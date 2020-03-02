21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Что вас ожидает

Сердце города — Мариенплатц

Прогулка начнется в самой оживленной части города — на центральной площади Мариенплатц. Вы осмотрите величественное здание Новой ратуши, встретите уличных артистов, узнаете об истоках баварской столицы и любопытных фактах, среди которых, например, нетривиальное назначение фонтана. А возле Колонны Марии поговорим о символике детских фигурок и главных бедах Средних веков.

Главная ярмарка Баварии

Затем вы переместитесь на один из самых богатых продуктовых рынков Европы — Виктуалиенмаркт, где погрузитесь в мир гастрономических даров немецких земель. Я расскажу вам о пивных садах и связанных с ними неожиданных традициях, баварских закусках и всевозможных деликатесах.

Исторический пивной ресторан

Далее в программе — всемирно известная пивная Хофбройхаус, которая открылась в еще в конце XVI века! Вы узнаете о возникновении придворной пивоварни и о темном периоде, когда в ее залах было объявлено о создании Нацистской партии. А также получите интересные сведения о гимне ресторана, его ангеле, посетителях и пивных кружках.

Старый Двор — одно из старейших строений Мюнхена

Комплекс построек, ведущий свою историю с конца XII века, — одно из лучших мест в городе, где можно почувствовать дух времени. Несмотря на то, что большая часть зданий не раз перестраивалась и воссоздавалась заново, здесь можно уловить старинное обаяние мюнхенской истории. Возле замка Виттельсбахов я расскажу о древнем феодальном роде, правившем Баварией более семи веков, об императоре Людвиге IV и периоде, когда город стал центром Римской Империи. А также позабавлю легендой об «обезьяньем эркере».

Национальный театр, Одеонплатц и символ города

Из Старого Двора вы направитесь к оперному театру, где узнаете историю, связанную с этим зданием. Мы поговорим и о двух выдающихся Рихардах — крупнейшем реформаторе оперы Вагнере и экспрессионисте Штраусе, представивших здесь несколько знаковых произведений. На площади Одеонсплатц речь пойдет об императорских амбициях Людвига I, архитектурных достопримечательностях разных эпох и о трагически известном «Пивном путче». А в завершение вы осмотрите символ Мюнхена и один из наиболее почитаемых соборов страны — Фрауенкирхе. Я обращу ваше внимание на необычное готическое оформление самой высокой постройки Старого города и расскажу мистическую легенду, связанную с особым расположением колонн и окон.