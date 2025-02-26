Из Афин - к величию Ахеи

Отправляйтесь в захватывающее путешествие из Афин к Ахее. Поездка на поезде через горы и посещение монастыря оставят незабываемые впечатления
В 1,5 часах от Афин скрывается удивительное ущелье Ахеи, где маленький поезд ведет свой путь сквозь горы.

Путешествие обещает захватывающие виды и невероятные ощущения от поездки по зубчатой железной дороге.

В завершение
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экскурсии вас ждет посещение Великопещерного монастыря Богородицы, где можно увидеть чудотворные иконы. Все билеты включены в стоимость, а поездка на автомобиле Škoda Superb обеспечит комфорт и удобство. Это уникальная возможность погрузиться в историю и духовность региона

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚂 Уникальная поездка по зубчатой железной дороге
  • 🕌 Посещение Великопещерного монастыря
  • 🌊 Остановка на Коринфском канале
  • 🗺️ Историческое наследие региона
  • 🚗 Комфортная поездка на автомобиле
Из Афин - к величию Ахеи
Из Афин - к величию Ахеи
Из Афин - к величию Ахеи
Ближайшие даты:
26
фев27
фев28
фев1
мар2
мар3
мар4
мар
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00

Что можно увидеть

  • Коринфский канал
  • Великопещерный монастырь Богородицы

Описание экскурсии

Дорога из Афин к Ахее

Мы прибудем из Афин к ущелью на машине, по дороге сделав остановку на Коринфском канале — из этой точки открывается вид на два моря сразу. По пути я расскажу, когда была открыта железная дорога в Ахее, с какой скоростью едет поезд и какой высоты достигает.

Зубчатая железная дорога

На поезде вы поедете самостоятельно, любуясь водопадами и скальными тоннелями. Иногда угол наклона поезда будет доходить до 30–40° — и это невероятные ощущения.

Великопещерный монастырь Богородицы

Я встречу вас в конце железнодорожного путешествия и вместе на машине мы отправимся в Великопещерный монастырь Богородицы на отвесной скале. Вы рассмотрите чудотворные православные иконы, а я расскажу их истории.

Организационные детали

  • Билеты на поезд включены в стоимость экскурсии. Я куплю их вам заранее
  • Путь на поезде занимает 45–60 минут. На поезде можно подняться наверх или спуститься вниз — по вашему желанию. Монастырь находится наверху
  • Дополнительные расходы — обед (по желанию) перед отправлением в Афины
  • Поездка проходит на автомобиле Škoda Superb
  • Продолжительность экскурсии — 7–8 часов

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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