21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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  4. Главное в Мюнхене за 2 часа

Погрузиться в эпохи, традиции и культуру города на дружеской прогулке по историческому центру

Нелли
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Нелли – ваш гид
Добро пожаловать в столицу Баварии! На экскурсии я постараюсь вывести вас за пределы привычных ассоциаций пиво-колбаски-BMW, рассказав о богатейшей истории города, свадьбе, которую отмечают уже более двухсот лет, рождественских ярмарках, монахе и львах, изображенных по всему Мюнхену, а еще о том, что здесь пытаются украсть в конце апреля.

Будут легенды о придворной обезьяне и сделке с дьяволом, любопытные факты о традициях всемирно известной пивной Хофбройхаус, яркие события из жизни феодального рода Виттельсбахов, правивших Баварией более семи столетий.

Кроме того, я помогу разобраться в невероятном ассортименте товаров на самом богатом продуктовом рынке Европы и покажу места, где, по местным поверьям, исполняются желания!
117 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча на Марниенплатц
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У этой экскурсии21 отзыв
4.95
Главное в Мюнхене за 2 часа
Главное в Мюнхене за 2 часа

Что вас ожидает

Сердце города — Мариенплатц
Прогулка начнется в самой оживленной части города — на центральной площади Мариенплатц. Вы осмотрите величественное здание Новой ратуши, встретите уличных артистов, узнаете об истоках баварской столицы и любопытных фактах, среди которых, например, нетривиальное назначение фонтана. А возле Колонны Марии поговорим о символике детских фигурок и главных бедах Средних веков.

Главная ярмарка Баварии
Затем вы переместитесь на один из самых богатых продуктовых рынков Европы — Виктуалиенмаркт, где погрузитесь в мир гастрономических даров немецких земель. Я расскажу вам о пивных садах и связанных с ними неожиданных традициях, баварских закусках и всевозможных деликатесах.

Исторический пивной ресторан
Далее в программе — всемирно известная пивная Хофбройхаус, которая открылась в еще в конце XVI века! Вы узнаете о возникновении придворной пивоварни и о темном периоде, когда в ее залах было объявлено о создании Нацистской партии. А также получите интересные сведения о гимне ресторана, его ангеле, посетителях и пивных кружках.

Старый Двор — одно из старейших строений Мюнхена
Комплекс построек, ведущий свою историю с конца XII века, — одно из лучших мест в городе, где можно почувствовать дух времени. Несмотря на то, что большая часть зданий не раз перестраивалась и воссоздавалась заново, здесь можно уловить старинное обаяние мюнхенской истории. Возле замка Виттельсбахов я расскажу о древнем феодальном роде, правившем Баварией более семи веков, об императоре Людвиге IV и периоде, когда город стал центром Римской Империи. А также позабавлю легендой об «обезьяньем эркере».

Национальный театр, Одеонплатц и символ города
Из Старого Двора вы направитесь к оперному театру, где узнаете историю, связанную с этим зданием. Мы поговорим и о двух выдающихся Рихардах — крупнейшем реформаторе оперы Вагнере и экспрессионисте Штраусе, представивших здесь несколько знаковых произведений. На площади Одеонсплатц речь пойдет об императорских амбициях Людвига I, архитектурных достопримечательностях разных эпох и о трагически известном «Пивном путче». А в завершение вы осмотрите символ Мюнхена и один из наиболее почитаемых соборов страны — Фрауенкирхе. Я обращу ваше внимание на необычное готическое оформление самой высокой постройки Старого города и расскажу мистическую легенду, связанную с особым расположением колонн и окон.

Организационные детали

  • Экскурсия обычно начинается на Мариенплатц, но при желании можно начать знакомство с центром Мюнхена и там, где вам будет удобнее
  • Если экскурсия запланирована на будний день, я бы порекомендовала взять с собой дополнительно евро по три на человека — возможно, вы захотите подняться на смотровую площадку
  • Дегустации не входят в стоимость экскурсии и оплачиваются отдельно
Главное в Мюнхене за 2 часа
Главное в Мюнхене за 2 часа
Главное в Мюнхене за 2 часа
Главное в Мюнхене за 2 часа
Главное в Мюнхене за 2 часа
Главное в Мюнхене за 2 часа
Главное в Мюнхене за 2 часа
Главное в Мюнхене за 2 часа
Главное в Мюнхене за 2 часа
Главное в Мюнхене за 2 часа
Главное в Мюнхене за 2 часа
Главное в Мюнхене за 2 часа
Главное в Мюнхене за 2 часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Марниенплатц.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Нелли
Нелли
Коренная петербурженка. С начала века живу в Баварии. Влюблена в путешествия. Уже несколько лет с удовольствием провожу индивидуальные экскурсии и сопровождаю путешественников в качестве переводчика. Кроме истории Баварии, увлекаюсь фотографией и поэзией хайкай, основная идея которой заметить необычное в обыденном. «Выращиваю» четверых детей.
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21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

