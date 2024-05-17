Выездные экскурсии из Афин

Найдено 7 экскурсий в категории «Выездные» в Афинах на русском языке, цены от €60. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Неизведанные уголки Афинской Ривьеры
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
36 отзывов
Незабываемое путешествие по Афинской Ривьере: вино, море и история
Погрузитесь в атмосферу настоящей Греции с экскурсией по Афинской Ривьере. Откройте для себя места, о которых мечтают знатоки
Начало: На станции метро Elliniko
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
200 за всё до 3 чел.
Галопом по Афинам
Индивидуальная
7 часов
23 отзыва
Галопом по Афинам: от горы Ликавит до озера Вульягмени за 6 часов
Откройте для себя красоту Афин с новой стороны: от величественной горы Ликавит до целебного озера Вульягмени
Начало: По договоренности
Расписание: Каждый день 09:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
180 за всё до 4 чел.
Экскурсия в самый большой город-порт Греции - Пирей
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Путешествие в Пирей: от Афин до сердца Средиземноморья
Отправляйтесь в увлекательное путешествие из Афин в Пирей, чтобы увидеть самый крупный порт Греции и насладиться его красотой
Начало: Метро Пирей
Расписание: По запросу, вторник, четверг в 18:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
60 за всё до 6 чел.
Чудо в Греции
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Чудо в Греции: Храм святой Феодоры в Аркадии
Отправляйтесь в Аркадию, чтобы увидеть уникальный Храм святой Феодоры, где сквозь стены проросли огромные деревья. Незабываемое путешествие ждет вас
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
580 за всё до 3 чел.
Экскурсия на Мыс Сунион
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Экскурсия на Мыс Сунион: Храм Посейдона и живописные виды
Путешествие на Мыс Сунион: откройте древние храмы, термальные источники и потрясающие виды на Эгейское море
Начало: Ваш отель или квартиры
Расписание: Каждый день кроме понедельник и среда
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 240 за всё до 3 чел.
Винный тур в Афинах
Индивидуальная
4 часа
Винный тур в Афинах: дегустация вин и посещение виноградников
Погрузитесь в мир греческого виноделия с эксклюзивным туром по виноградникам Аттики и дегустацией вин
Начало: Ваш отель или квартира
Расписание: Каждый день (кроме воскресенья) 9-10 утра
2 июля в 09:00
3 июля в 09:00
85 за человека
Путешествие на мыс Сунио
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
Путешествие на мыс Сунио
Посетить минеральное озеро Вульягмени, осмотреть храм Посейдона и оценить красоту Афинской Ривьеры
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
294 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    17 мая 2024
    Неизведанные уголки Афинской Ривьеры
    Посещение винодельни -супер. Благодарны за выполнение наших пожеланий! Искупались в море а ещё не сезон. За виды спасибо. Не самый короткий маршрут из центра в винодельню у аэропорта ( хотелось бы улучшить). Впечатление от экскурсии отличное.
  • Л
    Лилиана
    8 мая 2024
    Неизведанные уголки Афинской Ривьеры
    И вот спустя пару месяцев можно и нужно написать, какую потрясающую экскурсию для меня провела Евгения! 6 часов удивительных видов, интересных разговоров и морского духа! А если захочется чего-то эдакого - гитара в машине будет кстати! С благодарностями из Польши;)))))
  • Э
    Элла
    2 мая 2024
    Галопом по Афинам
    Брали экскурсию на четверых. Было очень интересно и комфортно. Николай прекрасный собеседник и экскурсовод. Он показал нам такие места, которые
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    без него мы бы конечно не нашли и не увидели. Николай по нашей просьбе разработал маршрут по Пелопоннесу и очень помогал советами до конца нашего пребывания в Греции. Рекомендуем этого гида, вы обязательно останетесь довольны!!

  • M
    Maya
    30 апреля 2024
    Неизведанные уголки Афинской Ривьеры
    Спасибо Евгений за отлично проведенное время.. Евгения отличный рассказчик, знает материал на отлично.. На все вопросы мы получили ответы, увидели прекрасные места Афинской ривьеры.
    Спасибо Евгений за отлично проведенное время.. Евгения отличный рассказчик, знает материал на отлично.. На все вопросыСпасибо Евгений за отлично проведенное время.. Евгения отличный рассказчик, знает материал на отлично.. На все вопросыСпасибо Евгений за отлично проведенное время.. Евгения отличный рассказчик, знает материал на отлично.. На все вопросы
  • S
    Sofya
    21 марта 2024
    Галопом по Афинам
    Экскурсия была замечательная и познавательная. Время пролетело незаметно. Николай рассказал много о Греции и об Афинах. Николай умеет найти индивидуальный подход к каждому. Мы в восторге от экскурсии!!!
  • Е
    Елена
    11 марта 2024
    Галопом по Афинам
    Могу только посоветовать экскурсию с Николаем. Чудесно провели время, очень много увидели и узнали Познакомились с Афинами со всех сторон.
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    Николай уделил нам очень много внимания и времени. Всё рассказал и показал, ответил на все наши вопросы. Мы были довольны проведённым днём.

  • О
    Олег
    8 января 2024
    Экскурсия на Мыс Сунион
    Замечательная экскурсия. Отличный экскурсовод. Всё понравилось. Подробный рассказ по истории с показом древних карт. Оценка 5 звёзд
  • В
    Виталий
    25 мая 2023
    Чудо в Греции
    Лет 5 назад нам повезло провести с Алексеем 1 экскурсию. Нам она настолько понравилась и запомнилась, что в этот раз
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    мы решили поехать в Грецию конкретно к Алексею. Именно от него хотелось узнать побольше из истории Греции. В Греции есть что посмотреть, но особенно важно, что об этой стране можно бесконечно много говорить. И тут важно с кем говорить. Алексей не просто водит по известным местам и делится информацией. Он, будучи политологом, создает удивительные параллели прошлого и настоящего. С ним экскурсии не просто интересны, они способны заставить смотреть на привычные вещи другими глазами и даже изменить сознание. Обязательно вернемся к Алексею и продолжим обсуждать с ним мифы и реальность. Грецию и весь мир.

  • T
    Tatiana
    2 ноября 2022
    Озеро Вульягмени и набережная Афин
    Я увидела великолепное озеро Вульягмени и неповторимый ландшафт. Вода в озере оказывает целебные свойства на суставы и кожу человека. Прогулка
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    по набережной оставила незабываемые впечатления, было сделано много фотографий на память. Поездка была организована грамотно и на высоком уровне, спасибо гиду.

  • Н
    Наталья
    23 сентября 2022
    Озеро Вульягмени и набережная Афин
    Замечательная экскурсия. Стелла интересно даёт информацию. Рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Выездные»

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  5. Театр Диониса
  6. Плака и Монастираки
  7. Афинский Акрополь
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  10. Храм Зевса Олимпийского
Сколько стоит экскурсия по Афинам в июне 2024
Сейчас в Афинах в категории "Выездные" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 60 до 580. Туристы уже оставили гидам 64 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии по окрестностям Афин и местам Греции в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Греции
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