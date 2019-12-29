1 отзыв оставили туристы

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Рождественская сказка в Мюнхене

Прогулка по праздничным ярмаркам города

5
1 отзыв
Татьяна
Татьяна – Гид из Мюнхена
Рождественские ярмарки в Мюнхене - одни из самых старинных и традиционных в Европе.

Вкусные пряники, глинтвейн, игрушки ручной работы и особая атмосфера веселья – все это усиливает впечатления от и без того прекрасной баварской столицы ⭐️.

На прогулке 👣 вы узнаете о традициях празднования Рождества, услышите городские легенды и откроете некоторые секреты приготовления особого пунша.
Задать вопросОбычно отвечает за 16 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €118 за экскурсию

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Рождественская сказка в Мюнхене
Рождественская сказка в Мюнхене

Что вас ожидает

Праздничный Мюнхен
Рождество – время сказок и волшебства. Рождественский Мюнхен по-особенному красив и интересен. Прогулка 👣 по старому городу погрузит вас в атмосферу праздника – вы услышите любопытные городкие легенды, узнаете, почему для баварцев Рождество – особенный праздник. Поговорим о традициях и истории 📖 возникновения праздника, о том, как проводят баварцы Сочельник и почему они так любят глинтвейн.

Главные рождественские места города
Вы увидите основные достопримечательности 🏛️ города, которые обретают сказочное очарование во время праздничных дней: главную площадь города Мариенплатц, ратушу, церковь ⛪ Фраункирхе, Старый Двор, Одеонсплатц, Театинерскирхе, Резиденцию, а самое главное – знаменитые рождественские ярмарки (мы успеем посетить одну или две). По пути я расскажу вам не только историю баварской столицы ⭐️, но и секреты приготовления глинтвейна и пунша, а также вы узнаете про особый вид пунша – Фойерцангболе, – который можно найти только во время Рождества.

Организационные детали

  • Прогулка рассчитана как минимум на 3 часа. Во время прогулки лучше надеть удобную обувь, теплую одежду и взять с собой хорошее настроение!
  • Все напитки и еда не включены в стоимость экскурсии 🧭.
  • Встречаемся на главной площади города Мариенплатц около фонтана ⛲ с рыбкой.
Рождественская сказка в Мюнхене
Рождественская сказка в Мюнхене
Рождественская сказка в Мюнхене
Рождественская сказка в Мюнхене
Рождественская сказка в Мюнхене
Рождественская сказка в Мюнхене
Рождественская сказка в Мюнхене
Рождественская сказка в Мюнхене
Рождественская сказка в Мюнхене
Рождественская сказка в Мюнхене

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Татьяна
Татьяна
По образованию я психолог и профессиональная работа с людьми и для людей — это важная составляющая моей жизни! После пяти лет работы в Москве мне посчастливилось встретить свою вторую половину, он оказался немецким гражданином. И вот я здесь. В течение года я выучила немецкий язык, погрузилась в изучение истории Баварии и Германии и теперь могу делиться этими знаниями с другими. В свободное время занимаюсь йогой, что позволяет мне поддерживать здоровый дух в здоровом теле. Иногда я люблю совершать рисковые поступки, наверное, поэтому мне очень нравится кататься на сноуборде по высоким снежным склонам гор. Также я очень люблю слушать музыку и танцевать — это заряжает меня на весь день. Я стараюсь много путешествовать.
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1 отзыв оставили туристы

29 декабря 2019
Отличная экскурсия, нам всем очень понравилась. Татьяна большая молодец, очень интересно рассказывала и ответила на все вопросы. Большое спасибо :)

Татьяна проводит ещё 1 экскурсию

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