1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Незабываемое путешествие по Афинской Ривьере: вино, море и история
Погрузитесь в атмосферу настоящей Греции с экскурсией по Афинской Ривьере. Откройте для себя места, о которых мечтают знатоки
Начало: На станции метро Elliniko
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
€200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Галопом по Афинам: от горы Ликавит до озера Вульягмени за 6 часов
Откройте для себя красоту Афин с новой стороны: от величественной горы Ликавит до целебного озера Вульягмени
Начало: По договоренности
Расписание: Каждый день 09:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие в Пирей: от Афин до сердца Средиземноморья
Отправляйтесь в увлекательное путешествие из Афин в Пирей, чтобы увидеть самый крупный порт Греции и насладиться его красотой
Начало: Метро Пирей
Расписание: По запросу, вторник, четверг в 18:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€60 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Чудо в Греции: Храм святой Феодоры в Аркадии
Отправляйтесь в Аркадию, чтобы увидеть уникальный Храм святой Феодоры, где сквозь стены проросли огромные деревья. Незабываемое путешествие ждет вас
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€580 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия на Мыс Сунион: Храм Посейдона и живописные виды
Путешествие на Мыс Сунион: откройте древние храмы, термальные источники и потрясающие виды на Эгейское море
Начало: Ваш отель или квартиры
Расписание: Каждый день кроме понедельник и среда
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от €240 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Винный тур в Афинах: дегустация вин и посещение виноградников
Погрузитесь в мир греческого виноделия с эксклюзивным туром по виноградникам Аттики и дегустацией вин
Начало: Ваш отель или квартира
Расписание: Каждый день (кроме воскресенья) 9-10 утра
2 июля в 09:00
3 июля в 09:00
€85 за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Путешествие на мыс Сунио
Посетить минеральное озеро Вульягмени, осмотреть храм Посейдона и оценить красоту Афинской Ривьеры
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
€294 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна17 мая 2024Посещение винодельни -супер. Благодарны за выполнение наших пожеланий! Искупались в море а ещё не сезон. За виды спасибо. Не самый короткий маршрут из центра в винодельню у аэропорта ( хотелось бы улучшить). Впечатление от экскурсии отличное.
- ЛЛилиана8 мая 2024И вот спустя пару месяцев можно и нужно написать, какую потрясающую экскурсию для меня провела Евгения! 6 часов удивительных видов, интересных разговоров и морского духа! А если захочется чего-то эдакого - гитара в машине будет кстати! С благодарностями из Польши;)))))
- ЭЭлла2 мая 2024Брали экскурсию на четверых. Было очень интересно и комфортно. Николай прекрасный собеседник и экскурсовод. Он показал нам такие места, которые
- MMaya30 апреля 2024Спасибо Евгений за отлично проведенное время.. Евгения отличный рассказчик, знает материал на отлично.. На все вопросы мы получили ответы, увидели прекрасные места Афинской ривьеры.
- SSofya21 марта 2024Экскурсия была замечательная и познавательная. Время пролетело незаметно. Николай рассказал много о Греции и об Афинах. Николай умеет найти индивидуальный подход к каждому. Мы в восторге от экскурсии!!!
- ЕЕлена11 марта 2024Могу только посоветовать экскурсию с Николаем. Чудесно провели время, очень много увидели и узнали Познакомились с Афинами со всех сторон.
- ООлег8 января 2024Замечательная экскурсия. Отличный экскурсовод. Всё понравилось. Подробный рассказ по истории с показом древних карт. Оценка 5 звёзд
- ВВиталий25 мая 2023Лет 5 назад нам повезло провести с Алексеем 1 экскурсию. Нам она настолько понравилась и запомнилась, что в этот раз
- TTatiana2 ноября 2022Озеро Вульягмени и набережная АфинЯ увидела великолепное озеро Вульягмени и неповторимый ландшафт. Вода в озере оказывает целебные свойства на суставы и кожу человека. Прогулка
- ННаталья23 сентября 2022Озеро Вульягмени и набережная АфинЗамечательная экскурсия. Стелла интересно даёт информацию. Рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Выездные»
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Сколько стоит экскурсия по Афинам в июне 2024
Сейчас в Афинах в категории "Выездные" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 60 до 580. Туристы уже оставили гидам 64 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии по окрестностям Афин и местам Греции в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Греции