Всего за 4 часа вы познакомитесь с основными частями древних Афин. Профессиональный гид не только познакомит вас с великим прошлым города, но и проведет вас в мир прошлого Древней Греции

Маршрут состоит из посещения здания парламента, где вы сможете увидеть смену патрульного караула, посещения храма Зевса, олимпийского стадиона и национальной библиотеки, первого университета и президентского дворца.

Маршрут можно откорректировать в соответсвии с пожеланиями туриста.