28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вас ожидает встреча с неординарным королем-романтиком Людвигом II в его величественном творении - замке Нойшванштайн. Мы расскажем
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Посещение замка Нойшванштайн - символа Баварии
- 👑 Узнать о жизни короля Людвига II
- 🌄 Великолепные виды Альп
- 🖼️ Фрески и легенды замка Хоеншвангау
- 🏙️ Прогулка по романтическому Фюссену
- 🍽️ Обед в традиционном баварском ресторанчике
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Замок Нойшванштайн
- Замок Хоеншвангау
- Фюссен
- Обераммергау
- Дворец Линдерхоф
- Церковь Виз
- Бенедектинский монастырь Этталь
Описание экскурсии
В стоимость экскурсии включено посещение замка Нойшванштайн, а также чудесных окрестностей: так, вы снаружи осмотрите замок Хоеншвангау. Также мы можем посетить любые из перечисленных ниже достопримечательностей — маршрут предлагаю обсудить в переписке. За 7-8 часов успеем посетить 1-2 объекта, за 9-11 часов — около 3-4 достопримечательностей.
Замок Нойшванштайн — романтический символ Баварии, парящий на склонах Альп. Прототип замка Спящей Красавицы Уолта Диснея; замок грез и фантазий короля Людвига II. Вы узнаете о жизни короля-мечтателя; о его кумирах и привязанностях, мечтах и реальности. Перед вами оживут образы германских легенд: благородный рыцарь-лебедь Лоенгрин, страстный Тангейзер, мужественный Парсифаль.
Замок Хоеншвангау — построенный на руинах бывшей средневековой крепости отцом Людвига II. Замок, расписанный фресками Здесь продолжим рассказ о жизни короля и полюбуемся фресками на тему легендарных германских родов и сюжетов из германских мифов.
Фюссен — городочек, который называют романтической душой Германии. Вы прогуляетесь по средневековым улочкам, услышите легенды города и оцените виды на реку Лех.
Обераммергау — знаменитая деревня ремесленников. Исследуя ее улочки, вы познакомитесь с преданиями и необычной историей деревушки, в которой переплетаются сказочные мотивы братьев Гримм, религиозные сюжеты из Библии и исторические персонажи.
Дворец Линдерхоф на фоне альпийских ландшафтов. Это ода идеалу королевской власти — королю Людовику XIV. Вас ждут французское изящество интерьеров и дивный сад с водопадами и фонтанами, где из каждого уголка выглядывают золотые нимфы и амурчики.
Церковь Виз — шедевр стиля рококо и памятник ЮНЕСКО. Мы поговорим с вами о ее необычной истории, легендах и символах, о том, какие идеи вложил архитектор Доминик Циммерман в свое главное творение.
Бенедектинский монастырь Этталь — вы поймете, почему именно здесь он был основан в 14-м веке и отчего белая Мадонна до сих пор притягивает к монастырю паломников со всего света. А еще сможете заглянуть в монастырскую лавку.
В перерыве мы остановимся пообедать в традиционном баварском ресторанчике, в меню которого блюда из дичи и вкуснейший апфельштрудель, а пиво из собственной пивоварни считается вкуснейшим в регионе. В летний сезон можно попробовать рыбку на берегу изумрудного альпийского озера.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида при передвижении на вашем автомобиле и поезде
- До замков Нойшванштайн, Хоеншвангау и города Фюссен можно добраться на поезде. Стоимость билета для группы 1-5 человек от 29 до 69 евро. Все остальные достопримечательности можно посмотреть, передвигаясь только на автомобиле
Дополнительно оплачиваются входные билеты в замки
- Нойшванштайн — 20,5 евро за взрослого, 2,5 евро — за ребенка до 18 лет
- Линдерхоф — 10 евро за взрослого, для детей до 18 лет — бесплатно
- Хоеншвангау — 23,5 евро за взрослого, 13,5 евро — за детей от 7 до 17 лет, 2,5 евро — за ребенка до 7 лет
- Экскурсию проведу для вас я или другой гид из нашей команды
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