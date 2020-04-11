Коронавирус на Нормандских островах на сегодня – онлайн статистика зараженных

Онлайн карта и статистика заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 на Нормандских островах на сегодня по данным 12 апреля 2020: 407 заболело, 9 умерло, 48 выздоровело. Графики и таблицы по дням с текущими изменениями и сравнением с другими странами мира Онлайн карта и статистика заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 на Нормандских островах на сегодня по данным 12 апреля 2020: 407 заболело, 9 умерло, 48 выздоровело. Графики и таблицы по дням с текущими изменениями и сравнением с другими странами мира

Последние данные о коронавирусе на Нормандских островах Заразилось 407 +9

Умерло 9

Выздоровело 48 +8

Осталось зараженных 350 +1

Протестировано 3320 +2163

Летальность 2.21% около 22 чел. на 1000 заболевших

Онлайн Карта распространения коронавируса на Нормандских островах в реальном времени

Карта мира с данными о количестве заболевших

На Нормандских островах находится 0.02% (407 человек) от всех протестированных заболевших в мире, Из них 9 умерло, 48 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 350 человек



По данным 12 апреля 2020 года, всего в мире заразились 1 780 657 человека, выздоровело 404 448, умерло 108 837, болеющих 1 267 372

Подтвержденные случаи заражения коронавирусом на Нормандских островах

В некоторых городах введён карантин, из дома можно выйти только по веской причине, иначе может быть наложен штраф. Зараженных перевозят в специальные больницы, где за больными наблюдают врачи и при необходимости в самых тяжелых случаях, подключают их к аппаратам ИВЛ — искусственная вентиляция легких. В самых легких случаях некоторым разрешено находится дома на самоизоляции

Сейчас весь мир учится объединятся и помогать друг другу. Ученые разрабатывают вакцину и лекарства.

На данный момент смертность во всём мире составляет 6.11%. При этом большая часть это пожелые люди и больные люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Ежедневная статистика по зараженным, умершим и выздоровившим на Нормандских островах

Многие страны закрыли свои границы, авиаперелеты, только в Европе, за последние дни снизились на 75%, глобальная экономика терпит огромные убытки, сфера туризма практически сошла до 0. Земля за это время немного экологически очистилась, некоторые самые загрязненные города за долгое время стали видны из космоса, воздух стал чище, реки и моря так же очищаются во время меньшего использования заводов и транспорта из-за панденмии, даже в Венеции каналы стали прозрачными, экостистема восстанваливется. Может после победы над вирусом, мы немного задумаемся...

Статистика в таблице по зараженным на территории Нормандских островов по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. Дата Заразилось Умерло Летальность Выздоровело Осталось зараженных Проведено тестов 12 апр 2020 407 9 — 48 — 350 3320 11 апр 2020 407+9 9 — 48+8 ▲ 350+1 3320+2163 10 апр 2020 398+37 9+1 0.29% 40 ▲ 349+36 1157 9 апр 2020 361+10 8 — 40+2 ▲ 313+8 1157 8 апр 2020 351+16 8+1 0.33% 38+4 ▲ 305+11 1157 7 апр 2020 335+12 7 — 34+7 ▲ 294+5 1157 6 апр 2020 323+14 7+1 0.35% 27 ▲ 289+13 1157 5 апр 2020 309+47 6+1 0.36% 27+14 ▲ 276+32 — 4 апр 2020 262+30 5+1 0.41% 13 ▲ 244+29 — 3 апр 2020 232+39 4+1 0.47% 13 ▲ 215+38 — 2 апр 2020 193+21 3 — 0 ▲ 190+21 — 1 апр 2020 172+31 3 — 0 ▲ 169+31 — 31 мар 2020 141 3+1 0.72% 0 ▼ 138-1 — 30 мар 2020 141+33 2 — 0 ▲ 139+33 — 29 мар 2020 108+11 2+1 0.94% 0 ▲ 106+10 — Показать всю таблицу * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса на Нормандских островах по дням

Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

Мыть и обрабатывать руки;

Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;

Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;

Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;

Держаться на дистанции от других людей, не менее метра, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию побольше;

Не пользоваться общественных транспортом;

Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;

Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.

Подбробнее почитайте на сайте ВОЗ

Нормандские острова и 5 стран в сравнении на 12 апреля 2020

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта, объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%