Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию "Персональная прогулка с гидом" по Мюнхену."Персональная прогулка" - это новый экономичный формат проведения индивидуальной экскурсии, который который идеально подойдет для компании друзей или для семьи. Цена является фиксированной для группы до 5 человек. При размере группы более, чем 5 человек, взымается небольшая доплата за дополнительных туристов. Более низкая цена, чем на традиционные индивидуальные экскурсии, определяется тем, что встреча с гидом происходит в фиксированном месте, а экскурсия проходит только по одному маршруту.

Во время экскурсии мы увидим самые знаковые достопримечательности Мюнхена, такие как площадь Marienplatz, старую и новою Ратуши, рынок Виктуальенмаркт, первый замок местных правителей Старый Двор, самую старую церковь Мюнхена по имени Старый Петер, церковь приюта Святого Духа, Резиденцию, Одеон, Придворный сад, самое старое кафе Мюнхена и многое другое.