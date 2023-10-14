Из Мюнхена - в замок Нойшванштайн, деревню Обераммергау и монастырь Этталь

Увидеть знаменитые уголки Баварии и насладиться альпийскими пейзажами

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Король Людвиг II был известный фантазёр.

Нельзя сказать, какой из его замков красивее прочих, но Нойшванштайн, парящий на скале, рассечённой ущельями, — один из самых-самых.

Со мной вы увидите не только грандиозное творение Людвига, но и колоритную деревню ремесленников, а также древний монaстырь Этталь. А ещё насладитесь свежим пивом и, конечно, невероятным альпийским ландшафтом.
Из Мюнхена - в замок Нойшванштайн, деревню Обераммергау и монастырь Этталь
Из Мюнхена - в замок Нойшванштайн, деревню Обераммергау и монастырь Этталь
Из Мюнхена - в замок Нойшванштайн, деревню Обераммергау и монастырь Этталь
Из Мюнхена - в замок Нойшванштайн, деревню Обераммергау и монастырь Этталь
Из Мюнхена - в замок Нойшванштайн, деревню Обераммергау и монастырь Этталь
Из Мюнхена - в замок Нойшванштайн, деревню Обераммергау и монастырь Этталь
Из Мюнхена - в замок Нойшванштайн, деревню Обераммергау и монастырь Этталь
Из Мюнхена - в замок Нойшванштайн, деревню Обераммергау и монастырь Этталь
Из Мюнхена - в замок Нойшванштайн, деревню Обераммергау и монастырь Этталь
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Описание

Что вас ожидает

Нойшванштайн и легенды о короле Людвиге

Вы отправитесь в путешествие по живописной альпийской дороге через баварские деревни. По пути узнаете много интересного про сказочного короля Людвига II, а также послушаете увлекательную историю Баварии. По приезду в Швангау у вас будет время попить кофе и прогуляться вдоль озера. На мосту Марии вам откроется лучший вид на замок Нойшванштайн — архитектурную фантазию короля Людвига и прекрасный образец средневекового романтизма. В замке вы осмотрите залы с аудиогидом, а затем экскурсовод покажет вам другие дворцовые помещения.

Обераммергау, Этталь и монастырское пиво

Живописная деревушка Обераммергау знаменита искусными резчиками по дереву и причудливыми расписными домиками, а ещё — театрализованным представлением под открытым небом «Страсти Христовы», которое проходит здесь раз в десятилетие. После прогулки по Обераммергау вы посетите монaстырь Этталь 14 века — один из крупнейших памятников барокко на юге Германии. И по желанию пообедаете в баварском ресторане с традиционной кухней и свежим монастырским пивом.

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер из вашего отеля и обратно, транспортное обслуживание и услуги гида
  • Выезд из вашего отеля — около 8:00-9:00. Точное время зависит от начала экскурсии в Нойшванштайн.
  • Поездка проходит на комфортабельном Volkswagen Passat. Возможна аренда минивэна для большего числа людей за дополнительную стоимость.

Дополнительные расходы

  • Входной билет в замок Нойшванштайн: взрослый — €15,50 + €2,50 за предварительную бронь билета. Дети до 18 лет бесплатно, €2,50 с ребёнка за бронь билета.
  • Обед в баварском ресторане (по желанию)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
из вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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