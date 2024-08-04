Однодневные – экскурсии в Мюнхене

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Мюнхене на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Саги Нибелунгов и рыцарские легенды: экскурсия-конструктор
На машине
37 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Замки Мюнхена: Нойшванштайн и мир германских саг в одной экскурсии
Исследуйте замки Нойшванштайн и Линдерхоф, проникнитесь духом средневековья в индивидуальной экскурсии по Мюнхену
25 авг в 08:00
26 авг в 08:00
267 за всё до 7 чел.
Орлиное гнездо и Королевское озеро: путешествие в облаках и на воде
На машине
6 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Орлиное гнездо и Королевское озеро: величие Баварии
Познайте дикую красоту Баварии, посетив Орлиное гнездо и Королевское озеро с профессиональным гидом
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
334 за всё до 7 чел.
Мюнхен: аудиоэкскурсия по столице Баварии и пива
Пешая
2 часа
Аудиогид
Аудиоэкскурсия по Мюнхену: от средневековья до пивных легенд
Погрузитесь в историю и культуру Мюнхена с эксклюзивным аудиогидом, открывающим городские тайны
Начало: Karlspl. 1, 80335 München, Germany
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
25 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лейсан
    4 августа 2024
    Саги Нибелунгов и рыцарские легенды: экскурсия-конструктор
    Очень понравилась Экскурсия, информация преподнесена объемно, но доступно и легко. В течение дня маршрут выстроен с учетом наших пожеланий, отличные рекомендации даны гидом. Бавария прекрасна, как и сам замок Нойшванштайн.
    Очень понравилась Экскурсия, информация преподнесена объемно, но доступно и легко. В течение дня маршрут выстроен сОчень понравилась Экскурсия, информация преподнесена объемно, но доступно и легко. В течение дня маршрут выстроен сОчень понравилась Экскурсия, информация преподнесена объемно, но доступно и легко. В течение дня маршрут выстроен с
  • И
    Ирина
    13 июня 2024
    Саги Нибелунгов и рыцарские легенды: экскурсия-конструктор
    Спасибо за экскурсию и экскурсовода. Всё было отлично. Наталья провела экскурсию великолепно. Много информации, фактов истории, легенд… ребёнок слушал её с огромным удовольствием. Советую все посетить экскурсию именно с Натальей. Узнаете много нового и интересного. Очень внимательная. Всем рекомендую!!!:)
  • А
    Алёна
    7 мая 2024
    Саги Нибелунгов и рыцарские легенды: экскурсия-конструктор
    Наталья потрясающий гид! Очень эрудированная, человек высокой культуры. Отвечала на все мои многочисленные вопросы (не всегда по теме экскурсии). Очень ей благодарна за тот день. Спасибо большое!
  • J
    Julija
    16 мая 2022
    Орлиное гнездо и Королевское озеро: путешествие в облаках и на воде
    Татьяна- чудесный гид, будем обращаться ещё.
  • А
    Андрей
    18 октября 2021
    Орлиное гнездо и Королевское озеро: путешествие в облаках и на воде
    Хочу выразить благодарность гиду Алексею за добросовестное выполнение своих обязанностей: вместе мы посетили все достопримечательности в бывшей резиденции нацистов "Оберзальцберг"
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    (подземный бункер, выставку о становлении нацизма в Германии, смотровые площадки). Алексей даже помог с переводом документов, размещенных в экспозициях, на стендах. Оособенно впечатлила природа: заснеженные сосны высоко в горах, в то в ремя как у подножия - они зеленые. И это в октябре, когда до зимы еще далеко. Псмимо вопросов по теме экскурсии Алексей ответил на много дополнительных вопросов по культуре и быту Германии, что позволило расширить свой багаж знаний об этой стране. Было легко и непринужденно, время пролетело быстро.

  • I
    Iryna
    9 октября 2021
    Орлиное гнездо и Королевское озеро: путешествие в облаках и на воде
    Это было что-то невероятное! Нам не просто понравилось, мы были в восторге! Это надо увидеть, вдохнуть и прочувствовать! Наша рекомендация: обязательно №1. Большое спасибо за организацию Ирене! Большущее спасибо нашему прекрасному гиду Ольге!

Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Однодневные»

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  3. Мюнхен: аудиоэкскурсия по столице Баварии и пива
Какие места ещё посмотреть в Мюнхене
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Новая ратуша
  3. Мариенплац
  4. Мюнхенская резиденция
  5. Нойшванштайн
  6. Английский сад
  7. Рынок Виктуалиенмаркт
  8. Нойшвайнштайн
  9. Площадь Одеонсплац
Сколько стоит экскурсия по Мюнхену в августе 2024
Сейчас в Мюнхене в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 334. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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