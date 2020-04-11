Коронавирус на Нормандских островах на сегодня – онлайн статистика зараженных
Последние данные о коронавирусе на Нормандских островах
- Заразилось 407+9
- Умерло 9
- Выздоровело 48+8
- Осталось зараженных 350+1
- Протестировано 3320+2163
- Летальность 2.21%около 22 чел. на 1000 заболевших
Онлайн Карта распространения коронавируса на Нормандских островах в реальном времени
На Нормандских островах находится 0.02% (407 человек) от всех протестированных заболевших в мире, Из них 9 умерло, 48 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 350 человек
По данным 12 апреля 2020 года, всего в мире заразились 1 780 657 человека, выздоровело 404 448, умерло 108 837, болеющих 1 267 372
Подтвержденные случаи заражения коронавирусом на Нормандских островах
В некоторых городах введён карантин, из дома можно выйти только по веской причине, иначе может быть наложен штраф. Зараженных перевозят в специальные больницы, где за больными наблюдают врачи и при необходимости в самых тяжелых случаях, подключают их к аппаратам ИВЛ — искусственная вентиляция легких. В самых легких случаях некоторым разрешено находится дома на самоизоляции
Сейчас весь мир учится объединятся и помогать друг другу. Ученые разрабатывают вакцину и лекарства.
На данный момент смертность во всём мире составляет 6.11%. При этом большая часть это пожелые люди и больные люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Ежедневная статистика по зараженным, умершим и выздоровившим на Нормандских островах
Многие страны закрыли свои границы, авиаперелеты, только в Европе, за последние дни снизились на 75%, глобальная экономика терпит огромные убытки, сфера туризма практически сошла до 0. Земля за это время немного экологически очистилась, некоторые самые загрязненные города за долгое время стали видны из космоса, воздух стал чище, реки и моря так же очищаются во время меньшего использования заводов и транспорта из-за панденмии, даже в Венеции каналы стали прозрачными, экостистема восстанваливется. Может после победы над вирусом, мы немного задумаемся...
Статистика в таблице по зараженным на территории Нормандских островов по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее.
|Дата
|Заразилось
|Умерло
|Летальность
|Выздоровело
|Осталось зараженных
|Проведено тестов
|12 апр 2020
|407
|9
|—
|48
|—350
|3320
|11 апр 2020
|407+9
|9
|—
|48+8
|▲350+1
|3320+2163
|10 апр 2020
|398+37
|9+1
|0.29%
|40
|▲349+36
|1157
|9 апр 2020
|361+10
|8
|—
|40+2
|▲313+8
|1157
|8 апр 2020
|351+16
|8+1
|0.33%
|38+4
|▲305+11
|1157
|7 апр 2020
|335+12
|7
|—
|34+7
|▲294+5
|1157
|6 апр 2020
|323+14
|7+1
|0.35%
|27
|▲289+13
|1157
|5 апр 2020
|309+47
|6+1
|0.36%
|27+14
|▲276+32
|—
|4 апр 2020
|262+30
|5+1
|0.41%
|13
|▲244+29
|—
|3 апр 2020
|232+39
|4+1
|0.47%
|13
|▲215+38
|—
|2 апр 2020
|193+21
|3
|—
|0
|▲190+21
|—
|1 апр 2020
|172+31
|3
|—
|0
|▲169+31
|—
|31 мар 2020
|141
|3+1
|0.72%
|0
|▼138-1
|—
|30 мар 2020
|141+33
|2
|—
|0
|▲139+33
|—
|29 мар 2020
|108+11
|2+1
|0.94%
|0
|▲106+10
|—
* "0" или "—", могут означать, что данных нет
Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса на Нормандских островах по дням
Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ
- Мыть и обрабатывать руки;
- Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;
- Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;
- Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;
- Держаться на дистанции от других людей, не менее метра, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию побольше;
- Не пользоваться общественных транспортом;
- Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;
- Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.
