28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Саги Нибелунгов и рыцарские легенды

Путешествие по стопам загадочного короля Людвига II к лебединым замкам Линдерхоф и Нойшванштайн

Дарья
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Дарья – представитель гидов
Вы отправитесь в удивительное путешествие по Баварии, посетите знаменитые рыцарские замки, познакомитесь с германскими сагами и мифологическими сюжетами, проникнитесь атмосферой мифического средневековья.
260 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
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У этой экскурсии28 отзывов
4.93
Саги Нибелунгов и рыцарские легенды
Саги Нибелунгов и рыцарские легенды

Что вас ожидает

  • Наш маршрут пролегает по «романтической дороге» к парящему среди альпийских скал замку Нойшванштайн. Этот волшебный замок стал прототипом замка Спящей Красавицы Уолта Диснея и покорил сердца многих маленьких и взрослых гостей, а озеро Шванзее, расположенное неподалеку, вдохновило Чайковского на создание всемирно известного балета «Лебединое озеро». Это настоящее «чудо света», которое не оставит вас равнодушными!
  • После посещения замка и его окрестностей, маленькой фотоссесии на мосту Марии, откуда открывается незабываемый вид на Нойшванштайн, мы направляемся в знаменитую на весь мир деревню ремесленников Обераммергау. Вся деревушка сама по себе является театральной сценой, и каждый ее домик — декорация. Сказочные мотивы братьев Гримм, религиозные сюжеты из Библии и исторические образы переплетаются, но удивительно гармонируют и дополняют друг друга. Во время прогулки вы познакомитесь с преданиями и необычной историей деревни.
  • В перерыве мы обязательно остановимся пообедать в традиционном уютном баварском ресторане, специализирующемся на национальной кухне (местная дичь: олень, косуля, кабан с традиционными баварскими гарнирами и вкуснейшим апфельштруделем на десерт). При ресторане есть собственная пивоварня, и пиво считается одним из лучших в регионе.
  • Наша последняя остановка — дворец Линдерхоф. Удивительный камерный дворец на фоне незабываемых альпийских ландшафтов. Линдерхоф — ода идеалу королевской власти — королю Людовику IV, которого так почитал Людвиг II. Французское изящество внутреннего интерьера плавно перетекает в волшебный сад, где падают водопады, бьют каскады фонтанов и из каждого зеленого уголка выглядывают золотые нимфы и амурчики. Парк полон тайн: Мавританский павильон с павлиньим троном, Марокканский домик, хижина Хундига. Главный театральный иллюзион парка — Грот Венеры: светомузыка, искусственное озеро, челн в форме раковины, музыка Вагнера….

Таким образом, вы проникнитесь духом мифов и сказок средневековой Германии, посетите великолепные рыцарские дворцы, прикоснетесь к ожившим творениям по мотивам братьев Гримм, узнаете, как жили рыцари и короля столетия назад, и, конечно, насладитесь живописной природой каждого места.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на вашем автомобиле. Если его нет, предлагаю на выбор: Mercedes Sprinter (до 18 человек), Mercedes Viano (до 7 человек), Mercedes E-class (до 3 человек). Водитель-профессионал с лицензией на перевозку пассажиров. Цена согласовывается дополнительно.
  • Входные билеты в замки оплачиваются на месте в кассах: (Нойшванштайн — 12 евро + бронь — 1,80 евро, Линдерхоф — 8,5 евро). Для детей до 18 лет — вход бесплатный.
Саги Нибелунгов и рыцарские легенды
Саги Нибелунгов и рыцарские легенды
Саги Нибелунгов и рыцарские легенды
Саги Нибелунгов и рыцарские легенды
Саги Нибелунгов и рыцарские легенды
Саги Нибелунгов и рыцарские легенды
Саги Нибелунгов и рыцарские легенды
Саги Нибелунгов и рыцарские легенды
Саги Нибелунгов и рыцарские легенды
Саги Нибелунгов и рыцарские легенды

