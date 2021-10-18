3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Познайте дикую красоту Баварии, посетив Орлиное гнездо и Королевское озеро с профессиональным гидом
Предлагаем вам уникальную возможность увидеть Баварию с новой стороны.
Путешествие начнется с восхождения к Орлиному гнезду, где вы сможете насладиться панорамными видами и узнать историю этого места.
Затем вы отправитесь к Королевскому читать дальшеуменьшить
озеру, чтобы исследовать его прозрачные воды и посетить остров Святого Бартоломея. Вас ждут захватывающие легенды, живописные пейзажи и уникальные вкусовые ощущения. Экскурсия обещает быть насыщенной и незабываемой. Ваш личный гид расскажет множество интересных фактов и легенд, связанных с каждым из этих мест.
Не упустите шанс побывать в этих легендарных местах, где каждый камень дышит историей, а природа поражает своей красотой и величием
Лучшее время для посещения Орлиного гнезда и Королевского озера - с мая по октябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, а виды на горы и озеро особенно впечатляют. В мае и октябре туристов меньше, что позволяет насладиться спокойствием. В апреле и ноябре возможны ограничения из-за погодных условий, но природа всё равно завораживает. В зимние месяцы доступ к Орлиному гнезду закрыт, но Королевское озеро остаётся доступным, открывая зимние пейзажи.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Орлиное гнездо
Чайный домик
Королевское озеро
Оберзальцберг
Горная гряда Вацманн
Описание экскурсии
«Орлиное гнездо» — самая популярная панорамная площадка Баварии. Когда-то так неофициально называли горное логово Адольфа Гитлера и главарей Третьего рейха. Именно здесь будущий фюрер с 1923 года арендовал, а потом и купил домик для летнего отдыха. В последующем весь регион был облюбован его приспешниками, один за другим возводились виллы и дома, а в горных массивах прорубались скрытые от глаз ходы и бункеры.
Что вас ожидает
К вершине горы Кельштайн, на высоту 1834 м, мы поднимемся по одной из красивейших высокогорных дорог Германии. Этот сложнейший путь в 7 км путь был проложен всего за 13 месяцев! Стоимость его строительства составила 30 миллионов рейхсмарок, что сегодня равнялось бы примерно 120 млн евро. Прорубленный в скале туннель и исторический лифт приведут нас к Чайному домику – подарку Гитлеру на 50-летие от партии. До сих пор в интерьере домика сохранен роскошный камин, преподнесенный Муссолини. Сегодня в здании расположен ресторан баварской кухни, со смотровой площадки открываются лучшие виды на достопримечательности Оберзальцберга: горная гряда Вацманн, Королевское озеро, австрийский город Зальцбург.
Дальше наш путь пройдет среди гор и лесов Берхтесгадена к Королевскому озеру, самому чистому в Европе. Изумрудный водоем с кристально чистой водой является самым высоко расположенным горным озером Германии, а его глубина — почти 200 м.
На кораблике мы отправимся на остров Святого Бартоломея, где можно полакомиться рыбой из Королевского озера. В местной рыбачьей хижине продаются копченые и соленые рыбные деликатесы. Не стоит рассчитывать на собственный улов: право рыбной ловли уже несколько столетий принадлежит лишь одной потомственной семье.
Организационные детали
Королевское озеро доступно в любой сезон, Орлиное гнездо — с мая по конец октября. Вместо Орлиного гнезда можно посетить Соляные шахты Берхтесгадена
В стоимость включены услуги гида при поездке на вашем автомобиле
Дополнительно оплачиваются билеты, включая гида: специальный автобус к Орлиному Гнезду €31,9/взрослый и €16,5/детский до 14 лет, кораблик по Королевскому озеру €22,8/взрослый и €11,4/детский до 17 лет, Соляные шахты €25,5/взрослый и €13/детский до 16 лет
Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирена — ваша команда гидов в Мюнхене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 6908 туристов
Gruess Gott! Приглашаю на увлекательные экскурсии по Мюнхену, в музеи, замки и города Баварии. Я лицензированный гид с 2011 года, знаю жизнь местных изнутри. Мой муж, родственники и друзья — читать дальшеуменьшить
коренные немцы. Экскурсии провожу я лично и команда увлеченных профессионалов. Мы нетривиально и доступно расскажем об истории, традициях, современности и искусстве. На наших маршрутах живые эмоции и самые вкусные места! Мы получили несколько сотен позитивных отзывов, и, надеюсь, скоро вы добавите свой!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Андрей
Хочу выразить благодарность гиду Алексею за добросовестное выполнение своих обязанностей: вместе мы посетили все достопримечательности в бывшей резиденции нацистов "Оберзальцберг" (подземный бункер, выставку о становлении нацизма в Германии, смотровые площадки). читать дальшеуменьшить
Алексей даже помог с переводом документов, размещенных в экспозициях, на стендах. Оособенно впечатлила природа: заснеженные сосны высоко в горах, в то в ремя как у подножия - они зеленые. И это в октябре, когда до зимы еще далеко. Псмимо вопросов по теме экскурсии Алексей ответил на много дополнительных вопросов по культуре и быту Германии, что позволило расширить свой багаж знаний об этой стране. Было легко и непринужденно, время пролетело быстро.
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Т
Татьяна
11 октября были с внуком на экскурсии «Орлиное гнездо и Королевское озеро: путешествие в облаках и на воде». Экскурсию нам провели гид Татьяна и водитель Лев, которые были предельно пунктуальны, читать дальшеуменьшить
не допустили нигде, никаких опозданий! Татьяна очень интересно рассказывала об истории чайного домика, об истории Баварии, о быте, привычках современных баварцев, об всем, что проезжали и видели. Нам повезло, день был солнечный. Невероятной красоты горные пейзажи, удивительное горное озеро останутся в памяти надолго! Все было так, как обещало название экскурсии: Наш день прошел в облаках и на воде! Впечатления от экскурсии самые замечательные! Спасибо большое за великолепно организованную экскурсию!
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Е
Елена
Наша экскурсия прошла замечательно с гидом Мариной и водителем Игорем. Мы выбрали посещение Соляных пещер и Королевского озера. Места эти очень красивые, чистейшее горное озеро, чистый воздух! Гид очень хорошо читать дальшеуменьшить
подготовлен по теме самой экскурсии, по истории Баварии и Германии. Организация поездки была на высоте, на приобретение билетов и иные формальности мы тратили минимум времени. Отличная осенняя прогулка по острову Святого Бартоломея в сопровождении хорошо подготовленного гида Марины!
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Татьяна
Накануне экскурсии пришло смс-подтверждение от гида о времени начала. С нами ездила гид Марина, которая оказалась очень интересным рассказчиком. Марина отвечала на наши вопросы не только по теме экскурсии, но и вообще по истории Баварии. Автомобиль был комфортабельный, водитель Олег очень аккуратно вёл машину. Огромное спасибо команде, организовавшей наше прекрасное путешествие!
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I
Iryna
Это было что-то невероятное! Нам не просто понравилось, мы были в восторге! Это надо увидеть, вдохнуть и прочувствовать! Наша рекомендация: обязательно №1. Большое спасибо за организацию Ирене! Большущее спасибо нашему прекрасному гиду Ольге!
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J
Julija
Татьяна- чудесный гид, будем обращаться ещё.
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