- Подбробнее почитайте на сайте ВОЗ
Нормандские острова и 5 стран в сравнении на 12 апреля 2020
Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф
Статистика заражений в 210 странах и регионах мира
В таблице показаны изменения и данные на 12 апреля 2020 в сравнении с предыдущим днём
|№
|Страна
|Заразилось
|Умерло
|Летальность
|Выздоровело
|Осталось зараженных
|Проведено тестов
|Обновлено
|–
|Мир
|1 780 775+1032
|108 838+59
|6.11%
|404 494+1835
|▼1 267 443-862
|13 905 339+48642
|12.04.2020 08:46
|1
|США
|533 088+209
|20 580+3
|3.86%
|30 502+49
|▲482 006+157
|2 693 758+23084
|12.04.2020 08:15
|2
|Испания
|163 027
|16 606
|10.19%
|59 109
|—87 312
|355 000
|12.04.2020 04:31
|3
|Италия
|152 271
|19 468
|12.79%
|32 534
|—100 269
|963 473
|12.04.2020 04:31
|4
|Франция
|129 654
|13 832
|10.67%
|26 391
|—89 431
|333 807
|12.04.2020 04:31
|5
|Германия
|125 452
|2871
|2.29%
|57 400
|—65 181
|1 317 887
|12.04.2020 04:31
|6
|Китай
|82 052+99
|3339
|4.07%
|77 575+50
|▲1138+49
|—
|12.04.2020 04:31
|7
|Великобритания
|78 991
|9875
|12.5%
|344
|—68 772
|334 974
|12.04.2020 04:31
|8
|Иран
|70 029
|4357
|6.22%
|41 947
|—23 725
|251 703
|12.04.2020 04:31
|9
|Турция
|52 167
|1101
|2.11%
|2965
|—48 101
|340 380
|12.04.2020 04:31
|10
|Бельгия
|28 018
|3346
|11.94%
|5986
|—18 686
|102 151
|12.04.2020 04:31
|11
|Швейцария
|25 107
|1036
|4.13%
|12 100
|—11 971
|190 000
|12.04.2020 04:31
|12
|Нидерланды
|24 413
|2643
|10.83%
|250
|—21 520
|101 534
|12.04.2020 04:31
|13
|Канада
|23 318
|653
|2.8%
|6428
|—16 237
|401 552
|12.04.2020 04:31
|14
|Бразилия
|20 964+2
|1141+1
|5.44%
|173
|▲19 650+1
|62 985
|12.04.2020 08:00
|15
|Португалия
|15 987
|470
|2.94%
|266
|—15 251
|162 798
|12.04.2020 04:31
|16
|Австрия
|13 806
|337
|2.44%
|6604
|—6865
|140 975
|12.04.2020 04:31
|17
|Россия
|13 584
|106
|0.78%
|1045
|—12 433
|1 184 442
|12.04.2020 04:31
|18
|Израиль
|10 743
|101
|0.94%
|1341
|—9301
|117 339
|12.04.2020 04:31
|19
|Южная Корея
|10 512+32
|214+3
|2.04%
|7368+125
|▼2930-96
|514 621+4142
|12.04.2020 04:31
|20
|Швеция
|10 151
|887
|8.74%
|381
|—8883
|54 700
|12.04.2020 04:31
|21
|Ирландия
|8928
|320
|3.58%
|25
|—8583
|53 000
|12.04.2020 04:31
|22
|Индия
|8504+58
|289+1
|3.4%
|972+3
|▲7243+54
|189 111
|12.04.2020 08:46
|23
|Эквадор
|7257
|315
|4.34%
|411
|—6531
|21 568
|12.04.2020 04:31
|24
|Чили
|6927
|73
|1.05%
|1864
|—4990
|76 374
|12.04.2020 04:31
|25
|Перу
|6848
|181
|2.64%
|1739
|—4928
|67 712
