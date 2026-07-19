87 отзывов оставили туристы

5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Узнать о зарождении демократии
- 🗺️ Прогуляться по древней Плаке
- 📜 Познакомиться с философией Греции
- 🌿 Открыть символику оливкового дерева
- 🍷 Узнать о винном культе эллинов
Что можно увидеть
- Акрополь
- Плака
- Башня ветров
- Холм Муз
- Холм Ареопаг
Описание экскурсии
Великий дух Аттики
Классическая Греция дала направление для развития всей западноевропейской цивилизации. Вы узнаете, почему именно здесь родились демократия, философия и театр. Что послужило предпосылкой для формирования культуры, гражданских свобод и искусства. И как на стыке разных этнических картин мира, на рубеже между востоком и западом Европы, возник, рос и креп могучий эллинский дух. Кроме того, побеседуем об интересных параллелях между известными легендами и объективными фактами, о которых вы, возможно, не догадывались — одной из тем станет, например, происхождение греческого алфавита.
Старейший район Афин
Мы прогуляемся по древней Плаке, где люди жили непрерывно на протяжении нескольких тысячелетий и где едва ли не каждый камень помнит «золотой век» Перикла. Поговорим о его влиянии на произведения эпохи Возрождения, творчество современных художников и образ мышления нового человека. В историческом квартале вы охватите сразу несколько эпох — увидите величественные римские колонны и следы турецкого владычества, а также познакомитесь с классикой эгейского градостроительства, осмотрите старейший метеорологический памятник — Башню ветров — и встретите множество колоритных таверн.
Дух истории на афинских холмах
У подножия священной скалы Акрополя, вы познакомитесь с островной кикладской архитектурой, увидите пряничные домики и узкие белые улочки. Я расскажу, кем были жители этого сказочного места и почему они оказались в центре Афин у Акрополя. На холме Муз (Филопаппа) вспомним Сократа, проведшего здесь последние дни. Вы услышите о стратегической значимости места, а также увидите серебристо-зеленые оливковые рощи. На холме Ареопаг, где судили бога войны Ареса, узнаете о важном законодательном органе древних Афин, проповедях крестителя Греции, апостола Павла, и первых греках, принявших христианство.
Традиции древних и современных греков
Проходя вдоль агоры, я расскажу, какое значение имела городская площадь для древних греков. На торговых улочках вы увидите эксклюзивные вещи и предметы народного промысла, в том числе изделия из оливкового дерева. На примере работ греческих художников-керамистов узнаете об исконных гончарных традициях. Отдельно поговорим о роли оливы в культуре народа и всех тонкостях оливкового масла — символа Средиземноморья. Кроме того, речь пойдет о сортах винограда, марочных винах и напитках эллинов. И, конечно, не обойдем вниманием современных жителей — вы услышите, что они любят, а что им не по душе; что причитается женщине, а что мужчине при вступлении в брак; как проходят свадьбы и крестины; какие жизненные ценности почитают и в чем особенности греческого менталитета.
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Ольга провела нас по очень красивому, необычному и тщательно продуманному маршруту. На каждом шагу перед нами открывались