3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Изумительная поездка в заповедник Берхтесгаден — еще один повод влюбиться в такую разную Баварию

Ирена
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Ирена – представитель гидов
Изумительная поездка в заповедник Берхтесгаден — еще один повод влюбиться в такую разную Баварию! Во время экскурсии вам на самом деле удастся побывать и в облаках, и на воде.

Вас ждут легенды и факты, мифы и реальность.

«Причесанная» и «правильная» Германия покажет свою дикую и необузданную сторону!
299 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 7 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии3 отзыва
5
Орлиное гнездо и Королевское озеро: путешествие в облаках и на воде
Орлиное гнездо и Королевское озеро: путешествие в облаках и на воде

«Орлиное гнездо» — самая популярная панорамная площадка Баварии. Когда-то так неофициально называли горное логово Адольфа Гитлера и главарей Третьего рейха. Именно здесь будущий фюрер с 1923 года арендовал, а потом и купил домик для летнего отдыха. В последующем весь регион был облюбован его приспешниками, один за другим возводились виллы и дома, а в горных массивах прорубались скрытые от глаз ходы и бункеры.

Программа

К вершине горы Кельштайн, на высоту 1834 м, мы поднимемся по одной из красивейших высокогорных дорог Германии. Этот сложнейший путь в 7 км путь был проложен всего за 13 месяцев! Стоимость его строительства составила 30 миллионов рейхсмарок, что сегодня равнялось бы примерно 120 млн евро. Прорубленный в скале туннель и исторический лифт приведут нас к Чайному домику – подарку Гитлеру на 50-летие от партии. До сих пор в интерьере домика сохранен роскошный камин, преподнесенный Муссолини. Сегодня в здании расположен ресторан баварской кухни, со смотровой площадки открываются лучшие виды на достопримечательности Оберзальцберга: горная гряда Вацманн, Королевское озеро, австрийский город Зальцбург.

Дальше наш путь пройдет среди гор и лесов Берхтесгадена к Королевскому озеру, самому чистому в Европе. Изумрудный водоем с кристально чистой водой является самым высоко расположенным горным озером Германии, а его глубина — почти 200 м.

На кораблике мы отправимся на остров Святого Бартоломея, где можно полакомиться рыбой из Королевского озера. В местной рыбачьей хижине продаются копченые и соленые рыбные деликатесы. Не стоит рассчитывать на собственный улов: право рыбной ловли уже несколько столетий принадлежит лишь одной потомственной семье.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
  • Дополнительно оплачиваются билеты на всех участников экскурсии, включая гида: специальный автобус к Орлиному Гнезду (ок. 17€ на взрослый и 10€ детский до 14 лет), кораблик по Королевскому озеру (15€ взрослый и 7,5€ детский до 17 лет)
  • На эту экскурсию мы можем отправиться на вашем автомобиле. Путешественникам без авто предлагаю воспользоваться моим автопарком: лицензированные немецкие авто для групп от 1 до 19 человек: BMW, Mercedes или Volkswagen, водитель-профессионал. Цена за транспорт согласовывается дополнительно, от 250€ для группы.
Орлиное гнездо и Королевское озеро: путешествие в облаках и на воде
Орлиное гнездо и Королевское озеро: путешествие в облаках и на воде
Орлиное гнездо и Королевское озеро: путешествие в облаках и на воде
Орлиное гнездо и Королевское озеро: путешествие в облаках и на воде
Орлиное гнездо и Королевское озеро: путешествие в облаках и на воде
Орлиное гнездо и Королевское озеро: путешествие в облаках и на воде

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирена
Ирена
Приглашаю любознательных путешественников на нескучные экскурсии по Мюнхену, Нюрнбергу, в баварские замки и окрестности, а также в австрийский Зальцбург! Я лицензированный гид, проживаю в Европе более 10 лет, мои родственники и друзья — коренные немцы, чехи, швейцарцы. Все экскурсии провожу лично я и гиды моей команды! На сайте почти 300 отзывов о нас! Надеюсь, и вам понравится. Мы рассказываем о сложном просто, а о серьезном забавно, обходясь без обилия дат, имен и сложных описаний. Все важные факты, временные вехи и основные достопримечательности ни в коем случае не ускользнут от вашего внимания. Мы — профессионалы, а не любители. Нетривиально и эмоционально расскажем об истории, современной жизни, гастрономии и искусстве!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

20 октября 2019
11 октября были с внуком на экскурсии «Орлиное гнездо и Королевское озеро: путешествие в облаках и на воде». Экскурсию нам провели гид Татьяна и водитель Лев, которые были предельно пунктуальны, не допустили нигде, никаких опозданий!
Татьяна очень интересно рассказывала об истории чайного домика, об истории Баварии, о быте, привычках современных баварцев, об всем, что проезжали и видели.
Нам повезло, день был солнечный. Невероятной красоты горные пейзажи, удивительное горное озеро останутся в памяти надолго! Все было так, как обещало название экскурсии: Наш день прошел в облаках и на воде!
Впечатления от экскурсии самые замечательные!
Спасибо большое за великолепно организованную экскурсию!
29 октября 2018
Наша экскурсия прошла замечательно с гидом Мариной и водителем Игорем. Мы выбрали посещение Соляных пещер и Королевского озера. Места эти очень красивые, чистейшее горное озеро, чистый воздух! Гид очень хорошо подготовлен по теме самой экскурсии, по истории Баварии и Германии. Организация поездки была на высоте, на приобретение билетов и иные формальности мы тратили минимум времени. Отличная осенняя прогулка по острову Святого Бартоломея в сопровождении хорошо подготовленного гида Марины!
7 июня 2017
Накануне экскурсии пришло смс-подтверждение от гида о времени начала. С нами ездила гид Марина, которая оказалась очень интересным рассказчиком. Марина отвечала на наши вопросы не только по теме экскурсии, но и вообще по истории Баварии. Автомобиль был комфортабельный, водитель Олег очень аккуратно вёл машину. Огромное спасибо команде, организовавшей наше прекрасное путешествие!

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