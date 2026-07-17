21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Осталось ощущение лёгкости, праздника и гостеприимства
Добро пожаловать в столицу Баварии! На экскурсии я постараюсь вывести вас за пределы привычных ассоциаций пиво-колбаски-BMW, рассказав о богатейшей истории города, свадьбе, которую отмечают уже более двухсот лет, рождественских ярмарках, читать дальшеуменьшить
монахе и львах, изображённых по всему Мюнхену, а ещё о том, что здесь пытаются украсть в конце апреля.
Будут легенды о придворной обезьяне и сделке с дьяволом, любопытные факты о традициях всемирно известной пивной Хофбройхаус, яркие события из жизни феодального рода Виттельсбахов, правивших Баварией более семи столетий.
Кроме того, мы побываем на богатом продуктовом рынке Германии и я покажу точки, где, по местным поверьям, исполняются желания!
Прогулка начнётся в самой оживлённой части города — на центральной площади Мариенплатц. Вы осмотрите величественное здание Новой ратуши, встретите уличных артистов, узнаете об истоках баварской столицы и любопытных фактах, среди которых, например, нетривиальное назначение фонтана. А возле Колонны Марии поговорим о символике детских фигурок и главных бедах Средних веков.
Главная ярмарка Баварии
Затем вы переместитесь на один из самых богатых продуктовых рынков Германии — Виктуалиенмаркт. Я расскажу вам о пивных садах и связанных с ними неожиданных традициях.
Исторический пивной ресторан
Далее в программе — всемирно известная пивная Хофбройхаус, которая открылась в ещё в конце 16 века! Вы узнаете о возникновении придворной пивоварни и о тёмном периоде, когда в её залах было объявлено о создании Нацистской партии. А также получите интересные сведения о посетителях, его ангеле и пивных кружках.
Старый Двор — одно из старейших мест Мюнхена
Комплекс построек, ведущий свою историю с конца 12 века, — один из лучших в городе, где можно почувствовать дух времени. Несмотря на то, что большая часть зданий не раз перестраивалась и воссоздавалась заново, здесь можно уловить старинное обаяние мюнхенской истории. Возле замка Виттельсбахов я расскажу о древнем феодальном роде, правившем Баварией более семи веков, об императоре Людвиге IV и периоде, когда город стал центром Римской Империи. А также позабавлю легендой об «обезьяньем эркере».
Национальный театр, Одеонплатц и символ города
Из Старого Двора вы направитесь к оперному театру, где узнаете историю, связанную с этим зданием. На площади Одеонсплатц речь пойдёт об амбициях Людвига I, архитектурных достопримечательностях разных эпох и о трагически известном «Пивном путче». А в завершение вы осмотрите символ Мюнхена и один из наиболее почитаемых соборов страны — Фрауенкирхе. Я обращу ваше внимание на необычное готическое оформление самой высокой постройки Старого города и расскажу мистическую легенду, связанную с особым расположением колонн и окон.
Экскурсия обычно начинается на Мариенплатц, но при желании можно начать знакомство с центром Мюнхена и там, где вам будет удобнее
Если экскурсия запланирована на будний день, я бы порекомендовала взять с собой дополнительно по €8 на чел. — возможно, вы захотите подняться на смотровую площадку
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Марниенплатц
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нелли — ваш гид в Мюнхене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 662 туристов
Я коренная петербурженка. С начала века живу в Баварии. Влюблена в путешествия.
С удовольствием провожу индивидуальные экскурсии, иногда сопровождаю путешественников в качестве переводчика.
Кроме истории Баварии увлекаюсь фотографией и поэзией хайкай, основная идея которой — заметить необычное в обыденном.
У меня четверо уже взрослых детей.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 96 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
93
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–
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1
–
Imants
Огромное спасибо Нелли за потрясающую экскурсию по Мюнхену и невероятно теплый прием! Вся прогулка прошла на одном дыхании в очень легкой, дружественной и непринужденной атмосфере. Мы остались в полном восторге от интереснейших рассказов и профессионализма гида, поэтому искренне рекомендуем ее всем путешественникам!
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Красавина
Мы с мужем в восторге от экскурсии с Нелли! приехали в Мюнхен на концерт и не ожидали от города чего-то большого. Но благодаря экскурсии мы влюбились в этот город! Город с большой историей,своими традициями и очень приятной атмосферой! Если хотите оставить приятные впечатления от путешествия,рекомендую экскурсию с Нелли! она профессионал и фанат своего дела ❤️
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А
Анна
Нелли — прекрасный гид и очень приятный собеседник! Благодаря ее профессионализму и увлекательной подаче материала прогулка получилась не только познавательной, но и очень интересной. Нелли умеет создавать дружелюбную атмосферу, отвечает читать дальшеуменьшить
на все вопросы и показывает город так, что влюбляешься в него с первых минут. Особенно понравилось внимание к деталям, интересные исторические факты и полезные рекомендации о том, что еще стоит посетить в Мюнхене. Искренне рекомендую Нелли всем, кто хочет не просто увидеть центр Мюнхена, а провести время в приятной компании, наслаждаясь интересной прогулкой с увлекательным погружением в историю города. Нелли прекрасно сочетает исторические факты, живые рассказы и легкую подачу материала, благодаря чему экскурсия проходит на одном дыхании и оставляет самые теплые впечатления.
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Т
Татьяна
С Нелли мы провели прекрасные два с половиной часа, любуясь замечательным городом и слушая интересные истории о тех, кто жил в этом городе, о тех личностях, которые важны для Мюнхена и Баварии. Нелли -прекрасный рассказчик, влюблённый в свой город и время экскурсии пролетело незаметно для нас. Спасибо большое за экскурсию
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Julia
Экскурсия по Мюнхену с Нелли оставила самые приятные впечатления!
Мы буквально в последний момент решили заехать в Мюнхен и связались с Нелли. Несмотря на столь поздний запрос, она сразу ответила и читать дальшеуменьшить
уже через час встретила нас. Это было очень приятно и действительно выручило нас.
Нелли — очень доброжелательный, отзывчивый и невероятно знающий гид. Видно, что она искренне любит Мюнхен и его историю. Даже дождливая погода в начале экскурсии нисколько не повлияла на её настроение и желание показать нам город с лучшей стороны.
Экскурсия была очень интересной, насыщенной и познавательной. Мы увидели главные достопримечательности, узнали множество интересных исторических фактов и получили прекрасное представление о городе. Благодаря Нелли время пролетело незаметно, и мы с удовольствием продолжили наше путешествие по Германии.
Искренне рекомендуем Нелли всем, кто хочет познакомиться с Мюнхеном в компании профессионального, увлечённого и очень приятного человека!
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A
Alina
Отличная экскурсия по самому центру города! Очень рекомендую её для первого знакомства с Мюнхеном. Формат прекрасно подходит для мини-групп с детьми: рассказ легкий, не перегруженный датами и именами, но наполненный увлекательными читать дальшеуменьшить
фактами и дополнительными материалами(фото, репродукции) об истории, архитектуре и исторических личностях. Нелли с удовольствием делилась деталями и отвечала на все наши вопросы. И она буквально научила нас «пользоваться» городом: мы приехали абсолютно не подготовленными - без чтения википедии и советов из интернета, но благодаря Нелли узнали, где вкусно поесть, где набрать питьевую воду, куда еще сходить и что посмотреть.
Большое спасибо, Нелли, за чудесное утро в Мюнхене!
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