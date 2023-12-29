1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Пешеходная по Афинам с посещением Акрополя
Индивидуальная экскурсия по Афинам с посещением Акрополя - это уникальная возможность погрузиться в историю и культуру Древней Греции
Начало: Вход на станцию метро ΣΥΝΤΑΓΜΑ
Расписание: По будням в 9:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€150 за человека
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная обзорная экскурсия по Афинам на авто: путешествие в историю
Погрузитесь в мир древних Афин, наслаждаясь комфортом индивидуальной поездки на авто с личным гидом
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
€494 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Акрополь и Афины: пешеходная экскурсия, погружение в историю
Приглашаем на пешеходную экскурсию по Афинам и Акрополю - уникальный шанс увидеть сердце Греции своими глазами
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от €150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Авто-экскурсия по Афинам: от Акрополя до Ликавитоса
Погрузитесь в историю Афин, путешествуя на комфортабельном автомобиле. Откройте для себя уникальные мифы и легенды, оживающие среди древних руин
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€200 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААся29 декабря 2023Оксана профессионал своего дела, экскурсия прошла на одном дыхании, мы в Афинах далеко не первый раз и узнали очень много нового. Всем рекомендую.
- ВВячеслав18 августа 2023Прекрасная экскурсия с гидом Ириной. Очень познавательно и интересно.
- ДДмитрий4 сентября 2022Акрополь и театр ДионисаУвлекательная экскурсия! Замечательный экскурсовод Наталья, любящий свое дело и обладающий широчайшими знаниями. никакого занудства, динамично, интересно! понравилось всей семье и взрослым и детям! Однозначно рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Храм Зевса Олимпийского»
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Сколько стоит экскурсия по Афинам в июне 2024
Сейчас в Афинах в категории "Храм Зевса Олимпийского" можно забронировать 4 экскурсии от 150 до 494. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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