  1. 🦠 Коронавирус на Нормандских островах

Коронавирус на Нормандских островах на сегодня – онлайн статистика зараженных

Онлайн карта и статистика заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 на Нормандских островах на сегодня по данным 12 апреля 2020: 407 заболело, 9 умерло, 48 выздоровело. Графики и таблицы по дням с текущими изменениями и сравнением с другими странами мира

Последние данные о коронавирусе на Нормандских островах

  • Заразилось 407+9
  • Умерло 9
  • Выздоровело 48+8
  • Осталось зараженных 350+1
  • Протестировано 3320+2163
  • Летальность 2.21%около 22 чел. на 1000 заболевших
* по данным 11.04.2020 23:45:55 (МСК)

Онлайн Карта распространения коронавируса на Нормандских островах в реальном времени

Карта мира с данными о количестве заболевших

На Нормандских островах находится 0.02% (407 человек) от всех протестированных заболевших в мире, Из них 9 умерло, 48 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 350 человек

По данным 12 апреля 2020 года, всего в мире заразились 1 780 657 человека, выздоровело 404 448, умерло 108 837, болеющих 1 267 372

Подтвержденные случаи заражения коронавирусом на Нормандских островах

В некоторых городах введён карантин, из дома можно выйти только по веской причине, иначе может быть наложен штраф. Зараженных перевозят в специальные больницы, где за больными наблюдают врачи и при необходимости в самых тяжелых случаях, подключают их к аппаратам ИВЛ — искусственная вентиляция легких. В самых легких случаях некоторым разрешено находится дома на самоизоляции

Сейчас весь мир учится объединятся и помогать друг другу. Ученые разрабатывают вакцину и лекарства.

На данный момент смертность во всём мире составляет 6.11%. При этом большая часть это пожелые люди и больные люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Ежедневная статистика по зараженным, умершим и выздоровившим на Нормандских островах

Многие страны закрыли свои границы, авиаперелеты, только в Европе, за последние дни снизились на 75%, глобальная экономика терпит огромные убытки, сфера туризма практически сошла до 0. Земля за это время немного экологически очистилась, некоторые самые загрязненные города за долгое время стали видны из космоса, воздух стал чище, реки и моря так же очищаются во время меньшего использования заводов и транспорта из-за панденмии, даже в Венеции каналы стали прозрачными, экостистема восстанваливется. Может после победы над вирусом, мы немного задумаемся...

Статистика в таблице по зараженным на территории Нормандских островов по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее.

ДатаЗаразилосьУмерлоЛетальностьВыздоровелоОсталось зараженныхПроведено тестов
12 апр 20204079483503320
11 апр 2020407+9948+8350+13320+2163
10 апр 2020398+379+10.29%40349+361157
9 апр 2020361+10840+2313+81157
8 апр 2020351+168+10.33%38+4305+111157
7 апр 2020335+12734+7294+51157
6 апр 2020323+147+10.35%27289+131157
5 апр 2020309+476+10.36%27+14276+32
4 апр 2020262+305+10.41%13244+29
3 апр 2020232+394+10.47%13215+38
2 апр 2020193+2130190+21
1 апр 2020172+3130169+31
31 мар 20201413+10.72%0138-1
30 мар 2020141+3320139+33
29 мар 2020108+112+10.94%0106+10
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* "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса на Нормандских островах по дням

Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

Нормандские острова и 5 стран в сравнении на 12 апреля 2020

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

Статистика заражений в 210 странах и регионах мира

В таблице показаны изменения и данные на 12 апреля 2020 в сравнении с предыдущим днём

