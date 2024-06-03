Афины с древности до наших дней: обзорная групповая экскурсия

Прогулка по старейшим районам Афин, знакомство с эпохой Древней Греции, римским, византийским и османским периодами. Узнайте о современной культуре города
На прогулке по старейшим районам Афин вы погрузитесь в эпоху Древней Греции, которая заложила фундамент западной цивилизации. Развитие архитектуры, науки и искусства предстанет перед вами через осмотр памятников Античности.

Исследуя символы
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римского, византийского и османского периодов, вы получите объёмное представление о прошлом Афин.

Прогулка по узким улочкам района Плака, осмотр Акрополя, памятника Лисикрата, Арки Адриана и Римской Агоры. Византийские церкви, османские медресе и мечеть, руины Библиотеки Адриана. Узнайте, как отдыхают греки в кафе и ресторанах, и познакомьтесь с национальной кухней. Остановитесь возле собора Пресвятой Богородицы и церкви святого Элефтериоса. Площадь Синтагма раскроет своё историческое и социальное значение. Дополнительных расходов не предполагается. Позаботьтесь об удобной обуви и возьмите бутылочку воды

5
4 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  1. 📜 Погружение в историю Древней Греции
  2. 🏛️ Осмотр знаковых памятников Античности
  3. 🌍 Узнаете о римском, византийском и османском периодах
  4. 🍽️ Знакомство с национальной кухней
  5. 🕌 Посещение уникальных религиозных сооружений
  6. 🛍️ Прогулка по знаменитой торговой улице

Что можно увидеть

  • Район Плака
  • Акрополь
  • Памятник Лисикрата
  • Арка Адриана
  • Археологические находки
  • Церковь святого Николая
  • Римская Агора
  • Башня ветров
  • Медресе и мечеть
  • Библиотека Адриана
  • Собор Пресвятой Богородицы
  • Церковь святого Элефтериоса
  • Площадь Синтагма
Афины с древности до наших дней: обзорная групповая экскурсия
Афины с древности до наших дней: обзорная групповая экскурсия
Афины с древности до наших дней: обзорная групповая экскурсия
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Гуляя по узким улочкам района Плака, я покажу, где бродил философ Димосфен, и расскажу, почему именно Древняя Греция стала колыбелью философии как науки.
  • Осматривая Акрополь, вы узнаете о золотом веке Афин.
  • У знаменитого памятника Лисикрата поговорим о древнегреческом театре и о том, почему монумент разместили в самом сердце Афин.
  • Вы увидите Арку Адриана — история памятника древнеримскому императору перенесёт нас во времена римской эпохи на греческих землях.
  • В небольшом музее вы рассмотрите археологические находки: предметы быта, кувшины, в которых хранили и перевозили вино и оливковое масло, а также древние захоронения и уникальный водопровод.
  • Без внимания не останется византийская церковь святого Николая 11 века.
  • Пройдя по Римской Агоре, вы увидите Башню ветров (древнейший метеорологический памятник в Афинах) и римские общественные «веспасианы» — обсудим, почему они были платными.
  • Не пропустим медресе и мечеть эпохи османского владычества, а также руины знаменитой Библиотеки Адриана.
  • Вы увидите, как отдыхают греки в кафе и ресторанах. Попутно поговорим о национальной кухне.
  • Пройдёмся по знаменитой торговой улице, где модницы-гречанки покупают одежду.
  • Остановимся возле собора Пресвятой Богородицы, где находятся раки с мощами двух греческих святых.
  • Кроме того, вы познакомитесь с архитектурой византийской церкви святого Элефтериоса с резным фасадом.
  • А на площади Синтагма вы поймёте её историческое и социальное значение в жизни столицы.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов не предполагается.
  • Позаботьтесь об удобной обуви для прогулок и возьмите бутылочку воды.
  • Экскурсия для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

в понедельник, вторник, среду и четверг в 17:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€40
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро «Акрополь»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Алена
3 июня 2024
Очень довольны экскурсией! Экскурсию проводил гид Александр - было невероятно интересно, живо, позитивно, очень красивый маршрут и удобно организовано! Очень рекомендую эту экскурсию для начала знакомства с Афинами - маршрут
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так построен, что все точки интереса в городе показаны и сразу в голове все встает на свои места - что и каким образом посетить дальше! Сразу перестаешь себя чувствовать слепым котёнком в новом городе, и это гораздо полезнее и нагляднее советов из интернета о том, что посмотреть.
Чувствовалось, что Александр не экономит свои силы и старается вложить в экскурсию максимум интереса и эмоций! Рассказ был очень насыщенным, глубоким и высококультурным, но при этом невероятно живым и увлекательным, с юмором и массой интересных моментов! Плюс как бонус - множество лайфхаков о пребывании с Афинах. Большое спасибо Александру за то, что мы влюбились в Греческую столицу благодаря его таланту гида и потрясающе интересной экскурсии!

Н
13 мая 2024
Очень понравилась экскурсия, мы первый раз в Афинах. Решили начать знакомство с городом с гидом и не ошиблись. Получился формат приятной прогулки, будто с хорошим знакомым. Нам повезло дважды: с
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гидом, и с тем, что групповая экскурсия стала для нашей семьи индивидуальной! Получили много приятных впечатлений, интересной информации, без перегруза. Потом уже сами смогли выбрать свои маршруты для следующих дней. Большое спасибо! Было приятно познакомиться с Александром!

G
24 апр 2024
Это была увлекательная двухчасовая прогулка по центру Афин с прекрасным экскурсоводом Александром. Я была впервые в Афинах и благодаря информации, полученной во время экскурсии, я смогла спланировать свое пребывание в Афинах, а также ориентироваться в городе.
Кстати, экскурсия начинается в 17, а это значит, что жара уже спала и ходить по городу гораздо приятнее, чем днем.
А
19 апр 2024
От всей души благодарю Александра за интересную экскурсию- очень познавательно, интересно, с юмором и приятной атмосферой. Очень понравилось! Очень рекомендую!

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