2 марта 2020
Большое спасибо нашему экскурсоводу Нелли. Экскурсия прошла на одном дыхании. Узнали много интересного и познавательного для себя. Получили ответы на все вопросы. Рекомендуем.
12 января 2020
Замечательная экскурсия! Будет интересно и взрослым, и детям. Узнали много интересных историй, легенд, традиций. Нелли очень хорошо знает и чувствует город. Я уже была в Мюнхене, но после этой экскурсии открыла его для себя совершенно с новой стороны. Часы экскурсии пролетели незаметно, и теперь я точно знаю, что если соберусь в Баварию, то обращусь к Нелли за советом и попрошу быть гидом. Спасибо большое! Всем советую!
6 января 2020
Добрый день! Меня зовут Татьяна. 4 января мы с подругой были на экскурсии " Главное в Мюнхене за 2 часа". Получилось очень познавательное и интересное маленькое путешествие по центру города. Наш гид Нелли очень здорово рассказала об истории строительства самых значимых зданий и площадей центра Мюнхена! Мы получили большое удовольствие! Спасибо большое!
4 января 2020
Спасибо , Нелли за содержательную, познавательную экскурсию. Мы увидели Мюнхен с новой для нас стороны.
2 января 2020
Городские легенды и предания оставляют яркие и живые воспоминания о городе, достопримечательности в живых картинках сразу всплывают в памяти. Нелли очень интересно проводит экскурсию, во время которой гуляешь по улицам и площадям вместе с герцогами и королями, пивоварами, булочниками и ювелирами. Очень насыщенная и запоминающаяся прогулка. Нелли, спасибо
30 декабря 2019
Экскурсия понравилась. Нелли адаптировала ее под нашу группу. Развёрнуто отвечала на все вопросы. Помогла с выбором дальнейших маршрутов и посоветовала что лучше посетить и какое графики работы, что было очень важно в Рождество! Спасибо большое за экскурсию!
15 декабря 2019
У нашей небольшой группы была экскурсия по историческому центру Мюнхена. Нелли - тактичный и приятный в общении экскурсовод, два часа в путешествии с ней пролетели быстро и интересно. Мы не в первый раз в Мюнхене, но для нас на этой экскурсии произошли новые открытия в этом городе Рассказывая историю и легенды Мюнхена, Нелли нас провела по своим любимым "потаённым" местам, которые сами мы вряд ли бы обнаружили. Очень понравился рассказ и посещение известного пивного бара "НВ", помимо исторических фактов и баек об этом месте, гид предложила заглянуть в самые неожиданные уголки пивного бара, без нее вряд ли мы смогли так много интересного увидеть и узнать.
Рождественские ярмарки создают прекрасное праздничное настроение, ароматы корицы, глювайна обволакивают и согревают. По наводке Нелли мы увидели самый большой котел, где варится глювайн, ну и, конечно, сняли пробу. Спасибо за интересную экскурсию.
2 декабря 2019
Замечательный экскурсовод, остались только положительные эмоции. Очень интересный рассказ про Мюнхен, после экскурсии сразу же влюбляешься в город. Нелли ответила на все наши вопросы, сообщила много полезной информации, не дала заблудиться. От души рекомендуем всем, кто планирует познакомиться с городом. Обязательно воспользуемся услугами Нелли, если приедем в Мюнхен еще раз.
8 ноября 2019
Гид очень доброжелателен, рассказывает интересно. Во время экскурсии узнала много интересных фактов об истории Мюнхена. Большое спасибо!
6 ноября 2019
Спасибо большое Нелли за проведенную экскурсию и рекомендации по местам посещения в Мюнхене и его окрестностях! Отличная экскурсия для знакомства с городом. Идеальна для первого дня в городе!
Ещё 11 отзывов

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