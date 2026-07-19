87 отзывов оставили туристы

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Афины - город вечной красоты и свободы

Откройте для себя древние Афины: прогулка по Плаке, знакомство с Акрополем и легендами Греции. Уникальная возможность понять эллинский дух
Греция - колыбель цивилизации, а Афины - её сердце. Прогулка по историческому центру и Плаке позволит окунуться в атмосферу античности. Вы узнаете о роли Классической Греции в развитии культуры, демократии
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и философии. Величественные римские колонны, Башня ветров и Акрополь откроют перед вами свои тайны.

Исследование афинских холмов, знакомство с традициями древних и современных греков, погружение в атмосферу винного культа и оливковых рощ - всё это делает экскурсию незабываемой

5
258 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Узнать о зарождении демократии
  • 🗺️ Прогуляться по древней Плаке
  • 📜 Познакомиться с философией Греции
  • 🌿 Открыть символику оливкового дерева
  • 🍷 Узнать о винном культе эллинов
Афины - город вечной красоты и свободы
Афины - город вечной красоты и свободы
Афины - город вечной красоты и свободы

Что можно увидеть

  • Акрополь
  • Плака
  • Башня ветров
  • Холм Муз
  • Холм Ареопаг

Описание экскурсии

Великий дух Аттики

Классическая Греция дала направление для развития всей западноевропейской цивилизации. Вы узнаете, почему именно здесь родились демократия, философия и театр. Что послужило предпосылкой для формирования культуры, гражданских свобод и искусства. И как на стыке разных этнических картин мира, на рубеже между востоком и западом Европы, возник, рос и креп могучий эллинский дух. Кроме того, побеседуем об интересных параллелях между известными легендами и объективными фактами, о которых вы, возможно, не догадывались — одной из тем станет, например, происхождение греческого алфавита.

Старейший район Афин

Мы прогуляемся по древней Плаке, где люди жили непрерывно на протяжении нескольких тысячелетий и где едва ли не каждый камень помнит «золотой век» Перикла. Поговорим о его влиянии на произведения эпохи Возрождения, творчество современных художников и образ мышления нового человека. В историческом квартале вы охватите сразу несколько эпох — увидите величественные римские колонны и следы турецкого владычества, а также познакомитесь с классикой эгейского градостроительства, осмотрите старейший метеорологический памятник — Башню ветров — и встретите множество колоритных таверн.

Дух истории на афинских холмах

У подножия священной скалы Акрополя, вы познакомитесь с островной кикладской архитектурой, увидите пряничные домики и узкие белые улочки. Я расскажу, кем были жители этого сказочного места и почему они оказались в центре Афин у Акрополя. На холме Муз (Филопаппа) вспомним Сократа, проведшего здесь последние дни. Вы услышите о стратегической значимости места, а также увидите серебристо-зеленые оливковые рощи. На холме Ареопаг, где судили бога войны Ареса, узнаете о важном законодательном органе древних Афин, проповедях крестителя Греции, апостола Павла, и первых греках, принявших христианство.

Традиции древних и современных греков

Проходя вдоль агоры, я расскажу, какое значение имела городская площадь для древних греков. На торговых улочках вы увидите эксклюзивные вещи и предметы народного промысла, в том числе изделия из оливкового дерева. На примере работ греческих художников-керамистов узнаете об исконных гончарных традициях. Отдельно поговорим о роли оливы в культуре народа и всех тонкостях оливкового масла — символа Средиземноморья. Кроме того, речь пойдет о сортах винограда, марочных винах и напитках эллинов. И, конечно, не обойдем вниманием современных жителей — вы услышите, что они любят, а что им не по душе; что причитается женщине, а что мужчине при вступлении в брак; как проходят свадьбы и крестины; какие жизненные ценности почитают и в чем особенности греческого менталитета.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Тиссион
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Афинах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 2696 туристов
Привет! Я Ольга, хочу стать вашим проводником в мир греческой культуры. По образованию филолог, в Греции живу 16 лет, 10 из них работала гидом в крупнейших туристических компаниях. Я гречанка,
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родилась в России, выросла в греческой среде. Знаю историю и традиции этой страны, расскажу, как живут местные, покажу свой любимый город, стильные концептуальные места и постараюсь передать его дух и атмосферу свободы и света, чтобы воспоминания о Греции еще долго грели ваше сердце! Добро пожаловать в Афины!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 258 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
Дата посещения: 1 июл 2026
Насыщенная и разносторонняя экскурсия по главным достопримечательностям и укромным закоулкам центра Афин. Нам понравилось!
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Юлия
Огромное спасибо Ольге за чудесную экскурсию – это было знакомство с Афинами! Я была первый раз в этом замечательном городе. Были вдвоем с дочкой-подростком. Прогулялись по знаковым местам, узнали интересные
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факты из истории города, и в целом культуры древней Греции, поднимались и спускались по древним лестницам, и посещали укромные места и тихие закоулки района Плака. Общались легко и иногда в форме диалога, поэтому время пролетело незаметно.

