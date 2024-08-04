7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Замки Мюнхена: Нойшванштайн и мир германских саг в одной экскурсии
Исследуйте замки Нойшванштайн и Линдерхоф, проникнитесь духом средневековья в индивидуальной экскурсии по Мюнхену
25 авг в 08:00
26 авг в 08:00
€267 за всё до 7 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Орлиное гнездо и Королевское озеро: величие Баварии
Познайте дикую красоту Баварии, посетив Орлиное гнездо и Королевское озеро с профессиональным гидом
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
€334 за всё до 7 чел.
2 часа
Аудиогид
Аудиоэкскурсия по Мюнхену: от средневековья до пивных легенд
Погрузитесь в историю и культуру Мюнхена с эксклюзивным аудиогидом, открывающим городские тайны
Начало: Karlspl. 1, 80335 München, Germany
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
€25 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛейсан4 августа 2024Очень понравилась Экскурсия, информация преподнесена объемно, но доступно и легко. В течение дня маршрут выстроен с учетом наших пожеланий, отличные рекомендации даны гидом. Бавария прекрасна, как и сам замок Нойшванштайн.
- ИИрина13 июня 2024Спасибо за экскурсию и экскурсовода. Всё было отлично. Наталья провела экскурсию великолепно. Много информации, фактов истории, легенд… ребёнок слушал её с огромным удовольствием. Советую все посетить экскурсию именно с Натальей. Узнаете много нового и интересного. Очень внимательная. Всем рекомендую!!!:)
- ААлёна7 мая 2024Наталья потрясающий гид! Очень эрудированная, человек высокой культуры. Отвечала на все мои многочисленные вопросы (не всегда по теме экскурсии). Очень ей благодарна за тот день. Спасибо большое!
- JJulija16 мая 2022Татьяна- чудесный гид, будем обращаться ещё.
- ААндрей18 октября 2021Хочу выразить благодарность гиду Алексею за добросовестное выполнение своих обязанностей: вместе мы посетили все достопримечательности в бывшей резиденции нацистов "Оберзальцберг"
- IIryna9 октября 2021Это было что-то невероятное! Нам не просто понравилось, мы были в восторге! Это надо увидеть, вдохнуть и прочувствовать! Наша рекомендация: обязательно №1. Большое спасибо за организацию Ирене! Большущее спасибо нашему прекрасному гиду Ольге!
Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Однодневные»
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Сколько стоит экскурсия по Мюнхену в августе 2024
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