Алла С. проводит ещё 4 экскурсии

Обычно туристы, посещающие Нюрнберг, осматривают только средневековый центр Нюрнберга. Но в Нюрнберге сохранились монументальные строения, возведенные во времена национал-социализма (период 1933—1939 гг. ) — это «Территория партийных съездов» нацистов (16 кв. км. ).

Эти годы можно считать самыми мрачными в истории 📖 города. Расовые законы, провозглашенные Герингом на партийном съезде в Нюрнберге в 1935 г., окрасили город 🏙️ в коричневый цвет. Кинорежиссер Лени Рифеншталь сняла здесь известный пропагандистский фильм 🎥 «Триумф воли», а Альберт Шпеер — личный архитектор Гитлера, руководил строительством всего архитектурного комплекса «Территории». На поле Цеппелина или Цепеллиненфельд проходили военные парады, в которых участвовало до 100 тыс. военных. Прообразом главных трибун послужил античный Пергамский алтарь. Мы посетим здание Конгресса, внешне подобное римскому Колизею, но размерамии превосходящее оригинал в полтора раза и способное вмещать 50 тыс. человек. Сейчас там находится антифашистский Документальный центр. Центральной осью этого архитектурного комплекса является 2, 5 километровая «Великая дорога"или Гроссештрассе, построенная для парадов. Рядом заложен стадион 🏟️, конечно же самый большой в мире, где по мысли Гитлера, в будущем всегда должны были проходить Олимпийские игры. Во время экскурсии 🧭 по территории «Партийных съездов» в Нюрнберге мы осмотрим парк 🌳 Луитпольд, где происходили заключительные парады коричневых отрядов, после их марша через весь город. Мы посетим и бывший вокзал Мэрцфельд. С этого вокзала отправили в концлагеря более двух тысяч евреев, на этот же вокзал прибывали составы с военнопленными. Сейчас здесь царит запустение, сохранились части станционных построек, лестница и некоторые из восьми перронов. Как вы помните, закончилась вся история Нюрнбергским процессом, проходившим в стенах Дворца правосудия. Теперь там открыт мемориал. А в знаменитом зале 600 по-прежнему проходят судебные заседания, но уже по обычным уголовным делам. Кроме того, в городе осталось несколько многоэтажных надземных бункеров, которые, при желании, вы тоже можете посмотреть.

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