Огромное спасибо Ольге за чудесную экскурсию – это было знакомство с Афинами! Я была первый раз
Огромное спасибо Ольге за чудесную экскурсию – это было знакомство с Афинами! Я была первый раз
Огромное спасибо Ольге за чудесную экскурсию – это было знакомство с Афинами! Я была первый раз
Огромное спасибо Ольге за чудесную экскурсию – это было знакомство с Афинами! Я была первый раз
Огромное спасибо Ольге за чудесную экскурсию – это было знакомство с Афинами! Я была первый раз
Огромное спасибо Ольге за чудесную экскурсию – это было знакомство с Афинами! Я была первый раз
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Mickael
Хочется от всей души поблагодарить нашего замечательного экскурсовода Ольгу за прекрасную экскурсию по Афинам!
Ольга провела нас по очень красивому, необычному и тщательно продуманному маршруту. На каждом шагу перед нами открывались
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потрясающие виды и неожиданные ракурсы, которые невозможно увидеть во время обычной прогулки по городу.
Экскурсия была не только очень познавательной, но и невероятно увлекательной. Ольга с большим знанием и любовью рассказывала об истории Греции, жизни и традициях греков, их культуре, обычаях и современном быте. Её рассказ был живым, интересным и наполненным множеством удивительных фактов.
Мы с мужем получили огромное удовольствие и от увиденного, и от общения с Ольгой. Благодаря ей Афины открылись для нас совершенно по-новому.
От всей души рекомендуем Ольгу всем, кто хочет не просто увидеть Афины, а по-настоящему почувствовать их атмосферу и полюбить этот удивительный город. Большое спасибо за незабываемые впечатления!

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Н
Просто влюбилась в Ольгу и в её отношение к Афинам. Прекрасный, приятный человек, который обожает Грецию. Очень рекомендую
Просто влюбилась в Ольгу и в её отношение к Афинам. Прекрасный, приятный человек, который обожает Грецию. Очень рекомендую
Просто влюбилась в Ольгу и в её отношение к Афинам. Прекрасный, приятный человек, который обожает Грецию. Очень рекомендую
Просто влюбилась в Ольгу и в её отношение к Афинам. Прекрасный, приятный человек, который обожает Грецию. Очень рекомендую
Просто влюбилась в Ольгу и в её отношение к Афинам. Прекрасный, приятный человек, который обожает Грецию. Очень рекомендую
Просто влюбилась в Ольгу и в её отношение к Афинам. Прекрасный, приятный человек, который обожает Грецию. Очень рекомендую
Просто влюбилась в Ольгу и в её отношение к Афинам. Прекрасный, приятный человек, который обожает Грецию. Очень рекомендую
Просто влюбилась в Ольгу и в её отношение к Афинам. Прекрасный, приятный человек, который обожает Грецию. Очень рекомендую
Просто влюбилась в Ольгу и в её отношение к Афинам. Прекрасный, приятный человек, который обожает Грецию. Очень рекомендую+2
Просто влюбилась в Ольгу и в её отношение к Афинам. Прекрасный, приятный человек, который обожает Грецию. Очень рекомендую
Просто влюбилась в Ольгу и в её отношение к Афинам. Прекрасный, приятный человек, который обожает Грецию. Очень рекомендую
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Елена
Узнали много нового об основании города и древнегреческих богах. Дети были в полном восторге от увлекательных мифов рассказанных и показанных на фигурках богов. Всё прошло в очень комфортной обстановке, отдельное спасибо нашему замечательному экскурсоводу за талант рассказчика! Рекомендую эту экскурсию как взрослым, так и детям, будет интересно и познавательно всем!
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А
Огромное спасибо Ольге за потрясающую экскурсию! Были вдвоем с ребенком 13 лет, он в восторге. Экскурсия превзошла все наши ожидания и стала одним из самых ярких впечатлений от поездки! С
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самого начала чувствовался индивидуальный подход: маршрут был продуман до мелочей с учётом наших интересов.

Гид оказался настоящим профессионалом и искренне увлечённым человеком. Ольга не просто рассказывал факты, а буквально оживляла историю города - древние мифы, философия, культура и современная жизнь Афин переплетались в единый увлекательный рассказ.

Особенно порадовало, что экскурсия проходила в комфортной атмосфере, без спешки и суеты. Мы могли задавать любые вопросы, останавливаться там, где хотелось, и даже немного отклоняться от маршрута, открывая для себя скрытые уголки города, которые невозможно найти самостоятельно.

Отдельно хочется отметить организацию: всё было чётко, удобно и продумано - от времени встречи до рекомендаций по дальнейшему отдыху, выбору мест для посещений и ресторанов. Чувствовалась забота о каждом моменте.

Эта экскурсия - идеальный выбор для тех, кто хочет по-настоящему прочувствовать Афины, а не просто «поставить галочки» у достопримечательностей. Огромное спасибо за незабываемый опыт! Обязательно буду рекомендовать всем знакомым.

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