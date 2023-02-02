Персональная прогулка с гидом по Мюнхену

Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом

Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Персональная прогулка с гидом по Мюнхену
Персональная прогулка с гидом по Мюнхену
Персональная прогулка с гидом по Мюнхену
Персональная прогулка с гидом по Мюнхену

Что вас ожидает 🤩

  • Marienplatz
  • Придворный сад
  • Рынок Виктуальенмаркт
  • Первый замок местных правителей
  • Ратуша
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию "Персональная прогулка с гидом" по Мюнхену."Персональная прогулка" - это новый экономичный формат проведения индивидуальной экскурсии, который который идеально подойдет для компании друзей или для семьи. Цена является фиксированной для группы до 5 человек. При размере группы более, чем 5 человек, взымается небольшая доплата за дополнительных туристов. Более низкая цена, чем на традиционные индивидуальные экскурсии, определяется тем, что встреча с гидом происходит в фиксированном месте, а экскурсия проходит только по одному маршруту.

Во время экскурсии мы увидим самые знаковые достопримечательности Мюнхена, такие как площадь Marienplatz, старую и новою Ратуши, рынок Виктуальенмаркт, первый замок местных правителей Старый Двор, самую старую церковь Мюнхена по имени Старый Петер, церковь приюта Святого Духа, Резиденцию, Одеон, Придворный сад, самое старое кафе Мюнхена и многое другое.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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😎Индивидуальные🧒Можно с детьмиВодные развлечения📜История и культура

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