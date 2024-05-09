1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Ежедневная прогулка по Нюрнбергу
Узнать и полюбить город за 2 часа
Начало: Недалеко от центрального вокзала
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
€25 за человека
Индивидуальная
2 часа 9 минут
Обзорная экскурсия по историческому центру Нюрнберга - всё самое интересное
Начало: По договорённости
«На обзорной экскурсии по Нюрнбергу вы увидите основные достопримечательности города: одну из первых лютеранских церквей Германии, крепость с панорамным видом на город, рыночную площадь, где ежегодно проходят рождественские ярмарки»
Расписание: пятница, суббота - время по договоренности заранее.
21 июня в 09:00
28 июня в 09:00
€110 за всё до 15 чел.
Групповая
2 часа
Ежедневная пешеходная экскурсия по Нюрнбергу
«Во время экскурсии вы поймете душу и сердце Нюрнберга, познакомитесь с историческим городом, откроете множество интересных нетуристических мест, узнаете то, чего нет в путеводителях»
Расписание: Ежедневно в 15:15
€25 за человека
Индивидуальная
2 часа
Нюрнберг - инструкция по применению
Начало: По договоренности
«Пешеходная экскурсия на русском языке по Нюрнбергу-отличный вариант знакомства с городом»
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нюрнберг: о главном с отворотами
Прикоснуться к истории и культуре самобытного немецкого города и увидеть дом, в котором жил Дюрер
Начало: Недалеко от Нюрнбергского замка
«Вы пройдёте по улицам и площадям города, услышите о великих людях, которые жили здесь, и увидите основные достопримечательности:»
13 июня в 09:00
17 июня в 09:00
€170 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения9 мая 2024Групповая экскурсия неожиданно получилась индивидуальной для нас с мужем. Мы более подробно познакомились с Нюрнбергом Наш гид Вероника провела нас по всем знаковым местам и рассказала много интересного, за что ей большое спасибо!
- ННадежда1 апреля 2024Всё было супер! Вероника очень интересно рассказывает о городе, прогулка прошла на одном дыхании
- ССветлана1 апреля 2024День с Вероникой прошел отлично! Гид был готов к экскурсии. В общении добрый и порядочный человек. Спасибо, Вероника!
- AAlexander22 октября 2023Такая двухчасовая экскурсия - самое то, чтоб вкратце узнать город, если приехал буквально на день. Тем более гид подсказала, что обязательно стоит посетить, и где можно поесть.
- SStanislav18 октября 2022Очень понравилась данная экскурсия
- ЮЮлия23 декабря 2019Очень замечательные экскурсии у ТЕЗ тура. Огромная масса хорошего настроения, впечатлений. Экскурсия была организована очень профессионально и грамотно. Мы прогулялись по улочкам старого города, узнали очень много исторических фактов. Спасибо, огромное
Ответы на вопросы от путешественников по Нюрнбергу в категории «Обзорные»
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