|12.04.2020 04:31
|26
|Япония
|6748
|108
|1.6%
|762
|—5878
|68 771
|12.04.2020 04:31
|27
|Норвегия
|6409
|119
|1.86%
|32
|—6258
|124 279
|12.04.2020 04:31
|28
|Польша
|6356
|208
|3.27%
|375
|—5773
|129 560
|12.04.2020 04:31
|29
|Австралия
|6303
|59+3
|0.94%
|3265
|▼2979-3
|351 380
|12.04.2020 08:00
|30
|Дания
|5996
|260
|4.34%
|1955
|—3781
|67 771
|12.04.2020 04:31
|31
|Румыния
|5990
|291
|4.86%
|758
|—4941
|59 272
|12.04.2020 04:31
|32
|Чехия
|5902
|129
|2.19%
|411
|—5362
|120 285
|12.04.2020 04:31
|33
|Пакистан
|5038+27
|86
|1.71%
|1026+264
|▼3926-237
|61 801+3965
|12.04.2020 08:00
|34
|Малайзия
|4530
|73
|1.61%
|1995
|—2462
|71 897
|12.04.2020 04:31
|35
|Филиппины
|4428
|247
|5.58%
|157
|—4024
|24 500
|12.04.2020 04:31
|36
|Мексика
|4219+375
|273+40
|6.47%
|1772+1139
|▼2174-804
|35 479+3987
|12.04.2020 04:31
|37
|Саудовская Аравия
|4033
|52
|1.29%
|720
|—3261
|115 585
|12.04.2020 04:31
|38
|Индонезия
|3842
|327
|8.51%
|286
|—3229
|19 452
|12.04.2020 04:31
|39
|ОАЭ
|3736
|20
|0.54%
|588
|—3128
|648 195
|12.04.2020 04:31
|40
|Сербия
|3380
|74
|2.19%
|118
|—3188
|16 399
|12.04.2020 04:31
|41
|Люксембург
|3270
|62
|1.9%
|500
|—2708
|28 965
|12.04.2020 04:31
|42
|Панама
|3234
|79
|2.44%
|23
|—3132
|14 588
|12.04.2020 04:31
|43
|Финляндия
|2905
|49
|1.69%
|300
|—2556
|44 354
|12.04.2020 04:31
|44
|Доминикана
|2759
|135
|4.89%
|108
|—2516
|8469
|12.04.2020 04:31
|45
|Катар
|2728
|6
|0.22%
|247
|—2475
|47 751
|12.04.2020 04:31
|46
|Колумбия
|2709
|100
|3.69%
|214
|—2395
|40 603
|12.04.2020 04:31
|47
|Таиланд
|2551+33
|38+3
|1.49%
|1218+83
|▼1295-53
|71 860
|12.04.2020 08:00
|48
|Украина
|2511
|73
|2.91%
|79
|—2359
|26 577
|12.04.2020 04:31
|49
|Сингапур
|2299
|8
|0.35%
|528
|—1763
|72 680
|12.04.2020 04:31
|50
|Беларусь
|2226
|23
|1.03%
|172
|—2031
|53 000
|12.04.2020 04:31
|51
|Аргентина
|2142
|89
|4.15%
|440
|—1613
|18 027
|12.04.2020 04:31
|52
|Греция
|2081
|93
|4.47%
|269
|—1719
|37 344
|12.04.2020 04:31
|53
|ЮАР
|2028
|25
|1.23%
|410
|—1593
|75 053
|12.04.2020 04:31
|54
|Египет
|1939
|146
|7.53%
|426
|—1367
|25 000
|12.04.2020 04:31
|55
|Алжир
|1825
|275
|15.07%
|460
|—1090
|3359
|12.04.2020 04:31
|56
|Исландия
|1689
|8
|0.47%
|841
|—840
|34 635
|12.04.2020 04:31
|57
|Молдавия
|1560
|30
|1.92%
|75
|—1455
|6271
|12.04.2020 04:31
|58
|Марокко
|1545
|111
|7.18%
|146
|—1288
|7734
|12.04.2020 04:31
|59
|Хорватия
|1534
|21
|1.37%
|323
|—1190
|15 691
|12.04.2020 04:31
|60
