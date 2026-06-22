14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Афины: путешествие сквозь века

Погрузитесь в атмосферу древних Афин, пройдите по историческим районам и узнайте уникальные мифы и легенды
Представьте себя путешественником, который шаг за шагом исследует живописные уголки Афин, каждый из которых хранит свои тайны и истории. Вас ждет не просто прогулка, а настоящее приключение по Монастираки, Плака,
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Калимармаро и Тисио.

Представьте, как вы поднимаетесь на холм Пникс, откуда открывается завораживающий вид на исторический центр Афин. Ваш гид расскажет самые захватывающие мифы и легенды, которые делают этот город уникальным. Вы узнаете о жизни местных жителей, их традициях и культуре.

Ваше путешествие завершится в районе Монастираки, где вы сможете насладиться атмосферой настоящих греческих кафетерий, таверн и баров. Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с Афинами, их историей и современной жизнью.

Позвольте себе окунуться в мир древнегреческих богов и героев, пройти по местам, где они когда-то бродили, и создать незабываемые воспоминания о Греции

5
103 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные исторические районы
  • 🏛 Величественные древние памятники
  • 🌿 Природный оазис в центре города
  • 🍽 Аутентичная греческая кухня
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Интересные факты о жизни местных жителей
Афины: путешествие сквозь века
Афины: путешествие сквозь века
Афины: путешествие сквозь века

Что можно увидеть

  • Парламент
  • Площадь Синтагма
  • Национальный сад
  • Площадь Монастираки
  • Район Плака
  • Стадион Калимармаро
  • Храм Зевса
  • Арка Адриана
  • Тюрьма Сократа
  • Холм Пникс
  • Древняя Агора

Описание экскурсии

Главное о греческой столице

Вы увидите «визитные карточки» города — Парламент и площадь Синтагма — услышите их любопытную историю и увидите смену караула. Заглянете в Национальный сад, природный оазис в самом центре столицы, впечатлитесь разнообразием греческих деревьев и растений и отыщете гнёзда попугаев. Пройдете по центральной пешеходной торговой улице и почувствуете себя в центре мира на всегда многолюдной площади Монастираки. Я расскажу о жизни и традициях местных: где они любят проводить время, что готовят дома, как заводят семьи и воспитывают детей.

Афины с открытки

Вы погуляете по красочному району Плака и восхититесь величием стадиона Калимармаро. Увидите величественные колонны храма Зевса и дверь в старый город — арку Адриана, тюрьму Сократа. Подниметесь на холм Пникс под Акрополем. Отсюда вам откроется чудесный вид на исторические Афины и древнюю Агору. Завершится экскурсия в районе Монастираки, известном колоритными кафетериями, тавернами и барами. Я расскажу о греческой кухне и местных продуктах, которые любят во всем мире. А еще — подскажу мои любимые заведения, где можно приятно и вкусно отдохнуть вечером.

Организационные детали

Дополнительные расходы не предусмотрены.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На станции метро Синтагма
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Афинах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 3423 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Анна, и мне посчастливилось жить в городе олимпийских богов — Афинах. С большим удовольствием познакомлю вас с этим историческим, красивым и атмосферным городом, где по одну сторону стоят величественные древние храмы, а по другую — уютные таверны и молодёжные кафе. Надеюсь, вы полюбите этот древний волшебный город так же, как и я!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 103 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
99
4
4
3
2
1
Anna
нам очень понравилось! информации много, она понятная и совсем не скучная. мы в восторге, ели приедем еще раз обязательно повторим!
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Михаил
Спасибо Анне за прекрасную обзорную экскурсию по Афинам! Мы уже побывали на других прогулках по Древней Греции и попросили Анну скорректировать немного маршрут, все прошло на отлично! Увидели парламент, прошлись
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по парку и увидели диких греческих попугаев, узнали много нового о олимпийском стадионе, храме Зевса, Александре Македонском и лорде Байроне. Отдельной изюминкой были рассказы Анны о ее греческой семье и их быте и привычках. Было очень интересно!

Спасибо Анне за прекрасную обзорную экскурсию по Афинам! Мы уже побывали на других прогулках по Древней
Спасибо Анне за прекрасную обзорную экскурсию по Афинам! Мы уже побывали на других прогулках по Древней
Спасибо Анне за прекрасную обзорную экскурсию по Афинам! Мы уже побывали на других прогулках по Древней
Спасибо Анне за прекрасную обзорную экскурсию по Афинам! Мы уже побывали на других прогулках по Древней
Спасибо Анне за прекрасную обзорную экскурсию по Афинам! Мы уже побывали на других прогулках по Древней
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Елена
Экскурсия «Афины: путешествия сквозь века» была просто великолепна.

Заботу о себе я почувствовала сразу после заказа экскурсии. Я ещё не добралась до Афин, а экскурсовод Анна была готова помочь мне любым
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советом.

Мы встретились у фонтана на площади Синтагма. Отсюда началось наше путешествие по Афинам. Удивительно, но мы побывали в разных эпохах уже на станции метро «Синтагма», на которой расположен музей.

Путешествие по городу: смена караула около парламента, история города и улиц, святыни прошлого - путешествуя с Анной, вы узнаете об Афинах всё, побываете и в прошлом, и в настоящем.

Я благодарю изумительного экскурсовода за потрясающую экскурсию

Экскурсия «Афины: путешествия сквозь века» была просто великолепна.
Экскурсия «Афины: путешествия сквозь века» была просто великолепна.
Экскурсия «Афины: путешествия сквозь века» была просто великолепна.
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И
всё понравилось. рекомендую.
Анна
Анна
Ответ организатора:
Спасибо большое 🌹
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А
Первый раз были с мужем в Афинах транзитом и решили время не терять зря! Маршрут был выбран удачно, совсем не устали ходить, время пролетело настолько быстро благодаря рассказчику, было интересно! Спасибо
Первый раз были с мужем в Афинах транзитом и решили время не терять зря! Маршрут был
Первый раз были с мужем в Афинах транзитом и решили время не терять зря! Маршрут был
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Т
Анна очень интересный гид и потрясающий человек! Она подстроилась под нашу группу, когда мы сообщили что наш самолет задерживается и мы не сможем быть вовремя. В этот день также был большой праздник и многие заведения были закрыты. Но Анна посоветовала и даже зарезервировала нам столик с очень вкусном и бюджетном месте. Обзорная экскурсия также была познавательная и интересная. Спасибо Анна!
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