Возможна аренда минивэна для большего числа людей за дополнительную стоимость.
Дополнительные расходы
- Входной билет в замок Нойшванштайн: взрослый — €15,50 + €2,50 за предварительную бронь билета. Дети до 18 лет бесплатно, €2,50 с ребёнка за бронь билета.
- Обед в баварском ресторане (по желанию)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- из вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.