|Новая Зеландия
|1330+18
|4
|0.3%
|471+49
|▼855-31
|61 167+2421
|12.04.2020 04:31
|61
|Ирак
|1318
|72
|5.46%
|601
|—645
|33 889
|12.04.2020 04:31
|62
|Венгрия
|1310
|85
|6.49%
|115
|—1110
|31 961
|12.04.2020 04:31
|63
|Эстония
|1304
|24
|1.84%
|93
|—1187
|29 456
|12.04.2020 04:31
|64
|Словения
|1188
|50
|4.21%
|148
|—990
|34 279
|12.04.2020 04:31
|65
|Кувейт
|1154
|1
|0.09%
|133
|—1020
|—
|12.04.2020 04:31
|66
|Азербайджан
|1058
|11
|1.04%
|200
|—847
|61 342
|12.04.2020 04:31
|67
|Литва
|1053+27
|23
|2.18%
|97+43
|▼933-16
|38 472
|12.04.2020 08:46
|68
|Бахрейн
|1040
|6
|0.58%
|555
|—479
|60 425
|12.04.2020 04:31
|69
|Гонконг
|1001
|4
|0.4%
|336
|—661
|96 709
|12.04.2020 04:31
|70
|Армения
|967
|13
|1.34%
|173
|—781
|6484
|12.04.2020 04:31
|71
|Босния и Герцеговина
|946
|37
|3.91%
|139
|—770
|6911
|12.04.2020 04:31
|72
|Казахстан
|880+15
|10
|1.14%
|81
|▲789+15
|69 304+7349
|12.04.2020 08:15
|73
|Камерун
|820
|12
|1.46%
|98
|—710
|—
|12.04.2020 04:31
|74
|Узбекистан
|796+29
|4
|0.5%
|42
|▲750+29
|70 000
|12.04.2020 08:46
|75
|Македония
|760
|34
|4.47%
|41
|—685
|7653
|12.04.2020 04:31
|76
|Словакия
|728
|2
|0.27%
|23
|—703
|25 846
|12.04.2020 04:31
|77
|Тунис
|685
|28
|4.09%
|43
|—614
|10 676
|12.04.2020 04:31
|78
|Болгария
|669+8
|28
|4.19%
|68+6
|▲573+2
|18 502
|12.04.2020 08:15
|79
|Латвия
|630
|3
|0.48%
|16
|—611
|27 796
|12.04.2020 04:31
|80
|Куба
|620
|16
|2.58%
|77
|—527
|13 162
|12.04.2020 04:31
|81
|Ливан
|619
|20
|3.23%
|77
|—522
|14 055
|12.04.2020 04:31
|82
|Кипр
|616
|10
|1.62%
|61
|—545
|17 119
|12.04.2020 04:31
|83
|Андорра
|601
|26
|4.33%
|71
|—504
|1673
|12.04.2020 04:31
|84
|Коста-Рика
|577
|3
|0.52%
|49
|—525
|6608
|12.04.2020 04:31
|85
|Афганистан
|555
|18
|3.24%
|32
|—505
|—
|12.04.2020 04:31
|86
|Оман
|546
|3
|0.55%
|109
|—434
|—
|12.04.2020 04:31
|87
|Кот д'Ивуар
|533
|4
|0.75%
|58
|—471
|—
|12.04.2020 04:31
|88
|Уругвай
|501+7
|7
|1.4%
|224+10
|▼270-3
|8114+618
|12.04.2020 08:00
|89
|Нигер
|491
|11
|2.24%
|41
|—439
|4298
|12.04.2020 04:31
|90
|Буркина Фасо
|484
|27
|5.58%
|155
|—302
|—
|12.04.2020 04:31
|91
|Бангладеш
|482
|30
|6.22%
|36
|—416
|8313
|12.04.2020 04:31
|92
|Албания
|433
|23
|5.31%
|197
|—213
|3644
|12.04.2020 04:31
|93
|Гана
|408
|8
|1.96%
|4
|—396
|37 405
|12.04.2020 04:31
|94
|Нормандские острова
|407
|9
|2.21%
|48
|—350
|3320
|12.04.2020 04:31
|95
|Гондурас
|393+1
|25+1
|6.36%
|7
|—361
|1600
|12.04.2020 06:16
|96
|Реюньон
|388
|—
|—
