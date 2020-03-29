О коронавирусе в Гонконге на 29 марта 2020

Статистика заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Гонконге на сегодня по данным 29 марта 2020: 641 заражён, 4 умерло, 118 выздоровело. Последние новости связаные с вирусом в Гонконге, графики по дням с текущими изменениями и сравнением с другими странами мира Статистика заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Гонконге на сегодня по данным 29 марта 2020: 641 заражён, 4 умерло, 118 выздоровело. Последние новости связаные с вирусом в Гонконге, графики по дням с текущими изменениями и сравнением с другими странами мира

Заразились в Гонконге за всё время 641 +81 за 29 марта 2020 Выздоровели 118 Умерли 4 Летальность 0.6% В критическом состоянии 5

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек 11 марта 2020 года Всемираня Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта, объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Каждый день в мире заражаются тысячи людей, на 29 марта 2020 вирусом заразились 683 694 человек на земле. При этом в Гонконге находится 0.09% (641 человека) от всех подтвержденных заболевших в мире, 5 из них в критическом состоянии, 4 умерло, 118 выздоровело, а всего инфицированных осталось 519 человек. Самого первого зараженного человека в Гонконге выявили 22 января 2020 года

Подтвержденные случаи заражения коронавирусом в Гонконге

В некоторых городах введён карантин, из дома можно выйти только по веской причине, иначе может быть наложен штраф. Зараженных перевозят в специальные больницы, где за больными наблюдают врачи и при необходимости в самых тяжелых случаях, подключают их к аппаратам ИВЛ — искусственная вентиляция легких. В самых легких случаях некоторым разрешено находится дома на самоизоляции Сейчас весь мир учится объединятся и помогать друг другу. Ученые разрабатывают вакцину и лекарства. На данный момент смертность во всём мире составляет 4.7%. При этом большая часть это пожелые люди и больные люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью. Большую опасность инфекция приобрела в частности из-за своего длительного инкубационного периода и сложности тестирования. Тем самым вирус долго не даёт о себе знать, а зараженный в это время общается с другими не ведая о том, что распространяет вирус

Ежедневная статистика по зараженным, умершим и выздоровившим в Гонконге

Многие страны закрыли свои границы, авиаперелеты, только в Европе, за последние дни снизились на 75%, глобальная экономика терпит огромные убытки, сфера туризма практически сошла до 0. Земля за это время немного экологически очистилась, некоторые самые загрязненные города за долгое время стали видны из космоса, воздух стал чище, реки и моря так же очищаются во время меньшего использования заводов и транспорта из-за панденмии, даже в Венеции каналы стали прозрачными, экостистема восстанваливется. Может после победы над вирусом, мы немного задумаемся...

Статистика в таблице по зараженным на территории Гонконга по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням Дата Заразилось Умерло Летальность Выздоровело Осталось зараженных 29 мар 2020 64181 4 — 118 ▲ 519+81

Разница по выздоровевшим и заболевшим по дням

Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

Мыть и обрабатывать руки;

Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;

Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;

Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;

Держаться на дистанции от других людей, не менее метра, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию побольше;

Не пользоваться общественных транспортом;

Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;

Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.

10 стран где больше всего текущих больных на 29 марта 2020

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, BNO, Worldometer

Последние новости о коронавирусе связанные с Гонконг Названа «любимая» температура коронавируса lenta Ученые из Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен. По данным исследователей, «любимой» для коронавируса оказалась температура около четырех градусов Цельсия. Если не проводить дезинфекцию, то в таких условиях он будет оставаться активным 14 дней. Названы сроки выживания коронавируса на поверхностях lenta ченые университета Гонконга выяснили, что коронавирус остается высокостабильным в течение долгого времени при температуре выше четырех градусов. При комнатной температуре вирус может выжить на высоких уровнях в течение недели. Коронавирус также был стабильнее на пластике и нержавеющей стали, чем на меди и картоне.

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