Храм Зевса Олимпийского – экскурсии в Афинах

Найдено 4 экскурсии в категории «Храм Зевса Олимпийского» в Афинах на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Пешеходная по Афинам с посещением Акрополя
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Пешеходная по Афинам с посещением Акрополя
Индивидуальная экскурсия по Афинам с посещением Акрополя - это уникальная возможность погрузиться в историю и культуру Древней Греции
Начало: Вход на станцию метро ΣΥΝΤΑΓΜΑ
Расписание: По будням в 9:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
150 за человека
Индивидуальная обзорная экскурсия по Афинам на авто
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная обзорная экскурсия по Афинам на авто: путешествие в историю
Погрузитесь в мир древних Афин, наслаждаясь комфортом индивидуальной поездки на авто с личным гидом
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
494 за всё до 4 чел.
Акрополь и Афины: пешеходная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Акрополь и Афины: пешеходная экскурсия, погружение в историю
Приглашаем на пешеходную экскурсию по Афинам и Акрополю - уникальный шанс увидеть сердце Греции своими глазами
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от 150 за всё до 3 чел.
Авто-экскурсия по Афинам с мифами и легендами
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Авто-экскурсия по Афинам: от Акрополя до Ликавитоса
Погрузитесь в историю Афин, путешествуя на комфортабельном автомобиле. Откройте для себя уникальные мифы и легенды, оживающие среди древних руин
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
200 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Ася
    29 декабря 2023
    Авто-экскурсия по Афинам с мифами и легендами
    Оксана профессионал своего дела, экскурсия прошла на одном дыхании, мы в Афинах далеко не первый раз и узнали очень много нового. Всем рекомендую.
  • В
    Вячеслав
    18 августа 2023
    Пешеходная по Афинам с посещением Акрополя
    Прекрасная экскурсия с гидом Ириной. Очень познавательно и интересно.
  • Д
    Дмитрий
    4 сентября 2022
    Акрополь и театр Диониса
    Увлекательная экскурсия! Замечательный экскурсовод Наталья, любящий свое дело и обладающий широчайшими знаниями. никакого занудства, динамично, интересно! понравилось всей семье и взрослым и детям! Однозначно рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Храм Зевса Олимпийского»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Афинах
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Пешеходная по Афинам с посещением Акрополя
  2. Индивидуальная обзорная экскурсия по Афинам на авто
  3. Акрополь и Афины: пешеходная экскурсия
  4. Авто-экскурсия по Афинам с мифами и легендами
Какие места ещё посмотреть в Афинах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Акрополь
  3. Парфенон
  4. Эрехтейон
  5. Театр Диониса
  6. Плака и Монастираки
  7. Афинский Акрополь
  8. Арка Адриана
  9. Афинская неоклассическая трилогия
  10. Храм Зевса Олимпийского
Сколько стоит экскурсия по Афинам в июне 2024
Сейчас в Афинах в категории "Храм Зевса Олимпийского" можно забронировать 4 экскурсии от 150 до 494. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Афинах (Греция 🇬🇷) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Храм Зевса Олимпийского», 7 ⭐ отзывов, цены от €150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Греции. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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