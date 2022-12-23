1 отзыв оставили туристы

Почувствуйте волшебство Рождества в Мюнхене: уникальные ярмарки, теплый глинтвейн и захватывающие истории
Индивидуальная экскурсия «Рождественская сказка в Мюнхене» погрузит вас в удивительный мир баварских традиций и праздничного веселья. Почувствуйте дух Рождества, прогуливаясь по сказочно украшенным улицам Мюнхена.
Вас ждут увлекательные рассказы о праздничных обычаях, исторические анекдоты и легенды города, а также секреты приготовления знаменитого глинтвейна. Станьте частью рождественской сказки в самом сердце Баварии
🏰 Экскурсия по историческим достопримечательностям
📜 Узнаете городские легенды и традиции празднования Рождества
Что можно увидеть
Мариенплатц
Ратуша
Церковь Фраункирхе
Старый Двор
Одеонсплатц
Театинерскирхе
Резиденция
Описание экскурсии
Праздничный Мюнхен
Рождество – время сказок и волшебства. Рождественский Мюнхен по-особенному красив и интересен. Прогулка по старому городу погрузит вас в атмосферу праздника – вы услышите любопытные городкие легенды, узнаете, почему для баварцев Рождество – особенный праздник. Поговорим о традициях и истории возникновения праздника, о том, как проводят баварцы Сочельник и почему они так любят глинтвейн.
Главные рождественские места города
Вы увидите основные достопримечательности города, которые обретают сказочное очарование во время праздничных дней: главную площадь города Мариенплатц, ратушу, церковь Фраункирхе, Старый Двор, Одеонсплатц, Театинерскирхе, Резиденцию, а самое главное – знаменитые рождественские ярмарки (мы успеем посетить одну или две). По пути я расскажу вам не только историю баварской столицы, но и секреты приготовления глинтвейна и пунша, а также вы узнаете про особый вид пунша – Фойерцангболе, – который можно найти только во время Рождества.
Организационные детали
Прогулка рассчитана как минимум на 3 часа. Во время прогулки лучше надеть удобную обувь, теплую одежду и взять с собой хорошее настроение!
Все напитки и еда не включены в стоимость экскурсии.
Встречаемся на главной площади города Мариенплатц около фонтана с рыбкой.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Мюнхене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 4 часа
Провела экскурсии для 622 туристов
По образованию я психолог и профессиональная работа с людьми и для людей — это важная составляющая моей жизни! После пяти лет работы в Москве мне посчастливилось встретить свою вторую половину, читать дальшеуменьшить
он оказался немецким гражданином. И вот я здесь. В течение года я выучила немецкий язык, погрузилась в изучение истории Баварии и Германии и теперь могу делиться этими знаниями с другими. В свободное время занимаюсь йогой, что позволяет мне поддерживать здоровый дух в здоровом теле. Иногда я люблю совершать рисковые поступки, наверное, поэтому мне очень нравится кататься на сноуборде по высоким снежным склонам гор. Также я очень люблю слушать музыку и танцевать — это заряжает меня на весь день. Я стараюсь много путешествовать.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Л
Людмила
Татьяна -прекрасный гид, профессионально и интересно рассказала об истории Баварии и Мюнхена. Маршрут построен так, что примерно через 1,5 часа небольшой перерыв, чтобы отдохнуть, что-нибудь выпить и согреться. Учитывает все пожелания, показывает не только известные туристические места, но и излюбленные рождественские ярмарки, куда любят ходить мюнхенцы. Экскурсия познавательная и запоминающаяся.
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Е
Екатерина
Наша поездка в Мюнхен была запланирована как семейные выходные с детьми и подарок всем нам на Рождество. Поэтому тщательно подходили к планированию и выбору маршрутов и мероприятий. Читала отзывы о читать дальшеуменьшить
Татьяне и могу твердо сказать что ДА, мы однозначно рекомендуем Татьяну как высококлассного специалиста. Очень интересный и увлекательный рассказ, интересно было всем и родителям и детям! Мы задавали миллион вопросов🙈, и Татьяна на все отвечала очень интересно и с огромным терпением☺️!!! 3 часа пешей прогулки пролетели незаметно. Классный специалист, который любит и знает свое дело!!! Для себя решили, в следующее посещение нами этого замечательного города мы обязательно попросим Татьяну рассказать и показать нам ещё что-нибудь интересное в этих краях!
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Олеся
Отличная экскурсия, нам всем очень понравилась. Татьяна большая молодец, очень интересно рассказывала и ответила на все вопросы. Большое спасибо:)
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Л
Лилия
Приятная девушка Татьяна, знает хорошо город. Интересно рассказывает о городе, с легендами и историческими событиями.
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Олег
Татьяна - прекрасный, позитивный человек и грамотный экскурсовод. Очень рекомендуем и для взрослых и для детей.
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