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Индивидуальная обзорная экскурсия по Афинам на авто

NATA-TRAVEL
NATA-TRAVEL – Гид из Афин
Вместе с гидом, на комфортном автомобиле 🚘, вы отправитесь в путешествие по городу: посетите первый королевский дворец Греции, увидите храм Зевса, побываете возле современного Олимпийского стадиона.

Национальная библиотека Греции, Афинский университет и Президентский дворец — всё это входит в экскурсию ⛳, маршрут которой можно скорректировать вместе с вашим гидом.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €254 за экскурсию

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Индивидуальная обзорная экскурсия по Афинам на авто
Индивидуальная обзорная экскурсия по Афинам на авто

Что вы увидите

  • Парламент
  • Храм Зевса
  • Олимпийский стадион
  • Национальная библиотека
  • Первый университет
  • Президентский дворец
Всего за 4 часа вы познакомитесь с основными частями древних Афин. Профессиональный гид не только познакомит вас с великим прошлым города, но и проведет вас в мир прошлого Древней Греции
Маршрут состоит из посещения здания парламента, где вы сможете увидеть смену патрульного караула, посещения храма Зевса, олимпийского стадиона и национальной библиотеки, первого университета и президентского дворца.
Маршрут можно откорректировать в соответсвии с пожеланиями туриста.
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
Что не входит
  • входные билеты
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Индивидуальная обзорная экскурсия по Афинам на авто
Индивидуальная обзорная экскурсия по Афинам на авто
Индивидуальная обзорная экскурсия по Афинам на авто
Индивидуальная обзорная экскурсия по Афинам на авто

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
NATA-TRAVEL
NATA-TRAVEL
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