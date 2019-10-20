3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

«Орлиное гнездо» — самая популярная панорамная площадка Баварии. Когда-то так неофициально называли горное логово Адольфа Гитлера и главарей Третьего рейха. Именно здесь будущий фюрер с 1923 года арендовал, а потом и купил домик для летнего отдыха. В последующем весь регион был облюбован его приспешниками, один за другим возводились виллы и дома, а в горных массивах прорубались скрытые от глаз ходы и бункеры.

Программа

К вершине горы Кельштайн, на высоту 1834 м, мы поднимемся по одной из красивейших высокогорных дорог Германии. Этот сложнейший путь в 7 км путь был проложен всего за 13 месяцев! Стоимость его строительства составила 30 миллионов рейхсмарок, что сегодня равнялось бы примерно 120 млн евро. Прорубленный в скале туннель и исторический лифт приведут нас к Чайному домику – подарку Гитлеру на 50-летие от партии. До сих пор в интерьере домика сохранен роскошный камин, преподнесенный Муссолини. Сегодня в здании расположен ресторан баварской кухни, со смотровой площадки открываются лучшие виды на достопримечательности Оберзальцберга: горная гряда Вацманн, Королевское озеро, австрийский город Зальцбург.

Дальше наш путь пройдет среди гор и лесов Берхтесгадена к Королевскому озеру, самому чистому в Европе. Изумрудный водоем с кристально чистой водой является самым высоко расположенным горным озером Германии, а его глубина — почти 200 м.

На кораблике мы отправимся на остров Святого Бартоломея, где можно полакомиться рыбой из Королевского озера. В местной рыбачьей хижине продаются копченые и соленые рыбные деликатесы. Не стоит рассчитывать на собственный улов: право рыбной ловли уже несколько столетий принадлежит лишь одной потомственной семье.