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дарья
Дарья
Дорогие друзья! Я рада, что следующее ваше путешествие — в Мюнхен. Я живу в Мюнхене уже почти всю свою жизнь с самого юного возраста. Получив высшее образование в Вене, я вернулась в Мюнхен и организовала компанию. Наша команда гидов специализируется на экскурсионных турах по Мюнхену и Баварии для групп и индивидуальных путешественников. В своей работе мы стремимся сочетать профессионализм, ответственность и жизнерадостность! Ждем вас в гости! :)
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28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

6 февраля 2020
Впечатления от увиденного и услышанного переполняют через край. Обаятельнейший, эрудированный гид Наталья с потрясающе грамотной речью рассказчика - заслушаешься, а также высокопрофессиональный водитель Александр провели экскурсию так, что не хотелось вечером расставаться. Обязательно приедем в Мюнхен еще раз для встречи с ними и насыщения новой информацией.
15 января 2020
Экскурсия прошла замечательно. Всем рекомендую.
6 января 2020
Прекрасная творческая поездка. Очаровательная и эрудированная гид Наталья, уверенный водитель Александр - масса положительных эмоций
5 ноября 2019
Великолепная, познавательная, красивая экскурсия! Виды Альп, замок Нойшванштайн, Линдерхоф, деревня Оберамергау, везде успели , все было продумано и четко, но при этом неторопливо. День пролетел на одном дыхании. Нашим гидом была Наталья- потрясающий рассказчик, умеющий увлечь историей, интересно подающая факты и просто хороший и позитивный человек. Спасибо Дарья за великолепную организацию, спасибо Наталья за экскурсию, которая оставляет такое впечатление , спасибо водителю Иван Ивановичу за комфортную и безопасную поездку.
Рекомендую!!
12 августа 2019
Отличная экскурсия, фантастически виды. Очень не повезло с погодой, как раз когда подходили к замку Нойшванштайн, был ливень и ураганный ветер. Но все равно остались самые приятные впечатления. Мы брали экскурсию с машиной и водителем. Все было как обещалось: машина Mercedes E-class, водитель Марк отлично вел автомобиль. Спасибо Дарье за содержательную экскурсию - много информации не только по теме, но и о Баварии вообще!
27 июля 2019
Очень повезло с гидом: Наталья - отличный рассказчик, хорошо знает и (что, наверно, очень важно) любит историю Баварии. Думали просто полюбоваться на замки, а получилось, что ещё очень много узнали про короля Людвига II, о его интересной жизни, таинственной гибели, странных художественных пристрастиях. Редкий случай, когда после экскурсии реально многое запоминается, а содержание экскурсии активно обсуждается за семейным ужином. Для нас экскурсия 6 из 5.
7 июля 2019
Замечательная экскурсия по всем параметрам. Наталья, наш гид, профессионал высокого класса: и рассказывала интересно и давала нам отдохнуть и заостряла наше внимание на интересных деталях, которые сами мы могли бы пропустить. Она быстро приспособилась к нашим особенностям. Время прошло незаметно и приятно. Даже если бы мы не увидели сказочного замка, одно общение с ней было бы уже достаточным материалом экскурсии. Рекомендуем! (Состав нашей группы: две супружеские пары шестидесяти с небольшим плюсом лет, одна из США, вторая из Белоруссии).
4 июля 2019
Очень хорошая экскурсия! Отличный маршрут: все комфортно, интересно! Гид Наталья выше всяких похвал. Видно, что человек любит свое дело. История, легенды, саги – все было легко, увлекательно и интригующе😊 Наши дети даже после экскурсии обсуждали короля Людвига. Все продумано до мелочей: подъем наверх на автобусе к замку, все смотровые площадки, потом обед в замечательном ресторане с местным вкусным пивом, прогулка по сказочной деревне и, наконец, восхитительный Линдерхоф с фонтаном. Все успели посмотреть. Очень рекомендую!
10 июня 2019