|40
|—348
|—
|12.04.2020 04:31
|97
|Тайвань
|385
|6
|1.56%
|99
|—280
|45 436
|12.04.2020 04:31
|98
|Иордания
|381
|7
|1.84%
|177
|—197
|20 500
|12.04.2020 04:31
|99
|Киргизия
|377+38
|5
|1.33%
|44
|▲328+38
|9618
|12.04.2020 07:31
|100
|Мальта
|370
|3
|0.81%
|16
|—351
|16 016
|12.04.2020 04:31
|101
|Сан-Марино
|356
|35
|9.83%
|53
|—268
|846
|12.04.2020 04:31
|102
|Маврикий
|319
|9
|2.82%
|28
|—282
|6730
|12.04.2020 04:31
|103
|Нигерия
|318
|10
|3.14%
|70
|—238
|5000
|12.04.2020 04:31
|104
|Боливия
|300+25
|24+4
|8%
|2
|▲274+21
|2185
|12.04.2020 05:16
|105
|Сенегал
|278
|2
|0.72%
|152
|—124
|—
|12.04.2020 04:31
|106
|Палестинские территории
|268
|2
|0.75%
|57
|—209
|16 992
|12.04.2020 04:31
|107
|Черногория
|263
|2
|0.76%
|5
|—256
|2869
|12.04.2020 04:31
|108
|Вьетнам
|258
|—
|—
|144
|—114
|121 821+3014
|12.04.2020 05:31
|109
|Гвинея
|250
|—
|—
|17
|—233
|—
|12.04.2020 04:31
|110
|Грузия
|242
|3
|1.24%
|60
|—179
|3271
|12.04.2020 04:31
|111
|Остров Мэн
|226
|2
|0.88%
|112
|—112
|1934
|12.04.2020 04:31
|112
|Демократическая Республика Конго
|223
|20
|8.97%
|16
|—187
|—
|12.04.2020 04:31
|113
|Шри-Ланка
|199+1
|7
|3.52%
|54
|▲138+1
|4525
|12.04.2020 04:31
|114
|Майотта
|196
|3
|1.53%
|59
|—134
|1350
|12.04.2020 04:31
|115
|Кения
|191
|7
|3.66%
|24
|—160
|6192
|12.04.2020 04:31
|116
|Джибути
|187
|2
|1.07%
|36
|—149
|4017
|12.04.2020 04:31
|117
|Фарерские острова
|184
|—
|—
|145
|—39
|5408
|12.04.2020 04:31
|118
|Венесуэла
|175
|9
|5.14%
|93
|—73
|181 335
|12.04.2020 04:31
|119
|Мартиника
|155
|6
|3.87%
|50
|—99
|—
|12.04.2020 04:31
|120
|Гватемала
|153+16
|3
|1.96%
|19
|▲131+16
|1134
|12.04.2020 05:01
|121
|Гваделупа
|143
|8
|5.59%
|67
|—68
|—
|12.04.2020 04:31
|122
|Бруней
|136
|1
|0.74%
|104
|—31
|9637
|12.04.2020 04:31
|123
|Парагвай
|134+1
|6
|4.48%
|22+4
|▼106-3
|2262
|12.04.2020 04:31
|124
|Гибралтар
|129
|—
|—
|84
|—45
|1558
|12.04.2020 04:31
|125
|Камбоджа
|122+2
|—
|—
|77+2
|—45
|5768
|12.04.2020 05:31
|126
|Руанда
|120
|—
|—
|18
|—102
|806
|12.04.2020 04:31
|127
|Сальвадор
|118
|6
|5.08%
|19
|—93
|—
|12.04.2020 04:31
|128
|Тринидад и Тобаго
|112
|8
|7.14%
|12
|—92
|1102
|12.04.2020 04:31
|129
|Мадагаскар
|102
|—
|—
|11
|—91
|—
|12.04.2020 04:31
|130
|Монако
|92
|1
|1.09%
|5
|—86
|—
|12.04.2020 04:31
|131
|Аруба
|92
|—
|—
|29
|—63
|1118
|12.04.2020 04:31
|132
|Мали
|87
|7
|8.05%
|22
|—58
|—
|12.04.2020 04:31
|133
|Французская Гвиана
|86
|—
|—
|51
|—35
|—
|12.04.2020 04:31
