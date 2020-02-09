14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Главные достопримечательности и тайные уголки греческой столицы на обзорной экскурсии

Мария
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Мария – ваш гид
Вы посетите старинные живописные районы Афин: Монастираки, Плака, Анафиотика и Псири.

Насладитесь шикарным видом на исторический центр с холма Ареопаг и узнаете самые интересные мифы и легенды древнего и современного города.
91 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча на станции метро Синтагма
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У этой экскурсии14 отзывов
4.86
Афины как на ладони
Афины как на ладони

Что вас ожидает

Главное о греческой столице
Вы увидите «визитные карточки» города — Парламент и площадь Синтагма — и услышите их любопытную историю. Заглянете в Национальный сад, природный оазис в самом центре столицы, и впечатлитесь разнообразием греческих деревьев и растений. Пройдете по центральной пешеходной торговой улице и почувствуете себя в центре мира на всегда многолюдной площади Монастираки. Я расскажу о жизни и традициях местных: где они любят проводить время, что готовят дома, как заводят семьи и воспитывают детей.

Афины с открытки
Вы погуляете по красочному району Плака и пройдете узкими улочками любимого квартала греческих котиков — Анафиотика. Увидите ландшафты, напоминающие картины с островов Эгейского моря, и подниметесь на холм Ареопаг под Акрополем. Отсюда вам откроется чудесный вид на исторические Афины и древнюю Агору. Завершится экскурсия в районе Псири, известном колоритными кафетериями, тавернами и барами. Я расскажу о греческой кухне и местных продуктах, которые любят во всем мире. А еще — подскажу мои любимые заведения, где можно приятно и вкусно отдохнуть вечером.

Организационные детали

Дополнительные расходы не предусмотрены.

Афины как на ладони
Афины как на ладони
Афины как на ладони
Афины как на ладони
Афины как на ладони
Афины как на ладони
Афины как на ладони
Афины как на ладони
Афины как на ладони
Афины как на ладони
Афины как на ладони
Афины как на ладони
Афины как на ладони

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на станции метро Синтагма.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Мария
Мария
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Мария, я живу в Афинах 19 лет. Я замужем за греком 17 лет и считаю Грецию второй родиной. С удовольствием покажу вам интересные места современных и античных Афин. Надеюсь, вы полюбите этот древний волшебный город так же, как и я!
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14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 февраля 2020
Самое верное наше решение - начать пребывание в городе с экскурсии.
Получили массу эмоций! Посмотрели огромное количество классных мест. Теперь знаем и местные кафешки, и рынок и расписан план что ещё раз посмотреть.

Мария - прекрасный экскурсовод и превысила ожидания 🥰🥰🥰. Очень и искренне реокмендую
28 января 2020
Огромное спасибо Марие, за прекрасную экскурсию! Экскурсия была интересна, 3 часа пролетели, но остались в памяти навсегда! До новых встреч! 🙏👍😍
14 января 2020
Отличная индивидуальная экскурсия. Гид Мария влюблена в свое дело и поэтому преподносит экскурсию как увлекательное путешествие по городу. За что очень ей благодарны!
Рекомендую - это отличный способ познакомиться с городом за несколько часов.
14 января 2020
Замечательная экскурсия с гидом Мария. Очень познавательно и интересно.
Никита
13 ноября 2019
Мария отличный гид. Рассказала и показала все очень хорошо. Но, я бы не рекомендовал экскурсию начинать позже 15:00. И уж точно не ухать в центр города на машине, благо метро и трамваи там работают хорошо. К сожалению, Мария нас смогла точно информировать об этом, в итоге нам пришлось больше часа кружить по центру на машине и искать парковку. Экскурсия из-за этого началась значительно позже и закончилась уже в темноте. А ночью Афины это уже другой город и не все уже можно рассмотреть.
16 октября 2019
Экскурсия была замечательной: очень интересная и не скучная. Логистика потрясающая - весь город за несколько часов. Однозначно буду рекомендовать друзья. Мария, спасибо!
2 сентября 2019
Огромное спасибо Марии за незабываемые 3 часа в Афинах. Отдельное спасибо за понимание и ожидание (наш рейс задержали и пришлось перенести время начала экскурсии). Мария смогла показать нам город таким, каким она видит его сама. И это помогло нам влюбиться в Афины с первого раза. До новых встреч!
17 августа 2019
Всем доброго времени суток! С Марией было очень легко общаться, как-будто мы знаем друг друга уже давно. Она знает как лучше оптимизировать время экскурсии, чтобы просмотреть всё, знает, где можно остановиться, чтобы дешевле и вкуснее перекусить. Спасибо за сэкономленное время, Мария! Впечатления остались самые лучшие от города! Благодарим Марию за доброжелательность!
16 августа 2019
Прилетели утром в Афины, после обеда пошли на экскурсию, что позволило сориентироваться по основным достопримечательностям города. Гид провела и показала все самые знаковые места города и в последующие дни мы уже сами знали куда пойти и как выйти к тому или иному месту. Нам все понравилось, правда, кто хочет более подробно узнать именно те или иные исторические факты, типа, какой камень лежит в этом месте и почему именно здесь-нужно обратить внимание на другие предложения трипстера. Спасибо!!!
6 августа 2019
Все прошло отлично!
Мария очень познавательно и интересно показала все основные точки города. При этом, познакомила с достаточно тихими и живописными местечками, куда мы позже еще возвращались самостоятельно. Для первого знакомства с городом и его устройством - самое то.
Очень комфортная прогулка, компактный маршрут, интересный материал и профессиональный комментарий. Я всем доволен. Спасибо большое!!!
Ещё 4 отзыва

Мария проводит ещё 1 экскурсию

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