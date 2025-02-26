В 1,5 часах от Афин скрывается удивительное ущелье Ахеи, где маленький поезд ведет свой путь сквозь горы.
Путешествие обещает захватывающие виды и невероятные ощущения от поездки по зубчатой железной дороге.
В завершение
Путешествие обещает захватывающие виды и невероятные ощущения от поездки по зубчатой железной дороге.
В завершение
5 причин купить эту экскурсию
- 🚂 Уникальная поездка по зубчатой железной дороге
- 🕌 Посещение Великопещерного монастыря
- 🌊 Остановка на Коринфском канале
- 🗺️ Историческое наследие региона
- 🚗 Комфортная поездка на автомобиле
Что можно увидеть
- Коринфский канал
- Великопещерный монастырь Богородицы
Описание экскурсии
Дорога из Афин к Ахее
Мы прибудем из Афин к ущелью на машине, по дороге сделав остановку на Коринфском канале — из этой точки открывается вид на два моря сразу. По пути я расскажу, когда была открыта железная дорога в Ахее, с какой скоростью едет поезд и какой высоты достигает.
Зубчатая железная дорога
На поезде вы поедете самостоятельно, любуясь водопадами и скальными тоннелями. Иногда угол наклона поезда будет доходить до 30–40° — и это невероятные ощущения.
Великопещерный монастырь Богородицы
Я встречу вас в конце железнодорожного путешествия и вместе на машине мы отправимся в Великопещерный монастырь Богородицы на отвесной скале. Вы рассмотрите чудотворные православные иконы, а я расскажу их истории.
Организационные детали
- Билеты на поезд включены в стоимость экскурсии. Я куплю их вам заранее
- Путь на поезде занимает 45–60 минут. На поезде можно подняться наверх или спуститься вниз — по вашему желанию. Монастырь находится наверху
- Дополнительные расходы — обед (по желанию) перед отправлением в Афины
- Поездка проходит на автомобиле Škoda Superb
- Продолжительность экскурсии — 7–8 часов
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Афинах
Я Алексей Элпиадис. Профессиональный подход, 20-летний опыт работы, профильное образование и наличие государственной лицензии — аргументы в мою пользу. Мой рассказ — не пересказ путеводителя и не занудливая схоластика. Я бы назвал мои экскурсии занимательной аналитикой.Задать вопрос
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