|134
|Лихтенштейн
|79
|1
|1.27%
|55
|—23
|900
|12.04.2020 04:31
|135
|Того
|76
|3
|3.95%
|25
|—48
|2069
|12.04.2020 04:31
|136
|Эфиопия
|69
|3
|4.35%
|10
|—56
|3577
|12.04.2020 04:31
|137
|Ямайка
|69
|4
|5.8%
|13
|—52
|907
|12.04.2020 04:31
|138
|Барбадос
|68
|4
|5.88%
|11
|—53
|747
|12.04.2020 04:31
|139
|Конго
|60
|5
|8.33%
|5
|—50
|—
|12.04.2020 04:31
|140
|Каймановы острова
|53
|1
|1.89%
|6
|—46
|536
|12.04.2020 04:31
|141
|Уганда
|53
|—
|—
|4
|—49
|4856
|12.04.2020 04:31
|142
|Французская Полинезия
|51
|—
|—
|—
|—51
|744
|12.04.2020 04:31
|143
|Бермуды
|50+2
|4
|8%
|28+3
|▼18-1
|416+62
|12.04.2020 04:31
|144
|Синт-Мартен
|50
|9
|18%
|5
|—36
|134
|12.04.2020 04:31
|145
|Габон
|49+3
|1
|2.04%
|1
|▲47+3
|—
|12.04.2020 08:46
|146
|Либерия
|48
|5
|10.42%
|3
|—40
|—
|12.04.2020 04:31
|147
|Багамы
|46
|8
|17.39%
|5
|—33
|—
|12.04.2020 04:31
|148
|Макао
|45
|—
|—
|10
|—35
|—
|12.04.2020 04:31
|149
|Гайана
|45
|6
|13.33%
|8
|—31
|193
|12.04.2020 04:31
|150
|Замбия
|40
|2
|5%
|28
|—10
|1239
|12.04.2020 04:31
|151
|Гвинея-Биссау
|38
|—
|—
|—
|—38
|1500
|12.04.2020 04:31
|152
|Мьянма
|38
|3
|7.89%
|2
|—33
|1406
|12.04.2020 04:31
|153
|Бенин
|35
|1
|2.86%
|5
|—29
|—
|12.04.2020 04:31
|154
|Эритрея
|34
|—
|—
|—
|—34
|—
|12.04.2020 04:31
|155
|Гаити
|33
|2
|6.06%
|—
|—31
|365
|12.04.2020 04:31
|156
|Сен-Мартен
|32
|2
|6.25%
|11
|—19
|—
|12.04.2020 04:31
|157
|Танзания
|32
|3
|9.38%
|5
|—24
|—
|12.04.2020 04:31
|158
|Ливия
|25
|1
|4%
|8
|—16
|507
|12.04.2020 04:31
|159
|Сирия
|25
|2
|8%
|5
|—18
|—
|12.04.2020 04:31
|160
|Антигуа и Барбуда
|21
|2
|9.52%
|—
|—19
|40
|12.04.2020 04:31
|161
|Сомали
|21
|1
|4.76%
|2+1
|▼18-1
|—
|12.04.2020 07:31
|162
|Мозамбик
|20
|—
|—
|2
|—18
|551
|12.04.2020 04:31
|163
|Судан
|19
|2
|10.53%
|2
|—15
|—
|12.04.2020 04:31
|164
|Ангола
|19
|2
|10.53%
|4
|—13
|—
|12.04.2020 04:31
|165
|Мальдивы
|19
|—
|—
|13
|—6
|—
|12.04.2020 04:31
|166
|Лаос
|18
|—
|—
|—
|—18
|1094
|12.04.2020 04:31
|167
|Новая Каледония
|18
|—
|—
|1
|—17
|2608
|12.04.2020 04:31
|168
|Экваториальная Гвинея
|18
|—
|—
|3
|—15
|854
|12.04.2020 04:31
|169
|Доминика
|16
|—
|—
|5
|—11
|309
|12.04.2020 04:31
|170
|Намибия
|16
|—
|—
|3
|—13
|362
|12.04.2020 04:31
|171
|Фиджи
|16
|—
|—
|—
|—16
|—
|12.04.2020 04:31
|172
|Монголия
|16
|—
|—
|4
|—12
|—
|12.04.2020 04:31
|173
|Сент-Люсия
|15
|—
|—
|1
|—14
|—
|12.04.2020 04:31
|174
|Зимбабве
|14
|3
|21.43%
|—
|—11
|547
|12.04.2020 04:31
|175