СтранаЗара­зилосьУмерлоЛеталь­ностьВыздо­ровелоОста­лось зара­женныхПрове­дено тестовОбно­влено
Мир		1 780 775+1032108 838+596.11%404 494+18351 267 443-86213 905 339+4864212.04.2020 08:46
1
США		533 088+20920 580+33.86%30 502+49482 006+1572 693 758+2308412.04.2020 08:15
2
Испания		163 02716 60610.19%59 10987 312355 00012.04.2020 04:31
3
Италия		152 27119 46812.79%32 534100 269963 47312.04.2020 04:31
4
Франция		129 65413 83210.67%26 39189 431333 80712.04.2020 04:31
5
Германия		125 45228712.29%57 40065 1811 317 88712.04.2020 04:31
6
Китай		82 052+9933394.07%77 575+501138+4912.04.2020 04:31
7
Великобритания		78 991987512.5%34468 772334 97412.04.2020 04:31
8
Иран		70 02943576.22%41 94723 725251 70312.04.2020 04:31
9
Турция		52 16711012.11%296548 101340 38012.04.2020 04:31
10
Бельгия		28 018334611.94%598618 686102 15112.04.2020 04:31
11
Швейцария		25 10710364.13%12 10011 971190 00012.04.2020 04:31
12
Нидерланды		24 413264310.83%25021 520101 53412.04.2020 04:31
13
Канада		23 3186532.8%642816 237401 55212.04.2020 04:31
14
Бразилия		20 964+21141+15.44%17319 650+162 98512.04.2020 08:00
15
Португалия		15 9874702.94%26615 251162 79812.04.2020 04:31
16
Австрия		13 8063372.44%66046865140 97512.04.2020 04:31
17
Россия		13 5841060.78%104512 4331 184 44212.04.2020 04:31
18
Израиль		10 7431010.94%13419301117 33912.04.2020 04:31
19
Южная Корея		10 512+32214+32.04%7368+1252930-96514 621+414212.04.2020 04:31
20
Швеция		10 1518878.74%381888354 70012.04.2020 04:31
21
Ирландия		89283203.58%25858353 00012.04.2020 04:31
22
Индия		8504+58289+13.4%972+37243+54189 11112.04.2020 08:46
23
Эквадор		72573154.34%411653121 56812.04.2020 04:31
24
Чили		6927731.05%1864499076 37412.04.2020 04:31
25
Перу		68481812.64%1739492867 71212.04.2020 04:31
26
Япония		67481081.6%762587868 77112.04.2020 04:31
27
Норвегия		64091191.86%326258124 27912.04.2020 04:31
28
Польша		63562083.27%3755773129 56012.04.2020 04:31
29
Австралия		630359+30.94%32652979-3351 38012.04.2020 08:00
30
Дания		59962604.34%1955378167 77112.04.2020 04:31
31
Румыния		59902914.86%758494159 27212.04.2020 04:31
32
Чехия		59021292.19%4115362120 28512.04.2020 04:31
33
Пакистан		5038+27861.71%1026+2643926-23761 801+396512.04.2020 08:00
34
Малайзия		4530731.61%1995246271 89712.04.2020 04:31
35
Филиппины		44282475.58%157402424 50012.04.2020 04:31
36
Мексика		4219+375273+406.47%1772+11392174-80435 479+398712.04.2020 04:31
37
Саудовская Аравия		4033521.29%7203261115 58512.04.2020 04:31
38
Индонезия		38423278.51%286322919 45212.04.2020 04:31
39
ОАЭ		3736200.54%5883128648 19512.04.2020 04:31
40
Сербия		3380742.19%118318816 39912.04.2020 04:31
41
Люксембург		3270621.9%500270828 96512.04.2020 04:31
42
Панама		3234792.44%23313214 58812.04.2020 04:31
43
Финляндия		2905491.69%300255644 35412.04.2020 04:31
44
Доминикана		27591354.89%1082516846912.04.2020 04:31
45
Катар		272860.22%247247547 75112.04.2020 04:31
46
Колумбия		27091003.69%214239540 60312.04.2020 04:31
47
Таиланд		2551+3338+31.49%1218+831295-5371 86012.04.2020 08:00
48
Украина		2511732.91%79235926 57712.04.2020 04:31
49
Сингапур		229980.35%528176372 68012.04.2020 04:31
50
Беларусь		2226231.03%172203153 00012.04.2020 04:31
51
Аргентина		2142894.15%440161318 02712.04.2020 04:31
52
Греция		2081934.47%269171937 34412.04.2020 04:31
53
ЮАР		2028251.23%410159375 05312.04.2020 04:31
54
Египет		19391467.53%426136725 00012.04.2020 04:31
55
Алжир		182527515.07%4601090335912.04.2020 04:31
56
Исландия		168980.47%84184034 63512.04.2020 04:31
57
Молдавия		1560301.92%751455627112.04.2020 04:31
58
Марокко		15451117.18%1461288773412.04.2020 04:31
59
Хорватия		1534211.37%323119015 69112.04.2020 04:31
