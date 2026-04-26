28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для экскурсии - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а природа радует зеленью и цветами. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться живописными видами, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, с ноября по март, экскурсия возможна, но стоит учитывать холод и возможные снегопады, которые могут усложнить передвижение.

Предлагаем уникальное путешествие по замкам Мюнхена, где каждый камень хранит в себе отголоски истории.Вас ожидает встреча с неординарным королем-романтиком Людвигом II в его величественном творении - замке Нойшванштайн. Мы расскажем

вам о его жизни, окунем в мир германских саг и рыцарских легенд. Вы почувствуете атмосферу Средневековья, окруженные горными вершинами, озерами и водопадами. По вашему желанию маршрут может быть дополнен посещением замка Хоеншвангау, городка Фюссен, дворца Линдерхоф, деревушки ремесленников Обераммергау, церковью Виз и монастырем Этталь. Ваша экскурсия-конструктор - это возможность создать идеальный маршрут, полный открытий и впечатлений

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

В стоимость экскурсии включено посещение замка Нойшванштайн, а также чудесных окрестностей: так, вы снаружи осмотрите замок Хоеншвангау. Также мы можем посетить любые из перечисленных ниже достопримечательностей — маршрут предлагаю обсудить в переписке. За 7-8 часов успеем посетить 1-2 объекта, за 9-11 часов — около 3-4 достопримечательностей.

Замок Нойшванштайн — романтический символ Баварии, парящий на склонах Альп. Прототип замка Спящей Красавицы Уолта Диснея; замок грез и фантазий короля Людвига II. Вы узнаете о жизни короля-мечтателя; о его кумирах и привязанностях, мечтах и реальности. Перед вами оживут образы германских легенд: благородный рыцарь-лебедь Лоенгрин, страстный Тангейзер, мужественный Парсифаль.

Замок Хоеншвангау — построенный на руинах бывшей средневековой крепости отцом Людвига II. Замок, расписанный фресками Здесь продолжим рассказ о жизни короля и полюбуемся фресками на тему легендарных германских родов и сюжетов из германских мифов.

Фюссен — городочек, который называют романтической душой Германии. Вы прогуляетесь по средневековым улочкам, услышите легенды города и оцените виды на реку Лех.

Обераммергау — знаменитая деревня ремесленников. Исследуя ее улочки, вы познакомитесь с преданиями и необычной историей деревушки, в которой переплетаются сказочные мотивы братьев Гримм, религиозные сюжеты из Библии и исторические персонажи.

Дворец Линдерхоф на фоне альпийских ландшафтов. Это ода идеалу королевской власти — королю Людовику XIV. Вас ждут французское изящество интерьеров и дивный сад с водопадами и фонтанами, где из каждого уголка выглядывают золотые нимфы и амурчики.

Церковь Виз — шедевр стиля рококо и памятник ЮНЕСКО. Мы поговорим с вами о ее необычной истории, легендах и символах, о том, какие идеи вложил архитектор Доминик Циммерман в свое главное творение.

Бенедектинский монастырь Этталь — вы поймете, почему именно здесь он был основан в 14-м веке и отчего белая Мадонна до сих пор притягивает к монастырю паломников со всего света. А еще сможете заглянуть в монастырскую лавку.

В перерыве мы остановимся пообедать в традиционном баварском ресторанчике, в меню которого блюда из дичи и вкуснейший апфельштрудель, а пиво из собственной пивоварни считается вкуснейшим в регионе. В летний сезон можно попробовать рыбку на берегу изумрудного альпийского озера.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены услуги гида при передвижении на вашем автомобиле и поезде

До замков Нойшванштайн, Хоеншвангау и города Фюссен можно добраться на поезде. Стоимость билета для группы 1-5 человек от 29 до 69 евро. Все остальные достопримечательности можно посмотреть, передвигаясь только на автомобиле

Дополнительно оплачиваются входные билеты в замки

Нойшванштайн — 20,5 евро за взрослого, 2,5 евро — за ребенка до 18 лет

Линдерхоф — 10 евро за взрослого, для детей до 18 лет — бесплатно

Хоеншвангау — 23,5 евро за взрослого, 13,5 евро — за детей от 7 до 17 лет, 2,5 евро — за ребенка до 7 лет