В 1,5 часах от Афин скрывается удивительное ущелье Ахеи, где маленький поезд ведет свой путь сквозь горы.Путешествие обещает захватывающие виды и невероятные ощущения от поездки по зубчатой железной дороге.В завершение

экскурсии вас ждет посещение Великопещерного монастыря Богородицы, где можно увидеть чудотворные иконы. Все билеты включены в стоимость, а поездка на автомобиле Škoda Superb обеспечит комфорт и удобство. Это уникальная возможность погрузиться в историю и духовность региона

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Описание экскурсии

Дорога из Афин к Ахее

Мы прибудем из Афин к ущелью на машине, по дороге сделав остановку на Коринфском канале — из этой точки открывается вид на два моря сразу. По пути я расскажу, когда была открыта железная дорога в Ахее, с какой скоростью едет поезд и какой высоты достигает.

Зубчатая железная дорога

На поезде вы поедете самостоятельно, любуясь водопадами и скальными тоннелями. Иногда угол наклона поезда будет доходить до 30–40° — и это невероятные ощущения.

Великопещерный монастырь Богородицы

Я встречу вас в конце железнодорожного путешествия и вместе на машине мы отправимся в Великопещерный монастырь Богородицы на отвесной скале. Вы рассмотрите чудотворные православные иконы, а я расскажу их истории.

Организационные детали