28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Саги Нибелунгов и рыцарские легенды: экскурсия-конструктор (на вашем авто)

Исследуйте замки Нойшванштайн и Линдерхоф, проникнитесь духом средневековья в индивидуальной экскурсии по Мюнхену
Предлагаем уникальное путешествие по замкам Мюнхена, где каждый камень хранит в себе отголоски истории.

Вас ожидает встреча с неординарным королем-романтиком Людвигом II в его величественном творении - замке Нойшванштайн. Мы расскажем
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вам о его жизни, окунем в мир германских саг и рыцарских легенд. Вы почувствуете атмосферу Средневековья, окруженные горными вершинами, озерами и водопадами.

По вашему желанию маршрут может быть дополнен посещением замка Хоеншвангау, городка Фюссен, дворца Линдерхоф, деревушки ремесленников Обераммергау, церковью Виз и монастырем Этталь.

Ваша экскурсия-конструктор - это возможность создать идеальный маршрут, полный открытий и впечатлений

5
42 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Посещение замка Нойшванштайн - символа Баварии
  • 👑 Узнать о жизни короля Людвига II
  • 🌄 Великолепные виды Альп
  • 🖼️ Фрески и легенды замка Хоеншвангау
  • 🏙️ Прогулка по романтическому Фюссену
  • 🍽️ Обед в традиционном баварском ресторанчике

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
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Лучшее время для экскурсии - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а природа радует зеленью и цветами. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться живописными видами, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, с ноября по март, экскурсия возможна, но стоит учитывать холод и возможные снегопады, которые могут усложнить передвижение.
Сейчас август — это идеальное время.
Саги Нибелунгов и рыцарские легенды: экскурсия-конструктор (на вашем авто)
Саги Нибелунгов и рыцарские легенды: экскурсия-конструктор (на вашем авто)
Саги Нибелунгов и рыцарские легенды: экскурсия-конструктор (на вашем авто)

Что можно увидеть

  • Замок Нойшванштайн
  • Замок Хоеншвангау
  • Фюссен
  • Обераммергау
  • Дворец Линдерхоф
  • Церковь Виз
  • Бенедектинский монастырь Этталь

Описание экскурсии

В стоимость экскурсии включено посещение замка Нойшванштайн, а также чудесных окрестностей: так, вы снаружи осмотрите замок Хоеншвангау. Также мы можем посетить любые из перечисленных ниже достопримечательностей — маршрут предлагаю обсудить в переписке. За 7-8 часов успеем посетить 1-2 объекта, за 9-11 часов — около 3-4 достопримечательностей.

Замок Нойшванштайн — романтический символ Баварии, парящий на склонах Альп. Прототип замка Спящей Красавицы Уолта Диснея; замок грез и фантазий короля Людвига II. Вы узнаете о жизни короля-мечтателя; о его кумирах и привязанностях, мечтах и реальности. Перед вами оживут образы германских легенд: благородный рыцарь-лебедь Лоенгрин, страстный Тангейзер, мужественный Парсифаль.

Замок Хоеншвангау — построенный на руинах бывшей средневековой крепости отцом Людвига II. Замок, расписанный фресками Здесь продолжим рассказ о жизни короля и полюбуемся фресками на тему легендарных германских родов и сюжетов из германских мифов.

Фюссен — городочек, который называют романтической душой Германии. Вы прогуляетесь по средневековым улочкам, услышите легенды города и оцените виды на реку Лех.

Обераммергау — знаменитая деревня ремесленников. Исследуя ее улочки, вы познакомитесь с преданиями и необычной историей деревушки, в которой переплетаются сказочные мотивы братьев Гримм, религиозные сюжеты из Библии и исторические персонажи.

Дворец Линдерхоф на фоне альпийских ландшафтов. Это ода идеалу королевской власти — королю Людовику XIV. Вас ждут французское изящество интерьеров и дивный сад с водопадами и фонтанами, где из каждого уголка выглядывают золотые нимфы и амурчики.

Церковь Виз — шедевр стиля рококо и памятник ЮНЕСКО. Мы поговорим с вами о ее необычной истории, легендах и символах, о том, какие идеи вложил архитектор Доминик Циммерман в свое главное творение.

Бенедектинский монастырь Этталь — вы поймете, почему именно здесь он был основан в 14-м веке и отчего белая Мадонна до сих пор притягивает к монастырю паломников со всего света. А еще сможете заглянуть в монастырскую лавку.

