Всего за 4 часа вы познакомитесь с основными частями древних Афин. Профессиональный гид не только познакомит вас с великим прошлым города, но и проведет вас в мир прошлого Древней Греции
Маршрут состоит из посещения здания парламента, где вы сможете увидеть смену патрульного караула, посещения храма Зевса, олимпийского стадиона и национальной библиотеки, первого университета и президентского дворца.
Маршрут можно откорректировать в соответсвии с пожеланиями туриста.
Что входит
услуги гида
транспорт
Что не входит
входные билеты
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.