Наша поездка в Баварию запомнится на долгие годы: шикарные виды Альпийских гор, завораживающая архитектура, вкуснейшее пиво и ... экскурсовод по имени Галина.
Поездку планировали задолго, посетить хотелось все и сразу, но больше всего манили Нойшванштайн, Линдерхоф с гротом для оперных постановок, и Оберамергау. Поняв, что за один день общественным транспортом это не посетить, решили взять индивидуальную экскурсию. Представлялось это так: за нами пораньше (чтоб успеть до других туристов) заезжает машина. По дороге гид рассказывает историю Баварии и ее правителей, а по приезду к замку указывает лучшие видовые точки и наиболее интересные места и отпускает гулять. В оговоренное время встречаемся и едем к следующему замку. Итого за день нагуляемся по Альпам, увидим то, что не доступно спешащим групповым экскурсиям, пообедаем где захотим.
Получилось иначе. Машина приехала в 8:45, а не в 8:00. Сама экскурсия звучала скомкано, постоянно перескакивали с одной темы на другую, уловить суть было проблематично. Приведу выдержку с видео, записанного нами по дороге: "Людвиг 2-й был очень высокого роста... крест... не вижу креста... уже назначены следующие актеры". Под это мы проезжали Оберамергау. Постоянно возникали проблемы с микрофоном, в середине поездки выяснилось, что в машине нет дисковода чтоб послушать кусочек оперы Вагнера, что легенды о Нибелунгах невозможно читать, да и кому это надо. Просили подняться к Нойшванштайну пешком - Галина заскочила в местный автобус и начала кричать, чтоб мы быстро в обход очереди садились, т.к. она уже договорилась с водителем. Ехали как селедки в бочки. Все в спешке, все суетливо, везде нужно торопиться, и везде мы опаздывали. Хоэншвангау у нас был анонсирован для наружнего осмотра. Мы его видели, да. Один раз когда заскакивали в автобус к Нойшванштайну, и второй раз с моста Марии. Лебединое озеро по словам Галины сейчас осушено. Но вопреки Галине, мы его разглядели. Оно блестело на солнце как раз за Хоэншвангау. Выбрать ресторан или магазин у нас возможности не было. Везде, кроме тех мест, куда заводила нас Галина, нас должны были отравить, надурить, или втюхнуть липовые сувениры. По приезду в Оберамергау Галина сказала: "Здесь надо или гулять 2 часа, или 10 минут. Поэтому через 10 минут мы едем дальше." На вопрос, в какую сторону нам хотя бы успеть сбегать, чтоб посмотреть самые красивые дома, она ответила, что все равно кругом ремонт, а по главной улице мы проедем, так что ходить то тут вообще незачем. Сама поездка давалась Галине с трудом. В Линдерхоф например мы попали, потому что Галина дала кассиру шоколадку. Не понятно, как другие туристы туда попали вместе с нами... Линдерхоф, кстати, оказался весь в ремонте, а грот вообще был закрыт для посещения. Но это мы узнали уже на месте.
Подводя итог, лучше б мы съездили своим ходом. Чудесная солнечная погода, прекрасные Альпы, сказочные замки... А легенды - легенды мы потом почитали сами.
28 мая 2019
Потрясающая экскурсия! Все 7 человек остались в восторге, как от увиденного, так и услышанного от гида Натальи. Маршрут экскурсии очень комфортный, прекрасные пейзажи из окна по пути туда и обратно. Хочется отдельно отметить профессионализм Натальи - всё очень понятно и интересно рассказывала, прям с душой! Понравилось также, что не сразу выдала всю информацию, а частями в зависимости от посещения мест по программе экскурсии - это создавало ощущение бОльшего погружения в историю и некую интригу! Обед проходил в пивном ресторане с видом на Альпы и замок Нойшванштайн, а также собственной пивоварней.
Обратно по нашей просьбе нас довезли до вокзала и Наталья также показала расположение местного продуктового (т.к. сами мы днем ранее не могли найти ни одного магазина в Мюнхене), за что хочется сказать отдельное спасибо!
В общем, смело берите эту экскурсию - не пожалеете!
Ещё 18 отзывов

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