60
Новая Зеландия		1330+1840.3%471+49855-3161 167+242112.04.2020 04:31
61
Ирак		1318725.46%60164533 88912.04.2020 04:31
62
Венгрия		1310856.49%115111031 96112.04.2020 04:31
63
Эстония		1304241.84%93118729 45612.04.2020 04:31
64
Словения		1188504.21%14899034 27912.04.2020 04:31
65
Кувейт		115410.09%133102012.04.2020 04:31
66
Азербайджан		1058111.04%20084761 34212.04.2020 04:31
67
Литва		1053+27232.18%97+43933-1638 47212.04.2020 08:46
68
Бахрейн		104060.58%55547960 42512.04.2020 04:31
69
Гонконг		100140.4%33666196 70912.04.2020 04:31
70
Армения		967131.34%173781648412.04.2020 04:31
71
Босния и Герцеговина		946373.91%139770691112.04.2020 04:31
72
Казахстан		880+15101.14%81789+1569 304+734912.04.2020 08:15
73
Камерун		820121.46%9871012.04.2020 04:31
74
Узбекистан		796+2940.5%42750+2970 00012.04.2020 08:46
75
Македония		760344.47%41685765312.04.2020 04:31
76
Словакия		72820.27%2370325 84612.04.2020 04:31
77
Тунис		685284.09%4361410 67612.04.2020 04:31
78
Болгария		669+8284.19%68+6573+218 50212.04.2020 08:15
79
Латвия		63030.48%1661127 79612.04.2020 04:31
80
Куба		620162.58%7752713 16212.04.2020 04:31
81
Ливан		619203.23%7752214 05512.04.2020 04:31
82
Кипр		616101.62%6154517 11912.04.2020 04:31
83
Андорра		601264.33%71504167312.04.2020 04:31
84
Коста-Рика		57730.52%49525660812.04.2020 04:31
85
Афганистан		555183.24%3250512.04.2020 04:31
86
Оман		54630.55%10943412.04.2020 04:31
87
Кот д'Ивуар		53340.75%5847112.04.2020 04:31
88
Уругвай		501+771.4%224+10270-38114+61812.04.2020 08:00
89
Нигер		491112.24%41439429812.04.2020 04:31
90
Буркина Фасо		484275.58%15530212.04.2020 04:31
91
Бангладеш		482306.22%36416831312.04.2020 04:31
92
Албания		433235.31%197213364412.04.2020 04:31
93
Гана		40881.96%439637 40512.04.2020 04:31
94
Нормандские острова		40792.21%48350332012.04.2020 04:31
95
Гондурас		393+125+16.36%7361160012.04.2020 06:16
96
Реюньон		3884034812.04.2020 04:31
97
Тайвань		38561.56%9928045 43612.04.2020 04:31
98
Иордания		38171.84%17719720 50012.04.2020 04:31
99
Киргизия		377+3851.33%44328+38961812.04.2020 07:31
100
Мальта		37030.81%1635116 01612.04.2020 04:31
101
Сан-Марино		356359.83%5326884612.04.2020 04:31
102
Маврикий		31992.82%28282673012.04.2020 04:31
103
Нигерия		318103.14%70238500012.04.2020 04:31
104
Боливия		300+2524+48%2274+21218512.04.2020 05:16
105
Сенегал		27820.72%15212412.04.2020 04:31
106
Палестинские территории		26820.75%5720916 99212.04.2020 04:31
107
Черногория		26320.76%5256286912.04.2020 04:31
108
Вьетнам		258144114121 821+301412.04.2020 05:31
109
Гвинея		2501723312.04.2020 04:31
110
Грузия		24231.24%60179327112.04.2020 04:31
111
Остров Мэн		22620.88%112112193412.04.2020 04:31
112
Демократическая Республика Конго		223208.97%1618712.04.2020 04:31
113
Шри-Ланка		199+173.52%54138+1452512.04.2020 04:31
114
Майотта		19631.53%59134135012.04.2020 04:31
115
Кения		19173.66%24160619212.04.2020 04:31
116
Джибути		18721.07%36149401712.04.2020 04:31
117
Фарерские острова		18414539540812.04.2020 04:31
118
Венесуэла		17595.14%9373181 33512.04.2020 04:31
119
Мартиника		15563.87%509912.04.2020 04:31
120
Гватемала		153+1631.96%19131+16113412.04.2020 05:01
121
Гваделупа		14385.59%676812.04.2020 04:31
122
Бруней		13610.74%10431963712.04.2020 04:31
123
Парагвай		134+164.48%22+4106-3226212.04.2020 04:31
124
Гибралтар		1298445155812.04.2020 04:31
125
Камбоджа		122+277+245576812.04.2020 05:31
126
Руанда		1201810280612.04.2020 04:31
127
Сальвадор		11865.08%199312.04.2020 04:31
128
Тринидад и Тобаго		11287.14%1292110212.04.2020 04:31
129
Мадагаскар		102119112.04.2020 04:31
130
Монако		9211.09%58612.04.2020 04:31
