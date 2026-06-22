14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Представьте себя путешественником, который шаг за шагом исследует живописные уголки Афин, каждый из которых хранит свои тайны и истории. Вас ждет не просто прогулка, а настоящее приключение по Монастираки, Плака,

Калимармаро и Тисио. Представьте, как вы поднимаетесь на холм Пникс, откуда открывается завораживающий вид на исторический центр Афин. Ваш гид расскажет самые захватывающие мифы и легенды, которые делают этот город уникальным. Вы узнаете о жизни местных жителей, их традициях и культуре. Ваше путешествие завершится в районе Монастираки, где вы сможете насладиться атмосферой настоящих греческих кафетерий, таверн и баров. Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с Афинами, их историей и современной жизнью. Позвольте себе окунуться в мир древнегреческих богов и героев, пройти по местам, где они когда-то бродили, и создать незабываемые воспоминания о Греции

Описание экскурсии

Главное о греческой столице

Вы увидите «визитные карточки» города — Парламент и площадь Синтагма — услышите их любопытную историю и увидите смену караула. Заглянете в Национальный сад, природный оазис в самом центре столицы, впечатлитесь разнообразием греческих деревьев и растений и отыщете гнёзда попугаев. Пройдете по центральной пешеходной торговой улице и почувствуете себя в центре мира на всегда многолюдной площади Монастираки. Я расскажу о жизни и традициях местных: где они любят проводить время, что готовят дома, как заводят семьи и воспитывают детей.

Афины с открытки

Вы погуляете по красочному району Плака и восхититесь величием стадиона Калимармаро. Увидите величественные колонны храма Зевса и дверь в старый город — арку Адриана, тюрьму Сократа. Подниметесь на холм Пникс под Акрополем. Отсюда вам откроется чудесный вид на исторические Афины и древнюю Агору. Завершится экскурсия в районе Монастираки, известном колоритными кафетериями, тавернами и барами. Я расскажу о греческой кухне и местных продуктах, которые любят во всем мире. А еще — подскажу мои любимые заведения, где можно приятно и вкусно отдохнуть вечером.

Организационные детали

Дополнительные расходы не предусмотрены.