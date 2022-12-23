1 отзыв оставили туристы

Индивидуальная экскурсия «Рождественская сказка в Мюнхене» погрузит вас в удивительный мир баварских традиций и праздничного веселья. Почувствуйте дух Рождества, прогуливаясь по сказочно украшенным улицам Мюнхена. Вас ждут увлекательные рассказы о праздничных обычаях, исторические анекдоты и легенды города, а также секреты приготовления знаменитого глинтвейна. Станьте частью рождественской сказки в самом сердце Баварии

Описание экскурсии

Праздничный Мюнхен

Рождество – время сказок и волшебства. Рождественский Мюнхен по-особенному красив и интересен. Прогулка по старому городу погрузит вас в атмосферу праздника – вы услышите любопытные городкие легенды, узнаете, почему для баварцев Рождество – особенный праздник. Поговорим о традициях и истории возникновения праздника, о том, как проводят баварцы Сочельник и почему они так любят глинтвейн.

Главные рождественские места города

Вы увидите основные достопримечательности города, которые обретают сказочное очарование во время праздничных дней: главную площадь города Мариенплатц, ратушу, церковь Фраункирхе, Старый Двор, Одеонсплатц, Театинерскирхе, Резиденцию, а самое главное – знаменитые рождественские ярмарки (мы успеем посетить одну или две). По пути я расскажу вам не только историю баварской столицы, но и секреты приготовления глинтвейна и пунша, а также вы узнаете про особый вид пунша – Фойерцангболе, – который можно найти только во время Рождества.

Организационные детали