21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Добро пожаловать в столицу Баварии! На экскурсии я постараюсь вывести вас за пределы привычных ассоциаций пиво-колбаски-BMW, рассказав о богатейшей истории города, свадьбе, которую отмечают уже более двухсот лет, рождественских ярмарках,

монахе и львах, изображённых по всему Мюнхену, а ещё о том, что здесь пытаются украсть в конце апреля. Будут легенды о придворной обезьяне и сделке с дьяволом, любопытные факты о традициях всемирно известной пивной Хофбройхаус, яркие события из жизни феодального рода Виттельсбахов, правивших Баварией более семи столетий. Кроме того, мы побываем на богатом продуктовом рынке Германии и я покажу точки, где, по местным поверьям, исполняются желания!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Сердце города — Мариенплатц

Прогулка начнётся в самой оживлённой части города — на центральной площади Мариенплатц. Вы осмотрите величественное здание Новой ратуши, встретите уличных артистов, узнаете об истоках баварской столицы и любопытных фактах, среди которых, например, нетривиальное назначение фонтана. А возле Колонны Марии поговорим о символике детских фигурок и главных бедах Средних веков.

Главная ярмарка Баварии

Затем вы переместитесь на один из самых богатых продуктовых рынков Германии — Виктуалиенмаркт. Я расскажу вам о пивных садах и связанных с ними неожиданных традициях.

Исторический пивной ресторан

Далее в программе — всемирно известная пивная Хофбройхаус, которая открылась в ещё в конце 16 века! Вы узнаете о возникновении придворной пивоварни и о тёмном периоде, когда в её залах было объявлено о создании Нацистской партии. А также получите интересные сведения о посетителях, его ангеле и пивных кружках.

Старый Двор — одно из старейших мест Мюнхена

Комплекс построек, ведущий свою историю с конца 12 века, — один из лучших в городе, где можно почувствовать дух времени. Несмотря на то, что большая часть зданий не раз перестраивалась и воссоздавалась заново, здесь можно уловить старинное обаяние мюнхенской истории. Возле замка Виттельсбахов я расскажу о древнем феодальном роде, правившем Баварией более семи веков, об императоре Людвиге IV и периоде, когда город стал центром Римской Империи. А также позабавлю легендой об «обезьяньем эркере».

Национальный театр, Одеонплатц и символ города

Из Старого Двора вы направитесь к оперному театру, где узнаете историю, связанную с этим зданием. На площади Одеонсплатц речь пойдёт об амбициях Людвига I, архитектурных достопримечательностях разных эпох и о трагически известном «Пивном путче». А в завершение вы осмотрите символ Мюнхена и один из наиболее почитаемых соборов страны — Фрауенкирхе. Я обращу ваше внимание на необычное готическое оформление самой высокой постройки Старого города и расскажу мистическую легенду, связанную с особым расположением колонн и окон.

Организационные детали