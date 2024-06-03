На прогулке по старейшим районам Афин вы погрузитесь в эпоху Древней Греции, которая заложила фундамент западной цивилизации. Развитие архитектуры, науки и искусства предстанет перед вами через осмотр памятников Античности.
Исследуя символы
Исследуя символы
6 причин купить эту экскурсию
- 📜 Погружение в историю Древней Греции
- 🏛️ Осмотр знаковых памятников Античности
- 🌍 Узнаете о римском, византийском и османском периодах
- 🍽️ Знакомство с национальной кухней
- 🕌 Посещение уникальных религиозных сооружений
- 🛍️ Прогулка по знаменитой торговой улице
Что можно увидеть
- Район Плака
- Акрополь
- Памятник Лисикрата
- Арка Адриана
- Археологические находки
- Церковь святого Николая
- Римская Агора
- Башня ветров
- Медресе и мечеть
- Библиотека Адриана
- Собор Пресвятой Богородицы
- Церковь святого Элефтериоса
- Площадь Синтагма
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Гуляя по узким улочкам района Плака, я покажу, где бродил философ Димосфен, и расскажу, почему именно Древняя Греция стала колыбелью философии как науки.
- Осматривая Акрополь, вы узнаете о золотом веке Афин.
- У знаменитого памятника Лисикрата поговорим о древнегреческом театре и о том, почему монумент разместили в самом сердце Афин.
- Вы увидите Арку Адриана — история памятника древнеримскому императору перенесёт нас во времена римской эпохи на греческих землях.
- В небольшом музее вы рассмотрите археологические находки: предметы быта, кувшины, в которых хранили и перевозили вино и оливковое масло, а также древние захоронения и уникальный водопровод.
- Без внимания не останется византийская церковь святого Николая 11 века.
- Пройдя по Римской Агоре, вы увидите Башню ветров (древнейший метеорологический памятник в Афинах) и римские общественные «веспасианы» — обсудим, почему они были платными.
- Не пропустим медресе и мечеть эпохи османского владычества, а также руины знаменитой Библиотеки Адриана.
- Вы увидите, как отдыхают греки в кафе и ресторанах. Попутно поговорим о национальной кухне.
- Пройдёмся по знаменитой торговой улице, где модницы-гречанки покупают одежду.
- Остановимся возле собора Пресвятой Богородицы, где находятся раки с мощами двух греческих святых.
- Кроме того, вы познакомитесь с архитектурой византийской церкви святого Элефтериоса с резным фасадом.
- А на площади Синтагма вы поймёте её историческое и социальное значение в жизни столицы.
Организационные детали
- Дополнительных расходов не предполагается.
- Позаботьтесь об удобной обуви для прогулок и возьмите бутылочку воды.
- Экскурсия для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
в понедельник, вторник, среду и четверг в 17:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€40
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро «Акрополь»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваша команда гидов в Афинах
Провели экскурсии для 292 туристов
Меня зовут Марина, я работаю гидом с 2007 года. Закончила Высшую Афинскую Школу гидов при Министерстве Культуры Греции, а так же Афинский Педагогический Университет, Гуманитарный университет факультет «Классическая филология» и аспирантура «История философии». Я и моя команда гидов с радостью поделимся накопленными знаниями.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Алена
3 июня 2024
Очень довольны экскурсией! Экскурсию проводил гид Александр - было невероятно интересно, живо, позитивно, очень красивый маршрут и удобно организовано! Очень рекомендую эту экскурсию для начала знакомства с Афинами - маршрут
Н
Наталья
13 мая 2024
Очень понравилась экскурсия, мы первый раз в Афинах. Решили начать знакомство с городом с гидом и не ошиблись. Получился формат приятной прогулки, будто с хорошим знакомым. Нам повезло дважды: с
G
Galina
24 апр 2024
Это была увлекательная двухчасовая прогулка по центру Афин с прекрасным экскурсоводом Александром. Я была впервые в Афинах и благодаря информации, полученной во время экскурсии, я смогла спланировать свое пребывание в Афинах, а также ориентироваться в городе.
Кстати, экскурсия начинается в 17, а это значит, что жара уже спала и ходить по городу гораздо приятнее, чем днем.
Кстати, экскурсия начинается в 17, а это значит, что жара уже спала и ходить по городу гораздо приятнее, чем днем.
А
Анна
19 апр 2024
От всей души благодарю Александра за интересную экскурсию- очень познавательно, интересно, с юмором и приятной атмосферой. Очень понравилось! Очень рекомендую!
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