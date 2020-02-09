14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Главное о греческой столице

Вы увидите «визитные карточки» города — Парламент и площадь Синтагма — и услышите их любопытную историю. Заглянете в Национальный сад, природный оазис в самом центре столицы, и впечатлитесь разнообразием греческих деревьев и растений. Пройдете по центральной пешеходной торговой улице и почувствуете себя в центре мира на всегда многолюдной площади Монастираки. Я расскажу о жизни и традициях местных: где они любят проводить время, что готовят дома, как заводят семьи и воспитывают детей.

Афины с открытки

Вы погуляете по красочному району Плака и пройдете узкими улочками любимого квартала греческих котиков — Анафиотика. Увидите ландшафты, напоминающие картины с островов Эгейского моря, и подниметесь на холм Ареопаг под Акрополем. Отсюда вам откроется чудесный вид на исторические Афины и древнюю Агору. Завершится экскурсия в районе Псири, известном колоритными кафетериями, тавернами и барами. Я расскажу о греческой кухне и местных продуктах, которые любят во всем мире. А еще — подскажу мои любимые заведения, где можно приятно и вкусно отдохнуть вечером.