131
Аруба		922963111812.04.2020 04:31
132
Мали		8778.05%225812.04.2020 04:31
133
Французская Гвиана		86513512.04.2020 04:31
134
Лихтенштейн		7911.27%552390012.04.2020 04:31
135
Того		7633.95%2548206912.04.2020 04:31
136
Эфиопия		6934.35%1056357712.04.2020 04:31
137
Ямайка		6945.8%135290712.04.2020 04:31
138
Барбадос		6845.88%115374712.04.2020 04:31
139
Конго		6058.33%55012.04.2020 04:31
140
Каймановы острова		5311.89%64653612.04.2020 04:31
141
Уганда		53449485612.04.2020 04:31
142
Французская Полинезия		515174412.04.2020 04:31
143
Бермуды		50+248%28+318-1416+6212.04.2020 04:31
144
Синт-Мартен		50918%53613412.04.2020 04:31
145
Габон		49+312.04%147+312.04.2020 08:46
146
Либерия		48510.42%34012.04.2020 04:31
147
Багамы		46817.39%53312.04.2020 04:31
148
Макао		45103512.04.2020 04:31
149
Гайана		45613.33%83119312.04.2020 04:31
150
Замбия		4025%2810123912.04.2020 04:31
151
Гвинея-Биссау		3838150012.04.2020 04:31
152
Мьянма		3837.89%233140612.04.2020 04:31
153
Бенин		3512.86%52912.04.2020 04:31
154
Эритрея		343412.04.2020 04:31
155
Гаити		3326.06%3136512.04.2020 04:31
156
Сен-Мартен		3226.25%111912.04.2020 04:31
157
Танзания		3239.38%52412.04.2020 04:31
158
Ливия		2514%81650712.04.2020 04:31
159
Сирия		2528%51812.04.2020 04:31
160
Антигуа и Барбуда		2129.52%194012.04.2020 04:31
161
Сомали		2114.76%2+118-112.04.2020 07:31
162
Мозамбик		2021855112.04.2020 04:31
163
Судан		19210.53%21512.04.2020 04:31
164
Ангола		19210.53%41312.04.2020 04:31
165
Мальдивы		1913612.04.2020 04:31
166
Лаос		1818109412.04.2020 04:31
167
Новая Каледония		18117260812.04.2020 04:31
168
Экваториальная Гвинея		1831585412.04.2020 04:31
169
Доминика		1651130912.04.2020 04:31
170
Намибия		1631336212.04.2020 04:31
171
Фиджи		161612.04.2020 04:31
172
Монголия		1641212.04.2020 04:31
173
Сент-Люсия		1511412.04.2020 04:31
174
Зимбабве		14321.43%1154712.04.2020 04:31
175
Кюрасао		1417.14%7612.04.2020 04:31
176
Гренада		14149212.04.2020 04:31
177
Ботсвана		1317.69%12252712.04.2020 04:31
178
Белиз		13215.38%1136412.04.2020 04:31
179
Малави		12216.67%1023112.04.2020 04:31
180
Свазиленд		127512.04.2020 04:31
181
Сент-Китс и Невис		121220512.04.2020 04:31
182
Непал		12+3111+3442612.04.2020 07:31
183
Сент-Винсент и Гренадины		121115612.04.2020 04:31
184
Гренландия		1111077012.04.2020 04:31
185
Чад		112912.04.2020 04:31
186
Сейшельские Острова		111112.04.2020 04:31
187
Сьерра Леоне		101012.04.2020 04:31
188
Суринам		10110%4512.04.2020 04:31
189
Гамбия		9111.11%2628112.04.2020 04:31
190
Монтсеррат		993612.04.2020 04:31
191
Никарагуа		9111.11%4412.04.2020 08:00
192
Теркс и Кайкос		9111.11%86212.04.2020 04:31
193
Кабо-Верде		8112.5%1612.04.2020 04:31
194
ЦАР		8812.04.2020 04:31
195
Ватикан		82612.04.2020 04:31
196
Мавритания		7114.29%2438012.04.2020 04:31
197
Западная Сахара		6612.04.2020 04:31
198
Сен-Бартельми		61512.04.2020 04:31
199
Фолклендские острова (Мальвинские)		51413712.04.2020 04:31
200
Бутан		523116612.04.2020 04:31
201
Бурунди		5512.04.2020 04:31
202
Южный Судан		4412.04.2020 04:31
203
Сан-Томе и Принсипи		441912.04.2020 04:31
204
Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус		3+13+11012.04.2020 08:46
205
Ангилья		3312.04.2020 04:31
206
Виргинские острова, Британские		32112.04.2020 04:31
207
Тимор-Лесте		21112.04.2020 04:31
208
Папуа Новая Гвинея		227212.04.2020 04:31
209
Сент-Пьер и Микелон		1112.04.2020 04:31
210
Йемен		1112.04.2020 04:31
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Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта, объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

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