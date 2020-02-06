28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Наша поездка в Баварию запомнится на долгие годы: шикарные виды Альпийских гор, завораживающая архитектура, вкуснейшее пиво и ... экскурсовод по имени Галина.

Поездку планировали задолго, посетить хотелось все и сразу, но больше всего манили Нойшванштайн, Линдерхоф с гротом для оперных постановок, и Оберамергау. Поняв, что за один день общественным транспортом это не посетить, решили взять индивидуальную экскурсию. Представлялось это так: за нами пораньше (чтоб успеть до других туристов) заезжает машина. По дороге гид рассказывает историю Баварии и ее правителей, а по приезду к замку указывает лучшие видовые точки и наиболее интересные места и отпускает гулять. В оговоренное время встречаемся и едем к следующему замку. Итого за день нагуляемся по Альпам, увидим то, что не доступно спешащим групповым экскурсиям, пообедаем где захотим.

Получилось иначе. Машина приехала в 8:45, а не в 8:00. Сама экскурсия звучала скомкано, постоянно перескакивали с одной темы на другую, уловить суть было проблематично. Приведу выдержку с видео, записанного нами по дороге: "Людвиг 2-й был очень высокого роста... крест... не вижу креста... уже назначены следующие актеры". Под это мы проезжали Оберамергау. Постоянно возникали проблемы с микрофоном, в середине поездки выяснилось, что в машине нет дисковода чтоб послушать кусочек оперы Вагнера, что легенды о Нибелунгах невозможно читать, да и кому это надо. Просили подняться к Нойшванштайну пешком - Галина заскочила в местный автобус и начала кричать, чтоб мы быстро в обход очереди садились, т.к. она уже договорилась с водителем. Ехали как селедки в бочки. Все в спешке, все суетливо, везде нужно торопиться, и везде мы опаздывали. Хоэншвангау у нас был анонсирован для наружнего осмотра. Мы его видели, да. Один раз когда заскакивали в автобус к Нойшванштайну, и второй раз с моста Марии. Лебединое озеро по словам Галины сейчас осушено. Но вопреки Галине, мы его разглядели. Оно блестело на солнце как раз за Хоэншвангау. Выбрать ресторан или магазин у нас возможности не было. Везде, кроме тех мест, куда заводила нас Галина, нас должны были отравить, надурить, или втюхнуть липовые сувениры. По приезду в Оберамергау Галина сказала: "Здесь надо или гулять 2 часа, или 10 минут. Поэтому через 10 минут мы едем дальше." На вопрос, в какую сторону нам хотя бы успеть сбегать, чтоб посмотреть самые красивые дома, она ответила, что все равно кругом ремонт, а по главной улице мы проедем, так что ходить то тут вообще незачем. Сама поездка давалась Галине с трудом. В Линдерхоф например мы попали, потому что Галина дала кассиру шоколадку. Не понятно, как другие туристы туда попали вместе с нами... Линдерхоф, кстати, оказался весь в ремонте, а грот вообще был закрыт для посещения. Но это мы узнали уже на месте.

Подводя итог, лучше б мы съездили своим ходом. Чудесная солнечная погода, прекрасные Альпы, сказочные замки... А легенды - легенды мы потом почитали сами.