|Кюрасао
|14
|1
|7.14%
|7
|—6
|—
|12.04.2020 04:31
|176
|Гренада
|14
|—
|—
|—
|—14
|92
|12.04.2020 04:31
|177
|Ботсвана
|13
|1
|7.69%
|—
|—12
|2527
|12.04.2020 04:31
|178
|Белиз
|13
|2
|15.38%
|—
|—11
|364
|12.04.2020 04:31
|179
|Малави
|12
|2
|16.67%
|—
|—10
|231
|12.04.2020 04:31
|180
|Свазиленд
|12
|—
|—
|7
|—5
|—
|12.04.2020 04:31
|181
|Сент-Китс и Невис
|12
|—
|—
|—
|—12
|205
|12.04.2020 04:31
|182
|Непал
|12+3
|—
|—
|1
|▲11+3
|4426
|12.04.2020 07:31
|183
|Сент-Винсент и Гренадины
|12
|—
|—
|1
|—11
|56
|12.04.2020 04:31
|184
|Гренландия
|11
|—
|—
|11
|—0
|770
|12.04.2020 04:31
|185
|Чад
|11
|—
|—
|2
|—9
|—
|12.04.2020 04:31
|186
|Сейшельские Острова
|11
|—
|—
|—
|—11
|—
|12.04.2020 04:31
|187
|Сьерра Леоне
|10
|—
|—
|—
|—10
|—
|12.04.2020 04:31
|188
|Суринам
|10
|1
|10%
|4
|—5
|—
|12.04.2020 04:31
|189
|Гамбия
|9
|1
|11.11%
|2
|—6
|281
|12.04.2020 04:31
|190
|Монтсеррат
|9
|—
|—
|—
|—9
|36
|12.04.2020 04:31
|191
|Никарагуа
|9
|1
|11.11%
|4
|—4
|—
|12.04.2020 08:00
|192
|Теркс и Кайкос
|9
|1
|11.11%
|—
|—8
|62
|12.04.2020 04:31
|193
|Кабо-Верде
|8
|1
|12.5%
|1
|—6
|—
|12.04.2020 04:31
|194
|ЦАР
|8
|—
|—
|—
|—8
|—
|12.04.2020 04:31
|195
|Ватикан
|8
|—
|—
|2
|—6
|—
|12.04.2020 04:31
|196
|Мавритания
|7
|1
|14.29%
|2
|—4
|380
|12.04.2020 04:31
|197
|Западная Сахара
|6
|—
|—
|—
|—6
|—
|12.04.2020 04:31
|198
|Сен-Бартельми
|6
|—
|—
|1
|—5
|—
|12.04.2020 04:31
|199
|Фолклендские острова (Мальвинские)
|5
|—
|—
|1
|—4
|137
|12.04.2020 04:31
|200
|Бутан
|5
|—
|—
|2
|—3
|1166
|12.04.2020 04:31
|201
|Бурунди
|5
|—
|—
|—
|—5
|—
|12.04.2020 04:31
|202
|Южный Судан
|4
|—
|—
|—
|—4
|—
|12.04.2020 04:31
|203
|Сан-Томе и Принсипи
|4
|—
|—
|—
|—4
|19
|12.04.2020 04:31
|204
|Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус
|3+1
|—
|—
|—
|▲3+1
|10
|12.04.2020 08:46
|205
|Ангилья
|3
|—
|—
|—
|—3
|—
|12.04.2020 04:31
|206
|Виргинские острова, Британские
|3
|—
|—
|2
|—1
|—
|12.04.2020 04:31
|207
|Тимор-Лесте
|2
|—
|—
|1
|—1
|—
|12.04.2020 04:31
|208
|Папуа Новая Гвинея
|2
|—
|—
|—
|—2
|72
|12.04.2020 04:31
|209
|Сент-Пьер и Микелон
|1
|—
|—
|—
|—1
|—
|12.04.2020 04:31
|210
|Йемен
|1
|—
|—
|—
|—1
|—
|12.04.2020 04:31
* "0" или "—", могут означать, что данных нет
Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек
11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта, объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%
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