В перерыве мы остановимся пообедать в традиционном баварском ресторанчике, в меню которого блюда из дичи и вкуснейший апфельштрудель, а пиво из собственной пивоварни считается вкуснейшим в регионе. В летний сезон можно попробовать рыбку на берегу изумрудного альпийского озера.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида при передвижении на вашем автомобиле и поезде
  • До замков Нойшванштайн, Хоеншвангау и города Фюссен можно добраться на поезде. Стоимость билета для группы 1-5 человек от 29 до 69 евро. Все остальные достопримечательности можно посмотреть, передвигаясь только на автомобиле

Дополнительно оплачиваются входные билеты в замки

  • Нойшванштайн — 20,5 евро за взрослого, 2,5 евро — за ребенка до 18 лет
  • Линдерхоф — 10 евро за взрослого, для детей до 18 лет — бесплатно
  • Хоеншвангау — 23,5 евро за взрослого, 13,5 евро — за детей от 7 до 17 лет, 2,5 евро — за ребенка до 7 лет
  • Экскурсию проведу для вас я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Мюнхене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2124 туристов
Дорогие друзья! C радостью отправлюсь с вами в путешествие по Мюнхену и Баварии! Сказочные замки в Альпах, незабываемые средневековые Ротенбург над Таубером и Нюрнберг, мюнхенские художественные музеи — все мои
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экскурсии — авторские, я рассказываю о том, что меня действительно интересует, трогает и восхищает. Я — профессиональный гид. Исторические факты стараюсь преподносить занимательно и понятно. Мне очень важно, чтобы меня слушали и дети! Надеюсь, вам будет со мной интересно, легко и вкусно:)

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 42 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
41
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2
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Ирина
Была отличная экскурсия. Наталья хорошо знает всё по теме предложенной экскурсии. Узнали для себя много нового,особенно о творчестве Вагнера. Спасибо!Очень рекомендуем.
Была отличная экскурсия. Наталья хорошо знает всё по теме предложенной экскурсии. Узнали для себя много нового,особенно
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А
безумно понравилась экскурсия! спасибо большое за этот прекрасный опыт!
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И
Нам посчастливилось побывать в самых знаменитых замках Баварии в сопровождении великолепной Натальи.
Удивительно знающий, умный, тонкий, деликатный человек! Ее яркий рассказ еще больше усилил впечатление от этих сказочных красот. За 17 лет наших бесконечных путешествий по дорогам Европы, она - лидер среди экскурсоводов, гармония человеческих и профессиональных данных!
Нам посчастливилось побывать в самых знаменитых замках Баварии в сопровождении великолепной Натальи.
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Л
Очень понравилась Экскурсия, информация преподнесена объемно, но доступно и легко. В течение дня маршрут выстроен с учетом наших пожеланий, отличные рекомендации даны гидом. Бавария прекрасна, как и сам замок Нойшванштайн.
Очень понравилась Экскурсия, информация преподнесена объемно, но доступно и легко. В течение дня маршрут выстроен с
Очень понравилась Экскурсия, информация преподнесена объемно, но доступно и легко. В течение дня маршрут выстроен с
Очень понравилась Экскурсия, информация преподнесена объемно, но доступно и легко. В течение дня маршрут выстроен с
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Елена
Наш гид Наталья сделала поездку в сказку очень интересной и познавательной. С Натальей ваши впечатления и знания о Баварии не будут осколками мозаики, вы не будете перегружены лишней информацией, вы получите структуру! И очень интересные важные детали, портреты, фото, картинки и ЮМОР!!! Очень очень рекомендуем!
Наш гид Наталья сделала поездку в сказку очень интересной и познавательной. С Натальей ваши впечатления и
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E
Нашим экскурссоводом была Наталья! Стройная, интеллигентная, очень красивая! Влюбленная в музыку, искусство, культуру, историю! Кладезь информации. Налету адаптируется к особенностям аудитории (с нами был ребёнок 12 лет, это немного другая
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подача материала, нежели для взрослых). Я заказывала экскурссию для гостей, сама конечно была в Нойшванштайне много раз. Но после рассказа Натальи просмотр замка приобрёл новый, очень ценный смысл. Кроме, Нойшванштайна мы успели заехать в церковь Виз, совершенно необычный объект культурного наследния, безусловно заслуживает посещения. Жаль, зимой дни короткие, больше ничего не успели. Будет повод вернуться.
Спасибо!!!

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