3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для посещения Орлиного гнезда и Королевского озера - с мая по октябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, а виды на горы и озеро особенно впечатляют. В мае и октябре туристов меньше, что позволяет насладиться спокойствием. В апреле и ноябре возможны ограничения из-за погодных условий, но природа всё равно завораживает. В зимние месяцы доступ к Орлиному гнезду закрыт, но Королевское озеро остаётся доступным, открывая зимние пейзажи.

Предлагаем вам уникальную возможность увидеть Баварию с новой стороны.Путешествие начнется с восхождения к Орлиному гнезду, где вы сможете насладиться панорамными видами и узнать историю этого места.Затем вы отправитесь к Королевскому

озеру, чтобы исследовать его прозрачные воды и посетить остров Святого Бартоломея. Вас ждут захватывающие легенды, живописные пейзажи и уникальные вкусовые ощущения. Экскурсия обещает быть насыщенной и незабываемой. Ваш личный гид расскажет множество интересных фактов и легенд, связанных с каждым из этих мест. Не упустите шанс побывать в этих легендарных местах, где каждый камень дышит историей, а природа поражает своей красотой и величием

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

«Орлиное гнездо» — самая популярная панорамная площадка Баварии. Когда-то так неофициально называли горное логово Адольфа Гитлера и главарей Третьего рейха. Именно здесь будущий фюрер с 1923 года арендовал, а потом и купил домик для летнего отдыха. В последующем весь регион был облюбован его приспешниками, один за другим возводились виллы и дома, а в горных массивах прорубались скрытые от глаз ходы и бункеры.

Что вас ожидает

К вершине горы Кельштайн, на высоту 1834 м, мы поднимемся по одной из красивейших высокогорных дорог Германии. Этот сложнейший путь в 7 км путь был проложен всего за 13 месяцев! Стоимость его строительства составила 30 миллионов рейхсмарок, что сегодня равнялось бы примерно 120 млн евро. Прорубленный в скале туннель и исторический лифт приведут нас к Чайному домику – подарку Гитлеру на 50-летие от партии. До сих пор в интерьере домика сохранен роскошный камин, преподнесенный Муссолини. Сегодня в здании расположен ресторан баварской кухни, со смотровой площадки открываются лучшие виды на достопримечательности Оберзальцберга: горная гряда Вацманн, Королевское озеро, австрийский город Зальцбург.

Дальше наш путь пройдет среди гор и лесов Берхтесгадена к Королевскому озеру, самому чистому в Европе. Изумрудный водоем с кристально чистой водой является самым высоко расположенным горным озером Германии, а его глубина — почти 200 м.

На кораблике мы отправимся на остров Святого Бартоломея, где можно полакомиться рыбой из Королевского озера. В местной рыбачьей хижине продаются копченые и соленые рыбные деликатесы. Не стоит рассчитывать на собственный улов: право рыбной ловли уже несколько столетий принадлежит лишь одной потомственной семье.

Организационные детали