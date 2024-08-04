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(подземный бункер, выставку о становлении нацизма в Германии, смотровые площадки). Алексей даже помог с переводом документов, размещенных в экспозициях, на стендах. Оособенно впечатлила природа: заснеженные сосны высоко в горах, в то в ремя как у подножия - они зеленые. И это в октябре, когда до зимы еще далеко. Псмимо вопросов по теме экскурсии Алексей ответил на много дополнительных вопросов по культуре и быту Германии, что позволило расширить свой багаж знаний об этой стране. Было легко и непринужденно, время пролетело быстро.