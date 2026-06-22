14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в атмосферу древних Афин, пройдите по историческим районам и узнайте уникальные мифы и легенды
Представьте себя путешественником, который шаг за шагом исследует живописные уголки Афин, каждый из которых хранит свои тайны и истории. Вас ждет не просто прогулка, а настоящее приключение по Монастираки, Плака, читать дальшеуменьшить
Калимармаро и Тисио.
Представьте, как вы поднимаетесь на холм Пникс, откуда открывается завораживающий вид на исторический центр Афин. Ваш гид расскажет самые захватывающие мифы и легенды, которые делают этот город уникальным. Вы узнаете о жизни местных жителей, их традициях и культуре.
Ваше путешествие завершится в районе Монастираки, где вы сможете насладиться атмосферой настоящих греческих кафетерий, таверн и баров. Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с Афинами, их историей и современной жизнью.
Позвольте себе окунуться в мир древнегреческих богов и героев, пройти по местам, где они когда-то бродили, и создать незабываемые воспоминания о Греции
Вы увидите «визитные карточки» города — Парламент и площадь Синтагма — услышите их любопытную историю и увидите смену караула. Заглянете в Национальный сад, природный оазис в самом центре столицы, впечатлитесь разнообразием греческих деревьев и растений и отыщете гнёзда попугаев. Пройдете по центральной пешеходной торговой улице и почувствуете себя в центре мира на всегда многолюдной площади Монастираки. Я расскажу о жизни и традициях местных: где они любят проводить время, что готовят дома, как заводят семьи и воспитывают детей.
Афины с открытки
Вы погуляете по красочному району Плака и восхититесь величием стадиона Калимармаро. Увидите величественные колонны храма Зевса и дверь в старый город — арку Адриана, тюрьму Сократа. Подниметесь на холм Пникс под Акрополем. Отсюда вам откроется чудесный вид на исторические Афины и древнюю Агору. Завершится экскурсия в районе Монастираки, известном колоритными кафетериями, тавернами и барами. Я расскажу о греческой кухне и местных продуктах, которые любят во всем мире. А еще — подскажу мои любимые заведения, где можно приятно и вкусно отдохнуть вечером.
Организационные детали
Дополнительные расходы не предусмотрены.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На станции метро Синтагма
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Афинах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 3423 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Анна, и мне посчастливилось жить в городе олимпийских богов — Афинах. С большим удовольствием познакомлю вас с этим историческим, красивым и атмосферным городом, где по одну сторону стоят величественные древние храмы, а по другую — уютные таверны и молодёжные кафе. Надеюсь, вы полюбите этот древний волшебный город так же, как и я!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 103 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
99
4
4
3
–
2
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1
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Anna
нам очень понравилось! информации много, она понятная и совсем не скучная. мы в восторге, ели приедем еще раз обязательно повторим!
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Михаил
Спасибо Анне за прекрасную обзорную экскурсию по Афинам! Мы уже побывали на других прогулках по Древней Греции и попросили Анну скорректировать немного маршрут, все прошло на отлично! Увидели парламент, прошлись читать дальшеуменьшить
по парку и увидели диких греческих попугаев, узнали много нового о олимпийском стадионе, храме Зевса, Александре Македонском и лорде Байроне. Отдельной изюминкой были рассказы Анны о ее греческой семье и их быте и привычках. Было очень интересно!
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Елена
Экскурсия «Афины: путешествия сквозь века» была просто великолепна.
Заботу о себе я почувствовала сразу после заказа экскурсии. Я ещё не добралась до Афин, а экскурсовод Анна была готова помочь мне любым читать дальшеуменьшить
советом.
Мы встретились у фонтана на площади Синтагма. Отсюда началось наше путешествие по Афинам. Удивительно, но мы побывали в разных эпохах уже на станции метро «Синтагма», на которой расположен музей.
Путешествие по городу: смена караула около парламента, история города и улиц, святыни прошлого - путешествуя с Анной, вы узнаете об Афинах всё, побываете и в прошлом, и в настоящем.
Я благодарю изумительного экскурсовода за потрясающую экскурсию
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И
Ирина
всё понравилось. рекомендую.
Анна
Ответ организатора:
Спасибо большое 🌹
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А
Альбина
Первый раз были с мужем в Афинах транзитом и решили время не терять зря! Маршрут был выбран удачно, совсем не устали ходить, время пролетело настолько быстро благодаря рассказчику, было интересно! Спасибо
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Т
Татьяна
Анна очень интересный гид и потрясающий человек! Она подстроилась под нашу группу, когда мы сообщили что наш самолет задерживается и мы не сможем быть вовремя. В этот день также был большой праздник и многие заведения были закрыты. Но Анна посоветовала и даже зарезервировала нам столик с очень вкусном и бюджетном месте. Обзорная экскурсия также была познавательная и интересная. Спасибо Анна!
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