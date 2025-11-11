Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы читать дальше у знаменитого Коринфского канала — узкого рукотворного пролива, разделяющего материк и Пелопоннес. Великолепный вид и идеальное место для фото. 🔹 3. Подъём к Великопещерному монастырю Богородицы, где чудеса и история слились на высоте почти километра. 🔹 4. Прогулка по живописной Калаврите — старинному горному городу с уютными улочками и тавернами Поезд, монастырь, горы и канал — в один насыщенный день, наполненный природой, духом и живописнейшеми видами (смотрите раздел "Подробнее об экскурсии" и видео ниже). Один день — четыре удивительных открытия: 🔹 1. Путешествие по легендарной зубчатой железной дороге 1896 года — через ущелья, тоннели и водопады. Настоящее инженерное чудо среди горной природы Ахайи. 🔹 2. Остановка

Описание экскурсии Путешествие по зубчатой железной дороге В городе Диакоптон вы отправитесь в путь на историческом зубчатом поезде, который с 1896 года соединяет Диакоптон с горным городком Калаврита. За часовой маршрут длиной 22 километра вы проедете сквозь ущелье, минуете скальные тоннели и живописные водопады. Уникальность этой дороги в том, что часть пути поезд преодолевает благодаря специальному зубчатому механизму, позволяющему уверенно подниматься и спускаться при уклоне до 17,5%. Это настоящее инженерное чудо, вписанное в дикую красоту гор. Великопещерный монастырь Богородицы В начале экскурсии мы поднимемся к Великопещерному монастырю, стоящему на отвесной скале на высоте 940 метров. Основанный в 362 году братьями-монахами из Салоник, он хранит в себе глубокую духовную силу. По легенде, в пещере была найдена чудотворная икона Богородицы, написанная самим евангелистом Лукой. Монастырь не раз разрушался огнём и временем, но вновь возрождался, а икона оставалась нетронутой. Прогулка по горной Калаврите После монастыря нас ждёт уютный городок Калаврита, раскинувшийся среди гор на высоте 750 метров. Здесь будет свободное время для прогулки по колоритным улочкам, посещения лавок с местными продуктами, кафе и таверн. Калаврита славится своей историей и пейзажами, а среди её достопримечательностей — Музей холокоста, рассказывающий о трагических событиях Второй Мировой войны. Обратный путь по ущелью Завершаем день на спуске из Калавриты по той самой зубчатой железной дороге. Окружающие горы, обрывы, река и водопады в вечернем свете оставят в памяти яркие и вдохновляющие образы. Это будет кульминация вашего знакомства с одной из самых живописных дорог Греции. Временные параметры тура 1 час от Афин до Коринфского канала 1 час от канала до Великопещерного монастыря 20 минут от монастыря до городка Калаврита 1,5–2 часа свободного времени в Калаврите на обед и прогулку 1 час на поезде от Калавриты до Диакопто (у подножия гор) 1,5 часа на машине от Диакопто до Афин Суммарно: экскурсионный день — 8–9 часов

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Коринфский канал - грандиозное инженерное сооружение, соединяющее два моря

Ущелье Вурайкос - одно из самых живописных ущелий Греции

Зубчатая железная дорога - историческая горная линия 1896 года

Великопещерный монастырь - древняя святыня, вырезанная в отвесной скале

Город Калаврита - уютный горный город с богатой историей и живой атмосферой

Горные водопады и туннели - невероятные природные виды по пути Что включено Билеты на поезд, будут приобретены заранее. Они включены в стоимость. При заказе пришлите мне паспортные данные экскурсантов чтобы я заранее купил билеты

Услуги русскоязычного гида на всём маршруте

Транспортное обеспечение на комфортабельном автомобиле Шкода СуперБ (есть фото ниже) Что не входит в цену Обед (по желанию) перед возвращением в Афины. Место начала и завершения? Отель, в котором вы остановились Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в 8:00 Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.